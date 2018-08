Escucha la entrevista a OBK y Elefantes, protagonistas de la Feria y Fiestas de Toledo

Voz 0491 00:00 y todo ya prácticamente preparado en La Peraleda para uno de los conciertos central es uno de los conciertos estrella de esta feria y fiestas con o K a quien estamos escuchando ahora mismo y seguro que más de uno y más de una porque están viniendo algunos recuerdos a la cabeza recuerdos de juventud Jordi Sanchez qué tal muy buenas buenos días qué tal como es que siempre que escuchamos a a o becas siempre que que escuchamos algo como esto nos acordamos de de años pasados y muy buenos eh

Voz 0753 00:32 bueno la verdad es que son veintiséis años de carrera como dice sí sobre todo con buenas canciones que lo importante no porque sino a imposible veintiséis años de carrera

Voz 0491 00:41 claro ahora ahora hablaremos de ello porque por ejemplo quería preguntarte Jordi tú cómo cómo crees que hubiera sido Bekaa Si en vez de nacer en el noventa y uno nace no se en dos mil dieciocho

Voz 0753 00:53 pues no tengo ni idea o ciudad cosas yo siempre he dicho que que la vida es vital para como viene no islámicos las te vas adaptando la verdad que que feliz de haber sido un grupo pionero en el año noventa y uno con una música que en España no nos hacía Hay que con el primer disco Foro la gente de los que que había había un mercado para nosotros y a partir de ahí a trabajar duro y de hacerlo lo mejor posible no es supongo que es la misma actitud en las dos mil dieciocho desde luego se tuviera a los quince dieciséis años con los que empezó en la música

Voz 0491 01:24 como es me diste SMS jardín en este jaleo de de hacer una música tan diferente a lo que era tradicional España al menos

Voz 0753 01:32 de una manera muy muy natural muy natural porque tú cuando eres un adolescente estás escuchando nuestra música ir de repente descubres grupos que que te llaman más la atención que otros siempre ha defendido que yo personalmente me enamoré de lo que hacía un coche y todos los cantautores italianos a partir de ahí esa esa emoción y esa melancolía unido a los grupos británicos de electrónica pues hicieron el resto no hicieron una personalidades de tal como es no traer las cosas

Voz 0491 02:02 que han cambiado también en estos veintiséis años es que ahora tenemos música para aburrir podamos acceder a cualquier tipo de canción de música antes con el Wall Manny la radio inactivas

Voz 0753 02:14 pues sí la verdad es que ha cambiado muchísimo todo ha cambiado muchísimo pero en en ese sentido pues hay estamos como te decía intentando adaptarse a los nuevos tiempos y en ese sentido no no me no me puedo quejar no estamos en redes estamos en todas las plataformas y di de alguna manera pues es más es fácil ahora acceder a a todo lo que ha hecho hace Bekaa que que antes

Voz 2 02:36 no porque claro

Voz 0491 02:39 Nuestra música tu música de beca es algo que que igual

Voz 0753 02:43 alguien no escucha todos los días pero en cuanto

Voz 0491 02:45 B que viene a su ciudad enseguida le entran ganas de ir a verlo no iba a ser un buen rato

Voz 0753 02:50 sí sí y luego en los conciertos la gente también se llevó una grata sorpresa con la con la actitud que que tenemos en el escenario no yo creo que nuestra actitud rockera dista mucho de lo que son las típicas bandas electrónicas no y eso siempre es de agradecer también de la gente a lo mejor que conocen y de repente se dan cuenta que cuesta mucho más de lo que creían te digo siempre siempre es un placer sobre un escenario porque es una manera de demostrar tu tu trabajo

Voz 0491 03:20 no hijo Jordi desde hace algunos años y esto no lo sabe mucha gente porque incluso ahora la redacción hace un ratito lo comentábamos desde hace unos años tú en solitario

Voz 0753 03:29 si hace ya seis años au dormir López que abandonó el barco Miguel pues si me me he mantenido yo al frente de DBK que siempre ha sido mi sueño y que lo compartir durante veinte años con Miguel pero pero bueno son cosas que pasan en la vida no son cosas que quieres hace pasen pero desgraciadamente pasan y ya está ahí no hay que darle más importancia lo importante es seguir manteniendo la ilusión por lo que se hace y en este sentido en me siento muy muy a gusto

Voz 0491 03:56 bien desde luego que si Jordi que que que tienen preparados por ejemplo para para esta noche en La Peraleda a partir de las diez de la noche

Voz 0753 04:03 hombre es sobre todo un repaso a todos los grandes éxitos de estos veintiséis años comiendo con los todo puede es una manera de reencontrarme con el público de de Toledo por supuesto no que es una ciudad que hemos visitado muchísimo a lo largo de este tiempo y con y con muchas ganas de de creo que está en forma

Voz 0491 04:23 en el repertorio de beca no cabe no cabe el reggaetón no no se va a dejar

Voz 0753 04:28 sin contaminar no me abandonó y siempre es muy muy coherente con mi carrera siempre he hecho lo que lo que sentía corazón en ese sentido pues hay muchísimos de de electrónica muchísimo de puedo muchísimo de Denis de sobretodo razonadas que también lo saben no muy buen resultado

Voz 0491 04:45 una pregunta muy típica que los periodistas le hacemos a todos los artistas son los que charlamos es qué opinas del reggaeton y desarrollar nuevas tendencias musicales

Voz 0753 04:52 pues yo siempre he dicho que que todo está bien pronto de respetable no hay nueve cero de música hay estilos que me gusta menos pero todo respetable y luego públicos el que decide soy una persona que siempre ha escuchado de todo no solamente escuchamos Iker tónica yo creo que eso me he formado como como compositor no yo creo que sí es importante saber coger personalmente las cosas en que que otros estilos tan oportuno trabaja espero que hay cosas interesantes

Voz 0491 05:21 bueno pues beca hoy en Toledo un placer charlado con Jordi unas horitas antes de ese concierto muchísimas gracias Jordi que vaya muy bien eh

Voz 0753 05:31 gracias a ese y no hay que recordar que están ser un concierto va a ser una fiesta

Voz 0491 05:37 eso lo tenerlo muy claro eso estaba clarísimo ya desde el gracias un abrazo Un besito para todos de quince minutos para llegar a la una de la tarde estamos escuchando los elefantes otro de los platos fuertes de esta feria Fiestas de Toledo su arma qué tal muy buenas bola de cómo estás líder de esta banda barcelonesa que que llega a Toledo como ya Price como con qué ánimo que que no es presentéis aquí con esa primera luz del día que es vuestro último álbum

Voz 2 07:51 sí pues bueno llegamos con muchísimas ganas Toledo es un lugar al que siempre nos ha acogido muy bien ya que tenemos muchas ganas de disco que se llama la primera luz el día como tú dices y con muchas ganas de de compartirlo con toda la gente que tenga ganas de acercarse a celebrarlo con nosotros

Voz 0491 08:09 es un también un grupo bueno pues míticos de la escena musical española del pues iba a decir también de las últimas de las últimas décadas yo recuerdo por ejemplo ese disco con azul con el apadrinamiento de Enrique Bunbury que fue un poquito el comienzo de todo ya de verdad no

Voz 2 08:28 bueno fue el comienzo de de darse a conocer

Voz 0753 08:31 igual que nosotros empezamos en el año noventa

Voz 2 08:33 a cinco en el dos mil fue cuando cuando bueno a través de de Enrique pues nos dimos a conocer al gran público no hay problema es que hay veces que también que a la historia del grupo se conocen cuando ya se dan a conocer

Voz 0491 08:47 claro pero es muy interesante también la de

Voz 2 08:50 conocida de los grupos no porque ahí es donde realmente se está se está fraguando todos sabes

Voz 0491 08:56 cómo fue cómo fue esa parte desconocida lo que se pueda contar

Voz 2 08:59 bueno pues doy mucho trabajo de mucha locura también porque normalmente pues pues lo está la parte más ingenua por decirlo así los inicios yo creo que tienen mucho que ver con la adolescencia es un periodo muy criticable pero donde hay una fuerza una locura

Voz 4 09:16 ahí hay algo más

Voz 2 09:19 sabe yo creo también en en ese momento sabes

Voz 0491 09:22 bueno hablábamos hace un ratito con con Jordi digo becas sobre los orígenes también eh de de su banda ha cambiado mucho la la escena musical la forma en la que consumimos música hoy en día ahora lo tenemos todo un clic y no sé si esto te gusta o no te gusta tanto como como antes que que tenía es la radio y el Cassetti poquito más si alguien te deja una cita

Voz 2 09:45 bueno yo lo que veo es que con los años se va transformando la forma en la que llega la música a las personas no los medios no antes pues recuerda el el inicio de la música era solamente una experiencia vivencial no no se podía registrar la música era únicamente un músico delante de un oyente elige convertía en algo único y muy especial no luego se empezaron a a poner grabar discos que se reproducían los caset luego el CD los vinilos por supuesto antes ahora se ha vuelto a transformar y se hace pues normalmente con el MP3 y a través de ondas lo cual pues no deja de ser una transformación más pero en realidad mi profesión que es la de escribir canciones y cantar a la gente no ha cambiado en nada en realidad

Voz 0491 10:33 eso eso sigue sigue igual hice nota eh porque el último disco

Voz 3 10:39 suena suena incluso

Voz 0491 10:42 en mi opinión zona incluso más clásico o más a decir más no me entero que que lo último que que estabais haciendo no sé si será lo que buscaba eso sí es simplemente me estoy equivocado claro

Voz 2 10:52 no está bien nosotros cada vez mostramos creo que un poco más nuestra referencia nuestras referencias bandas referenciales Radio Futura el último de la fila Gabinete Caligari y creo que tras estas bandas se pueden escuchar ya de alguna manera no por supuesto tenemos otras influencias y a Bowie bípedo el Pink Floyd que se muchísimas cosas no pero pero bueno creo que cada vez tenemos menos prejuicios a la hora de mostrar nuestras creencias y también creo que en este disco pues aparece toda una parte que también los influenciado que la música de los sesenta setenta en España los módulos Los Ángeles Los Brincos Los Sir ex la de esas bandas que que a nosotros algunos influenciar no por la época que nuestro vivir hacemos descubierto más tarde pero tampoco me han marcado y también aparece por ahí

Voz 0491 11:41 bueno pues en todo eso ese cúmulo de de experiencia de influencias se va a traducir en sonido en La Peraleda a partir de mañana con elefantes que a mí me me mola mucho entonces había que tenerlas por aquí en la en la antena de la SER en este Hoy por Hoy Toledo su arma muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros

Voz 5 12:00 muchas gracias a vosotros y los hemos mañana