Escucha la entrevista con Braulio Carlés, en HXH Castilla-La Mancha

Voz 1 00:00 en las últimas horas se lo contábamos ayer desde Marchamalo pues se han ido yendo ya los inmigrantes que teníamos acogidos allí que tenía esta localidad acogida en pabellón deportivo con toda la ayuda de otra

Voz 2 00:14 e instituciones y hoy hemos leído

Voz 1 00:17 a Braulio Carles al presidente de la Red Europea de Lucha contra la vez pobreza y la exclusión social en Castilla La Mancha lo leí una entrevista con Europa Press que hablaba de toda esta situación que se está viviendo en toda España también en Castilla La Mancha el titulares ahora ser racistas suena hasta patriótico Braulio Carles qué tal muy buenas hola buenos días y es así o es demasiado alarmante este este titular los periodistas siempre cogemos lo lo más llamativo pero esto es así piensas que

Voz 3 00:45 que siempre tienes que poner un buen titular ese sentimiento no ahí para captar la atención de la gente yo otros lo importante no es que la gente pues ante este tema

Voz 4 00:54 pues titulares un poco a pensar evidentemente estamos documentación muy complicada muy complicada hay muy compleja hace unos años bueno había quien pensaba que no tenían que venir los inmigrantes que estén en su países pues cosas parecidas no pero no se terminaba de padecía políticamente muy incorrecto hoy es frecuente encontrar en la calle gente que te dice que se vayan que no vengan que se queden en sus países de origen en definitiva son expresiones como de amadas nuestra patria ir y además utilizo esos términos porque en ese sentido la gente que vive no yo es importante amar a tu país a tu país está coronó esta historia hemos rechazado expresiones que son importantes en otros países pero también es muy importante que seamos un país acogedor como siempre lo hemos sido muy importante que la persona siga siendo el centro de todo lo que pasa en este escenario hay muchas personas que están muriendo de hambre en otros países hay muchas personas que están perseguidas hay muchos grupos sociales que está siendo yo martirizado los demacrado matados o tienen que marcharse como pueden ante las situaciones de sus propios países esto yo creo que nuestro país Europa en los países desarrollados no podemos mirar para otro lado o pensar que primero somos nosotros bueno en algún momento ya veremos creo que en un país lo va en una aldea global como la que estamos Un país como un esto un continente como Europa o Estados Unidos no pueden ser indiferentes o no podemos expresiones donde nuestra idea de fondo sea el rechazo y todo esto lo veamos como Topacio

Voz 2 02:45 yo creo que en las últimas fechas de revés también de los últimos acontecimientos como he podido ver en las noticias por lo menos en mi caso no serían el tuyo Braulio pero yo me he encontrado pues con mensajes en redes sociales en en whatsapp digamos un poco en en ese en esa dirección racista no ha ganado de gente que igual pues obviamente ni te lo esperabas que pudiera tener a ese pensamiento en este caso contaminado influenciado por lo que estábamos viendo las noticias y también por el enfrentamiento político que siempre se produce cuando ocurre algo así

Voz 4 03:19 sí yo son dos niveles no unos el nivel del ciudadano que puede expresar diciendo o cómo y está intentando transmitir otros el nivel político que puede llevarnos a desear captar votos una dirección otra es verdad que los extremos cada día están cogiendo más fuerza no podemos coger y decir si el Gobierno no acoge vamos en otros apoye traerlos un disparate y es un sinsentido tampoco podemos coger y cerrar fronteras decir que aquí no entra nadie porque el otro somos nosotros tenemos que tener trabajo para nosotros vivienda para nosotros tenemos que también los centros de salud no lo pueden llenas de inmigrantes los colegios no pueden bajar niveles de educación porque a venir inmigrantes en nivel todo esto son estereotipos que está en la línea de de la xenofobia y el racismo luego es verdad también que hay zonas donde hay inmigrantes que lejos de buscar la integración generan conflicto eso también es una realidad que está ahí yo soy testigo de de de una zona concretamente en Guadalajara donde hay un piso de inmigrantes que ciertamente está generando mucho confió en el barrio consecuente rechazó de la gente del barrio que lo cual es lógico sean que no se trata de que el por un lado hagamos todos pongamos de nuestra paz y otro no nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte no

Voz 2 04:41 destacó por ejemplo cuando sal

Voz 4 04:44 están las vallas y agreden a los policías eso también son barbaridades que tenemos que condenar rechazar la violencia siempre es mala también de preguntarnos por qué hacen esto el miedo te eche traen la ansiedad Nan angustias generan de lleva tener a tener estos comportamientos que son radicalmente rechazables y que evidentemente dedicamos a las fuerzas públicas para que no se llena de orden con lo cual ellos también hay hay condenar rotundamente estos gestos cuando hay inmigrantes que actúan así aunque hay que también preguntarnos por qué actúan así miedo La edad de angustia están ahí de fondo de así puede comportar

Voz 2 05:22 en Londres la realidad es que tenemos es muy compleja

Voz 4 05:25 y muy complicada por eso es necesario que los la los partidos políticos lleven a consensos ante esta realidad consensos deben pasar por respuestas generosas solidarias trabaja en origen por supuesto que si nadie salimos nuestro país sino hemos obligado a ello entonces hay que trabajar en origen pero también hay que ser generosos porque lo necesitamos necesitamos mano de obra aunque el inmigrante no es mano de obra solamente en emigrantes una persona que tiene sus redes sociales y hay que trabajar para que se integre bien no nos pase como en Francia en otros países que trabajemos segunda tercera cuarta generación y al final pues todo lo que está pasando con todo el movimiento yihadista con todo el terrorismo islámico que es en definitiva ha sido una respuesta a la no integración a la aceptación a no ayuda solidaria y generosa hacia es personalidad entonces al final ellos han buscado otros caminos totalmente rechazables absolutamente rechazables pero también es verdad que nuestro monjas de preguntas profundas en esta dirección y luego pues sí que es verdad que el ciudadano que tenga a su lado un problema como indicado antes va a ser muy difícil hacerle entender que tiene que trabajar por la integración también es lógico pero también es verdad que los inmigrantes tienen que trabajar puedes integración y nosotros también tengo que acoger a los inmigrantes porque lo necesitamos no podemos olvidar que lo mejor que ha llegado de cada casa son algo mejor de cada casa los que sean la fuga de cerebros de gente que nosotros no hubiesen invertido nada en ellos ellos han llegado con sus capacidades recursos muy ha sido a nuestros países por supuesto mataba invita mucho desde el Papa Francisco no podemos convertir el Mediterráneo en un cementerio como estamos convirtiendo al solamente el Mediterráneo sabe la cantidad de personas que han muerto no tiramos cifras algo tenemos que decir seguramente son muchas más porque el hambre la persecución te lleva a salir como sea tu país de origen

Voz 2 07:16 en fin pues es una situación que estamos viviendo que llevamos años viendo sobre la que queríamos reflexionar con Braulio Carles no se aquí en Castilla La Mancha puesto algún ejemplo de buena idea la integración uno de bueno y de mala convivencia no si tenemos alguna peculiaridad más cima como terrible creo central geográfico de la península Ibérica eh digamos el el hall de entrada no la puerta que que digamos que puedes en Andalucía o transportes de también del Mediterráneo pero con nosotros como hall de entrada a Europa eh que tenemos alguna peculiaridad o algo que decir aquí

Voz 4 07:48 pues yo creo que hasta el día de hoy a pesar de todo lo que he dicho yo sigo creyendo que Castilla La Mancha que cada uno nuestras provincias incluso que nuestro país es un lugar acogedor lo que ocurre es que la acogida no es tampoco podemos decir que que es una acogida masiva porque es verdad aunque estén llegando más gente que en otros momentos pero no es masiva todavía entonces necesitamos viene gente sí pero entonces eso hay que ordenarlo y hay que organizarlo pero pero nuestro otra cuestión luego es verdad que mucha gente pues a otros lugares vienen pues eso España es la puerta de entrada pero luego urge Burjassot lugares de Europa yo creo que en general a pesar de estos comentarios que yo espero que vayan desapareciendo no porque no ayudará nada primero que cuando no ayudan a nada pues que lleven a ese desaparición y que trabajemos por la integración de los que podamos o la integración de mucho viaje llegan por una vivienda a un trabajo digno pero no solamente de ellos también de los españoles que están en situación de riesgo de exclusión social que en Castilla La Mancha que en España los los tantos por cientos por desgracia todavía son muy altos entonces todo esto hay que trabajar y esa la integración del autóctono ir el inmigrante supone trabajar también en países de origen el Momo pues el ahí están los partidos políticos para eso están los gobiernos para acoger y elaborar políticas migratorias integradora

Voz 2 09:15 eso Braulio Carles presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla La Mancha gracias por haber estado aquí con nosotros en la sala estaba muy interesante