Entrevista con el Foro por la Memoria Histórica de Toledo

Voz 2 00:09 lo vienen escuchando en la Cadena Ser el viernes está previsto que el Consejo de Ministros vaya a activar los trámites de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos nosotros en Castilla La Mancha y en Toledo tenemos algún ejemplo que puede guardar alguna similitud como por ejemplo el Alcázar lugar donde se encuentran los restos mortales del general Moscardó y su familia también de Jaime Milans del Bosch Emilio Sales qué tal muy buenas buenas tardes del Foro la memoria histórica ya en en Toledo ustedes están también pensando en alguna medida o valoran alguna alternativa para sacar esos restos desde del Museo del Ejército de Toledo

Voz 3 00:47 bueno eso quemar que no es nuevo que ya solución a una otra ocasión hola sea reactivado con el con la posibilidad de exhumación de los restos del dictador de Puebla muros que por cierto uno rotor siempre reivindicamos que el Valle lo que dices eso el símbolo que espera uno es que Franco hay que adoptar más medidas aparte de la posible exhumación el viernes en el Consejo de esto

Voz 3 01:24 el tema de que con el tema de esto ya digo que no es la primera ocasión PAC ha surgido no poner ese de bueno pues un tema que hay que analizar con detenimiento porque es un es una cuestión poco sui generis ahí como que dice privada de porque tienen esa potestad a los que fueron José Amador defensor el Alcázar ponen esa encerrados dentro de ese recinto esa crítica el donde estamos cago es el uso restringido no está abierta al público pero al ser un centro público vino parece que bueno pues que habrá que que analiza aquí hasta donde podemos llegar Si es decir Chema este de los Caídos pues eso al inicio de esto de todas formas los parece que aunque es un tema importante pues allí mismo es el pusieron del ejercito pues es un símbolo más de la exaltación franquista que no se no se resuelve es un tema importante y sobre todo había que analizarlo y había que dar alguna solución por el movimiento que hay resurgir de este el Francia del franquismo que ha solucionado en leyes y colon mira solucionó nada parece que sería conveniente afrontar de una vez por todas después de cuarenta años de la transición pues es su mucha más días de haberse ya solucionado

Voz 2 03:02 me por lo menos llama la atención que que el Museo del Ejército sea el lugar donde están los restos mortales de en este caso dos Colpisa dos golpistas el siglo XX vamos a decir en en España de épocas muy distintas

Voz 3 03:12 creo que es bueno que además no es El curioso que nos hacen homenajes a los que se enfrentaron por ejemplo a los guardias civiles que se negaron a participar Pi icono pues es texto formal ya hemos visto hace hace unos días de manifiesto firmado por los militares el saltando a la figura de Franco como símbolo del ejército etc irá reacción tibia o no decir nula de las instituciones en Texas dos por por los lo organizaciones políticas siguiendo por el propio Ministerio de Defensa ir acabando por el máximo jefe de las Fuerzas Armadas que es el de ser jefes de Estado que esa encallados ahí bueno pues es una situación recientemente grave como para afrontar esta situación y acaba de una vez por todas con un con la exaltación que bueno pues unos esta mañana comentando con todos los compañeros de medio de comunicación yo no sé si un militar en la reserva o militar en Alemania se le ocurrió hacer un manifiesto a favor decirles a los cinco minutos estaban en la cárcel no y aquí pues se permiten pues eso está exaltando a figuras de fascista golpistas no ha dicho usted antes Emilio

Voz 2 04:31 lo que que el Museo del Ejército es también un un lugar un ejemplo de exaltación franquista pero cuidado es uno de los museos estatales más visitados que tenemos en

Voz 3 04:41 sí sí sí también le vaya los Caídos así y eso eso no tiene nada que es la hace poco hace poco se anunciaban cómodo en el campo concertación de hecho llevan alguno llega a hacerse hacerse hacerse Utoya porque la gente no valoras exactamente o no sabe analizar lo que lo que estamos hablando no es que no puede ser ese estén manteniendo eh no solamente ahí sino simplemente en calles plazas vivir monumentos que serán los valores parcialmente que te supone que van contrarios al al al el semen democrático no ese es se Fira pues si no quita de que se ha visitado para que sea cierto de que es que es ensalza Paloma es que no son en principio democrático no

Voz 2 05:36 a mí me llamó poco ya es casi una valoración personal pero sí que me llama la atención eso porque fui yo estaba en el museo escrito muchas veces y no lo encontrado así como lugar de exaltación franquista pero bueno igual porque estaba yo pensando en otras cosas y en en en ver las las figuras leves elementos que tengan expuestos

Voz 3 05:54 esto es en estos momentos el que estábamos comentando cayó aún hay un resurgimiento en cierto modo porque bueno el franquismo afinar acabo legal porque hemos debatido montones de veces cojo la aceptación franquistas a la sigue siendo legales a las personas que fueron fusiladas por sentencias de tribunales de militares pues sigue siendo legales que siendo delincuencia no y entonces bueno pues ahí está Kay una Fundación Francisco Franco que se permite el lujo darse de hacer porqué porque él legal saliendo una señora por ahí es sobrina de Vallejo Nájera que sabemos que fue Vallejo Nájera cosas poniendo en duda con todos los valores democráticos les están diciendo

Voz 3 06:48 parece es lo suficientemente grave para que las instituciones democráticas no sigan callada en todo caso

Voz 2 06:56 es más fácil que vaya a salir antes el los restos mortales del dictador de El Valle de los Caídos que que que otra cosa del Museo del Ejército más que nada por por plazo si lógica

Voz 3 07:05 sí sí bueno parece que la decisión política está tomada eh ahí un parece que va a ser un decreto que que se va a poner a afirmar el próximo viernes

Voz 3 07:18 por eso porque es hay fácil proceso porque hay hay mucha mucha movilización Pepo ir además vuelvo a repetir que no es un paso pero no se tiene que quedar ahí porque el Valle de los Caídos sigue siendo uno e una exaltación franquista es que hoy no esté allí Frank

Voz 2 07:41 qué fórmulas podrían elegir no se nos decía que claro esto está todavía a la decisión síntoma de un poco embrionario el proceso pero qué fórmulas podrían tomar para intentar hacer algo parecido a lo que se quiere hacer con el Valle de los Caídos en el Museo del Ejército de Toledo Alcázar

Voz 3 07:55 pues no no tenemos nada claro porque hay que analizar exactamente cómo está como está la situación es un tema niños no sé que nosotros lo hemos visto el tenemos ahí yo leído bastantes cosas sobre las que hay tal hay una hay una disposición para que estén enterrados aquí una cuestión que habrá que verla con el con poco más de detenimiento

Voz 3 08:22 dado para que se estudie iniciará una alguna posibilidad si hay posibilidad de que de que al venga el tema de la casa tenga que está podíamos estado embrionario no

Voz 2 08:36 pues pues bueno entonces tenemos que estar pendientes del del seguimiento de ese de ese embrión y es que parece que arranca este este viernes

Voz 3 08:44 cuando escuchando del Consejo de Ministros al menos

Voz 2 08:46 para el Valle de los Caídos veremos si eso tiene alguna consecuencia en lo que pueda pasar en Toledo por ejemplo ahí en el Museo del Ejército como nos cuentan en el Foro de la Memoria de Toledo Emilio Sales muchísimas gracias eh haber