Comienza la liga en Segunda B y Tercera División

vuelve a casa el fútbol a Castilla La Mancha Rubén Delgado muy buena hola muy buenas vuelve Il vamos a analizar la aquí en Hoy por hoy Castilla La Mancha aunque por parte vamos a empezar hablando de la Segunda División B donde tenemos dos representantes

Voz 4 00:51 dos equipos castellano manchegos en otros tiempos hemos tenido hasta cinco en la categoría de bronce y no me estoy yendo mucho más allá de mosquitos poquitos años pero bueno el fútbol es así ahora mismo tenemos dos equipos nada más en la división de bronce tenemos la suerte de tener a uno en la Liga un dos tres por encima esperemos tiempos mejores y deseemos lo mejor

Voz 3 01:10 por tanto para el club de fútbol Talavera como para la Unión Balompédica Conquense Juan Martín SER Talavera qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas a ser Cuenca Luis García hola qué tal volverás bonos seis los dos protagonistas de de este día al menos vuestros equipos y vuestras ciudades porque sois quiénes bueno uno sea mantenido Juan a través del Talavera De otro vuelve a esta categoría a través de entrado bien porque

Voz 3 01:35 la viuda con el equipo más representativo de la provincia de Toledo ha escuchado bien si se escucha al rango ya estábamos esperando la estaban esperando hubo han no es la auténtica realidad que malos conocerse bueno el Talavera si se consigue mantener y cómo afronta

Voz 5 01:49 con todo consiguió mantener muy bien estuvo como ya sabéis bueno y lo conoce Rubén que los sé que todo el año pues eh cerquita incluso de meterse en promoción de ascenso a Segunda División pero es curioso lo comentábamos el pasado sábado después del último partido de pretemporada jugado en el Prado frente al Fuenlabrada con el técnico blanquiazul Fran Alcoy declaraciones que puedes escuchar

Voz 5 02:10 cuando el Talavera finaliza en esa buena posición y metido en Copa del Rey la pasada campaña pues todo el mundo podía pensar que con el equipo que que ha conformado pues el Talavera podía aspirar a algo más que no fuera tan sólo la permanencia en la categoría pero ha sido cambiar del primero al cuarto a pesar de que aquí no se quería eh no se quería y aquí todo el mundo piensa sobre todo en el entorno del conjunto blanquiazul que con ese cambio pasar del Grupo primero al Grupo IV el objetivo principal del Talavera también lo ha dicho Fran Alcoy es el de la en este caso permanencia en Segunda División B y ese es el objetivo principal de este club de fútbol Talavera que ha cambiado muchísimo en relación al de la pasada campaña tan sólo siguen ocho jugadores de ocho jugadores repiten desde Talavera del pasado año trece son las incorporaciones al equipo de Fran Alcoy que por cierto esto sí que es una noticia no habrá muchos a técnicos en el fútbol español en categoría nacional que estén cinco años consecutivos en el mismo banquillo que es el caso de Fran Alcoy en el Talavera ícono reactivo

Voz 3 03:09 y el Cholo Simeone también y en algún otro pero creo que no hay muchos he dicho que no hay mucho más primera segunda y los cuatro de Segunda B

Voz 4 03:16 aquí cada uno va repasó los el Benger el Ben Rhodes

Voz 5 03:20 ocho de Tercera y encontrarás a pocos entrenadores que está en cinco años consecutivos en el fútbol español en el mismo banquillo pues es

Voz 3 03:27 bueno ese es el objetivo la permanencia en el Grupo IV

Voz 5 03:29 lo de de segunda B para este club de fútbol Talavera que tiene un presupuesto para la primera plantilla de trescientos mil euros por su

Voz 3 03:36 pero por desgracia García lo no os vais a enfrentar no haber derbi cómo afronta el conquense esta vuelta a la división de bronce

Voz 7 03:43 pues con ilusión probablemente el grupo tres que es el que le ha caído en suerte y que no se ha separado del otro equipo castellano manchego del Talavera en Segunda División B no era el que prefería eh de manera competitiva para poder sobrevivir que ese es el gran objetivo de la Balompédica para este año conseguir lograr la permanencia a final de temporada el Grupo III es muy bonito tiene equipados como el ya al del Valencia tiene al al Hércules tiene el Castellón que tiene trece mil abonados ya a estas alturas muchos más que que por ejemplo cinco equipos de Primera división es un grupo muy bonito pero es muy largo al Conquense le va a tocar viajar mucho hacer muchos kilómetros con el gasto que supone además en autobuses y en y en hoteles pero la verdad es que los rivales van a dejar Caja se prefería desde el principio se prefería otro grupo el madrileño que es el que por cercanía pues no hubiera venido mucho mejor para el desplazamiento de aficionados y probablemente aunque esto nunca se sabe en el mundo del fútbol para que sea un grupo un poquito más asequible hablaba de presupuesto del Talavera trescientos mil euros yo por dar un dato el presupuesto del Conquense para fichas es de veinte mil euros al mes para veintitrés jugadores que tienen ficha hablamos que no llega a mil euros por jugador decía el otro día el entrenador Luis Ayllón que repite por segunda temporada consecutiva es debutante en esta categoría que ha presupuesto posiblemente estén entre los cinco menores presupuestos de los ochenta equipos que conforman toda la Segunda División B pero que hay ilusión pues no nos gana nadie ha

Voz 4 05:18 más de fichas os pregunto por fichajes y Luis High Juan no sé si destacaría AIS alguna de las incorporaciones de este mercado de verano que todavía está abierto tanto para conquense como para el club de fútbol Talavera y Si alguna de las dos plantillas ya la podemos dar

Voz 5 05:31 hora pues en el caso del Talavera creo que sí veintiún jugadores clave en este caso podría fichar a uno más no veintidós en Segunda División B pero prácticamente Alcoy siempre se deja alguna ficha por si pasa algo durante la primera parte del campeonato fichajes lo mejor para el Talavera después haber podido renovará Melchor el mejor jugador de la pasada temporada ya Víctor Andrés el fútbol hasta que llegó al conjunto talaverano y que pasó por el Numancia y de los que han venido pues Moliner un chaval al que por aquí conocemos porque se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid ha dejado muy buenas sensaciones por todos los equipos que ha pasado y que ha dejado también como el equipo muy buenas sensaciones en esta pretemporada también Oca Alberto Oca que estuvo en el Almansa que ese foro también no estuvo en el fútbol de Castilla La Mancha también ha dejado muy buenas sensaciones en esta pretemporada a los que hay que sumar los dos porteros que en la pasada campaña y tuvo Alcoy dudas entre Machuca y Sergio Arenas y este año pues ha apostado fuerte en la portería con Gianni Cassano el portero

Voz 6 06:28 de italiano que viene de él

Voz 5 06:30 filial del Girona y Alex San Tomé que viene al Talavera cedido por un equipo al que según a medir el Murcia en la presente temporada eh bueno pues ambos

Voz 3 06:38 os vais a empezar fuera de casa el Conquense contra Egea hay Talavera Jumilla dos desplazamientos para pavor a gritos para empezar no en Madrid les Castellón el conquense en la Copa del Rey en fin bueno pues todo preparado

Voz 8 06:57 las en las cadenas ser eh

Voz 4 07:00 de Talavera de Cuenca para cubrir esta temporada chico de muchas gracias por haber estado aquí con nosotros daba buena temporada aumentar el IPC Empordà sí dime déjame solo posibilitar

Voz 7 07:07 además de los fichajes el claridad no lo tiene cerrado sólo once jugadores ahora mismo tienen ficha aunque se están tramitando en estos momentos hoy ha llegado a Cuenca el portero cedido por el por el Barcelona el acuerdo todavía no está cerrado el conversa tiene que enviar todavía la documentación a Barcelona y que Se firme ese traspaso porque el conquense a día de hoy sólo tiene un portero para afrontar la temporada porque hay que ser ex portero sea muy necesario que se esté corriendo mucho en estos momentos para intentar tramitar las fichas en cuanto a fichajes destacara Jairo un delantero que viene del Rayo Majadahonda con el que ascendió a Segunda División allí un jugador muy rápido extremo derecho del fútbol catalán que por lo menos en pretemporada ha dejado muy bueno

Voz 4 07:47 es un golazo en Toledo si soy un amistoso eh vamos a estoy yo desde luego no pues ha dejado muy buenas sensaciones veremos ahora cuando echó

Voz 7 07:57 a rodar el partido el el balón como

Voz 4 08:00 cómo están las cosas a ver si cuaja la cosa luzca y mucha suerte Juan Martín muchísima suerte a todos los la temporada rojos

Voz 11 08:26 vivo por el Grupo XVIII de la Tercera División

Voz 6 08:30 Rubianes lo que toca ahora analizar

Voz 12 08:32 sabe está todo el mundo Bonet a la gente de la Cadena Ser deportes los hemos sacado casi casi de bueno no sé si alguno estaba de vacaciones qué tal muy buenas hola qué tal el nuevo vacaciones yo acceso

Voz 3 08:43 se acabaron no las cosas las cosas buena bueno Aragall fútbol pero no está nada mal está por ahí Carlos arengó tardes de Ciudad Real que tal Carlos

Voz 13 08:51 eso es una mina para

Voz 14 08:54 para la fiesta de le están aquí

Voz 3 08:57 cómo os fíjate tú estás en pretemporada todavía completamente Javier Pintado Radio Azul hola buenos días

Voz 1670 09:04 compañeros qué tal buenos días me te has olvidaron en el mes de junio

Voz 3 09:07 pero bueno ya ya era hora porque estamos a las puertas de de arrancar una nueva y apasionante temporada en el Grupo XVIII de la Tercera División

Voz 11 09:15 con con Socuéllamos con Villarrubia

Voz 3 09:18 Ledo Guadalajara con el Toledo vamos a ser un poco por por parte

Voz 4 09:23 en el abanico de favoritos yo creo que es más amplio que en los años anteriores y en otros años anteriores también hablaba de que podía quedar una tercera un poco de Igualada yo creo que esas desigualdades han ido reduciendo con el paso de los años este año tenemos un cupo de favorito bastante amplio Ibai Javi pintado en muchos tiros van hacia tu comarca hacía Socuéllamos y hace Javier ya hace a Villarrobledo

Voz 1670 09:47 eso es bueno para que me está creo lo muchísimo a Rudy del cambio de

Voz 15 09:51 yo cambio entrenador Antonio calles arreglado

Voz 16 09:54 al tema

Voz 1670 09:55 sí parece que ya las aguas están en su cauce de calle ya abandonado la disciplina de Villarrobledo y ahora Jesús Castellanos pues lleva dos entrenamientos apenas esta semana ir preparando a contrarreloj el partido del domingo a las siete treinta Calvo Sotelo portugués

Voz 4 10:06 ya quién ves más favorito de los dos al Socuéllamos Villa

Voz 1670 10:10 pues ahora mismo sino que mojar digo el Socuéllamos se lo podíamos que creo que tiene mejor plantilla que la temporada pasada hicieron lo que por supuesto tiene un equipazo pero creo sigue hay que mojarse ahora mismo iría en supera bastaron Pelli por encima por plantilla olvidarlo

Voz 3 10:25 bueno el Socuéllamos que empieza además visitando el Salto del Caballo Rubén el Toledo mar Teodora jornada equipo descendido de Segunda División B a Tercera pero que no va a afrontar esta temporada como

Voz 4 10:34 favorito ni mucho menos en el Grupo XVIII yo creo que se va a ser un favorito tardío es yo creo que va a ser un favorito tardío porque sí porque han pasado cosas durante este verano a diferencia de los demás viene de un descenso dolorosos ha tenido que reconvertir en muchos aspectos ha cambiado de presidente ha cambiado de entrenador ha cambiado todo salvo en un caso que es el caso de Alborán Don totalmente la la plantilla yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo todavía al Club Deportivo Toledo aunque claro hará tú miras línea por línea oye el Toledo Tina diecisiete futbolistas osea que tampoco es que tenga demasiado terreno perdido con respecto a los demás pero sí que es verdad que mientras que los demás han renovado a su columnas vertebrales y no me refiero a los favoritos ya han incorporado fichajes para reforzar el Club Deportivo Toledo han tenido que empezar de cero y eso lleva ese pelín de terreno perdido con respecto a los demás

Voz 16 11:22 en la anterior hora local hemos estado hablando un poquito de la tercera toledana yo creo que el Toledo va a estar pero a lo mejor va a parte

Voz 3 11:30 Sir digamos en una en un segundo vagón

Voz 4 11:33 de este tren que es el grupo XVIII de Tercera

Voz 3 11:35 que qué pasaba con tu Guadalajara sesenta y cuatro puntos el año pasado un punto de de los playoff qué va a pasar este año

Voz 6 11:42 pues es una incógnita como sabéis todas nuevo aquí en el Guadalajara en nuevo dueño en nuevo presidente hay nuevo entrenador que además se estrena en la categoría sólo sigue un jugador de la primera plantilla de la pasada temporada sólo hay un jugador de Guadalajara que jugaba el año pasado en el filial los demás como ya sabes son

Voz 4 12:03 de momento de diez nacionalidades distintas que abarca el Deportivo es el Deportivo de la Coruña este de de de hace años que tenientes

Voz 3 12:11 hay ocho jugadores también es una cosa aparcamos no

Voz 6 12:14 los cinco continentes y bueno pues es toda una incógnita lo que puede dar de sí este nuevo ocurre Deportivo Guadalajara yo me quedo con lo más importante hace menos de un mes el club estaba a punto de desaparecer los administradores concursales tenían incluso firmada y en la liquidación del club en la administración concursal Apareció Morris pañuelo el Salvador el nuevo dueño del Club Deportivo Guadalajara que nombró a José Miguel Benito un ex jugador del Deportivo como nuevo presidente y le dio la confianza a Jaime Menéndez que el año pasado entrenaba al veteranos con el que fue campeón de España es una verdadera incógnita lo que puede dar de sí este Guadalajara que no tiene mala pinta pero luego hay que ponerlo sobre el terreno de juego ya ver cómo es capaz de responder el conjunto

Voz 4 12:59 Quique Azuqueca dos Marchamalo sobre todo Azuqueca

Voz 17 13:01 la alguna posibilidad

Voz 4 13:04 de verlo por arriba pues

Voz 6 13:07 no me atrevería a decir tanto hay muchos cambios en el Club Deportivo Azuqueca sobre todo ha cambiado el presidente ha cambiado también de entrenador ha vuelto a mano Alfaro que dirigió hace unos años al Club Deportivo Toledo sólo han renovado cuatro jugadores mucho fichaje muchas caras nuevas además tenemos el derbi el domingo a las siete en el Pedro Escartín entre Guadalajara y Azuqueca para comenzar la temporada y habrá que dar tiempo también a conductor rojinegro a ver como Manolo Alfaro encaja las nuevas piezas ya ver lo que es capaz de dar de momento en el club no venden los pedidos de ascenso ni el ascenso así que habrá que esperar el Club Deportivo Marchamalo el club de la permanencia con menos problemas del año pasado con pocos cambios en el banquillo el año pasado hubo mucho movimiento en este sentido ha vuelto al equipo Juan Alonso que ya dirigió al equipo Gallardo hace unas cuantas temporadas ha mantenido este sí a ocho jugadores de la pasada campaña hecho doce fichajes de momento son veinte los jugadores bueno pues el Marchamalo con mantener la categoría un año más yo creo que se daría por satisfecho

Voz 3 14:13 bueno lo hemos dejado para el final pero como ha dicho que estaba en la piscina no creo que le importe Carlos sigues por allí con nosotros verdad estamos claro custodia de vacaciones que tiene que decir la provincia de Ciudad Real en esta temporada aparte de de Socuéllamos hay alguna novedad también en el Grupo XVIII

Voz 18 14:28 pues yo creo que es una temporada importante para saber equipos que dan un salto adelante es que fija maravilloso por ejemplo una el manchego en el Atlético Tomelloso el manchego que acumula dos temporadas yendo de menos a más con muchos problemas de lesiones económicos extradeportivos que siempre acaba con una gran segunda vuelta veremos y la continuidad de la asturiano Sergio Inclán pues le hace tener esa tranquilidad que le ha faltado dentro del terreno de juego esa continuidad y puede dar ese salto adelante que siempre se busca desde el club de él la capital el Atlético Tomelloso que el año pasado podía partir como uno de los favoritos al al menos a intentar estar en la zona media alta ha sido objetivo con Martín uno de los mejores entrenadores de las últimas campañas que fue capaz de meter al Almagro en play off de ascenso con una plantilla que a priori tiene jugadores importantes veremos también en ese asalto el año pasado estuvo coqueteando hasta el final recordemos con las posiciones de descenso también yo creo que es muy bueno para la tercera edición por lo que significa la ciudad vi la afición el Calvo Sotelo de Puertollano que seguro que quiere dar dieron está categoría veremos si equipos como Almagro son capaces reponerse pasa esta temporada tan complicada o el Villarrubia que el año pasado consiguió finalmente meterse en los play off de ascenso que caía eliminado en la primera ronda de forma la contundente veremos qué equipo parece

Voz 15 15:43 es algo osado viene pretensión se alzaba bien pero al menos

Voz 18 15:48 fue lo que te dicen fuentes que hay menos pretensión que el objetivo de pasado que veremos este año pero es verdad lo que hizo es que la plantilla vuelve a ser muy buena insinuar ayudar pues estará compitiendo y con todos los grandes

Voz 4 15:58 yo he oido hablar muy bien de cómo ha fichado también al club de fútbol yo no sé si Javi pintado que maneja un poquito más la zona de Albacete es si la han hablado igual de bien que que a mí de la rueda club de fútbol y de lo las incorporaciones que ha hecho

Voz 1670 16:12 coincido contigo Rubén la verdad que me han comentado Darro a Salgado muy bien ha sido un muy buen equipo para oye porque no estará en los cuatro primeros y poder jugar play aunque cómo estás comentando que también como el G la nómina de equipos favoritos para estar ahí arriba pues es bastante alta partiendo por los que tenemos por aquí pues la zona Villarrobledo Socuéllamos el propio Villarrubia bueno vamos a ver el IVA ni eso porque en el propio filial del Albacete está meses salvando muy bien avenido a esas pretensiones Si el Guadalajara la verdad y una una tercera preciosa ahí estamos

Voz 3 16:43 pues desde luego que sí chicos me va a quedar un minuto para que uno a uno Javi ya que estamos contigo me digas quién va a ser tu campeón una porra no yo para ser campeón del Grupo XVIII en la dieciocho diecinueve

Voz 2 16:55 el campeón es en Socuéllamos el Socuéllamos Carlos practiquen el Socuéllamos también vaya hombre de Quique Kike Pastor

Voz 6 17:05 pues bien no voy a ser menos según mis informes en Socuéllamos es el claro favorito a ser campeón

Voz 3 17:10 el madrileña Rubén una categoría para mí con mucho

Voz 4 17:12 a solera e el Grupo XVIII de Tercera División lleva unos años yo creo que manteniendo en un nivel afectó la crisis como a todos pero oye yo creo que que tenemos un buen grupo dieciocho este año con muchos favoritos e incluso te diría que yo he consultado a gente entrenadores y tal cupo de favoritos para este año es amplio amplia no se ve a un equipo que esté o dos que estén por encima de los demás sino que se ve

Voz 8 17:35 por por ejemplo a ocho siete ocho equipos

Voz 4 17:39 que tiene

Voz 8 17:39 en papeletas para eh pero que no se les da seguro

Voz 4 17:43 los puestos de arriba de la clasificación a final de temporada se presentado bastante muy abierto Rafa Pagés qué tal muy buenas nuestro tampoco de cabecera

Voz 14 17:53 hola buenas tardes

Voz 3 17:55 tú también Besaya siete ocho equipos peleando por por estar arriba

Voz 0165 18:00 bueno no sólo en cuanto el nombre no es difícil pero sí que puede ser una clasificación di digamos que divida en dos de un grupo que opte por arriba y otro por por mantenerse a salvo de de el peligro del descenso

Voz 3 18:17 un en fin en lo que a nosotros no nos nos ocupa aquí he tenemos a Madridejos Mora Club Deportivo Toledo y Villacañas uno de esos bares estaban cuatro cuatro equipos un año y no está mal hacemos un vamos a empezar si quieres por el por el Toledo

Voz 4 18:33 hemos al míster también ante una lista David Rodríguez

Voz 3 18:35 muy buenas bueno ya estamos ya estamos todos entrenador de Los Yébenes eh comentarista de la Cadena SER histórico mítico qué tal cómo cómo afronta una temporada más mítico que actuarían como arranca Barranca como arranca en Los Yébenes la temporada por cierto

Voz 15 18:51 bueno hemos empezado hace una semana bueno primero olvidar Atlante también tomaba contacto e intentando integrar a acechar Felipe Bono pero ahora con tanto nos queda todavía mucha pretemporada que hacer es muy ilusionados

Voz 3 19:06 bueno Davis cómo ves el el dieciocho del Grupo XVIII de Tercera como ves lo que pueda pasar

Voz 15 19:11 bueno a priori porque luego sabemos que supo dar muchas vueltas pero cuando un poco adivinos yo creo que el Villarrobledo Villarrubia Socuéllamos creo que están un escalón por encima de del resto por lo menos en cuanto a la configuración de plantilla ir estrictamente este año no hay ningún equipo flojo que todos los equipos han hecho buenas plantillas qué es esto va a ser bonito de dilucidar quién va a estar abajo la clasificación porque evidentemente por muy buenos equipos que ahora se empezará a ver a equipos que están abajo oí todos parten con con plantillas suficientes para no estarlo entonces va a ser interesante también esa lucha por la parte de abajo

Voz 4 19:50 sí es verdad porque además los equipos que últimamente suben desde desde primera Preferente son equipos localidades Valle futbolera de de muchos años de fútbol equipos goleadores dominadores de la categoría de de Preferente yo tengo una pregunta para los dos para Rafa pajes y para David Rodríguez cuál creéis que es la principal dificultad que se va a encontrar el Club Deportivo Toledo a la hora de adaptarse a esta categoría

Voz 2 20:14 pueden empezar a quién quiera Borno

Voz 15 20:16 yo creo que que los rivales aquí en algún aficionado puede pensar que bueno que ha bajado de segunda de tercera va a ser muchísimo más sencillo pero huyendo de las plantillas de los jugadores a día de hoy que esto puede cambiar un poco tiempo es lo que he dicho para mí Villarrubia Villarrobledo Socuéllamos tienes mejores jugadores en líneas generales y mejor plantilla que el Toledo no lo va a tener nada al Toledo para para estar arriba en la clasificación ojalá ojalá llegan nuevos refuerzos pero lo que más le va a costar toreros que se va a encontrar con rivales que hoy por hoy para mí son más fuertes que que el equipo verde señor que ya que también un poco las vicisitudes de este club deportivo entonó

Voz 0165 21:02 pero no lo que conlleva un no entrena a los la marcha de uno de que tenía mucho peso en el club con Mara Paul Lorente nuevo presidente todas esas situaciones digamos que necesitan un poco de consolidación y yo creo que comparecerá hoy para mí hay dos equipos son muy muy por encima aunque lo

Voz 19 21:24 yo la competición ha es difícil

Voz 0165 21:27 sí pero Villarrubia y Socuéllamos para mí es hoy por hoy están muy muy por encima del Toledo descendiendo encontrarlo el toreo también tiene poco futbolista

Voz 18 21:37 las

Voz 0165 21:38 y como a una semana todavía hay que aclimatarse los hacer los automatismos digamos que otra vez casi de nuevo sea que tiene bastantes dificultades en por lo menos en el inicio y encima debutaba con uno de los cocos del grupo que Socuéllamos

Voz 3 21:57 ostras porque me lo estoy pintando o peor de lo que yo pensaba porque no recuerdo una temporada del Toledo en Tercera sin que fuera

Voz 4 22:02 el favorito es muy mal lo que sí tengo es muchas incógnitas lo que sí tengo es mucha sintonía incógnita porque parte parte de salida el Club Deportivo Toledo con con el equipo

Voz 8 22:13 sólo con algo algo de falta de de de semanita

Voz 4 22:18 no algo de de falta de de trabajo

Voz 8 22:20 juego con lo que es el la columna vertebral del

Voz 4 22:23 el equipo local la confección del equipo todavía tienen que llegar los tres Mexicanos y por ejemplo yo creo que es un hándicap con el que parte el Club Deportivo Toledo que aunque sí confió en que puede a recortar las distancias con esos grandes favoritos que que nos decían nuestros comentaristas eh creo que parte con un hándicap de salida que bueno que no sé si en la primera jornada se va a traducir en algo que tenga que ver con el resultado pero sí que creo que le va a costar le va a costar al principio pero yo creo que puede llegar a un a un nivel aceptable el Club Deportivo Toledo por allá el mes de octubre empecé

Voz 14 22:55 va a encajar todas las figuras vamos si naces date cuenta de que en el mundo del fútbol en el mes de agosto hay una palabra que se pronuncie

Voz 0165 23:09 la a millones no no miles sino millones de veces la palabra tensión entonces los toledanos también nos vamos a agarrar a ella no vamos a ser menos

Voz 3 23:17 sí claro claro pero si yo no sé si recordáis una temporada en Tercera División con el Toledo que arranque siendo tampoco favorito o que no sea de la terna es que venimos de dónde venimos por eso procuran

Voz 15 23:31 sí pero que estaba el entrenador del equipo en ningún momento encontró el haciendo una temporada bastante discreta pues me recuerdan poco a esta temporada de presupuesto y el equipo con pocos efectivos y bueno esperemos que no sea así casi nadie se arregle la situación que venga fichajes que el equipo arrancó bien al buenos jugadores en el en el equipo pero creo que hay bastante poco siempre se Rubén que nuestro equipo sea eso puede fichar hasta hasta enero ponen indagando futbolista de forma paulatina pero la paciencia en el fútbol la pena de un disgusto muy grande hiciera aquí y en todo esto solo puede volver en contra de puede ser una losa bastante importante

Voz 4 24:23 no sé si os llama la atención también va te pregunto a ti Victor que también el estilo de fútbol no sé si os llama la atención estoy viendo la lista de fichajes de todos los equipos de Mora de Madridejos y también que son los equipos que no expiden aquí más cerca nos llama la atención como a mí la cantidad de futbolista extranjero que está entrando eh en esta categoría ya incluso en la Tercera División porque bueno lo del Deportivo Guadalajara e con varias nacionalidades y cinco jugadores españoles tan sólo llama muchísimo la atención pero es que es es ya una tónica verdad de futbolistas africanos futbolistas asiáticos e incluso algún estadounidense estas viniendo aquí a jugar en dos llama la atención como a mí

Voz 0165 25:02 pues la verdad es que sí pero que bueno y ahora mismo la tendencia en el fútbol es así es gente representantes que a todos los niveles y bajan de categoría empresas que que pululan por todos lados y por todos los países Si con estas situaciones osea que digamos que hasta ahora no estaba muy desarrollado pero no vamos que como como en este año como usted dice no vamos a tener que ir acostumbrando Illa de cambios contigo me imagino que igual que va a de cambios de plantillas

Voz 2 25:39 a tutiplén de durante todo el año me queda un minuto para que David Rafa eh bueno empezamos furtivo David me digas el campeón del Grupo XVIII de la Tercera venga porra

Voz 14 25:51 el Socuéllamos Rafa bueno el mismo que David Villa Rusia

Voz 4 25:58 Rubén Club Deportivo Toledo Sociedad Anónima Deportiva

Voz 3 26:01 a punto también de está

Voz 4 26:04 esto es muy largo bueno veremos veremos qué es lo que ocurre desde luego apasionante el fútbol