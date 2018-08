Lorenzo SIlva, en Hoy por Hoy Castilla-La Mancha

Voz 1 00:00 este verano en Hoy por hoy Castilla La Mancha un molino el sol y un buen libro

continuamos en Hoy por hoy Castilla-La Mancha si escuchan esta sintonías que vamos a hablar de libros y además está por aquí con nosotros como todos los temprano Gloria Sáez qué tal muy buenas Gloria hola muy buenas nos ha hecho los deberes y nos vuelve a traer puntualmente una recomendación literal

Voz 1370 00:47 estoy semanalmente y esta semana el último trabajo de los guardia civiles Bevilacqua y Chamorro y que ha sido publicado bajo el título Lejos del corazón por el autor de la serie policiaca Lorenzo Silva

Voz 2 00:59 Silva estrella de esta sección en todo momento el verano yo creo no porque quiero decir que soy lo escrito hermanas más famoso que que me parece aquí

Voz 1370 01:06 sí sí es el escritor más famoso el que lleva más publicaciones el que teníamos muchas ganas además en todo el verano llevamos un poquito ahí pendientes de traerle a esta exención siguiera ordenes Daura aquí lo nuestro si lo ha qué tal buenos días bienvenida

Voz 3 01:19 hola buenos días venía yo qué

Voz 4 01:22 que sí que es el escritor más reconocido de los que han pasado por aquí en este Hoy por hoy en este verano tú te sientes así un escritor completamente reconocido hoy ya dentro de la élite del top

Voz 0458 01:32 no no no sé yo yo me he acordado mucho de lo que tenía catorce años y sólo me leí a mi madre y yo procuro no olvidarme creo que olvidarse de no sólo de los comienzos sino que también debe pensar que muchas de las cosas que pasan coso obras son son fruto de de accidentes exteriores no lo importante al final es lo que uno hace cuando estaba solo delante de de la hoja de papel de la pantalla de ordenador

Voz 4 01:58 cómo va el verano o cómo ha ido quede casi lo estamos terminando

Voz 0458 02:02 bien bien la verdad es que me había prometido a mí mismo conceder me un poco de todo o casi diez años sin sin apenas vacaciones y lo estoy consiguiendo enhorabuena que es importante también

Voz 1370 02:15 vamos a hablar mucho de años por lo que veo en estas decidieron hoy Village Chamorro veinte años resolviendo crímenes secuestros todo aquello que los delincuentes les han puesto sobre la mesa

Voz 0458 02:25 este es la undécima novela de las Siri y no podía

Voz 1370 02:28 ser menos sorprendente que el resto como las anteriores conecta perfectamente con la actualidad los agentes en esta casi una semana trasladar hasta el Campo de Gibraltar donde un joven de veinticinco años conocido por cometer estafas millonarias a través de las es de las aplicaciones en los móviles es secuestrado la familia paga un cuantioso rescate pero no hay señales de chico ya a partir de ahí a medida que uno avanza en la novela Lorenzo nos quedamos con madre mía a lo que se enfrentan las fuerzas de seguridad en esta zona y todos los días

Voz 0458 02:58 bueno sí desde hace mucho tiempo a mil lo que lo que tengo que decir es que me sorprende que no hubiera saltado antes no la la situación yo recuerdo que la primera vez que que fui por el Campo de Gibraltar a catorce quince años ya sí a hacer un reportaje sobre otra cosa en ese momento sobre las pateras siguen siendo también actualidad de año pues ya tropecé con esa realidad di en estos años he seguido yendo interesante tome al año pasado mientras estaba preparando la novela y a mí me llamaba la atención algunas de las cosas que ya he visto allí por la noche en la línea y al día siguiente buscaran los periódicos nacionales y no encontrar ninguna noticia no porque parecía que era sólo un problema local ahora creo que nos hemos dado cuenta de que es algo más que un problema local

Voz 1370 03:45 sí además hemos hablado de inmigración también encontramos en el libro vamos a hablar de contrabando vamos a hablar de tráfico de drogas pero en esta novela aparece la Ciber Delincuencia no que es la gran novedad el la chispa no que tiene

Voz 0458 04:00 sí bueno es un es un espacio nuevo de de vida relación agresión abuso y sobre todo es un espacio nuevo para el crimen organizado qué ha encontrado en en el ciberespacio pues la solución a muchos de sus grandes viejos problemas no es el mayor problema de una industria criminal es el blanqueo de dinero el dinero que produce la industria criminal es muchísimo hizo bueno pues el problema inmediato que plantea es cómo introducirlo en la economía regular cuando tiene origen lícito Easy precisamente bueno pues las nuevas herramientas digitales entre otras las Crichton monedas han solucionado en buena medida no en el crimen organizado del crimen organizado se sirve con con soltura esa solución

Voz 4 04:48 vaya vaya mezcla no vaya combo el Campo de Gibraltar y los bitcoins

Voz 0458 04:53 es que está todo para para quien no lo sepa por ejemplo uno de los lugares donde están establecidos más mineros de bitcoins como yo creo que hay que decirlo y no miradores es precisamente en Gibraltar que también es entre otras cosas el centro de las casas de apuestas no por por algunas razones que son fáciles de comprender osea que todo está todo está conectado al final es un lugar muy peculiar yo creo que no somos conscientes y no lo hemos explotado en ningún sentido no para empezar eso es lo algo con un potencial económico oí turístico también por su belleza enorme el Campo de Gibraltar pero también es un espacio con un potencial literario narrativo descomunal no es la gran frontera del mundo es la gran bisagra del mundo no sólo entre norte sur entre Europa y África son también entre Oriente y Occidente

Voz 4 05:40 es una curiosidad precisamente porque es un un lugar poco explotado tú nos has contado que hace unos cuantos años viaja este allí para hacer un reportaje de otro asunto yate que de un poco la semilla de querer escribir algo así como lejos del corazón o cuando empezaste con con esta novela que claro

Voz 0458 05:57 bueno me me quedó la convicción de que yo haría una novela Bevilacqua ambientada en el Campo de Gibraltar ya existía Bevilacqua ir dije aquí hay un escenario al que lo tengo que traer pegó en encontrar la Historia para traerlo lo Iber cómo cómo meterle mano esto sin sin tampoco quedarme lo más tópico lo más consabido el lo más predecible en bueno yo estaba desde entonces desde hace esos trece catorce años va dando vueltas a esta historia fue hace seis siete cuando se me ocurrió la la posibilidad de de mezclarlo con la ciber delincuencia ahí de mezclarlo con con otro aspecto que también es novedoso la serie no que en este caso del crimen que que desencadena la investigación no es un asesinato un homicidio sino secuestra

Voz 1370 06:44 sí además Lorenzo lo consigue a través de su pluma porque parece a mí me parece la novela también una especie de cuaderno de viajes por lo bien que recrean toda yo no lo conozco además pero me traslado hasta allí hasta San Roque Sotogrande la línea todo el Campo de Gibraltar pero además es que me ha parecido hasta que yo misma viajaba en esa en esa embarcación de los guardacostas sí sí

Voz 0458 07:10 creo desde el principio la verdad es que esto es algo que surgió en la segunda novela no la primera fue un experimento de los estanques pero el hecho de haber elegido como protagonistas a dos agentes de la Unidad Central de operativa ahora muy conocida entonces menos Rojas Fianna debieron de la unidad que puede trabajar en cualquier lugar del territorio español me daba pie a que las novelas y Lakua parte de novelas de género criminal fueran relatos de viajes que es un relato que a mí personalmente me fascina me fascina porque creo que el relato de viajes está el origen de la literatura narrativa no probablemente el primero que salió de su pueblo llego o lugar que nadie había visto irradiar eso fue el que inventó la literatura porque tenía necesidad de contarlo si todas son relatos había intentado funcionar también como relatos viajes de viajes sirve para que aquel que conoce lugar se reencuentra con él ya que el que no lo conoce por la razón que sea pueda pueda viajar hasta él no hizo bueno incluso sirve para que aquel que lo conoce y tienen la posibilidad de conocerlo lo conozca después de haberlo leído cosa que por cierto se echó personalmente muchas veces es que te recomiendo que ha sido el altar viéndoles nos visita

Voz 4 08:22 bueno y cómo va tu relación Lorenzo con con Bevilacqua con Chamorro cómo va evolucionando no sé si hay alguna novedad en este en este último libro

Voz 0458 08:30 sí bueno la verdad es que son dos personajes a los que ellos sólo puedo estarle agradecido y además inmensamente agradecido donde han me ha dado muchas cosas me han regalado lo mejor y más valioso pues para qué engañarnos lo único que tiene un escritor que son sus lectores no he ganado muchos también me ha regalado mucha libertad creadora el hecho de tenerlos no sólo me permite una gran flexibilidad en cuanto a las historias que cuento con ellos porque son dos personajes cosas que me puedo acercar practicamente igual que realidad de las que me interesa sino que también me han dado mucha libertad para hacer otras cosas para para escribir en otros ámbitos en los que quizá pues no hay tantos lectores son historias más minoritarias me lo puedo permitir porque me dan esa libertad

Voz 1370 09:18 Rubén el subteniente Rubén Bevilacqua además es muy filósofo yo me he quedado aparte con muchísimas quiero destacar aquí dos frases que me van mucho con el título lejos del corazón dice una ex piensa que muchas veces lo dice el eh Roldán otro de los personajes secundarios de la de la novela piensa que muchas veces si no la inmensa mayoría ni saben habla de los delincuentes ni saben a quién están Jo viendo nunca lo conocen en persona eh Lorenzo Ojos que no ven corazón que no sienten no poner cara a la víctima minimiza el delito y bueno

Voz 0458 09:49 se lo facilita lo facilita ahí minimiza mucho la erosión que produce el delincuente no yo hubiera tenido la posibilidad dispongo de todos tendremos que con experiencia no ver como un cierto tipo de actividad ilícita que además en muchos casos delictiva ha destruido la vida de personas no me refiero en concreto algo que a mí me ha dejado de cerca a la piratería de contenidos culturales no probablemente el que se pone a copiar mil libros como lo está viendo a nadie no está viendo nadie de los que van a perder su empleo no estaba viendo a los hijos de nadie pierda su empleo y deja de poder pagar su hipoteca pues lo hago como si fuera una Graciano probablemente los que entrará en los foros a lo agradecer a esa persona quería escrito libros ni la maquetado ni lo ha editado me he hecho nada que simplemente fusilado archivo digital a dar las gracias por el aporte como se suele decir en esos foros pues lo puede hacer con esa soltura porque no ve gente que se está quedando sin medio de vida llegar a lo mejor tiene que decirle a sus hijos que no les puede comprar otros zapatos y que no pueden pagar la hipoteca hay que hay que volver a la casa de los abuelos no es mucho más fácil hacer eso sino a toda la gente a la que se está enviando a estar en clase

Voz 1370 11:00 pues sí es verdad bueno vamos casi terminando ya Lorenzo a pequeñas pinceladas Vila Se reencuentra con su pasado en la figura de un compañero con el que compartió servicio en el País Vasco será ese acercamiento a su juventud el primer escalón de la próxima o de las próximas aventuras de Rubén y de Virginia

Voz 0458 11:17 bueno pues no no vas mal orientada yo no sé es decir mucho la siguiente novela pero creo que lo que puedo decir es que lo vas mal orientada quién ha leído la serie sabe que Bevilacqua estuvo unos años no muchos en el País Vasco sabe que él decidió no seguir Ike Ike ese fue ahí pero hay una historia de contar que además yo creo que puede ser o al menos así yo lo intentaré reflejo de una de las grandes historias de la España contemporánea que es bueno pues como una sociedad como la española que en tantos aspectos probablemente no nos falla la que vive a los que vivimos en ella o a lo mejor nosotros no fallamos a nosotros que es como habría que decirlo sin embargo pues logró afrontar un desafío es tremendo como es que un grupo de personas con muchos apoyos desean libertad a sus conciudadanos si en muchos casos incluso el derecho a la vida y enfrentarse a ese desafío hoy superarlo superarlo con medios legales y democráticos no no sin errores no sin tropiezos no sin arañazos pues esa es una gran historia una historia que creo que no está prácticamente nada contaba también es verdad que era muy difícil contar hace pocos años mientras esto estaba vivo pues será muy difícil acceder a la información e incluso no era prudente contar ciertas cosas no ahora afortunadamente esta gente ya no pueda amenazar a nadie más y creo que esta historia ha llegado el momento de contarla

Voz 1370 12:41 y una última curiosidad habéis hecho bien los deberes Victor leeremos al subteniente Bevilacqua trabajar con otro Bevilacqua en este caso con su hijo

Voz 0458 12:50 pues no lo sé bien no tener previsto el futuro yo sé que su hijo y a estas alturas pues le habrán dado su ex guardia civil extra trabajando como guardia civil en prácticas en algún lugar pero pero no sé no sé si se va a quedar no sé si se van a encontrar no no lo que va ya ya lo averiguó

Voz 1370 13:12 y los demás también

Voz 3 13:15 pero si si Lorenzo

Voz 4 13:17 pues ha sido un placer tenerte por aquí unos minutitos en en Hoy por hoy Castilla La Mancha hablando de lejos del corazón tu última novela no sé si si si la llevarán al cine como como ha ocurrido recientemente por ejemplo la nieve la doncella tú lo es factible au que no depende de mí

Voz 0458 13:35 al final el cine obedece a unos circuitos de producción que además de en España son muy muy a mostos se producen muy pocas películas y además entienden a concentrar en determinados géneros no es fácil pero bueno yo no tengo ninguna objeción digo que puedo hacer es si alguien meterá un proyecto cinematográfico que tenga la cara y ojos los derechos y lo haré como lo he dicho otras veces pero depende de una industria que yo no controlaba

Voz 4 14:03 si te tiene que estar bien no Lorenzo que te lleven un una novela al cine por lo menos de que no se da

Voz 0458 14:09 yo creo que es simplemente el hecho es positivo no quiere decir que la historia crece la historia emigra a otro territorio incluso pasa a ser contaba por otras personas en este caso por los cineastas no tanto el guionista como el realizador como los actores y eso siempre es bueno para una historia luego y la película encima sale bien pues estupendo y si no sale también bueno pues pues pues ahí está ahí está ahí y creo que es un diálogo siempre activo y provecho se produce entre el cine y la literatura dialoga además es ya de ida y vuelta no creo que el cine siempre desesperada a la literatura pero la literatura también a estas alturas pueden encontrar inspiración ni y orientación en la creación audiovisual

Voz 4 14:51 fue en fin una maravilla escucharte Lorenzo Lorenzo Silva hoy con lejos del corazón muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la SER

Voz 3 14:57 muchas gracias a vosotros su placer un abrazo

Voz 4 15:00 bueno gloria pues no mola la verdad eh escuchará Lorenzo en los pasaba el tiempo porque va a ser nos iba agotando pero la edad es que engancha como sus novelas como estos no hacerlas

Voz 1370 15:10 a la serie