Sergio Dalma, en Hoy por Hoy Toledo

Voz 1 00:00 continuamos en Hoy por Hoy Toledo avanza la semana en ibamos mirando el horizonte por ejemplo las Fiestas de Illescas que están que están a la vuelta de la esquina treinta de agosto arrancan además con un concierto dial protagonizado por Sergio Dalma Sergio qué tal muy buena un placer saludarte bienvenido aquí a la antena de de Hoy por Hoy Toledo bueno y encantado de tenerte por aquí por la provincia en el Illescas con la gira de tu último disco Vía Dalma si no

Voz 2 00:29 yo también con muchas ganas porque hace mucho que no estoy por la zona con lo cual feliz de alguna manera casi casi determinar el verano

Voz 1 00:36 con vosotros pero ya para terminar el verano entonces porque no sé todavía queda un poquito de de de gira I de campaña o no

Voz 2 00:43 sí sí hombre evidentemente yo giro esto llevo girando desde el veinte de de enero y vamos a terminar a mediados de diciembre Estados vía sustos de que me queda rocas

Voz 1 00:53 próximo verano obtuviera no va a durar hasta Navidad topes

Voz 2 00:56 sí sí pero contento satisfecho porque la verdad que está yendo muy bien la gira y sobre todo la gente sale contenta que eso es lo más importante

Voz 1 01:03 hoy es una gira en este en este disco que son versiones de de canciones italianas bueno pues transformadas en voz de Sergio Dalma con por ejemplo volar en Hoy temas así que son por todos conocidos y que y que llevas tú defiendes estuvo ahora

Voz 2 01:19 sí ha sido un trabajo divertido entretenido un buen desafío porque el pinar canciones de varias décadas así de autores tan diverso esos desde Godiño pasando por equipo herido Jean nivela pues no deja de ser como muy atractivo no darle pues lógicamente su personalidad que suelen no se trataba de hacer unos pocos simplemente la verdad que lo hemos disfrutado mucho oí parece que la gente también lo ha recibido bien

Voz 3 01:46 no es que tienes que árabe italiano tiene Esquerra mediterránea todo el Mediterráneo yo creo que es el Mediterráneo pesa mucho

Voz 1 01:55 cómo cómo te dio por iniciar este proyecto cuéntanos

Voz 2 02:00 bueno yo de desde muy pequeño la verdad que en casa sonaba mucho la música italiana porque sonaba mucho en la radio en aquella época ahí porque me pareció muy fans con lo cual pues a mi me me atraían esas esas voces tan pasionales rota es otra forma de interpretar no que hay bueno siempre hubo una clara influencia ideólogo estudié eh la filología románica flotantes italiano tuvo una beca pero al final pues bueno pudo más la música no con lo cual siempre ha habido un un un acercamiento con con Italia no cuando bueno pues me ocurrió pues sería hacer como un pequeño homenaje a esas canciones que yo había escuchado de pequeño en un momento ya más de de mi carrera Hay bueno pues la gente respondió bien fíjate se ha respondido bien que en un principio era solamente un disco se ha convertido en trilogía

Voz 1 02:56 Sergio en todo caso quién vaya a verte que podamos ir a verte ahí es que no vamos a encontrar también con el Sergio Dalma de siempre no

Voz 2 03:03 sí hombre evidentemente hay un hay un buen repaso por por por todo este día de almas lógicamente hay una una última parte donde donde recordamos los éxitos de siempre no enfocados de otra manera cantados que trabaja con nuevos arreglos

Voz 1 03:17 yo un espectáculo totalmente nuevo claro yo te he buscado en Spotify esta mañana eh tratando de buscar musiquita es para para la entrevista ya no me encuentro lo primero en esta plataforma te encuentras la canción con más reproducciones Bailar pegados catorce millones y medio de reproducciones son muchísimas teniendo en cuenta que Spotify es mucho más joven que esa canción

Voz 2 03:38 pues sí sí es curioso no sobre todo lo de lo de esta canción que es una canción que el pasado pues un montón de años que viene de un festival de Eurovisión y que ha pasado una generación a otra porque los conciertos te das cuenta que que lo cantan gente de todas las edades no bueno es la imagen que tiene la música que es algo totalmente espontánea y natural que ha ocurrido no ir con esa chica es mía con Bailar pegados con Galilea con sólo para así que bueno no que que que estas canciones

Voz 3 04:07 se conviertan en en estándar lo que no contabiliza la la vida moderna musical los Spotify todas estas cosas son las reproducciones de esas canciones en en CD o en casete durante las últimas décadas no pero bueno es la es la pena que tiene que no es bueno porque claro

Voz 2 04:21 sí ha cambiado la gente ahora escucha la música de otra manera hay evidentemente pero lo que sí me parece tremendamente atractivo oí IMI me parece muy optimista es que la gente está consumiendo más música que nunca ahí está acudiendo a los conciertos que está pagando una entrada para acudir a los conciertos y eso hace unos años pero como muy impensable

Voz 1 04:41 si no está satisfecho estás contento con con el nuevo modelo de la industria musical entonces

Voz 2 04:49 bueno no es que esté de satisfechos que es lo que lo que hay ahora no yo he vivido ya muchas situaciones desde que empecé no ha ido todo cambiando evolucionando y lo que sí me gusta es que la gente responde no a la gente como te decía acude a los conciertos y al final pues consume la música de otra manera pues bueno no lo puedes cambiar y es lo que hay creo que uno se tiene que adaptar a siempre a los nuevos tiempos

Voz 1 05:12 bueno los nuevos tiempos yo aquí charlando con Sergio Dalma yo que he crecido en una habitación hermana donde sonaba todo el rato Sergio Dalma

Voz 3 05:20 se lo tendría que contar lo lo tiene hablado y bueno ha sido un placer de verdad de tenerte no

Voz 2 05:28 hacer mío oí con ganas de que llegue ese día treinta para para cantar os todo todo esto y sobretodo disfrutarlo con el

Voz 1 05:35 bueno ahí en Illescas la capital de La Sagra después de los fuegos artificiales pues nada mejor que que Sergio Dalma