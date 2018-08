¿Te consideras adicto al móvil? En HxH CLM te contamos como evitarlo

seguro m me juego el cuello es que en el tiempo que llevamos el programa ustedes admirado ya el móvil más de más de una vez cuando sepan que más de trescientos veinticinco mil castellano manchegos se consideran adictos al móvil es al menos lo que dice un estudio de rastrea punto com su responsable de Comunicación ese va a Montero la Eva qué tal muy buena hola qué tal trescientos veinticinco mil que se consideran adictos al móvil pero alguno habrá que que que lo sea no se considere no

Voz 3

01:47

pues mira en este estudio quizá los oyentes les pueda resultar pues se por lo menos interesante no hemos colaborado con un psicólogo que se llama Daniel Peña y que un psicólogo especializado en nuevas tecnologías en los problemas de adicción que puedan tener vez enlazados cinco claves que si quieres podemos pasar a comentar las cosas que podemos hacer lo primero que que el dices que tenemos que conocernos a nosotros mismos sal saber muy bien por qué una comportamos así que si tenemos inseguridad falta de confianza vulnerabilidad la necesidad estar conectados muchas veces responden pues a tener una necesidad de aprobación por parte de los demás de estas características y saber cómo nos están influyendo es importante conocerlas para luego podrá ser un buen uso del teléfono otra de las cosas que no recomendaba él era marcar periodos en los cuales podamos utilizar el teléfono móvil y otros periodos que no esto viene muy bien en el día a día en cualquier momento en el caso de las vacaciones periodos en los que estamos más aburridos iremos más del teléfono móvil pues más aún después que decía el pues conoce los desencadenantes aparte de conocerte a ti mismo conoce qué es lo que te está sucediendo alrededor para que estés es totalmente enganchado al móvil me aburro cojo el móvil no no no sé qué hacer pues giro del móvil para entretener me veo que todos a mi alrededor a veces pasa restaurante a varias personas sentadas en una mesa cada uno con su teléfono móvil eso sí cada uno está con el móvil porque yo también pues con las cosas desencadenantes es importante también para ver porque utilizamos el móvil y podemos reducir ese uso y hacer un buen uso y no un abuso del controlar nuestra atención es el cuarto que el que él nos pone sobre la mesa igual no pues se la atención es que vemos el mundo no entonces controlar eso atención controlar dónde estamos en cada momento a que estamos prestando atención ya que no disfrutar del momento en el que estamos es algo que realmente nos puede ayudar mucho para no hacer un mal uso móvil y por último la última clave a recomienda Daniel Peña que que bueno pues más lógica de todos es precisamente aplicar la racionalidad si aplicamos la receta era de hacemos un buen uso del teléfono móvil este teléfono puede tener cosas muy buena para nosotros y realmente esas cosas buenas pues las podemos aprovechar si hacemos un mal uso de él y al final necesitamos una dependencia o una adicción pues resulta mucho peor igual perdemos el control y algo que es bueno se puede convertir en algo malo