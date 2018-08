Los mejores fotógrafos de boda de CLM, en Hoy por Hoy

Voz 1415 00:00 una ahí casi veintiocho minutos en Castilla La Mancha de disparar va la cosa los próximos minutos pero de disparar fotografías y Rafa Kutxa alero qué tal muy buenos días buenos días comenzamos bienvenido aquí la antena de la SER supongo que bueno liados como tú no porque estás en temporada alta fotógrafo y eso especializado en bodas no

Voz 1 00:25 sí la verdad es que estamos ahora máximo máxima temporada Hay ese mes de septiembre tenemos siete bodas

Voz 1415 00:31 fíjate estamos aquí trabajando sin para arriba

Voz 1 00:33 habrá contentos

Voz 1621 00:36 lo de un fotógrafo de bodas aparte de ser de una responsabilidad máxima

Voz 1 00:42 pues la verdad es que es muy bonito no yo siempre lo digo que tenemos suerte de tener uno de los trabajos más bonito del mundo además parar un poco lo que ha sucedido de narrar lo que ha sucedido nunca la boda realmente cobran sentido las fotografías cuando pasado el tiempo no hizo todo ese recuerdo plasmarlo no

Voz 1415 01:01 no temo Felipe Solá personas

Voz 1 01:03 me gustan todas pues yo siempre digo que tenemos el trabajo más bonitos mundo

Voz 1415 01:07 dónde estaba allí metido en Rafah cuchareta punto es eh tu página web y claro uno uno compara estas fotografías e con con las de hace treinta años uno de nuestros en las de nuestros bueno es que claro todo ha cambiado no definitiva y esto por supuesto que Turner

Voz 1 01:23 sí la verdad es que sí ha cambiado mucho hoy en día las nuevas tecnologías también te permiten hacer otro tipo de fotografía igual también es verdad que estamos en España que es un país puntero de fotógrafos de boda entonces con mucha formación final sea hace fotografía muy impactante donde tiene mucha narrativa consideró humana todavía sigue habiendo muchos estilos apostando por eso es pero bueno si había un poco de todo tú cómo te califica

Voz 1415 01:49 parece que es tu obra

Voz 1 01:51 pues yo siempre digo que mi fotografía está inspirada en las fotografías de guerra en la cual trato de que haya mucha narrativa dentro de cada Thomas que se cuente muy cercano lo que está sucediendo y que se un señor me lo máximo posible el encuadre con historias no de capturar en el primer plano moda entonces sin que cobras que coja sentido decir hacer pequeños fotogramas de los novios preparan su boda no entonces un poco mi mi estilo realmente lo que hago es dejar que suceda todo estar muy cerca de las acciones yo creo que lo que más caracteriza mi trabajo estar muy dentro en ese ecosistema y al final capturar un poco lo que está sucediendo sobre todo con esa con la máxima narrativa poesía

Voz 1621 02:34 bueno quería preguntarle también a David copado es otro fotógrafo especializado en bodas David qué tal muy buenas

Voz 1415 02:40 pues bueno pasa os os conocéis supongo aquí en el gremio

Voz 1 02:47 a dice mi amigo

Voz 1415 02:49 ahora ha pues mira pues no estaba preparado porque cada uno ido contactando individualmente buscando buscando un poco la vida David me acaba de meter en David copado punto com porque aquí hay que tienen página web no fotógrafo profesional tiene que tener para que no me encuentro una pedazo de foto a quién los molinos es Consuegra no se graves Consuegra no

Voz 1185 03:08 sí de hecho es una foto que que compartimos falló en con una pareja de él Illes una una foto que que bueno que bueno tuvimos la suerte de que saliera ese cielo de que seguirán a condiciones Si bueno pero habrá que conceder a veces seña identidad de La Mancha

Voz 1621 03:32 sí sí es que para verlo porque es una foto preciosa con el la sombra de los novios cogidos de la mano de proyectada en en uno

Voz 1415 03:40 los molinos como se ocurren estas cosas David cómo se te ocurre esto por ejemplo

Voz 2 03:45 no pues esto es precisamente el

Voz 1185 03:48 el estaba voz tan fallos contra uno de plagas y salió la Sagrera forzó ahí padres porque a veces y cuando vas a un sitio donde ella está muy muy socorrido pues bueno pues intentar a veces el el darle una vuelta o o ver otra cosa diferente en esta ocasión el está estaba sujetando las a compañero a Rafa ahí y luego pues bueno hicimos a hacer la foto pero pero sí que he tenido siempre he intentado hacer buscar el el el darla el el hacer lo que lo que no todo el mundo acciones en ese mismo sitio

Voz 1176 04:32 y bueno darle darle una vueltecilla obra también me está cargada de de de

Voz 1621 04:38 a ver de narrativa como decía Rafa yo creo que son dos estilos parecidos o no cuenta Manuel

Voz 1185 04:44 es una Rafael pues es mucho más lo es mucho más documental si tuviera carné me gusta también a muchos

Voz 3 04:53 eh

Voz 1185 04:54 muchas partes de posado estético porque también ha gustado muestras siempre también propongo una pareja entonces que aportó también un poquito más de eso sí que lo que lo que me gusta es foco está está pasa desapercibida es bueno intentar reflejar lo que ocurre pues bueno porque de una manera de una manera natural que bueno entre veinte y que nunca nadie mira a cámara el fotógrafo sea espectador de de de la escena

Voz 1621 05:20 ah y os voy a pedir que me contéis una anécdota porque habrá miles de Cuéntame una anécdota de fotógrafo de bodas así que se pueda contar es que se pueda contar aquí en la SER a la una y media

Voz 1176 05:31 la verdad que dejó ver a Melilla soy mucho pero bueno

Voz 1 05:35 el primero sufre el bonito heleno y es que acaba las tiras a una piscina en La Mancha igual muy bonitas

Voz 1176 05:42 en revisar alguna compañera buen trato poquito que tuvimos de Lorena motos así que la verdad es que fue una pasada de boda Ibra que un poco alucinado porque ese salían de casa hacia la Iglesia ahí

Voz 1 05:57 fue como o el Tour de Francia salían todo el pueblo

Voz 4 06:00 pero ahora recibirles allí no venga

Voz 1176 06:02 es así pues hay mucha vale Nàstic hay un poco la verdad pero bueno seguro que piensa

Voz 1621 06:08 menuda a la que la que montaron en Cuenca pues cuenta una David que tendrán alguna alguna rescatada ver

Voz 1185 06:15 la realmente sí que es verdad que que que que quedando con con alguna en concreto durante toda la boda Esteban ocurridas entre mil cosas ninguna que tiene un guión parecido sino un guión en el que bueno pues que empieza pues los preparativos ceremonia ahí demás sí que es verdad que de que luego va a cambiar cosas ahí tras sorprendiendo a siempre el momento que que siempre ocurren anécdotas y que bueno pues la cosa se podía a veces poco en el que la no había está vistiendo a mí siempre me ha ocurrió a unas vacaciones que cuando sale de la casa se ha dejado incluso por ejemplo el el el can can

Voz 5 06:59 es de suponer

Voz 1185 07:02 aprovechando el primero minutos antes de corre volver vestido encabezan ahora Mariano pues a veces pues bueno pasan cosas y la verdad es que el fotógrafo los fotógrafos de bodas antagónicos y siempre con la revoluciones como decía Rafa lo de lo de reportero de guerra pero siempre a Navas fue una revolución en muy muy al al al invité a tope y siempre bueno pues petardo tener respuesta para

Voz 1621 07:29 y a cosa que ocurre en ese día más especial de la vida de dos personas que es especial para los fotógrafos todos los días con todas las bodas que que tienen que hacer cada cada semana Rafa cuchareta o David copado pedazo de artistas y profesionales gracias por haber estado aquí en la SER

Voz 1176 07:43 gracias a vosotros aquí sobre un abrazo

Voz 1415 09:14 una canción muy de nostalgia muy de mirar fotos vamos a seguir vamos a seguir saludando fotógrafos de Castilla La Mancha Javier o desde Guadalajara hola qué tal muy buenas hola muy metido en tejiendo Creative punto es tu casa para quién quiera verlo pero bueno pues hace fotografía de bodas pero también haces otras cosas un poquito de de todo

Voz 1176 09:39 muy bueno también su realizador ha dejado el vídeo ya

Voz 1621 09:44 imagen insta está todo lo valorado que tiene que estar el trabajo el fotógrafo de bodas yo algunos amigos que se a yo dice no San cobra un pastón uno o tal pero pero luego todos quieren tener su foto olió impuestas no

Voz 4 09:58 la actitud ese ese una discusión porque en verdad no es Pablo porque en este mundillo hay cuatro-cinco que los que manejan casi todas las bodas lo acaban pagando muy poquitos los que vean el trabajo lo que me ha dado diseños que le a los novios entonces en el en el trabajo está muy mal pagado pero vamos

Voz 1176 10:18 es una lucha eterna entre el

Voz 4 10:21 lo que tú puedes ofrecer la demanda que hay no

Voz 1621 10:24 cómo llevas como lleva todo el verano por ejemplo las tenido cargado de enlaces matrimoniales porque

Voz 4 10:29 seguimos en el trabajo que también cruzamos con lo de la serie pues hemos tampoco hay el reparo

Voz 1 10:35 siendo tiempo bueno pero sí ha habido bastante bien

Voz 4 10:37 ante movimientos en Sevilla nuestra prueba para también haciendo cosa mucho las muy divertidas también vamos a bien

Voz 1621 10:45 estaba viviendo algún algún vidrio que tienes aquí colgado en tu página web que que tiene muy buena pinta mola tú como como dirías que que tu estilo tu trabajo le preguntarán antes a a David de Arafo

Voz 4 10:59 bueno digamos que yo vengo del cine al ser localizado dotadas entonces lo que yo quiero aportar en en fotografiado vídeos sobre todo en la parte emocional me interesa mucho capturar ese momento robado de de los novios los invitados todo lo que estamos grabando que que digamos pasa desapercibido a los ojos de cualquiera y ahí lo dejamos congelado y lo hacemos es una especie de puerta para recuperar todas las emociones que sirvieron en aquel momento

Voz 1621 11:30 y claro el el vídeo Le aporta también otra parte no a lo que es el reportaje de de de fotografía el reportaje de imagen de de una boda supongo que una de las cualidades tiene que tener un reportero de bodas reportero de guerra casi que no es decir antes que es es la discreción no que no se vea mucho pero que tengas que estar en el lugar adecuado

Voz 4 11:52 claro acento como de fotógrafo como de cámara eh vamos casi todas eh pues camina mola la imagen de de del novio de amigo que te te mira ahí es donde estaba este que no lo he visto Gerar tienes que estar ahí con el objetivo el caso no tiene otro objetivo es detrás mejor algún cincuenta tiene que ser invisible Ica hasta ese momento en el que la mejor el pone una cara de de de máxima presión sin que se vea a amenazar lo por higos está observando entonces claro muchos pero como esta esta aquí no me te cuenta con pues no me he dado cuenta cómo ha llegado pues hay que si hay que trabajarla la parte de la invisibilidad para para hacer tu trabajo

Voz 1621 12:35 supongo que es cuando te frotar las manos no estoy cogiendo este gesto esta imagen de unos está Teherán dice dices que bueno

Voz 4 12:44 claro es que son los que luego son las fotos que más que más llama la atención a los a los invitados y que más risas o más sonrisas

Voz 1621 12:52 bueno pues estés Javier tejido también otro de los pedazo profesionales que tenemos en Castilla La Mancha y en este repaso fotógrafos y reporteros de de boda que son imprescindibles para recordar siempre se día especial para para las parejas Javi que vaya muy bien lo que te queda

Voz 1176 13:08 E igualmente a mí misma recién fuerte abrazo