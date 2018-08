Rueda de prensa Puerta del Cambrón

Voz 1 00:00 vamos a dar a conocer lo que van a ser las medidas definitivas de la reordenación del tráfico en el entorno de la Puerta del Cambrón hay una resolución que que lo contempla y en la que decimos que el tráfico de vehículos quedará cortado en las condiciones previas de la obra de restauración en la porque el Cambrón con entrada Isabel y da por la misma quedando prohibida la salida por la Puerta del Cambrón de los vehículos de transporte de mercancías como consecuencia de la anterior la calle Descalzos y la cuesta el calvario quedan en sentido salida desde el tránsito hacia la carrera de San Sebastián las líneas dos y doce de autobuses urbanos modifican complementan Fon una línea provisional de tipo circular ir trasladar la presente resolución a los servicios de inspección de Policía obras infraestructuras el objeto de que se proceda a la señalización vigilancia y cumplimiento de esta resolución por qué hemos tomado esta medida pues de esta medida la hemos tomado en base a una serie de estudios que lo irán complementando eh tanto Ramón que me acompaña a la izquierda que es el gerente de Unauto donde no se explicara cuál es el recorrido de cada una de las líneas iraquí el inspector jefe de Policía con los datos que nos han facilitado y que han servido para tomar esta decisión con esta decisión protegemos la Puerta del Cambrón de manera que a partir de el próximo día tres van a dejar de pasar por ella diez mil novecientos y de mil quinientos ochenta y cinco autobuses de más de diez metros y en torno a otros diez mil novecientos microbuses de unos nueve metros eso son casi veintidós mil vehículos de transporte urbano que van a dejar de pasar por la Puerta del Cambrón a ellos hay que añadirles otros cincuenta y ocho aproximadamente de vehículos de carga y descarga que ya no van a poder salir por la Puerta del Cambrón llevan en el que utilizar o bien la alternativa que se brinda por la calle Descalzos o las que vinieran utilizando hasta este momento algunos saldrán por Alfileritos otros utilizarán lo que lo que fuera su costumbre cerca de ochenta mil vehículos al año van a dejar de atravesar la Puerta del Cambrón que son los demás peso lo más grandes y los que más eh daño producen a la puerta si tenemos en cuenta todos los eh condicionantes que establece el informe del Ministerio nos piden que tomaremos medidas yo creo que esta es una medida muy importante es la mejor que creemos podemos tomar en estas circunstancias teniendo en cuenta que a la vez de proteger la Puerta del Cambrón tenemos que proteger a los ciudadanos que residen en el interior que también tienen que tener derechos y esos derechos tenemos que garantizarse los daremos lograba una solución que yo creo que es plenamente satisfactoria Ike empezando por el tema de autobuses Le doy la palabra al gerente de Unauto

Voz 2 03:45 para que nos explique cómo van a ser esas tres líneas ir por donde van a transcurrir

Voz 3 03:53 hola buenos días lo primero es decir que estamos muy orgullosos de poder participar en este en esta supresión de la circulación por la Puerta del Cambrón porque consideramos que es un bien de patrimonio cultural y hay que respetarlo entonces hemos hecho unas pequeñas modificaciones en la línea dos y doce prácticamente a las líneas mantienen la estructura no me voy a detallar aquí en darnos todo el recorrido porque eso lo pasaremos por por escrito pero bueno modifica amos más o menos enlazar directamente Buena Vista con la plaza del Conde pero siempre suprimiendo la salida por la Puerta del Cambrón

Voz 3 04:27 a salir la línea dos que hacía el recorrido habitual bueno va por descalzos sube a Zocodover pero podía acoger reconquista en las zona de Buena Vista eh la línea doce también sufre una pequeña modificación enlaza también la glorieta en las Cortes con buena vista pero pasando por la estación de autobuses porque además si asimismo se atiende

Voz 3 04:50 Nos la zona de Buena Vista siempre había pedido tener un enlace con la estación de autobuses y de esta manera enlazan Buena Vista con una estación de autobuses

Voz 3 04:59 como medida complementaria temporal se va a establecer una línea circular que les hemos llamado bueno

Voz 3 05:15 Circular Casco centro histórico que es una línea que va a funcionar eh es gratuita eh presta de una forma discrecional Hay va a estar funcionando va a hacer todo el recorrido cantera que hacía antiguamente a la línea doce para que sirva de apoyo a las demás líneas ninguna sola para del casco a pasar a pesar del corte que se ha sufrido pueblo Puerta del Cambrón queda sin servicio sea que todas las líneas que todas las paradas perdón que había en toda la zona al casco tanto en un sentido como en otro y esta línea si temporalmente va circular por la Puerta del Cambrón pero se han buscado vehículos especiales ha reducido el peso prácticamente a la mitad son vehículos que apenas llegan a los siete mil kilos iban a funcionar temporalmente hasta la incorporación de los microbuses que los sustituirán no me no no entro en detalles exhaustivos yo si queréis os mandamos un correo con los horarios recorridos para qué

Voz 2 06:09 que sea más fácil interpretación si ahora vamos a vamos a vamos a ofertar

Voz 3 06:23 cada ahora cuatrocientas ochenta y ocho plazas eh que es prácticamente dobla el número de plazas que con el servicio anterior teníamos consideramos que es un servicio que va va a funcionar bastante bien evidentemente los primeros días surgirá algún desajuste en la información bueno pues cambia muy poco porque en realidad las personas que utilizan estas líneas seguro que lo ven claramente sea que lo que buscamos es eso es buscar que no quede nadie desde la zona de Buena Vista la zona de reconquista que no quede nadie desconectado de la plaza del Conde

Voz 2 07:02 eres alguna cosa más muchas gracias éramos respecto de las cuestiones de tráfico buenos

Voz 0954 07:12 las bueno teniendo nos al informe de los arquitectos del Ministerio de Cultura cuando hacen referencia a y a impedir el paso de vehículos o reducirlo en el equilibrio de lo más conveniente au factible ha sido la de reducir el paso de vehículos por la Puerta del Cambrón evidentemente y también de acuerdo con ese informe el los vehículos que más perjudicaban la puerta eran evidentemente lo más grandes los industriales realmente los que son vehículos de mercancías y en eso nos hemos centrado entonces con la experiencia además que nos ha dado el corte de tráfico en la propia Puerta del Cambrón con con dirección única y exclusivamente en sentido en sentido oeste hacia lo que es la salida de las carreras de San Sebastián la bajada por calle Descalzos nos hemos centrado en impedir el paso precisamente de su vehículo más perjudiciales a la puerta de sólo ve lo vehículos de de mercancías los vehículos de mercancías ya así mismo lo vehículos de transporte de viajeros los vehículos más grandes de transporte de viajeros autobuses por la parte rusa son con los autobuses urbanos ya han puesto las soluciones más oportunas reduciendo bastante el paso de la salida de vehículos y además reduciendo el número el el volumen las dimensiones de esos vehículos que va a pasar por la puerta dentro de lo que es el transporte urbano pero dentro de lo que es el transporte de mercancías Se va a impedir en su totalidad porque además el propio informe dice que las vibraciones y los impactos que producen estos vehículos era lo más perjudiciales por tanto el transporte mercancías queda desviado en sentido salida con las opciones de la calle Descalzos que sentido de bajada salida hacia lo que es Carreras de San Sebastián más comúnmente conocido por la cornisa o la opción de acceso al Casco Histórico por lo que es la subida de Descalzos Taller del Moro las opciones de Santa Úrsula o las opciones de la calle Rojas o de la calle la ciudad que siguen vigentes y un hemos extra hemos estado haciendo mediciones sobre el paso de vehículos así un poco dificultoso porque esta información que no ha llegado en los meses de verano julio agosto no podido hacer encuestas reales sobre la salida en los meses de invierno entonces lo que hemos hecho ha sido extrapolar datos sean hecho alguna mediciones algunas encuestas creo vehículos que pasaban por la puerta del Cambrón

Voz 3 09:46 eh

Voz 0954 09:48 sí en qué consistía perdone por dónde cuál era la ruta de salida de aquellos que entraban en los horarios más habituales de la carga y descarga así como otros horarios dentro de lo que es la el horario comercial estamos hablando entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde no salen una media pues de un paso de unos doscientos unos ciento sesenta vehículos de los cuales cien vehículos y saldrían por la puerta de la Puerta del Cambrón y y esto en el mes de agosto extrapolando datos nos vamos a que en invierno pasan unos doscientos veinte vehículos de los cuales saldrían por la Puerta del Cambrón unos ciento setenta vehículos entre los meses de septiembre septiembre hay junio tenemos en cuenta que pasan por la puerta de Cambre una media de cuatro mil vehículos anuales estamos hablando de todo tipo de vehículos entonces anuales anuales cuatro mil vehículos anuales pasando en entonces centrándonos en estos datos estimamos que evitamos el paso de cincuenta y cuatro mil seiscientos vehículos durante el año de tipo industrial comercial esto vehículos son de verdad que son desde furgones de tipo turísticos de tipo turismo pero son furgones están dentro de lo que sus tarjeta de inspección técnica las las las certifica como vehículos comerciales hasta furgoneta grandes camas

Voz 5 11:15 tener de reparto eh Coca Cola Cervezas eh butano todos los vehículos de obra tener hay quieres

Voz 0954 11:25 en cuenta que en horario comercial pasan el mayor número de ellos pero luego durante todo el resto de horario comercial tenemos una serie autorizaciones permanentes que ya están reconocidas la ordenanza porque están domiciliados en el Casco Histórico luego tenemos también una seria autorizaciones puntuales que oscilan entre diez y veinticinco diarias y luego las que los infractores es decir ha ido a ser infractor

Voz 5 11:47 es que pasan diariamente Ike

Voz 0954 11:51 muchos de estos que pasan también salían por la Puerta del Cambrón esto estás encuesta no es que haya hecho una encuesta es que tenemos los datos eh que nos proporcionan las hojas de controles en las que los vehículos que pasa algunas que se ponen estamos calculando que prácticamente salen todos los días por la Puerta del Cambrón pues cinco vehículos a la hora en el horario comercial fuera del horario de carga y descarga por tanto estos datos que estamos aquí estimando y cuatro mil seiscientos vehículos están bastante bastante ajustados a la a lo que a lo que la realidad también quitaremos el tráfico de vehículos que viene a ser una media de uno al día hay días que dos hay verdad que hay días que ninguno debe ir de autobuses es que son líneas discrecionales por cuestión de hoteles o por cuestión de congresos que sean autorizaciones y que algunos pasan que caben tienen capacidad salida con la vuelta al Cambrón Éstos ya no van a salir van a salir por por lo que la calle descalzo en la calle Descalzos invierte al tráfico invierte al tráfico como consecuencia de que hay que dar una salida a la descarga las haya más conveniente es salir descalzos no volverse a meter otra vez dentro del casco histórico y seguir por la calle polacas por Santa por el Salvador la calle Rojas y Alfileritos hay unas eh vehículos que tienen que salir una calle que que que que tenga dimensiones y capacidad para poder sacar por otro lado también es verdad que la calle Descalzos también hay estudios que o por lo menos también hay encuestas en que nos dicen que es preferible bajada asumida en el sentido de que evitamos contaminación de gases y contaminación acústica pues los ruidos y por el esfuerzo que hacen los vehículos cuando la suben in que debe ser de un sentido único porque hay una serie de curvas que hacen cierta peligrosidad en la en el paso de esa calle por otro lado también la Puerta del Cambrón ganamos otra cuestión es el paso es el uso compartido que tenemos de peatones con vehículos de hecho había alguna denuncias de ciudadanos y de hecho había una suite un informe del Defensor del Pueblo en relación con ese uso compartido de vehículos y peatones qué hacemos con impedir el la salida de vehículos de mercancías pues que hace mucho más fácil menos peligroso el paso el el el uso compartido de peatones y vehículos Nos quitamos ya los de grandes dimensiones por tanto creo que es un paso adelante también tiene cierta provisionalidad porque depende también de otros proyectos que vendrá en el futuro esto si hay alguna pregunta pues nada más muchas gracias

Voz 2 14:32 muchas gracias Antonio estamos a vuestra disposición de cada tipo si yo te digo cada tipo

Voz 1 14:47 diez mil quinientos ochenta y cinco autobuses de más de diez metros diez mil novecientos cincuenta autobuses de nueve metros trescientos sesenta y cinco autobuses discrecionales allí cincuenta y cuatro mil seiscientos de carga y descarga o sea o no setenta y cinco mil aproximadamente esa es la la distribución de estos vehículos que van a dejar de pasar diez mil trescientos setenta y seis mil trescientos cincuenta me dicen la es una pregunta de examen van a seguir pasando los eh turismos

Voz 2 15:32 motocicletas pero la cifra exacta

Voz 0954 15:39 no se puede sacar

Voz 2 15:42 claro que tenemos

Voz 6 15:44 estamos los setenta mil trescientos cincuenta anuales lo dividimos entre los trescientos setenta y cinco días y los saldrán y lo que quita votos

Voz 2 15:51 la estimaciones ahora

Voz 1 15:53 lo que pasan unos unos cuatro mil diarios

Voz 7 16:07 algún tipo de cámara vamos a ver la

Voz 1 16:13 eh eh pues inicialmente lo que haremos será una campaña disuasoria en el trasladaremos toda esa información local hablaremos a Fedeto la Cámara a aquellas empresas que están eh utilizando esta puerta como elemento de salida eh se prohibirán con las señales de tráfico como dice la norma y la policía actuará contra los que infringen la norma como en el resto de de zona hiciesen necesario vincularlo con algún tipo de cámara y sancionar como hacen en Madrid pues a lo mejor

Voz 2 16:48 no descartamos nada

Voz 8 16:52 lo que sí nos ponen una cámaras de un sistema de control e fotográfico e a Policía Local muchísimo mejor sino se actúa como como dice el manual campaña de choque los primeros días y luego campañas de mantenimiento alternativas es decir controles rutinarios como se está haciendo con la y descarga que entra

Voz 9 17:14 nada nada esto pocos claras que ya está claro que sí conecta evidente cual es la sanciona a alguien que

Voz 10 17:26 que atraviesa una dirección prohibida es una los ciento solo no

Voz 0954 17:33 sí es grave si son doscientos euros cien reducido el precio

Voz 3 17:45 la esporádica

Voz 2 17:47 o pasa es que vamos a vincular

Voz 1 17:50 esa que va cada sesenta minutos con las frecuencias de las otras vienes de una va a cada veinte minutos aproximadamente otra va a cada veinticinco y estaba cada ahora entonces quiere decirse que en una hora tenemos tres líneas vamos a procurar que aproximadamente cada veinte minutos

Voz 2 18:11 pueda tener un autobús

Voz 12 18:27 el micro dos este que incorporamos que ya lo tenemos en la actualidad cubren la plaza al incrementar la frecuencia sí que en un momento dado se produce que no todo está lleno tiene usos quince minutos o sea que no veas

Voz 3 18:42 sí que antes todo esto empezar el próximo día esperamos que es cuando se cambian los horarios de verano enviarlo a todo esto empieza el día diez todo el día a día sí dos cambios trasladó sin duda sí

Voz 10 19:00 esa es la semana que viene desde ahora la semana que viene lo vamos a hacer es dice

Voz 1 19:04 partir E lo nuevo servicio los horarios las paradas vamos a tratar de de presentar la información en todas las marquesinas incluso la haremos llegar a aquellas personas que se han dirigido a nosotros a través de correo electrónico en Ons información no la hija creo que difundiendo la gente determinará en algún plazo cogiendo le la la puertas a los horarios y creo que tendrán un servicio mejor que el que está ahora

Voz 7 19:50 esa obra

Voz 1 20:04 bueno casi casi la voy a contestar mejor en principio lo que está previsto en el pliego de condiciones es que eh los controladores tienen que hacer su trabajo para este tiempo de ampliación de horarios es verdad que se contará con el apoyo especial de la policía sobre todo hasta que se determine de implantar de acostumbrar pero vamos son los operarios de la empresa los primeros que tienen

Voz 2 20:29 que asumir esa tarea

Voz 1 20:37 los operarios tienen que trabajar en función de lo que se acuerde claro si trabajamos los domingos trabajarán los domingos bueno es una cuestión si puede amplias en la plantilla pero tampoco a las tres de agosto se disminuye que es decir yo creo que la plantilla lo que tiene que hacer es reajustar a las nuevas condiciones es decir no trabajarán agosto por la tarde tendrán que trabajar seguramente eh las horas en las zonas verdes todas las zonas verdes no son todas las zonas que hay que vigilar es decir la naranja mantendrá su horario inicialmente que todo esto eh en una ciudad viva todas las concesiones de servicios y los servicios que prestamos tienen que estar vivos que de que cada momento tiene que tener capacidad la administración adaptarse a lo que vaya sucediendo hoy lo iniciales eso vamos a ampliar la protección de zona verde a los residentes y empezábamos en el casco

Voz 9 21:36 junto a la soprano pues

Voz 1 21:42 digamos que puede estar implantada en el otoño la empresa hemos firmado con Rato tiene que hacerse cargo de la gestión del servicio lo hará en la próxima semana entonces bueno tú tienes sumó proceso pero nosotros estamos convencidos que en el primer trimestre de la concesión no en el otoño para este caso estará en vigor

Voz 7 22:15 eso Eva de unos de los controladores la solución se parece pues no sé

Voz 1 22:35 no no acaba de entender no no hemos planteado veinticuatro horas ampliar la protección mientras sea necesario pero a las tres de la mañana proteger la zona verde no tiene sentido desde el que ya aparcado está en su casa e el que no no va a venir a hacernos una cosa yo creo que lo normal es ampliarlo en aquellos horarios que sea aceptado la dificultad cuando se detectó la dificultad pues mira básicamente viernes y sábado por la noche eh oral y centrales del día es decir a la hora de comida eso es lo que más dificultades ofrece que vamos a hacer estudiar una alternativa proponerla hemos quedado que la vamos a consensuar con los vecinos en los consejos de participación pues lo llevaremos la propuesta lo discutiremos pero básicamente tiene que ir en ese sentido

Voz 7 23:27 decía que la cultura tiene hijos

Voz 1 23:44 primer es una manera de hablar segundo eh acaba de decir que las ciudades tienen que estar eh vivas yo creo que este abrimos un proceso de producción de la Puerta del Cambrón que antes o después culminaría con mayor protección cuál va a ser ese proceso pues a su se referiría a decir esto no es el fin Éste es el principio de una serie de medidas que a lo largo de de no sé cuánto tiempo yo espero que no demasiado se puedan ir tomando Ras seguir protegiendo patrimonio pero el patrimonio se protege poniendo alternativas encima de la mesa

Voz 7 24:31 bueno el debate está iniciaba ya