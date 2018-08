Voz 1257 00:00 en este último programa regional de la temporada de verano estoy feliz por reencontrarme de nuevo con glorias Taiz qué tal muy buenas muy buenas días has leído muchísimo durante todo el

Voz 1 00:10 eran hemos hecho muchísimos deberes hemos disfrutado mucho con cada lectura nada y hoy termina este periplo veraniego pero bueno con encantada de haber estado aquí en la Cadena Ser

Voz 1257 00:20 ir a Cannes además esta sección con una cultura que te encanta con un libro que te ha hecho reencontrarte con lo mejor de esta autora de uno de sus primeros libros su primer libro que fue todo un éxito y con un broche de oro de cierre de la sección con una castellano manchega que triunfa a nivel internacional con sus libros y que no es otra que María Dueñas María buenos días

Voz 2 00:46 hola muy buenas encantada de estar con pues

Voz 1257 00:49 bueno no sé si por tu tierra por Castilla La Mancha te ha dado tiempo a iba a decir en los últimos meses sobre los últimos años no a reencontrarte

Voz 2 00:58 bueno la verdad es que ojalá se hubiera me pues para para volver más también para encontrarme con con eso gente ahí recordar momentos pero verdadera indecentes haciendo un poco complicado porque en la promoción del libro Mi lleva de un sitio a otro estoy constantemente viajando cuando menos bueno ya sabes siempre compromisos de algún tipo himno he conseguido ir desde hace tiempo o pisar tierra de Castilla La Mancha pero vamos a ver si la resuelva pronto

Voz 1 01:24 la novela Las hijas del capitán Victoria Mona Arenas son tres jovencitas malagueñas de origen humilde a quiénes su padre un hombre de mundo Issing patria que no pasaba por la ciudad andaluza más que para premiar a su madre en cada escala les mandan los pasajes para que embarquen junto a su madre Remedios hacia Nueva York nada menos la ciudad de las oportunidades se presenta hostil para ellas pero un accidente las va a obligar a debatirse entre sí volver a su tierra natal o continuar en la ciudad a la que no le tienen ningún arraigo María de dónde surge en estos tres personajes con tanta fuerza con tanta energía

Voz 2 02:00 pues es una de las carreras literarias parece que unas personas que enlazan con otros nombres miramos perspectivas y aparentemente todos muy distintos pero lo cierto es que siempre hay colecciones entre uno sino a todos hay algunos vasos conductores en este caso en la idea de escribir sobre mujeres emigrantes arranca con mi novela anterior con la templanza en ella hablaba indiano de aquellos hombres del siglo XIX que viajaba Mary casa enriquecido después volvían ya con otro carisma con otro con otras maneras de vestirse de andar de hablar de enfrentarse al gusto enriquecido normalmente por entonces para para construir este personaje Mauro Larrea el protagonista de la templanza yo no hay muchísima documentación sobre indianos y sobre emigrantes

Voz 3 02:47 el pues si hay biografía que innoven

Voz 2 02:50 las leí libros de historia leía artículos académicos en fin poco de todo y entonces consciente incluso nos contaba la historia de las de los emigrantes desde el punto de vista de los hombres pero cuando ha de tener razón de ser porque normalmente eran ellos los que daban el primer paso en busca del trabajo pero pero también qué acompañado no estos hombres de su mano o detrás por reclamo de ellos de alguna manera había siempre mujeres también raro el caso que los hombres retuvieron a una mujer cerca a veces volvían a por la mujer que se había dejado a los hijos y los tenía o volvían para casarse con la novia que habían dejado atrás o en busca de una novia en fin siempre claridad mujeres alrededor de veces incluso era un las madres grande sirvientas au hay alguien conectado su mundo que así siempre permanecía en el anonimato entonces me pareció que podría ser muy interesante contar esta historia de de largo periplo hoy migratorio como extenderlo a los españoles aunque a veces es mejor diría contarlo desde el punto de vista femenino como este a plantaban aquellas mujeres ante esta nueva etapa de su vida sufrían el desarraigo como se asentaban en un mundo del que lo desconocía en casi todo y como calladamente ver de una forma muy valiente con mucho coraje abrían una nueva etapa en su vida de la que a menudo no regresaban nunca ese es el origen de las hijas del capitán la conexión con esta curiosidad que a mí me has tenido el saber cómo era la aventura vital de todas aquellas mujeres que emigraron a Salado El tiempo el punto de partida es ya

Voz 1257 04:27 tiene una pinta maravillosa eh pero después el desarrollo me lo estaba contando Gloria es todavía es todavía mejor pero es casi un máster lo que has hecho no como María Dueñas para montar todo el hilo conductor para montar toda la historia de estas tres hermanas

Voz 2 04:45 bueno la verdad es que me gustan antes de sentarme a escribir antes de abrir un ordenador un documento que diga capítulo aún hoy empezará a redactar lo que en el acto en la final usen retirar me gusta trabajar a fondo pues entornos los escenarios los personajes hablar con gente que estuvo vinculada a ese mundo leer todo lo posible sumergir media en documentación de momento en prestada de la época por ejemplo que tienen más tienen todo tipo de de de contactos solo bien personales abriendo documentales me pueda hacer de ayuda además para parece perdido para el capitán he tenido la enorme suerte de que he podido contar con unas fuentes de información geniales Si riquísima así muy entrañables a las pondrán en contacto humano también que viene por dos lados no por una parte hay investigadores muy volcados descendientes de creación con lo cual el tablet eh corrientes muy fluida complicidad de ayuda interactuación y el profesor de la Universidad de Nueva York el carné un periodista asturiano los dos llevan más de diez años tocando puertas la llamando a gente es escribiendo historias montando un libro magnífico de fotografías sobre las experiencias de de tantísimos emigrantes españoles que dejaron a nuestro país a lo largo de las primeras caras del siglo XX se instalaron en Estados Unidos y entonces con ellos detenido una fase previa antes de empezar a escribir de formación que me ha sido útil y encima luego por otro lado además he tenido las suerte inmensa de haber contado con la complicidad que aquellos hombre algunos de aquellos que vivieron aquella emigración en primera persona muchos que fueron niños en aquellos años treinta y ahora son octogenarios enajenar pero que conservan muchísimos recuerdos sensaciones emociones ya que el tiempo me han tratado con una cordialidad la generosidad invitado a sus casas me ha sentado sus mesas me han enseñado sus álbumes de fotos hemos hablado tardes enteras gracias a sus recuerdos y sus datos pues yo logrado componer digamos que la estructura mirad no sólo real sino también sentimental ya que el cuarto ya parte de ahí es cuando yo empezado a construir una ficción chicas como protagonistas

Voz 1 07:24 sí además que si tenemos un poco de virtud no podemos convertir gracias a esa descripción exhaustiva imperfecta en viandantes de las calles y las avenidas neoyorquinas has tenido la oportunidad cuentas María Dueñas de hablar con esos niños ahora ya octogenarios pero que podemos encontrar aún hoy en Nueva York algún atisbo de este pasado hay algo de de ese de esa españolización en Manhattan

Voz 2 07:49 pues mira queda era muy poco quedan poco porque estamos hablando de unos movimientos migratorios a lo largo de las primeras décadas del siglo XX la década de los años diez de la Primera Guerra Mundial más o menos de los veinte a los treinta a partir de ahí cuando llega la guerra ya siguen llegando españoles pero ya es otro tipo de exilio más que más que emigración pura y dura de la que fue fundamental en aquellas primeras décadas desde aquellos españolas se asentaron básicamente en tres zonas no por un lado estuvieron en la calle catorce que es donde yo sitúo la novela que es el único sitio en la calle catorce entre las séptima Avenida un poquito de rastreo español pero es que fueran tan contundente la presencia española que algunos incluso llamaran a razonar allí había tiendas de alimentación allí había café hubo posteriormente incluso hubo hasta tablaos flamencos he había todo tipo de negocios agencias de viajes barberías librerías perfumerías todos los que necesitara en los españoles para para no perder entre recuerdos la conexión con su padre allí lo tenía eso apenas queda nada de los establecimientos pero se quedan dos instituciones importantes una vez la iglesia de Guadalupe que ya está desacreditada pero siguen en pie se casaban los españoles si les pues tiene un sitio emblemático que por fortuna era únicamente ha sobrevivido al paso del tiempo se va a cumplir ciento cincuenta años que es una nación que era una especie de sociedad de beneficencia como una especie de club social pero no solamente en el sentido de divertimento que también ya flotaba la Nochebuena Nochevieja todo ese tipo de cosas pero también saludó a la gente a buscar trabajos es traducción sea consultas médicas enseñaba a los niños española a sus hijos para que no perdieran el contacto con con la lengua propia es una institución memorables que como Dios en siguen en la calle catorce yo creo que es más significativo que queda de la presencia española en las otras zonas en las que estuvieron atentos a los españoles que básicamente son en la zona han hecho justo entre los puentes de Brooklyn y Manhattan que también aparece tardaron en algunas secuencias en mi novela

Voz 3 10:15 al pie de de los

Voz 2 10:16 muelles porque era donde llegaban en principio los buques de la compañía trasatlántica española había además muchos españoles trabajando en el puerto cargando buque se foco negro los cocineros marineros pues esas son apenas queda nada de la presidencia española que eran los nombres de las calles pero poco más allí construyeron como viviendas sociales sin fin aquello que desaparecido de todos los grupos una cercenado zonas de asentamiento residencial digamos de los españoles en la zona de Atlantic Avenue Brooklyn que tampoco queda mucho que era un bar entrañable digamos jugador sino que se llama Montero que duros años cuarenta mil Montero como lo llama la cruel es muy gracioso sentí que tienen muchos recuerdos españoles pero poco más de los negocios muchos que hubo de postre restaurantes españoles el sábado la cocina bacalao a la vizcaína pote gallego un poco de todo porque era una melé y además daban platos Cangas platos portorriqueños cubanos al haber estos hubo mucho en el en el dejaron en la aquí no lo que hoy en en en en latino al norte de la ciudad algo o por distintos puntos pues de esto ya de lo puramente español queda muy poco ahora lo que él español que se oye que fundamentalmente en la gran presencia portorriqueño de toda Latinoamérica y en español digamos peninsular NASA nuestros pues ha quedado muy minoritario pero en aquellos años los que yo sitúo la acción de la la economía española junto a los los que proferían en Puerto Rico era la más nutrida Nibali era la que tenía bueno pues digamos referencia de lo que era el mundo del español

Voz 1257 12:01 pues se me ocurre María Dueñas que en EEUU en un país en el que actualmente se habla tanto y tan peyorativa mente de la inmigración estaría bien por ejemplo una película en Hollywood no que no recuerde que Estados Unidos en el fondo se construyó entre todos no sé si te atentado Hawley Ehud tiene tiene una pinta cinematográfica notable pero en la ya sabemos que lo que se ha llevado al cine de María Dueñas se ha convertido en éxito

Voz 4 12:26 te voy a bueno eso déjale muy cuanto que queréis que alta

Voz 2 12:35 ojalá no haya de momento además a todos les porque es que llevamos se desde el mes de abril en las librerías nada más todavía tiene un recorrido muy corto porque yo te interés hay que ganas pero vamos a dejarlas que que huele de momento lo que sepamos hacer en en serie oí creo que tendremos noticias concretas himno del anterior la templanza eso sí que va va a ser un proyecto ya muy muy está ya bastante amasado y no tardaremos en tener en saber más detalles sobre sobre la templanza de la que también transcurre en Jérez transcurren lavan Méjico muy vistosas es verdad que que los lectores estilos profesional no suelen decirme que bueno esa capacidad para hacer a los lectores que conformen imágenes no partir de que son muy visuales

Voz 1 13:35 sí perdona pero es simple pero si me perdone María yo creo que la capacidades estudia por hacernos tan visual todo por trasladar los de esa forma

Voz 2 13:43 pues fíjate que yo no soy muy consciente de que había que todos los escritores hoy día o muchos estamos educados de una cultura visual lo tuvimos todo una manera de desarrollar el a partir de imágenes de imágenes y muy vistosas y muy curiosa la forma a la a la hora de escribir de una manera natural como que fluye no hay quizás sea por eso porque tampoco estoy a las novelas estando en una posible adaptación queroseno después sí hayan índice enamorar ella tiene trasladadas a la pantalla con sus bienvenidas sean pero bueno cada cosa a su tiempo

Voz 1257 14:20 María Dueñas Las hijas del capitán cuarta edición ya de esta novela que se está vendiendo dice esta pasión dando al público no sólo español sino de toda Latinoamérica a conquistar el mundo a seguir conquistando el mundo con tus libros muchísimas gracias por habernos acompañado

Voz 2 14:36 pues muchísimas gracias a vosotros la verdad es que estoy encantado y agradecido a todos los lectores que salieran en ellas están devorando con muchísimas ganas como bien decir lo mismo en España en Latinoamérica porque salió a la Colombia en Buenos Aires en Argentina está siendo un fantástico y bueno hay en España con supuestos mercado de verla por las playas de verano es una nueva mucho pudor del libro en las manos por un lado alegría una cierta sensación de pudor pero bueno estoy agradecido dicho nada porque la acogida ha sido excelente por supuesto a vosotros los nervios que os

Voz 1 15:19 gracias un abrazo María una

Voz 2 15:22 las siempre

Voz 1257 15:24 Ramos esta sección literaria Molino del sol y un buen libro Gloria Sáez ha sido un placer infinito tenerte por aquí y la verdad que me ha dado mucha alegría

Voz 1 15:34 era tiempo para poder despedirte personalmente pues el placer absoluto han sido mío ha disfrutado muchísimo toda ante todo el verano tanto con el lecturas como de estos minutos radiofónicos que para mí significan muchísimo así que enormemente agradecida bueno

Voz 1257 15:47 estoy feliz de despedir de aquí espero seguir viéndote por los pasillos de habitualmente aquí en la Cadena Ser