Entrevista en "Hoy por Hoy Toledo" a Claudia Alonso, diputada regional del PP

Voz 1257 00:00 hoy podemos Castilla La Mancha va a registrar en las Cortes es una proposición no de ley para instar al Gobierno de España que retire del Alcázar de Toledo los restos de los cerca de doscientos franquistas que están encerrados aquí en este monumento el secretario regional de la formación morada José García Molina asegura que es una vergüenza que hay enterrados de Amigos de la democracia como Milán del Bosch que recuerda participó de manera activa en el intento de golpe de Estado del veintitrés F

Voz 2 00:31 gestores de las Cortes de Castilla La Mancha una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a que retire del Alcázar de Toledo los restos de estos traidores directamente de la democracia no es ocurre otro otro epíteto para ello

Voz 1257 00:47 Claudia Alonso diputada regional del Partido Popular buenos

Voz 3 00:50 días buenos días qué tal Juncal qué tal el regreso

Voz 1257 00:54 si es que ha habido regreso ha tenido que incorporar antes

Voz 4 00:57 bueno sí me que aguante ya lo cierto es que ya pero bien bien gracias Dios

Voz 1257 01:06 además de inicia el curso político ya ha comenzado el curso político con temas algo polémicos

Voz 3 01:11 es como este en

Voz 1257 01:14 qué es lo que opina su grupo parlamentario que es lo que opina el Partido Popular de esta proposición no de ley que presenta Podemos

Voz 4 01:22 bueno de primeras a mí me hubiera gustado exactamente cuál es la propuesta de esa PNL que no sean los no ha pasado porque había habido Mesa de las Cortes y hasta donde yo sé no no había no hay o sea que yo estoy esperando exactamente cuál es el contenido de la misma estoy esperando también yo creo que la voz de dos personas que me parecen fundamentales que es la voz de Emiliano García Page y la voz de Milagros Tolón sea porque es la alcaldesa de la ciudad de Toledo que es donde está el casa hizo el presidente de la Junta que además no son personas menores lo que sobre estamos hablando de dos personas que tienen en su gobierno a miembros de esta formación política luego a mí cuando escuche cuál es la posición que tiene el Partido Socialista creo que podremos tengan una visión mucho más formada de de esa cuestión aparte de eso yo creo que cada uno expone cuáles son sus prioridades políticas que es lo que me parece que tiene que quiere hacer en la vida pública Hay nosotros de lo que desde luego nos gusta hablar es el presente desde el futuro de Castilla La Mancha en el futuro de la ciudad de Toledo el futuro de nuestra tierra yo creo que cuando hacen planteamientos como este empezar a remover el pasado y sobre todo de hacer cierto tipo de cuestiones que lo que hacen es provocar una fuerte inició una fuerte confrontación política pero que sobre todo es una cortina de humo para tapar los problemas reales que tenemos los ciudadanos pues me parece que es efectivamente es a lo que están a tapar los problemas de los ciudadanos You I Encuentro en la calle desde luego que a ella en ningún caso el ningún tipo de petición ni necesidad ni de bueno pues que efectivamente en Toledo la gente esté pendiente de estas cosas y si lo estábamos de otras yo creo que estamos hablando de un momento en el que las cuestiones sanitarias son muy importantes en el que hay por ejemplo miles de dependientes como son los cuatro mil dependientes que ha perdido prestaciones no la gente que está amistad espera como son en el caso de la ciudad de Toledo el tema de las obras del hospital Hospitalito del Rey es decir cuestión del amianto es decir hay temas regionales que son mucho más importantes que tratar y que cuando uno espera eh a colación políticas qué tipo de cosas es porque no quiere tratar los otros que me parece de verdad que son los prioritarios y de los que la gente realmente está preocupada

Voz 1257 03:32 bien pero lo cortés no quita lo valiente quiero decir hay suficiente gente trabajando de la Junta de Comunidades y con competencias de lo más diverso para que puede aprender una cosa y la otra

Voz 4 03:43 sí eso totalmente de acuerdo si hay una cosa que hemos visto a lo largo de esta legislatura es el incremento de nóminas de altos cargos tenemos uno de los gobiernos autonómicos con más altos cargos de hecho se se o sea el nevado muchísimo el número con respecto a la legislatura anterior casi un millón de euros que gastan simplemente a sudor datos cargos tenemos dos vicepresidentes el vicepresidente primero y luego el vicepresidente segundo que es de Podemos tenemos un con también ver gente trabajando ahí tienes toda la razón Juncal que no les faltan la Junta gente trabajando para lo importante ya empieza hoy ayudar fíjate hace unos minutos determinados una reunión con el colectivo de personas que tienen dependientes a su cargo y que se quejaban por ejemplo de las incompatibilidades que la Ley de Dependencia hay que el decreto que que aprobó Page a principios de legislatura les habían quitado en muchas de las prestaciones que podían estar dedicándose a lo realmente importante que quieren poner encima de la mesa uno a lo mismo que yo estoy esperando primero a la propuesta exacta que hagan por parte de este tema porque ya plantearon en otro momento una Ley de Memoria Histórica padecido alguna la ley de permitiría histórica y no paso ni siquiera el trámite del Consejo Consultivo y sobre todo yo estoy esperando que es lo que opina que el partido socialista que gobierna qué es lo que está diciendo el señor García Page o qué es lo que está diciendo la señal todo no y es una persona que es mirada hacer declaraciones muchas fotografías y yo no he visto a ninguno en estas personas vestir que es lo que opinan torear algo que a los toledanos desde luego voy yo creo que no que no no no nos ocupa la cabeza en este momento y que además sobre todo en una ciudad que se caracteriza porque a lo largo de su historia precisamente de lo que ha hecho ha sido enorgullecerse de la historia aprender de nuestros errores pero no renegar ahora mismo y desde luego trabajar mirando hacia el futuro estos Toledo una ciudad que mira al futuro que trabaja

Voz 1257 05:29 esto incluye no renegar por ejemplo de Milans del Bosch por tiene programado

Voz 4 05:33 la historia hay que aprender de ella me pregunto

Voz 1257 05:36 está bien enterrado donde está

Voz 4 05:38 bueno hace cuántos años que llevan las dos años nosotros aquí desde luego lo que no vamos a hacer va a ser abrir heridas innecesarias porque voló la misma mira ayer pasaba por delante nuevo hospital de Toledo un hospital que a siete meses de las elecciones no se ha terminado porque no estamos hablando de eso porque Podemos que tiene responsabilidad en el Gobierno no está hablando de que el nuevo hospital de Toledo que llevamos doce años esperando que se terminen las obras no sé qué qué de si seguimos por esa misma carretera que estar hospital podemos llegar a la zona lector de dónde está Damian una amianto que decir que hay que llevan prometiendo Nos durante toda la legislatura que iban a eliminar y que lo único que han hecho ha sido que de una parte muy mínima lo han tapado bajo una manta que no estamos hablando de eso porque no quieren hablar Emiliano García Page de esta cuestión porque no quiero Albarracín Ratzinger atolón el amianto que estamos poniendo a veinte mil ciudadanos del polígono a un riesgo absolutamente necesario que no estamos hablando de estas cosas que me parece de verdad que es lo que realmente se tiene que hablar es una sociedad que no hablamos de de las cuestiones educativas de las que afectan a nuestros hijos para que afecta al futuro de una tierra las que afecta al fin tuve una ciudad la historia está para aprender de ella la historia está para no cometer otra vez los mismos errores pero desde luego entrar permanentemente en el revisionismo exclusivamente para tapar los desperfectos de una gestión política que es absolutamente nula bastante negativa por lo que estamos viendo y sobre todo el papel de Podemos que ha tenido a lo largo de esta legislatura que nada quedaba reducido a absolutamente nada pero yo desde luego a es un estamos

Voz 1257 07:10 vamos a preguntarle Nos gustaría saber qué opina también el Partido Popular y usted Claudia Alonso de otra noticia que les toca de lleno ha convocado reunión directiva regional en el Hotel Beatriz para este próximo viernes parece que con ello parece se abre el proceso de búsqueda de un sustituto para María Dolores de Cospedal así lo entienden el Partido Popular o no lo dan por seguro

Voz 4 07:32 bueno cuando se la declaración la convocatoria de la junta directiva es muy clara es precisamente la convocatoria de un congreso extraordinario que a partir de ahí lo que se abre es la apertura de ese congreso con la convocatoria de primarias pues la posibilidad de que se presenten los candidatos consideren oportuno y necesario que quieran presentarse luego después y hay más de un no sé promoverse se producirán las votaciones bueno pues como lo hemos visto a nivel nacional que ha habido una serie de trámites que tenemos que cumplir el viernes veremos exactamente las las fechas que ese tipo de cuestiones ya a partir de ahí pues simplemente seguiremos los estatutos para convocar un congreso que al final pues elegirá una bajo directiva regional

Voz 1257 08:16 se entiende por tanto que Cospedal no se va a presentar

Voz 4 08:19 yo lo que entiendo es que a partir de ahora se abre la posibilidad que cualquier afiliado con creo que son noventa avales y noventa avales pueda tener la posibilidad de presentar su candidatura en su proyecto a hacer presidente presidenta del Partido Popular de Castilla La Mancha lo lógico y lo Nora males que se abran a proyecto entonces bueno pues ahí lo veremos qué se convoca congreso hay diez días ahí hay diez días en los que hay mucha gente que puede presentarse ya hubo congreso y la ordinarios pues fue hace un año y medio así el pasado no demasiado tiempo presento más gente incluso contra la propia Cospedal ni hubo proceso de primarias así que lo normal es que a partir de ahora

Voz 1257 09:05 pero le consta o no que María Dolores de Cospedal se despide ya os he despida de esta región de Castilla La Mancha

Voz 4 09:12 es decir que no es cuestión de dos franceses cuestión es que cuando se abre un congreso todos los afiliados que estén al corriente de pago y todo ese tipo de cuestiones que tengan noventa Valencia ponen presentar ya

Voz 1257 09:23 en el puesto al corriente de pago muchos no después de las últimas

Voz 4 09:26 bueno hemos tenido bastantes procesos electorales internos así que supongo que mucha gente yo sí estoy al corriente de pago y el resto de la gente se incrementó tengo una idea que una por ahí

Voz 1257 09:36 no sea que se puede presentar y puede votar las dos cosas

Voz 4 09:38 a ver si yo tengo otra de chapoteo evidentemente sí

Voz 1257 09:42 ya han presentarse para no

Voz 4 09:44 en cualquier afiliado que esté al corriente de pago que tenga noventa vale diseñada mitad presente también a los y luego algunos estoy pidiendo el voto a que presente que hagan lo que quieran pero eso es lo que tenemos que tiene que vamos a esperar al viernes que ahí es cuando se convocara veremos qué es lo que opina la la militancia en el Partido Popular porque lo importante ya no solamente a la cuestión interna al partido que evidentemente tiene su importancia y que cuando se teniendo también que tenga mucha bueno a nivel periodístico tengan mucho interés pero Olimpo mientras que estamos hablando de que hasta el último año de legislatura que han pasado tres años con cuestiones muy importantes a tener en cuenta creo que el Partido Popular puede tener un proyecto político porque así lo ha demostrado porque lo hemos tenido a lo largo de estar fatura y sobre todo tenemos un proyecto político que ofrecer a los ciudadanos cuando pase la el que Castilla La Mancha a que hablemos de las cuestiones internas de los partidos está muy bien pero a mí sinceramente me aburre bastante yo lo que quiero hablar es de cómo vamos a solucionar las cosas porque si no luego al final que las nos puedan estar oyendo bien no por los medios de comunicación ese pueden sentir un poco desencantado porque lo importante de los partidos políticos no es exclusivamente la persona a la que se coma sino el proyecto político que se vaya por pare Prieto jurídico que se por encima de la mesa y las ideas que se tiene y las personas que evidentemente lo van a ejecutar pero sobre todo qué es lo que queremos hacer para que esta comunidad autónoma que ha perdido durante estos últimos tres años y medio muchas oportunidades de solucionar muchas cosas y que además hemos perdido muchas otras cuestiones que Sulca muy complicadas se recupera pues podamos volver otra vez una comunidad autónoma con con futuro para para los que estamos y para nuestros hijos que me parece lo más importante

Voz 1257 11:30 esta las primarias en las que se va a decidir el presidente o la presidenta del Partido Popular en Castilla La Mancha en definitiva también van a determinar en cierta medida muchas listas de muchos candidatos a los distintos ayuntamientos de la provincia de Toledo esto suele ser así no

Voz 4 11:47 no no necesariamente son órganos diferentes otra cosa es el bueno somos diferentes hay un órgano específico que eso el comité electoral regional que decide sobre una serie de candidaturas y luego hay otras candidaturas por ejemplo como es la la candidatura a a candidato a la Junta de Castilla La Mancha o las candidatos a a las capitales de provincia hay ciudades temas de X habitantes a Cuenca en Talavera y Puertollano que son decididos por el comité electoral nacional que son quienes tienen la capacidad de de ratificar la propuesta que se haga por parte de del Comité regional no necesariamente es exclusivamente el Congreso evidentemente tiene una parte fundamental pero no es necesario para todas las candidaturas claro

Voz 1257 12:32 bien por ejemplo en el ámbito local habrá que definir si es Labrador o no el candidato

Voz 4 12:37 habrá que decidir muchas cosas es verdad que durante estos últimos años dos partido iniciales están haciendo su tarea no son solamente en las capitales de provincia las importantes que evidentemente tienen una importancia básica ahí ya me entendería Beyoncé de todos los a en la de Toledo y tal pero son novecientos diecinueve municipios la importancia de lo que quiere el Partido Popular es poder presentar candidatos las en todos ir esto se ha podido conseguir en las últimas en las últimas convocatorias que ha tanto mejor amigas con el esfuerzo que implica y además poder tener representación por supuesto poder ganar en todos eso sería nuestro objetivo como es evidente pero poder tener la mayor representación posible poder ganar zonas importantes porque no solamente es recuperar municipio sino que también queremos volver a recuperar Diputación cocos casa de tableta de la Diputación de Toledo donde por cierto se ganaron las elecciones impacta en el que simplemente se unieran los que habían perdido porque querían hacer un cordón daría el PP quitaron a la presidencia entonces hay muchas cuestiones que están trabajando y en el ámbito de las provincias a en torno al ochenta por ciento de las candidaturas ya estaban decidí definidas ya estaban decididas no porque lo diga yo sino que fueron los actos que se dieron en la última reunión de la junta directiva de este tipo de cuestión

Voz 1257 13:54 min ya que habla de ello hay que recordarle también que Casado ex presidente del Partido Popular a nivel estatal gracias a un pacto de perdedores

Voz 4 14:01 no gracias a un sistema de doble vuelta que es diferente a lo que ha pasado ganó con más del sesenta por ciento de los votos de los compromisarios compromisarios que por cierto no sabían elegido los propios militantes entonces es es perfectamente legítimo no tiene nada que ver con el caso de Diputación en la Diputación que mano fue el Partido Popular los para que luego después pues se unieron cuantos que extinto

Voz 1257 14:23 el sistema democrático en definitiva es así

Voz 4 14:26 ah sí claro eso sí por supuesto pero también tengo todo el derecho es decir que yo creo que cuando la gente vota una cosa resulta que quien gobierna es otro par no sabe gustar mucho eso debe estar pensando

Voz 1257 14:36 todavía Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 3 14:38 qué te enseña que quiera bien pues

Voz 1257 14:41 usted no se ha alejado del todo de la política municipal de los temas toledanos hoy lunes vuelve abrirse al tráfico la Puerta del Cambrón satisfecha con la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Toledo horror

Voz 4 14:55 la satisfecha lo primero es que yo creo que cuando se toman las decisiones hay que tomarlas y dando explicaciones y exponiendo los argumentos y aquí bastante llamativo que no se hayan expuesto a los informes pues no se formas que tenía el Ayuntamiento para debatir y para decidir cuál era la la decisión final igual que también se haya hecho bastante de espaldas a los ciudadanos y luego sin plan B fíjate que yo ahora mismo estoy hablando como todos

Voz 1257 15:19 te portes y aquel un colegio cerca no

Voz 4 15:22 sí se ha provocado caos terrible porque claro han cortado la subida en las madres tenían que viajar bueno es decir quién es decir con esto que que por supuesto que la primera quería decir que el patrimonio hay que conservarlo y hay que cuidarle porque vivimos Si porque Toledo se construye a base nuestra tengan iba a ser nosotros no somos el Partido Socialista que yo no soy la señora Tolón yo no puedo dedicado durante estos últimos años atrás ladrar puentes medievales eso yo no lo he hecho para mí el patrimonio es básico es fundamental pero también en Toledo y en el Casco vimos personas más gente que necesitamos poder ganar todos los servicios y que necesita no vivir conforme a lo que en el siglo XXI yo creo que el casco sólo han ido cargando en muchas cuestiones precisamente porque no se han tomado las mejores decisiones y cuando tú tomas una decisión determinada tienes que tomar también la alternativa para que este tipo de cosas bueno pues no creen otros problemas asociados independientemente de que todos los que vivimos en el casco sabemos las complicaciones de casco entonces a mí me hubiera gustado escribir ha habido mucha más transparencia hay mucha más participación en esta ahí en la mayor parte de las decisiones que está dando por parte del Ayuntamiento si esta es la decisión que se tenía que haber tomado Nos hubiera tomado de manera precipitada de manera rápida sin hablar con nadie sin explicar y repito sin haber dado formen yo creo que que cualquier decisión que sea el poder buscar un equilibrio entre el la vida normal del casco de los ciudadanos y todos los que vivimos tienen y venimos al casco A vivir que es lo primero que tenemos que hacer poder vivir en el Casco el cuidar el patrimonio que desde luego salvo que los toledanos tenemos grabado permanentemente con el puesto será bienvenida pero no se pueden tomar decisiones con parches no se puede ir tomando las decisiones a salto de de titular que salga en el medio de comunicación y que está mujer vaya toman una decisión otra dependiendo de con los ocurre aquí que hacer una planificación de el de lo que es la movilidad del avión ya la entrevista si perdona pues tenemos que tomar una edición con habilidad el casco con más hola la misma teniendo claro cuáles la protección del patrimonio y que el casco está para que sea vivido que eso también me parece una cuestión importantes a tener en cuenta Claudio

Voz 1257 17:33 Alonso diputada regional del Partido Popular muchísimas gracias

Voz 4 17:37 aquí un beso fuerte abrazo

Voz 1257 17:42 y qué pasa al final los cambiando dos cambian la hora fíjense que vamos a saludar a Ángel largo es una curiosa sorpresa al vicepresidente de la Asociación Nacional de racionalización de horarios de España es toledano qué tal muy buenos días Ángel hola buenos días bueno pues no como usted luchando por una racionalización de horarios que ahora sí parece que Europa ya se toma en serio

Voz 5 18:09 llevo muchos años desde la asociación luchando porque está humanos tiempo vamos a estar nuestros horarios a nuestra vida personal si es que tiene que como dices ya parece ser que no la Unión Europea aunque instructor de salida para primera suprimir el cambio horario para que dejemos retocando las maravillas del reloj que ya no tenía mucho sentido ir a una demanda social es generalizada y luego a partir de ahí toca la decisión que está en manos del Gobierno de España ven que es uso huso horario nos quedamos para tener una vida más plena y que podamos tener unos horarios más humanos

Voz 1257 18:40 muy claro porque en la práctica que nos puede ocurrir a todos

Voz 5 18:44 en la práctica lo que va a ocurrir primero es que si hay una directiva de el Parlamento Europeo como así parece y menos cambios de hora nos quedemos con la misma hora durante todo el año es decir no nos dejemos horarios Teo tierno y verano sino que tengamos el mismo ahora eso como en la salud sobre todo por qué por qué ese famoso Medicare que se produce a la adaptarse a ese cambio horario y que tiene perjudicial para la salud sobretodo para algunos colectivos como los niños personas mayores personas con enfermedades eso va a ser la beneficio que vamos a obtener el segundo que deberíamos hacer es tener un horario durante todo el año ha lanzado a los solares para que tengamos unos horarios tanto laborales como escolares como de ocio que vayan con la luz del sol qué significa que nos levantemos y trabajemos vayamos al colegio y dos niños y que podamos hacer nuestra actividad laboral durante el día y que cuando esta tarde haciéndonos vayamos nuestras casas iniciamos nuestro ocio y nuestro descanso para luego hacer el día siguiente otra con los usos solares corresponde

Voz 1257 19:47 ah y claro es el horario solares distinto en verano y en invierno lógicamente muchas menos horas de sol no una central al otoño llegado el invierno