Ana Guarinos habla del futuro del PP en Castilla-La Mancha

Voz 0464 00:00 vamos con más asuntos en esta Ventana de Castilla-La Mancha este viernes el Partido Popular celebra junta directiva para convocar un Congreso extraordinario del que debe salir la persona que va a suceder a María Dolores de Cospedal al frente del partido en la región Se espera que la todavía presidente del Partido Popular de Castilla La Mancha se despida ese día tiene más datos nuestra compañera María José

Voz 1461 00:23 pues sí el viernes que viene el PP de Castilla La Mancha va a convocar un congreso extraordinario para octubre en el que tras doce años al frente Cospedal dirá adiós a los suyos así que ya se está buscando sucesor y aunque muchos hablan de Vicente Tirado su mano derecha en el partido hay quién piensa que éste no se postulará porque acaba de sustituir a Arenas como vicesecretario en Génova además con la llegada de Casado otros nombres han comenzado a sonar con fuerza varios dirigentes de la formación regional como Rosa Romero vicepresidenta tercera del Congreso Antonio Román alcalde de Guadalajara el de Seseña Carlos Velázquez o el presidente del PP de Albacete Paco Núñez uno de ellos desconocidos a nivel nacional será quién se enfrenta el socialista Page en las elecciones del año que viene mientras el futuro de Cospedal está en el aire sus colaboradores apuntan hacia una salida de la política pero en el partido no descartan que esta vez el cartel para Europa

Voz 0464 01:08 gracias María José hablamos de este de otros asuntos de actualidad con la presidenta del grupo popular en las Cortes de Castilla La Mancha Ana Guarinos que ya nos acompaña desde los estudios de SER Guadalajara si era Guarinos a la buenas tardes

Voz 1 01:20 muy buenas tardes bienvenido esta entrar

Voz 0464 01:23 de casi en la Alianza como siempre entiende la decisión de María Dolores de Cospedal de dejar la presidencia del partido en la región

Voz 1 01:31 para mí todas las decisiones que se tomen en las tome María Dolores subastó tome eso respetables uno en la vida tiene que tomar sus decisiones si tiene que elegir el momento en el que tiene que tomarlas en este momento se ha decidido y ha decidido como presidente del Partido Popular convocar una junta directiva para la convocatoria de un congreso extraordinario el próximo viernes esa es una decisión que le corresponde a ella ya la junta directiva insisto respetable como si hubiera sido otra diferente por otra dos se la respeto profundamente y también tengo que decir que para mí pues bueno María Dolores es un referente para mí es una persona de una valía incalculable una persona que ha sido capaz de hacer de este partido un partido fuerte sólido y unido que es lo que somos ahora el Partido Popular de Castilla La Mancha también garantizo ya ido y un aviso a navegantes por si alguien tiene alguna duda el Partido Popular va a seguir siendo un partido fuerte sólido y unido de cara a las siguientes elecciones se pase lo que pase a partir del viernes que es cuando se celebrará esa esa reunión

Voz 0464 02:34 precisamente Señora Guarinos ustedes han dicho muchas veces que Cospedal era la mejor candidata posible ahora se marcha a menos de un año de las elecciones autonómicas esta marcha debilita a los populares en la región

Voz 1 02:48 para mí sí me dice yo sigo pensando no para mí María Dolores sigue siendo la mejor candidata posible ella ha tomado una decisión insisto yo la respeto eso no significa que hayan muy buenos candidatos en esta región y le digo que muy buenos candidatos con muchísimo más nivel mejor preparados ir más preocupados por lo que les pasa esta provincia ya esta región a Castilla La Mancha de lo que lo pueda estar cualquier dirigente del Partido Social está incluido el actual presidente Emiliano García Page por lo tanto siempre lógicamente las comparaciones son odiosas insisto me bueno mi defensa y mi mi apoyo a Cospedal ha sido siempre de total y absoluto porque siempre he dicho que era un valor seguro pero en el Partido Popular hay muchos valores seguros también en sexto personas capaces sobradamente preparadas más o menos jóvenes porque tenemos una magnífica un magnífico equipo dentro del Partido Popular de Castilla La Mancha le garantizo que cualquiera de ellas cualquiera desde magníficos alcaldes a magníficos parlamentarios cualquiera de ellas está perfectamente preparada para liderar la candidatura a esta región por el Partido Popular para ganar las siguientes elecciones en Castilla La Mancha desde luego para arrebatar la presidencia a Emiliano García Page que tengo que recordar jamás ha ganado unas elecciones en Castilla La Mancha tampoco como presidente del Partido Socialista de Castilla La Mancha como secretario general de hecho expresidente a pesar de haber obtenido el peor resultado qué obtenido nunca el Partido Socialista es presidente gracias al apoyo de sus socios de Podemos en esta región

Voz 0464 04:23 las nuevas funciones de Vicente Tirado el se en el Partido Popular a nivel nacional el todavía secretario general del Partido Popular de Castilla La Mancha entiende que eso le puede dificultar el ser candidato o no tiene nada que ver Vicente Tirado sería un buen candidato a la Presidencia de Castilla La Mancha por supuesto

Voz 1 04:39 sería un buen candidato a la Presidencia además no hay nada incompatible entre una vicesecretaría a nivel nacional una posible candidatura a liderar el partido en Castilla La Mancha no hay ningún tipo de incompatibilidad

Voz 0464 04:52 usted se va a presentar usted le apetece

Voz 1 04:56 yo formo parte de un equipo de personas ese equipo yo creo que he estado siempre en el equipo llevo ya muchos años en el mismo no sé si seguiré estando o no en el equipo hizo bueno ya veremos las margaritas hay que dejarlas cuando corresponde pero nunca hay que adelantarse

Voz 0464 05:11 es decir que de momento no lo descarta

Voz 1 05:14 ni lo descarto ni lo conforma Margarita a su a su debido tiempo porque vamos a deshojar la margarita no cuánto cuánto interés por ir adelantando cosas en cualquier caso bueno

Voz 0464 05:25 como decimos este viernes será convocar ese congreso extraordinario se maneja alguna fecha concreta o aproximada

Voz 1 05:33 hay unas de los estatutos marcaron unas fechas yo creo que ya después de tantos congresos practicamente todos los conocemos muy bien los estatutos marcan que tienen que pasar un plazo mínimo entre la convocatoria de un congreso y la celebración de ese congreso el plazo mínimo que se postula según los estatutos sería de un mes por lo tanto de ahí para arriba como mínimo un mes y a partir de ahí pues podría ser cuarenta y cinco días su incluso dos meses desde la celebración pero insisto desde la convocatoria perdón por lo tanto plazo mínimo un mes

Voz 0464 06:05 desde la convocatoria cree que va a haber más de una candidatura

Voz 1 06:08 pues no lo sé en el Partido Popular llevamos celebrando primarias toda la vida aunque algunos se insista en decir lo contrario la llevamos celebrando llena ha tenido voluntad de presentarse se ha presentado con total y absoluta libertad lo hemos visto desde el último congreso nacional porque el Congreso Nacional en el en el último extraordinario no en el ordinario ya se modificaron los estatutos para introducir esa doble vuelta en las primarias de la elección todos los congresos regionales sean celebrado siguiendo ya esas normas nuevas de aplicación todos los congresos provinciales han sido así los locales exactamente igual que en el último congreso extraordinario Se ha seguido aplicándose sistema de primarias que ya se aprobó en el en el año dos mil diecisiete por lo tanto no hay bueno en ningún tipo de problema a todo aquel que tenga voluntad todo aquel que esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones Si tenga todos los derechos os tiene también el derecho de presentarse como para para ser él el candidato en un congreso nacional como hemos visto congreso regional en los congresos provinciales unos en los locales en los que quiera

Voz 0464 07:13 y la última sobre sobre este asunto y no sé si eso información no es su percepción usted cree que María Dolores de Cospedal va a seguir ligada a la política

Voz 1 07:23 ahora lo que ella quiera mire esto es una decisión muy personal es algo que tiene que decidir ella ella tendrá que ser la que se plantea su futuro que es lo que quiere hacer

Voz 0464 07:33 ahora se quiero preguntarle por por otros asuntos hoy es noticia los datos del paro los datos de desempleo correspondientes al pasado mes de agosto en Castilla La Mancha ha aumentado en mil cuatrocientas setenta y siete personas eso sí hay menos desempleados que hace un año qué valoración hacen desde el Partido Popular

Voz 1 07:52 pues mira yo qué quiere que le diga preocupante preocupante porque llevamos tres meses desde que gobierna el Partido Socialista Obrero Español con el resto de fuerzas políticas en España incluidos los independentistas en este caso que están tratando de romper permanentemente la unidad de España por cierto con el apoyo yo del señor Sánchez que se ha empeñado en introducir junto con sus socios de gobierno en algunas comunidades autónomas entre ellos con Page y Podemos se han empeñado en introducir un referéndum sobre una supuesta autodeterminación yo no sé si esto es un chantaje o un precio que no está haciendo pagar a todos los españoles por ese apoyo yo a una moción de censura al partido político como al PSOE que es el que peor resultado también ha obtenido a lo largo de la historia el Partido Socialista el señor Sánchez dicho lo cual ha dicho también que desde el Partido Popular no vamos a permitir ni hacer ningún chantaje porque lo que se están planteando son barbaridades con respecto a la autonomía con respecto a la Constitución con respecto a los derechos de todos los españoles que se están tratando en este caso de pisotea ya le digo que después de tres meses de gobierno del Partido Socialista Obrero Español junto con todos sus socios de gobierno estamos viendo cómo se vuelve a deshacer hace a desacelerar la economía ISE vuelve a romper la tendencia que había en positivo de creación de empleo los datos de hoy son verdaderamente peligrosos a la hora de su interpretación en tres meses hemos visto yo he sacaban los datos de los datos además que es que son objetivos han sido el el mayor incremento del desempleo en un mes de agosto desde el año dos mil once Esto en tres meses solo del Gobierno del Partido Socialista pero es que además el peor dato de la Seguridad Social desde el comienzo de la crisis algunos medios de comunicación hablaban del agosto negro con respecto a la seguridad social la Seguridad Social ha descendido en afiliación en más de doscientas mil personas esto no se conocía insisto desde el año dos mil ocho desde el comienzo de la crisis hay pérdida de confianza hay pérdida de seguridad en la economía y por lo tanto hay pérdida de garantía y pérdida de empleos que es en lo que se está en este momento trasladando las políticas equivocadas del Partido Socialista a nivel nacional y también del Partido Socialista en Castilla La Mancha usted lo ha dicho que junto con Podemos gobiernan Guadalajara ha sido la única provincia en la que se ha creado empleo en el resto de las provincias sean destruido empleos es verdad que puede haber menos empleos y con lo apuntamos en términos anuales pero es también cierto que los datos del paro apuntan a una recesión y eso no es bueno para el futuro de esta región y eso no es bueno para el futuro mañana por lo tanto yo creo que debería de haber una reflexión es más por parte incluso de una ministra de Trabajo que tenemos que es de Guadalajara y que se llama Magdalena Valerio aparte de decir que le han metido goles por la escuadra debería también plantearse hacer algo más que permitir que le metan goles por la escuadra es empezar a ponerse a trabajar para permitir que el empleo crezca que la economía se sigue recuperando y que este país que este país siga en la buena dirección que dejó un gobierno del Partido Popular y que al Partido Socialista de Pedro Sánchez y de Emiliano García Page les había estado tan sólo tres meses tres meses este es un dato muy grave para destruir todo todo lo que sea conseguido durante mucho tiempo que es empezar a colocar de nuevo a este país en la senda de la recuperación económica de la creación de empleo y por lo tanto de la confianza también de los Cesáreo sí de los inversores que son los que tienen que crearse

Voz 0464 11:17 que permítame Señora Guarinos otra pregunta pide poder edad porque nos quedamos sin tiempo o y el Gobierno regional y la Universidad de Castilla La Mancha han firmado un convenio de financiación seiscientos ochenta y nueve millones para los próximos cuatro años que le parece qué valoración hace

Voz 1 11:33 bueno hay que ver si cumple o no cumple todos los compromisos que tenía tenga en cuenta que eran bueno ciento sesenta y cinco millones los que comprometió Emiliano García Page Emiliano García Page desde el Enzo de este mandato les debe mucho dinero a la Universidad de Castilla La Mancha si contamos todo lo que le tiene que dar en los próximos cuatro años y todo lo que le ha dejado a deber en los cuatro años anteriores la financiación todavía resulta incluso insuficiente con respecto a los compromisos que asumieron tanto Emiliano García Page como podemos con la Universidad de Castilla La Mancha también por cierto con la Universidad de de Alcalá que es en este caso la muestra la de aquí la de Guadalajara

Voz 0464 12:09 Ana Guarinos presidenta del grupo popular en las Cortes de Castilla La Mancha muchas gracias por habernos acompañado en esta Ventana