Los 13 rincones mas terroríficos de Toledo en "Hoy por Hoy Toledo"

Voz 1 00:00 van a Ammán

Voz 1257 00:15 una cuarenta minutos estaba Clayton qué tal muy buenas olas

Voz 2 00:18 muy buenas qué tal y como estamos

Voz 1257 00:21 la de verte por aquí siempre es una alegría a hablar de historias historias que tienen que ver con Toledo con lo literario aunque no siempre pero había Clayton ya saben es nuestra escritora de cabecera acerca quincenalmente por aquí y no una semana sí y otra no para hablarnos

Voz 2 00:38 de inspiración literaria no liberación literaria que además es que Toledo no inspirado muchísimo por la noche el día a todas horas contadas las historias que hay todos los misterios que inspiró al mismísimo Becker pues como para no inspirarme nosotros los escritores de hoy en día no cierto que las calles de Toledo han inspirado leyendas han inspirado a cineastas escritores a Pinto

Voz 1257 01:00 eres artistas en general

Voz 2 01:03 desde todos los puntos de vista pero hay un aspecto de Toledo que ha inspirado especialmente pues tiene que ver con el misterio y el mismo o es que nos gusta mucho pasar miedo no es es una cosa totalmente racional que la llegábamos ahí yo creo que sí lo terrorífico siempre nos llama la atención por eso mismo porque no tenemos manera de explicarlo entonces en esta vida que llevamos de tensión de todo que somos tan funcionales tan pues llegaba una cosa inexplicable y entonces claro pues crea ese morbo en nosotros no hizo tanto cuando lo lees cómo lo ves en películas o cómo te lo explican cómo los lo hace por ejemplo nuestro invitado de hoy que está aquí en el programa que se llama Juan Luis Alonso que es el responsable el socio fundador de las rutas de de Toledo que los va a contar un montón de cositas muy interesantes para pasar miedo verdad que sí

Voz 1257 01:48 bien pues vamos a saludar ya Juan Luis Alonso Juan Luis qué tal muy buenos días

Voz 1172 01:52 hola buenos días además del es el fundador de una país

Voz 1257 01:54 en la web leyendas de Toledo también muy inspiradora tanto es así que hoy nos hemos fijado en un apartado de esa página web en la que en el que nos muestras los lugares que infunden más miedo de Toledo los más terroríficos

Voz 1172 02:11 bueno es que no hay ningún de miedoso en alguna Otero misterioso diferentes muy distintos desde Gran Toledo al que todos conocemos por los libros de Historia y visitas guiadas que se hacen sobre todo por la mañana y por la tarde hay una parte de Toledo que es normalmente se enseña por la noche o en determinados momentos muy especiales del año en el que contamos precisamente esas leyendas que las canciones dentro de lo tienen un carácter muy lo oscuro misterioso asesinato de apariciones de de sucesos paranormales que dan forma a qué ciudad en la ciudad de Toledo hinchamos Polo al que muchas de las personas que buscan ese turismo del misterios diferente acudan durante todo el año

Voz 1257 02:53 bien pues vamos ruta no hablábamos de ruta

Voz 2 02:55 hola Juan Luis hoy que no nos hemos presentado aquí poner trece lugares encima el número las elegido a conciencia casi el trece sí hay muchos más no los vamos a quedar con trece más el meta si quieres con la catedral que bueno pues todo el mundo viene a Toledo a ver la Catedral en Corpus supone preciosa maravillosa los olores que tiene una catedral pero aparte de eso hay unas leyendas muy interesantes a mi me gusta especialmente una que es la de la de Baker la tú la de Marianne Túnez y Pedro Alonso de Orellana en la de la presea de la Virgen del Sagrario verdad que es la de Algorta de oro esos una leyenda preciosa que está inspirada precisamente la catedral pero a parte de todas las leyendas lo que yo no sabía es que el confesionario está atendido por el mismísimo diablo pero esto qué es

Voz 1172 03:39 sí bueno la catedral en sí misma es como una pequeña ciudad que está en el centro de Toledo es muy curioso que todos conocemos los grandes tesoros que aloja pero también muy sí sí más leyendas tienen sus sedes se alojan en esta no está Catedral entre ellas las que hacen referencia a la presencia de costos de Palito dentro del Ayuntamiento aunque lo le entradas muy curiosa pero hay mucha más sobre todo de apariciones y Fatah en un espacio tan grande tan cerrado para muchas personas pues ha inspirado incluso a Bécquer como o bien decías leyenda así mitos de apariciones de fantasmas porque hay que tener en cuenta también que la catedral es lugar de enterramiento

Voz 2 04:17 claro claro

Voz 1172 04:20 tirado a muchos autores en haciéndolo muy posiblemente

Voz 2 04:23 luego también tenemos ahora que vosotros desgracia está tan de moda el tema de los sentidos mientras se levanta

Voz 1172 04:29 he visto

Voz 3 04:31 mucho las noticias puedo como reclamo turístico y todo eso

Voz 2 04:34 impagable desde luego hay muchas muchos entrenamientos como bien dices en Toledo no porque como antiguamente no se no asiste a los cementerios tal como lo conocemos ahora verdad Juan Luis se enterraban pues lógicamente debajo de las iglesias y en Toledo pues claro otra cosa no tendremos predilectas templos días bohemios no y momias aparte de bares y bueno ahora antes de lleva en la cripta de San Andrés que tiene el que San Andrés que nos puede llamar tantísima la atención y sobre todo dar dar tanto miedo

Voz 1172 05:02 claro Toledo es una ciudad de los muertos que hay que tener en cuenta que madre dos mil años de historia tenemos bajo nuestra bajo nuestras calles y entonces es muy probable que haya más toledanos enterrados todavía aún por debajo de las alrededor de la así que esas en las propias iglesias que las que se encuentro en el que los que no se se encuentran ya en serio entonces todo si Toledo de los puertos pues ha dado forma también a muchos puntos como por ejemplo existen El callejón de los muertos ha habido malos en Toledo Iggy precisamente sean conservados dentro de las iglesias de algunas de las que recientemente se ha recuperado o la famosa en el convento de San Domingos

Voz 2 05:42 adiós a a este al miedo eh es que ojo eh solamente con eso de que son momias inquieta

Voz 1172 05:49 sí inquieta y eso es lo que precisamente yo creo que nos atrae desde ácimo respeto porque se trataron en su día de personas pero la exhibición de estos cuerpos que en Toledo se hubiese hay campo las especiales condiciones climáticas de subsuelo pues no se atrae ya quieren ver pero en Toledo aún no son visitables

Voz 1257 06:07 Se decía que alguna de ellas sí que se iba a abrir aunque aún no lo ha hecho tú has tenido oportunidad entrada alguna Juan Luis

Voz 1172 06:14 sí yo yo he visto bueno San Andrés etcétera se podían ver incluso ahora dónde va a la verdad es que no han dejado porque han dejado un cristal espejo las han ordenado y limpiado están muy visible de lo que pasa que al público en general de momento no están abiertas toda la vida

Voz 1257 06:33 es todo un éxito de visitas no aunque te lo digo claro todo desde el respeto estamos hablando de persona

Voz 2 06:39 más claro exactamente qué sentiste

Voz 3 06:45 pero tú estás echando mano de miedo donde supongo o no tuyo como dicen no

Voz 1172 06:49 yo porque no humilló tampoco en cuenta que está todo muy iluminado otra cosa sería cómo se bajaba ante hace algunos años a esa lista de San Andrés se bajaba por una escalera de madera yo conozco a personas que me han narrado con bajaban y eso sí que da terror auténtico porque todo ha apagado de repente se daba la vuelta te encontrabas de frente

Voz 2 07:08 sí al pasaje del terror el pasará alteró nada no es nada nueva comparación con con nuestras iglesias en nuestra de verdad otra cosa que iba a comentar los cobertizos son muy especiales en Toledo bueno en realidad todas las calles de Toledo tienen algo algo especial no es que nos pues contar alguna historia sí que supo aguantar ahora por la radio a estas horas para no temblar demasiado es la que más guste a quienes así

Voz 1257 07:30 como las rutas sí sí

Voz 1172 07:33 soy muy adecuada porque esto normalmente lo contamos lo suyo es escuchar luego por la noche

Voz 4 07:37 por la noche suaves estoy haciendo el pisto verdad claro

Voz 1172 07:43 tuve la niebla desde el Tajo vertidos pues tienen como magia que yo invito a todo el punto que nos esté escuchando a que paseen por ellos en soledad porque por la noche esa zona de los cobertizos se queda muy solitaria y muy oscura también se puede narrar leyendas como la más ojo sin brillo que transcurren por esa zona más que imitan mucho a pasear tampoco da tanto miedo simplemente como curiosidad el misterio que que mucha gente debe mucho estuvo en torero que eso es algo que que tienen delito de venir al Madrid y largas sabes Talavera en Toledo de que dormir y precisamente todo esto estamos contando como Sellés por la noche

Voz 2 08:24 por la noche no y además para pasar miedo pero es verdad

Voz 1257 08:27 es que hoy por hoy es el principal reclamo no este tipo de rutas esté Toledo misterioso para conseguir ese objetivo que los turistas se queden a dormir no está rutas nocturnas sobre todo que están ese Toledo más inquietante

Voz 1172 08:42 si en un plazo de diez años quince mucha de la gente que venía hay que que que ya conocido la los monumentos de la ciudad Nos cuentan noticias a nosotros en rutas de Toledo que vienen específicamente hacer esta visita guiada con teatro o las que se cuentan cosas misteriosas leyendas rocosa diferentes hay muchísimo público que no tan Toledo precisamente para quedarse hasta rutas que cuando ya el AVE se ha marchado y los autobuses pues ella también hay muchísima gente se alojan en hoteles sin Senna precisamente para para escuchar la ruta J mágico rutas que tiene mucha fama ahora

Voz 1257 09:19 intentamos cubriendo mucho a ellos les sigue muchas despedidas de soltera también son rutas de miedo

Voz 1172 09:26 sí hay hay algunas que sí que asisten pero yo creo que sepan pero Torres lo tenso

Voz 4 09:32 solo

Voz 1172 09:33 claro

Voz 1257 09:34 miedo de ingenua Langreo en tan totalmente

Voz 2 09:38 hacía unos ya en la relación entre el miedo el matrimonio ahí está

Voz 5 09:43 Rubén diversas ayer fue dado

Voz 2 09:48 muy bien hay otra cayó también qué es lo que te entra también una historia importante era además con el tema Se nota a mí me tirándole de la literatura una barbaridad que es la de la calle de los aljibes con la leyenda la condesa de ante el citado lo de la La Dama con los ojos sin brillo no de los ojos sin brillo

Voz 1172 10:04 ver si tú que si vampiro sin Amira

Voz 2 10:07 Toledo que haberlos haylos no pero seguro

Voz 1172 10:12 es frentista venerable alimañas no iba a decir en Hacienda

Voz 2 10:14 seguro pobrecitos pobrecitos constante desde el cariño desde el cariño

Voz 1172 10:21 es una leyenda que no aspira realmente esa imagen tradicional que te rodó varios pero rápido que los de los no muertos de los que vuelven de las tumbas también encontramos con estas encinas de la Dama de los ojos incluyo esperándolo hay muchísimas ocasiones que hacen referencia precisamente a los no muertos a los lugares donde se ejecutaban como el paso del calmen antiguamente o vulgares como por ejemplo la casa se suceden cosas eh

Voz 2 10:46 no es barato

Voz 1172 10:48 o sea eso de soy muy muy común aquí en la ciudad

Voz 1257 10:51 a lo paramos aquí en la casa del diamante está porque es quizá uno de los espacios a los que uno no suele ocurrir día así en mencionarlo si hablamos de rincones de miedo en Toledo y sin embargo vosotros que estáis en contacto permanente con las personas que habitan la zona que pasan por allí haber recogido historias estremecedoras no

Voz 1172 11:12 eso es importante destacar porque todo lo que contamos es que no lo intentemos porque mucha gente lo dice de dónde saca esto bueno con mucha de la información y la prensa histórica desde por ejemplo de repente empiezan a llover piedras sobre una casa en Toledo sólo en esta casa objeto que se mueve en el interior de otra o bien por ejemplo en en el en la casa conocida de lenta de uno tú sales del Tajo y construyen la corona el segunda es un punto muy interesante porque es precioso el embarcadero la vaca de pasaje la senda ecológica pero sí es cierto que ahí han sucedido cosas como estos dos suicidios también es un hay muchas leyendas la curiosidad de saber porque realmente no lo sabemos

Voz 2 11:52 bueno y luego además es que la imagen así que tiene ese puesto en la en la página de aquí de esta dama de blanco vestido con una especie de camisón y demás porque nos da tanto miedo como los niños muertos también esos fantasmas hacen siempre se representan así

Voz 1257 12:07 es que las fotografías que habéis elegido para ilustrar estos trece lugares para pasar miedo don de verdad unos las pasado para que la compartamos en SER Toledo punto com donde después podrán escuchar esta misma entrevista que estamos realizando en directo es la Dama de los ojos sin brillo

Voz 1172 12:24 claro es que Toledo es un gran escenario que el da pie a hacer este tipo de imágenes la semana pasada a un gran director de cine que presentaba su nueva película en Toledo decía que tenía muchas historias pensadas para Toledo y es verdad es que Toledo no sólo inspirado sino también a muchos grandes literatos precisamente en historial de este tipo de miedo de terror de suspense las hectáreas que etcétera es un gran escenario en el que también hacen por muchas fotos ninguna de ellas es la que se dejado para que lo hay muchas otras que se podrían hacer en los cobertizos fuera noche San fotos absortos increíble me merece mucho la pena dedicar el rato

Voz 1257 13:02 sí es larga Alex de la Iglesia hizo las brujas no de Zarra Mundial no fue casi quince mil bien pues entonces ya está puesto no en estas cosas de leyenda de misterio pues te has ir hacia el otro día harina

Voz 2 13:15 el otro día estuvo aquí en Toledo los datos un preestreno

Voz 5 13:18 película ir a que le encantaba que Toledo ley

Voz 1257 13:20 expiraba mucho o no a ver si rueda aquí la próxima claro con la leyenda de la mujer de los ojos sin brillo

Voz 2 13:26 eh eh

Voz 1172 13:27 ojalá no escuche y haga una medicina

Voz 2 13:30 vaya me ha me parece el guión algo de esto esto es verdad Juan Luis la tenemos a guión

Voz 3 13:35 junto a su pueblo

Voz 5 13:37 ya por las calles yo le hago la campaña aquí lo tienes dado vente para acá

Voz 2 13:44 bueno sí que hay oye yo otra cosa también que que me lo comentó Juncal el tema de la habitación del pánico la habitación te cuatro

Voz 1257 13:51 no claro esa no está aquí no en estos trece lugares sí que está no la T cuatro de San Servando y San Servando es que estuvimos haciendo un programa verdad Antonio erradas acuerda Antonio abre micrófono estuvimos del año pasado en en el albergue San Servando haciendo un programa nos trataron fantásticamente vamos a si vemos que volver de lo bien que mostraba tal no te acuerdas llaman

Voz 3 14:12 ella me Amavisca pero precioso una vistas el programa

Voz 1257 14:15 sí antes eh tuvimos oportunidad de hablar con los trabajadores del albergue les preguntamos hoy en este castillo hay fantasma y que nos dicen honrada no la a la habitación donde que era la te catorce la T Cuatro sí sí es fácil de recordar no pocos porque enseguida no recuerda el aeropuerto claro pero Nos dijeron que sí que sentía han algunos de los trabajadores que estaban allí presentes limpiadoras cocineros nos decían que que sentían miedo en algunas ocasiones por irá ahí para alojarse ahí que es verdad que no todo el mundo se quejaba pero que había habido casos de gente que ha salido de la habitación de decía que no quería dormir eso ahora ha escuchado también Juan Luis

Voz 1172 15:01 muy curioso que muchos toledanos que trabajan en edificios públicos dentro del casco o que te invitan a su casa en los cuando estoy Tudor asientos y productos los secretos Utrilla que visitamos muchísimos lugares una las primeras cosas que no decían lo tolerar es que en su casa avión fantasma o pasaban cosas raras

Voz 3 15:17 sí pero como buen además de la familia no como quieren

Voz 1172 15:21 curioso cuando fuimos a la efectivamente es hacia el bando de los primeros en poner de moda esta historia fuimos nosotros a través de leyendas de todo punto com pues ahí lo primero afrontarlas que había una habitación que persona que dormían ellas a media noche se bajaba la recesión porque no podía descansa

Voz 6 15:37 eran literalmente luego muchas más cosas que que han sucedido que daría para escribir un capítulo entero los libros sobre fenómenos vale es verdad que nosotros estuvimos en esa habitación llámanos Garmendia ninguna foto

Voz 1257 15:50 todo un bono loto amor nada raro no notamos nada raro no no vi luego aprecia en la fotografía ninguna sombra extraña yo la verdad es que no nada pero lo cierto es que muchas veces aquí entrevistamos a muchas personas que realizan no desempeñan su trabajo en edificios públicos muy conocidos en Toledo y que en el micrófono delante del micrófono cuando se enciende la luz roja no pero fuera de micrófono te cuentan cosas que dices esto es seguro que lo cuentan por la radio la gente se estremece

Voz 1172 16:19 es cierto ya hay muchísimas personas que tienen esa sensibilidad especial para percibir ciertas cosas que muchos de nosotros once tampoco porque gracia no percibimos pero es verdad que a nosotros como hacemos a este tipo que ahora nos llevan mucha gente nos han pasado cosas curiosísima por las calles desde gente desea podían una puerta IPC aquí ha pasado algo antes de que el ya cuente lo que había pasado en casa ya es cosa es muy curiosa no sucede de mucha gente de Toledo que efectivamente no te lo conté abierto al público pero sí que privado te dicen en casa con mi casa sucede algo percibo algo Itu cuando

Voz 1257 16:53 tengo alguna experiencia en primera persona de este tipo que se pueda cuanto a corazón abierto

Voz 1172 16:58 no yo por mi trabajo es verdad que estamos como he estado en casa de Toledo en cuidarte Toledo sólo yo no soy esa persona que suelen percibir ese tipo de cosas pero sí que está junto a personas que lo están percibiendo me ha puesto la piel de gallina realmente

Voz 1257 17:15 o sea que ese requiere también una cierta predisposición o una sensibilidad no considera es especial

Voz 6 17:22 si esa sobre todo seguro pues se trece lugares de Toledo

Voz 2 17:28 trece lugares CD terror digo no los nombres además es que luego también tenemos unos nombrecito sea aquí en Toledo El callejón del Infierno el Callejón del Diablo ya de por si acaso

Voz 1257 17:37 los muertos en los muertos ya tienes que que algo

Voz 2 17:39 ha habido no

Voz 1172 17:41 daros cuenta que Toledo es una ciudad es curiosa dicotomía con más presencia con más Iglesias con más conventos de todo prácticamente de todo el mundo sin embargo tenemos esas calles es irse el diablo el infierno y ubicaciones que hacen referencia al diablo ahora presencial diablos precisamente posiblemente por la presencia tan intensa donde Cristiano durante tantos y nuestra

Voz 2 18:05 claro claro recordarás que este verano salió la noticia de los de los seiscientos sesenta y seis dos os acordáis ya han aparecido ahora otros

Voz 1257 18:14 se han aparecido otros vosotros estabais al corriente verdad

Voz 1172 18:17 sí claro yo lo veo como una instalación artística muy curiosa hacia abajo hasta diferente correlacional relacionado realmente con el marxismo yo no yo no iría

Voz 1257 18:27 una campaña publicitaria ya sabremos de que algún día no haremos no

Voz 1172 18:31 no vamos a lo mejor

Voz 1257 18:33 ese día una campaña publicitaria un poco extraña en fin de momento nos quedamos en el misterio trece más

Voz 5 18:41 uno no que es este Misterio del verano

Voz 1257 18:44 contigo ahora si te amo jugar hay Antonio gracias por estar ahí al frente de la técnica aquí estamos a falta Juan Luis Alonso muchas gracias un abrazo

Voz 1172 18:53 muchas gracias a vosotros a Buckley Clayton gracias

Voz 1257 18:56 porvenir bienvenida encantadísima hayan Ayala gracias sobre todo a ustedes por seguir ahí por seguirnos esperemos que les haya gustado y que mañana vuelvan a las doce y veinte Hoy por Hoy Toledo en la SER

Voz 7 19:07 qué pasa en buena tarde