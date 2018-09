Teo Garcia concejal de urbanismo de Toledo en "Hoy por Hoy Toledo"

Voz 2 00:00 sí desveló impresas fondos que Jaime Michael seis fue Vicente fila este sin que sus Laso eh eh

Voz 5 00:27 este tema que se ha colocado ya de número uno en los cuarenta y damos la bienvenida Teo García concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo mientras a fondo los cascos qué tal muy buenos días buenos días llega corriendo después de la inauguración del nuevo hotel boutique de Adolfo en el

Voz 6 00:42 en la plaza de Zocodover efectivamente

Voz 1257 00:46 quedaban muchos hoteles todavía por inaugurar en en el Casco Histórico de Toledo bueno concretó

Voz 7 00:52 que este hotel que es un hotel con una capacidad de pocas habitaciones

Voz 1257 00:57 pequeñitos si ocho habitaciones dobles

Voz 7 01:00 es cuatro simples pues es un proyecto que ya venía de del año dos mil uno que después la licencia se renovó pues entorno a dos mil once y que ahora pues ya colma matado es un proyecto en el que era el bar español ir muy singular para para la ciudad y en cierto modo también tiene un elemento emblemático

Voz 1257 01:22 hay más peticiones en el Ayuntamiento sí bueno esta

Voz 7 01:24 hemos en un momento de pujanza de de nuestra ciudad que en la que al menos pues hay un cuatro cinco iniciativas pues el hotel que se está construyendo en Hotusa en lo que es el barrio de canónicos que interviene pues en varios inmuebles que va a dar también un nuevo realce a la zona que era una un proyecto también paralizado alguna que otra iniciativa pues hace muy poco se puso en marcha también una del Arzobispado el hostal en Santo Tomé y aparte de de estos proyectos pues hay también en torno a Sillería Alfileritos al algún que otra alguna que otra iniciativa incluso en Pozo Amargo hay otra iniciativa puntual Sweet pero que tienen su curso y su claramente

Voz 1257 02:12 una curiosidad citaba a este hotel que pretende ahorre del Arzobispado en la zona de Santo Tomé pagan los mismos impuestos que los demás

Voz 7 02:21 evidentemente en todo lo que sea una actividad comercial evidentemente yo creo que otra cosa es en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del Concordato en cuanto a las instituciones de vida consagrada

Voz 1257 02:34 vamos a hablar de un anuncio bueno no podemos decir que sea un anuncio tal cual porque Emiliano García Page ya dijo hace unos meses que la fecha para el comienzo de las obras del centro de salud de Santa Bárbara sería la del veinticuatro de este mes de septiembre pero hoy mismo lo ha reiterado eso quiere decir que estando aquí a la vuelta de la esquina como está esta fecha todo hace

Voz 6 02:56 indicar que efectivamente ahora si esta vez sí pues efectivamente

Voz 7 03:01 están visualizando todos los avances en esta reconstrucción de los centros sociosanitarios de de nuestra ciudad en el s a revirtiendo el abandono al que no sometió el Partido Popular Cospedal que paralizó todas las infraestructuras ahora ya es una realidad el centro de Azucaica es una realidad la apertura del Centro de Día de Santa Bárbara aunque nos gustaría seguir profundizando y avanzando en su prestaciones es una realidad el proyecto del hospital estamos ya hablando de construir las rotondas de del acceso inmediato y las obras del hospital pese a que haya personas que que les duela porque han generado parte de su campaña de toda la primera parte de la legislatura en torno a que no se iba a hacer nada el hospital se está demostrando que ahí está y además va a buen ritmo otro proyecto de bloqueado también

Voz 1257 03:49 no cuando por cierto seguimos hablando ahora de esos proyectos desbloqueados cuándo comienzan las obras esas rotondas de acceso

Voz 7 03:56 pues de forma inmediata practicamente esta última o los los aspectos de la policía sí yo le diría que a lo largo de este mes con seguridad pues te ya tendrán su inicio porque está todo el proyecto como saben aprobado por la Junta de Gobierno la financiación corresponde al al propio proyecto del hospital is on seiscientos nueve mil euros el coste lo va a asumir la propia concesionaria está adjudicado y bueno es están ultimando los aspectos que tienen que ver con la movilidad de la zona mientras duren pero entendemos que que en este mes sí que van a tener inicio

Voz 1257 04:33 ese mismo me está en si este división les puede darse la circunstancia de que tengamos una movilidad estupenda ya aunque hay más peticiones por parte de la Asociación de Vecinos El taco por ejemplo y de los vecinos de la zona para mejorar aún más los accesos al hospital pero decía se puede dar la circunstancia de que los accesos más inmediatos al hospital estén concluidos una vez se inaugure el nuevo Hospital en el polígono pero no así los accesos en el resto de la ciudad hacia el hospital tememos desde hace años ya lo venimos contando desde ese momento y lo cuentan muchas instituciones que no lleguen a tiempo bueno

Voz 7 05:09 hace dos años estábamos en otro escenario las instituciones confiamos que sigan las instituciones de ámbito supramunicipal que sigan asumiendo sus compromisos para con la ciudad y coordinadamente consigamos que que la zona tenga una movilidad óptima entendemos que va a ser gradual como el propio establecimiento de del del hospital en ese sentido pues la Junta de Comunidades como saben pues acaba de de adjudicar lo que es el proyecto informativo que va a dar pie a un nudo que va a conectar con Nambroca los otras hay otras peticiones también a Fomento que estaban olvidadas en un cajón a lo largo de años y ahora hay que retomar con el nuevo Gobierno entendemos que que la interlocución va a ser muy positiva para la ciudad y la confluencia de intereses de todas las administraciones se va a volcar por Toledo con Toledo ahora bien desbloqueada la la licencia del hospital lo que es el entorno próximo el Ayuntamiento va a hacer todo lo posible porque de forma inmediata se despejen todas las dudas

Voz 1257 06:13 a ver si conseguimos que los oyentes entiendan bien porque es un tema un poco complejo el asunto del que más está hablando últimamente si hablamos de política municipal del llamado Nudo Norte el Ayuntamiento se enfrenta a un posible pago de unos algo más de nueve millones de euros que reclama la empresa con dominio y no hay acuerdo entre los grupos políticos sobre la posible solución o acuerdo o se lleva a los tribunales en vamos a poner en antecedentes a los oyentes que no sepan de qué va el asunto del Nudo Norte arriesgado las explicando lo agradecemos porque es que

Voz 7 06:51 es un tema que frente a tanta mentira tanto ruido Nos gustaría trasladar pedagógicamente la situación pedagógicamente es hablar administrativamente cuando hablamos del Nudo Norte estamos hablando de un proceso de un convenio de expropiación que permitió desarrollar lo que es el doble la el doble carril del puente de Parapléjicos y por otra parte también consiguió con matar rotondas en torno el Nudo Norte te una infraestructura que ahora mismo sería impensable

Voz 1257 07:23 ciudad en la zona de la gasolinera de los Luis les estamos toda esa

Voz 7 07:26 zona ahí pues evidentemente nadie duda de que la infraestructura está hecha que el Ayuntamiento no le costó la expropiación hasta ahora no ha pagado ni un duro entonces no es para nosotros ningún objetivo el pagar ahora mismo alegremente sería ridículo pensar que queremos pagar como tilda a algún grupo de la oposición especialmente el principal grupo que queremos regalar la cuantía no es un expediente administrativo expropiatorio que se artículo a través de un convenio y que como administración tenemos unas obligaciones la primera

Voz 1257 08:02 este convenio pues el el convenio decía claro

Voz 7 08:05 la mente en el momento que se formalizó lo primero primera premisa se hizo porque era necesario expropiar segundo se hizo por mutuo acuerdo con un justiprecio que se fijó ahora podemos hacer opinión podemos decir que ahora es muy caro esa cuantía hay demás y hacer lecturas pero en aquel momento el pleno del Ayuntamiento lo aprobó con el apoyo de todos y cada uno de los concejales con lo cual la primera la primera premisa la obra está hecha la infraestructura está hecha no está pagado lo que es la expropiación y ahora nos enfrentamos a un proceso en el que que hace el Gobierno de Milagros Tolón pues no mirar para otro lado en primer término sacarlo a información pública por qué porque no tenemos nada que ocultar sacarlo a información pública para que los grupos los ciudadanos se informen y aporten su visión del asunto

Voz 1257 08:56 pero en qué consiste ese convenio a que se comprometía a Toledo básicas

Voz 7 08:59 mente mire suponía suponía el convenio expropiatorio como digo de dos mil ocho la valoración de los terrenos por nueve millones seiscientos mil euros que es el dinero que ahora reclama

Voz 1257 09:13 con dominio que en aquel momento

Voz 7 09:15 en aquel momento divo Se valoró esa cuantía se fijó en el convenio que se podía pagar en unidad de aprovechamiento urbanístico este es un tema a lo mejor difícil de explicar el propio convenio pone

Voz 1257 09:26 el dinero te damos terreno desde la ellos amiga es iraquí

Voz 7 09:29 sentido básicamente lo que podíamos iremos porque no se ha desarrollado pues básicamente no sea desarrollado por porque el POM no ha permitido que se desarrollase ni se diesen saben ustedes cómo estaba el Plan de Ordenación de dos mil siete que nos ha sido anulado el laberinto judicial que ha tenido la imposibilidad de materializar este entonces qué dice la empresa pues os presento un borrador para ver si llegamos algún acuerdo nosotros como Gobierno serio responsable y sobretodo que asume compromisos institucionales porque éste no es ningún compromiso de Milagros Tolón Milagros Tolón está decidida nuevamente a poner solución al tema pero nosotros no nos mueve a hacer nada que no esté en el propio yo expediente y ahora mismo qué hacemos sacarlo a información pública pero con un prerrequisito que esto trasladar lo trasladan mal intencionadamente nosotros no no planteamos el convenio para que se formalice así sino para que opinen todos veamos es el inicio de un proceso un proceso que tiene que llevar los informes jurídicos los informes urbanísticos también de fiscalización previa de la intervino en general del Ayuntamiento entonces se abriría el propio expediente es que es importante aplicar pedagogía en estos temas porque sino el trazo grueso simplificar las cuestiones hacer chascarrillos no conducen a una información pública adecuada y creo que tenemos la obligación los políticos de edad exactamente toda la información

Voz 1257 10:55 vamos a tratar de entenderlo nueve coma seis millones no era la cifra que se ponía por entonces sobre la mesa en ese contrato para la expropiación de esos terrenos y la posibilidad de construir la infraestructura que hoy en día estará él ya estabais tres fuente como los accesos las rotondas años después nos encontramos de nuevo con un Plan de Ordenación Municipal que ha sido tumbado que ya no sirve ICO una situación complicada pero por qué estos nueve coma seis millones en ese convenio no se pagaron este momento porque nos los encontramos

Voz 7 11:23 o con los encontramos porque no se ha materializado el convenio básicamente es que me parece que es un tema de tal obviedad no se ha podido pagar osea tenemos una deuda como en otros temas una deuda con la empresa quién ha expropiado independiente demente de que se gestionan a través de Toletum Visigodo quién ha expropiado no ha pagado pues igual que así hacemos una compra

Voz 1257 11:44 vamos que se han encontrado la deuda en el cajón

Voz 7 11:47 es que está ahí forma parte ahora bien estamos buscando una solución intentamos generar una modificación del convenio partiendo del valor que había evidentemente Matti de materializando lo pues dándonos un plazo que lo que pretendemos al menos de cinco años que pudiera hacerse el pago sino se hace el pago buscar la fórmula en la que la ciudad sin hipotecarse pudiésemos hacer frente que pueden ser suelo inmuebles patrimoniales o en metálico en algunos casos pero

Voz 1257 12:15 puede ser el suelo de la Peraleda

Voz 7 12:18 yo eso no me atrevo a plantearlo porque creo que los procesos son distintos osea los procesos sí que es importante primero que busquemos una solución ideal el valor el valor que tienen esos terrenos el valor que hay en el justiprecio tenga los informes jurídicos adecuados pero yo la ubicación no lo pudo dar porque es hablar de futuribles me orienta harían un sentido creo que bastante desacertado

Voz 1257 12:41 pero parece que se inclina más por pagar a través de terrenos que en dinero contante y sonante

Voz 7 12:50 vamos a ver creo que lanzaría

Voz 1257 12:52 lea un buen batacazo para las arcas principios Riis

Voz 7 12:55 quiere las cosas creo que estamos en una fase de negociación intentando desbloquear un tema en este sentido antes se partía de que era imposible llegar a acuerdos ya el foco está en buscar el mejor acuerdo para la ciudad y en eso estamos en eso vamos a llamar a todas las puertas ya todos los grupos especialmente a los grupos más moderados que están pensando más en la ciudad se ahí chic todos nosotros siempre en Urbanismo desde el Gobierno de Milagros Tolón hemos buscado la máxima legitimidad a través del consenso y eso vamos a hacer entonces insisto es un proceso que se inicia que ahora mismo se hace dado el periodo de información pública que han presentado tres grupos políticos sus alegaciones sus opiniones ahora hay que cotejar las izar las por los informes urbanísticos también jurídicos sobretodo para asentar si son viables para valorarla si la circunstancia como hay un tercero o varios terceros implicados pues es importante darnos tiempos y tratar de solucionar un tema que viene de lejos que viene de hace diez años y que este Gobierno también afronta afronta con decisión desde luego pueden tener la seguridad con seriedad y con el rigor de de dirigir una ciudad como Toledo

Voz 1257 14:10 ya que estamos en aquella zona por ahí nos quedamos Vega Baja parking de Santa Teresa la pregunta es muy sencilla así que voy primero con el asfaltado habrá o no habrá asfaltado en el parque de Santa Teresa

Voz 7 14:23 tranquilidad igualmente tranquilidad absoluta la alcaldesa ya lo ha trasladado de forma bastante nítida nuestra alcaldesa ha trasladado que en cualquier caso se interpretará lo que se haga de forma armónica con el entorno y que no nuestro objetivo en ningún caso es poner asfalto poner pavimentos que tengan una un impacto importante desde luego no estamos para el tema del alquitrán y el betún a menos que a lo mejor hay algunas éxito pequeño que lo requiera pero con carácter general pueden tener la seguridad que no va a llevar lo que comúnmente entienden como Asfalto como que va a ser integrado armónicamente en el entorno pero lo que

Voz 1257 15:03 letras falto que va a llevar

Voz 7 15:05 pues hay un tipo de materiales que los técnicos no pueden orientar pues similares como hemos desarrollado en el Circo Romano que no tienen un impacto directo Iker respetan y preservan pues todo lo que es el el entorno ambiental no parece en ese sentido que sí que va a ser cuidado pues está negociando como saben con la propia empresa que se le adjudicó la hora como saben también tiene ya es un tema orientado y que estamos ahora mismo en la última fase de la legislatura cumpliendo los compromisos Éste era un compromiso ineludible de nuestra alcaldesa que también se va a materializar mire ya es una realidad

Voz 1257 15:40 ya pero se evitarán cuando llueve sobre todo esas lagunas que se en el parking de Santa Teresa sin duda

Voz 7 15:48 ese es el objetivo que nos planteamos si desde luego sino consiguiésemos ese objetivo la verdad que no cumpliría el compromiso que que teníamos para con para con el barrio

Voz 1257 15:57 Joseba zahorra

Voz 7 15:59 no en principio no

Voz 1257 16:02 bien pues nos quedamos ahora en en Vega Baja ahí diálogo fluido con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para de una vez por todas ya darle una solución saber qué hace la ciudad con con ese espacio con Vega Baja de tan importantísimo carácter histórico artístico yacimiento arqueológico de indudable valor eso dicen al menos los arqueólogos los expertos en la materia pero de momento no sabemos qué hacer con él

Voz 7 16:28 bueno en principio hemos puesto en el primer punto de la agenda el tema de Vega Baja Milagros Tolón nuevamente ha interpretado el sentir de los ciudadanos ha dicho esto no puede seguir así más este erial que representa al mismo territorio que todo el casco histórico no puede seguir así más podemos plantearnos los futuribles hablando de la planificación que evidentemente lo haremos en el nuevo en el marco del nuevo Plan de Ordenación Municipal pero ahora mismo lo ciudadanos que quieren es saber ya con inmediatez que dirección tenemos tenemos una dirección que venimos marcando y que lo la propias e instituciones como la Real Fundación Toledo la universidad o incluso la Real la Real Academia de Bellas Artes están en ese sentido en la misma dirección que las instituciones apuntando a que cada vez la solución definitiva está más cerca está más cerca pues con actuaciones concretas y que vamos a hacer ya de inmediato pues básicamente el en la situación que tenemos vamos a permitir conectar lo que es el barrio con directamente con el río y en ese sentido nos hemos comprometido con una pasarela específica que va a conectar y va a poder poner en valor pues toda la zona porque así con el erial que representa no no no puede quedar eso ya tiene una dotación específica que tiene un anteproyecto específico dotado con cuatrocientos treinta mil euros irán es insignificante evidentemente pero principios requieren las cosas este principio de ahora vas no va a tener no parar porque en el futuro vamos a ir conectando todos los proyectos que no tengan un impacto directo que no unos hipotecan el futuro de la Vega Baja porque nuestra alcaldesa siempre ha dicho quiero hacer ciudad entorno a Vega Baja no hablamos de viviendas como el eje fundamental hablamos de preservar los restos arqueológicos hablamos de dotaciones para los ciudadanos pero también es cierto que tenemos que hablar de hacerlo sostenible y generar viales que se pueda generar pues que podamos que pueda integrarse armónicamente en el conjunto de nuestra ciudad eso es lo que queremos la hoja de ruta iban a haber actuaciones concretas ya desde luego definido el futuro inmediato

Voz 1257 18:43 vamos a ver si finalmente conseguimos saber cuál es ese futuro inmediato para Vega Baja última pregunta no nos queda más tiempo esta semana han sido absueltos los dos policías acusados de agresión por parte de un empresario del casco al que esos agentes retiraron los elementos promocionales de la vía pública parece que se están encontrando resistencias para para que funcione bien la Ordenanza de Publicidad de rotulación que han puesto en marcha o es un caso aislado

Voz 7 19:08 no yo me gustaría interpretar el sentir de la mayoría de los empresarios de los comerciantes agradecerles de verdad lo que están haciendo y de corazón lo que están haciendo por nuestra ciudad porque se identifica que están volcados empresarios comerciantes hosteleros que están asumiendo con total normalidad una ordenanza que lo que pretende es preservar el impacto que puedan tener la publicidad la rotulación y elementos que distorsiona nuestro Casco Histórico también nuestra vía pública en ese sentido agradecer mayoritariamente el Kun el viento de más del noventa y cinco por ciento hay casos aislados de personas aisladas que probablemente no identifiquen sus objetivos con los de la ciudad Ike pues saquen a destino campo pues algún tipo de elementos distorsiona antes como reclamo de negocios siempre es lo que nos mueve al gobierno de la ciudad es tratar los temas con equidad la ordenanza puedo decirle que se está cumpliendo en un modo que en la historia de Toledo se había trabajado y sólo hace falta que den un paseo por la calle Santo Tomé vean el antes y el después nos gustaría aún más intensificar pues el apoyo la vigilancia también cómo no para que el cumplimiento sea absoluto

Voz 1257 20:21 han tenido que retirar muchos elementos de la vía pública

Voz 7 20:25 nos han ayudado a retirar en muchos casos tenga en cuenta que todos los expositores que teníamos y no estaban regularizados los hemos regularizado los que están sin regularizar sólo tienen que intervenir la propia Policía porque la orden es clara el tratamiento es primero la ciudad respecto a los viandantes respeto a los vecinos cumpla la normativa que nos hemos dotado con la unanimidad de todos los grupos la verdad que estamos esperanzados en que se cumpla

Voz 1257 20:51 han retirado muchas solo

Voz 7 20:53 se han retirado hablemos en reflexivo prefiero hablar de sean retirado por parte porque el sentido nuestro nunca va a ser coercitivo evidentemente sí se ha ordenado la retirada hay sí ha habido multas pero yo creo que siempre hemos hablado en esta ordenanza en hablar pedagógicamente en ese sentido mire vamos a desarrollar en dos ejes ya una actuación ejemplar que queríamos era pues en el eje de Bisagra Zocodover y también en el eje de la Puerta del Cambrón Adji tránsito un proyecto experimental de mejora de toda la imagen comercial de los rótulos comerciales que además tiene el apoyo de del Feder a través de la Cámara de Comercio

Voz 1257 21:28 lo están estudiando ya tiene el oro es una fina

Voz 7 21:31 la acción concreta porque queremos a aligerar de rótulos innecesario de publicidad que dictó prisión en nuestra imagen Illa está prácticamente ultimado está financiado con cincuenta mil euros

Voz 1257 21:43 con el cual ella explicar lo que pasa que no nos queda más cielo

Voz 7 21:46 lo explicamos en vacaciones a al pasa que los estamos

Voz 1257 21:49 el gol superando los

Voz 9 21:52 la estamos incorporando

Voz 7 21:54 habrá muchas ocasiones de ir explicando proyectos de este curso sobretodo de la orientación del futuro porque puede tener la seguridad en Urbanismo son temas a veces tediosos muy difícil hemos sentado las bases hemos hecho lo Urgell

Voz 1257 22:06 no les queda más tiempo podremos plantear lo

Voz 7 22:09 cortante Garcia concejal de Urbanismo de él

Voz 1257 22:11 el Ayuntamiento de Toledo muchísima gracias una vez más por habernos acompañado