Rueda de prensa de Juan Juárez

Voz 1 00:00 tenemos la mejor rueda de prensa queda hasta ahora tengo aquí a los chavales que además estamos hablando antes que vamos a ver si les subimos al primer equipo enseguida eh que son centrocampista del vecindario necesitamos eso centro del campo y de delantero buenos días a todo ese la edad que hoy es un día pues feliz porque tenemos a Solís un año más con nosotros un compañero que que que ha estado mucho tiempo y que y que bueno pues nos ayuda nos acompaña hay sí comparte con nosotros pues a esta afición y está ya estos chicos eh comentaros que bueno que nosotros como ya sabéis una de las finalidades que tenemos ahora este año y que queremos potenciar de ahora en adelante es la cantera e por eso tenemos aquí a a un jugador el equipo infantil ninguna jugadora del equipo alevín eh pues en esa línea de potenciar esa cantera pues eh eh tenemos a extraños Solís también cuando nosotros sí vamos a tener una novedad es que desde desde el patrocinador principal eh pues va a apoyar este año iba a estar las más presente en la en la cantera en la escuela entonces bueno pues eh diciendo esto agradecerles como decía esta compañía está cercanía paso a la palabra ellos para qué

Voz 2 01:21 entre directamente

Voz 3 01:25 muchas gracias Juan buenos días a todos pues nada como bien decía el presidente hundía actualizará a nosotros para Solís con con seis años de trayectoria de patrocinio del primer equipo pues es también una transición bonita el pasara a enfocar en el primer equipo sino en el en la cantera el muchas veces se dice que la cantera es el futuro de los clubes siendo cierto también tengo que decir que no sólo de ese futuro sino que es el presidente porque cada día más la canteras de los clubes son una parte importantísima de Pelé el alma de las instituciones de de la imbricación de la institución con la sociedad de la nula capacidad también formativa no sólo a desde el punto de vista deportivo de los chicos y chicas así que para nosotros pues como es decía es un día muy muy feliz muy contento es de que los quinientos chicos y chicas de la escuela representados ahí aquí por Emma Guillermo pues pues tengan luego de Solis en todos los partidos que juegan que paseen a ese escudo que tiene noventa años por por todos los campos en los que juegan por toda España porque también veces viajan incluso fuera de de la región y aquí Icon luego de Solís en su en su pecho así que como decía un un día para estar muy contentos si hay desean muchos éxitos a la cantera que sean el futuro en ese sentido se del primer equipo cada vez más vallas está demostrando este año y que entre todos pues les demos ese apoyo ese cariño y esa confianza para que sean pues hay grandes jugadores y sobre todo grandes

Voz 2 03:01 personas muchas gracias yo aprovecharía para simplemente dar algún dato de de pequeñito pero algún dato de la cantera como ya sabes que ahora mismo tenemos veinticuatro equipo Kazim

Voz 1 03:15 cientos jugadores entre cuatrocientos y quinientos

Voz 2 03:17 los chavales eh practicando deporte con nosotros en nuestras instalaciones y bueno pues y también tenemos exponente exponentes el el primer equipo como bien mencionaba Eduardo

Voz 1 03:27 no

Voz 2 03:28 qué pues yo claro un claro exponente que un chaval de veintiuno años como es Álex eh o el propio padre también con veinticinco años pues son dos de los chavales que vienen de la cantera entonces pues esperemos y nuestra intención es que que el Toledo y año tras año vaya incrementando ese número de gente de de la cantera que lógicamente es imposible que un equipo de fútbol sea absolutamente y plenamente de la cantera pero vamos a hacer que se peso tenga esa ponderación sea sean mucho más grandes es un objetivo en el que me reitero en la el agradecimiento a Solís Paul puede este apoyo y colaboración pues sin más no sé si tenéis alguna pero

Voz 1 04:14 pues ahora mismo eh stand está desarrollando ahí definiendo el el equipo técnico están valorando distintas opciones Si todavía no está definido finalmente pero eso lo puede decir en breve se lo pedirá en breve Jorge

Voz 2 04:33 de qué es el responsable de la de la parte

Voz 4 04:40 mejorar el final de temporada están metidos en el condado de ir

Voz 5 04:54 vamos a ver que el eh

Voz 1 04:59 el presupuesto eh

Voz 2 05:02 siempre debe ser un presupuesto fijo otra cosa es que esté sujeto a o que se tenga posibilidad de variación nada es estático y menos en un club de fútbol

Voz 1 05:12 lo que sí tenemos que ir es que eh

Voz 2 05:15 Brando todo es decir

Voz 5 05:17 realmente a el

Voz 2 05:20 el cambio de Segunda B a Tercera Es un cambio importante

Voz 5 05:24 lleva una adaptación

Voz 2 05:27 una asimilación importante tenemos que llevar una velocidad de que nos permita acceder a esa situación

Voz 1 05:33 el eh poco a poco y según vayamos o bien

Voz 2 05:39 de la situación y los avances pues el podrá ir tomando medidas se ahí tomando eh variaciones si medidas correctivas hay que hay que tomar pero de momento

Voz 1 05:48 todos tenemos un objetivo tenemos dos medios

Voz 2 05:52 seguimos en esa línea

Voz 1 06:02 esas la ir miraba por no sé si esa Eduardo que el día la mejor como se

Voz 3 06:08 la palabra desaparecer una es la que más me gusta Solís pasa de una sección del club a otra iba está intención pues es como bien sabe desde hace mucho tiempo es seguir apostando por el club y en este sentido también eh ceder paso varado a que otras compañías otros patrocinadores e pues colaboren con el club sin que Soliz desaparezca así que hay que interpretarlo como una transición también enfocada a que el club siga creciendo también en ese en ese aspecto

Voz 1 06:40 en esa línea en su momento pero en esa línea para nosotros es muy importante insisto queremos dar esa importancia yo no yo hablo desde el ocho de julio hasta en adelante en la cantera es primordial entonces yo creo que un compañero como Solís es un compañero principal nuestro eh tiene que seguir estando y quiénes seguir estando y lo que hemos hecho es dar ese paso el consensuada mente hacia una línea en la que ellos quieren está les parece muy bonita parece eh apasionante que es no sólo el futuro sino es el presente inmediato porque ya lo tenemos lo que pasa tenemos que potenciarlo y por eso qué mejor para potenciar lo que un colaborador como Solis eh que también han sido muy generosos abriendo esa sabía que es importante de renovación de entrada de más que compañeros de viaje colaboradores sí Solís hubiese está la camiseta que Enel equipo principal el primer equipo pues pues hubiésemos seguido algo pero no hubiese entrado gente nueva con lo cual pues yo creo que hay una confluencia de circunstancias que que todas son posibles si vas a reforzar la la SS apuesta por la cantera que nadie mejor que ellos no sexto algo que les parece apasionante como a nosotros el abrir de la posibilidad de no va de nueva gente que se una al club que dejar que sea más gente la que colabore con nosotros

Voz 2 08:10 eso yo

Voz 1 08:14 cada vez que digo algo no estaba la salida FIA echar pues eso problema tanto de jugador como de de de publicidad que está está muy cercano todo hay gente con la que ese

Voz 2 08:28 eh gente que quiere estar en Toledo y más este año en especialmente este año

Voz 4 08:42 se queda dígale a por el mundo o vamos a cubrir

Voz 1 08:57 sí tenemos dos cosas estamos pendiente de la de la e insisto

Voz 2 09:02 lo qué

Voz 1 09:07 personalmente estoy empujando desde el ocho de julio entonces bueno pues ojalá hubiese sido del ocho de abril eh con lo cual él lleva tiempo hacer cosas pero eso es Juan Juárez como presidente después el cuya su trayecto que con lo cual en su trayectoria es su recorrido por tanto eso no es una razón para que las cosas se hacen pero sí un cambio contribuye desgraciadamente ha llegado tarea ralentizada algo ciertas cosas a empezar las más tarde pero no sólo es eso es lo fundamental más que eso es el cambio de categoría el asimilar esa situación los cambios que que conlleva esa repercusiones pues pues lleva su tiempo entonces eh estamos pendientes de la nueva camiseta y los nuevos o

Voz 5 09:57 o a algunos colaboradores

Voz 1 09:59 nuevos que se presentar otro día con independencia de de Solís que ya ya del CD Toledo hace mucho tiempo el Club Deportivo Toledo eh pues se hace la semana pasada hace dos semanas denunciamos la la compañía de de Puyi Fun que ese compañero que nos hace mucha ilusión tener de primer nivel bueno pues igualmente tenemos que algún compañero más que en breve comunicaremos y se va se debata la que igual que que por ejemplo una cosa que vamos a negociar la próxima semana que va a ser la junta consultiva en Toledo tiene que tener eh a diez quince veinte personas la la una un grupo E significativo de gente que sea eh Toledo toledanos y de todo tipo de de ámbito empresarial de la administración de la comunicación

Voz 2 10:50 eh de las peñas tiene que tener esa esa cercanía

Voz 1 10:55 tienen que estar bueno pues eso ojalá hubiese sido en agosto cuando hemos hecho en agosto no estará gente lleva su tiempo es periodo de fútbol y momento de fútbol pero todavía no es periodo de trabajo mucha gente salgan incorpora el día tres he estado esto me lo pasé muy bien aquí pero echaba de menos a gente que no la tenía

Voz 2 11:12 con la que teníamos que avanza entonces bueno pues esto es

Voz 1 11:15 a punto de llegar está a punto llega la la camiseta de los patrocinadores que faltan eh que van a acompañar

Voz 5 11:23 y ahí también pues

Voz 2 11:25 después por ejemplo la Junta Consultiva que lo comentaremos y presentaremos

Voz 4 11:36 yo eh posible

Voz 1 11:42 yo os pongo un ejemplo porque el otro día accidentalmente me lo encontré a Lieberman por ejemplo tiene conjunta consultiva aquí en Castilla La Mancha Occidental ansía Mancha orientada en Albacete es decir es un grupo de asesores de cómo

Voz 5 12:00 eh de expertos de gente

Voz 1 12:03 en la calle de gente cercana al club que vive el club que siente el club eh que son de Toledo y por eso sí ante todo esto y que y que queremos que que no es aporten ideas nos ayuden a a ver lo que se puede mejorar en todos los aspectos eh y acercarnos a a pues al al aficionado que son los verdaderos poseedores del club entonces que queremos es eso es gente con la que comentar contrasta y que va a participar en la decisión del llevadas

Voz 4 12:48 como debe

Voz 5 12:56 eh vamos a ver yo

Voz 1 13:01 tenemos que hacer las cosas bien en el ámbito deportivo y en el ámbito extradeportivo

Voz 5 13:06 eh tenemos que poner orden eh

Voz 1 13:12 en cosas que anteriormente pues tenían cierto desorden ninguna de ellas ese ese pues la aprobación de cuentas eh eh la estructura societaria la estructura del club los órganos que colaboran con el club y uno de ellos es una Junta General a la junta general tiene que hacerse con carácter anual en los últimos años pues bueno pues haya habido cierto relajación este año hay que hacerla como Se hará todos los años y es una Junta de aprobación de cuentas en la que sí es verdad que vamos a reforzar a sanear la sociedad

Voz 2 13:45 porque así las fuerzas

Voz 1 13:48 cosas que arrastra desde hace mucho tiempo pero es lo que vamos a a mejorar y a reforzar en todos los aspectos al club y este es uno más de ellos como cualquier otro en el que más visible y más importantes el Deportivo que yo me quiero centrar lo cual no quiere decir eh que el resto de cosas hay que hacer desde hace hay que cuidarlas que son muy importantes

Voz 4 14:13 ah

Voz 2 14:16 y es uno de los aspectos que van recogidos en la Junta pues nuestra reforma

Voz 1 14:20 Zadie saneada oí ida debe e una fortaleza al club para perdón no va contra es precisamente no que no éntrale

Voz 4 14:39 entiende Juanjo la inquietud de la gente será por eso lo vemos nuestra categoría por esperar un poco la tienda mesetas de ellos vivos resultado porque un poco maleza

Voz 2 15:01 lo entiendo iba porque yo sé yo

Voz 1 15:03 no digo que sea el primero que lo sufra pero yo creo que sufrimos todos iguales pero te aseguro que lo sufre mucho eh bueno pues yo yo el aspecto deportivo pues el equipo técnico está trabajando seriamente en ello yo les pregunto permanentemente

Voz 5 15:19 eh bien un partido malo

Voz 2 15:25 el partido mano eh mirado diciendo que a mí no me gustó pues sale lo que no tiene que repetirse ya está yo creo que eso es lo que te por lo que tenemos que trabajar

Voz 5 15:34 eh aquí

Voz 1 15:37 bueno vamos a estar muy bien empezar bien

Voz 5 15:41 pero si uno

Voz 1 15:44 empieza con un pequeño tropiezo lo que hay que enseguida levantase y ponerlo REM el medio y el trabajo para que no sea al acabar bien sólo principalmente creo pero por supuesto es hubiese preferido eh a ganar el primer partido hay seguir ganando lo yo el primero de verdad que me fui satisfecho por el juego y muy enfadado por no haber gana creo que deberíamos haber ganar pero o eh no siempre uno antes esfuerce acero las cosas lo que pasa que hay que intentar hacerlas bien

Voz 2 16:12 eh

Voz 1 16:12 para que te sabrán casi bien al pueblo porque vamos a seguir pegando paradisíacas y he tenido que cuerpo técnico yo hablo continuamente con ellos están trabajando seriamente muy duro en que esto salga como tiene que salir

Voz 2 16:25 yo estoy seguro que va a salir así

Voz 4 16:53 está por ver si sí sí sí vamos

Voz 2 17:06 bueno yo es que en Almagro y yo Almagro un gran equipo

Voz 1 17:12 es otro equipo está en Tercera que no ha ganado el domingo pasado Pino o Si volvemos a sentarnos antes del partido me preguntas y me dices que es lo que debería creo que va a pasar y debería pasar te diría que tenemos un equipo para dar yo salí convencido de aquí el día D desde hace año enfadada porque me hubiese gustado que debía el trofeo se ha quedado aquí es es que lo siento así que hable de esta forma bueno siendo así tenía que haber se queda aquí bueno pues en el último momento entrar un gol en un partido que yo creo que estaba igualado el que no se merecía perder y menos en ese último momento llovía Toledo que me gusta muchísimo sobre todo hasta el minuto siete

Voz 2 17:52 en en en Socuéllamos cacereños que yo después la erija fuera Fran esté equipo yo creo que tiene que ganar al suelo al Socuéllamos creo que el partido sigo creyendo que tenían nada Socuéllamos lo que me pareció el presidente que una persona fantástica del Socuéllamos que estaba en el palco pues se pensaba bueno

Voz 1 18:19 está muy igualado pero quizás daríamos a ganar cada uno pensaremos

Voz 2 18:23 pero yo creo que poco

Voz 1 18:25 poquitos tolerando es pensar en que no tenga que ver al torero

Voz 2 18:30 empató no bueno pues pues esa es la realidad pero que era lo siguiente puede siguiente ya es otra cosa un equipo

Voz 1 18:40 que que empata con el Socuéllamos que le tenía que haber ganado a un Socuéllamos que el año pasado no subió a Segunda B circunstancias y en el último momento voy pues yo creo que

Voz 5 18:51 sí

Voz 1 18:52 que con somos competitivos en yo si cojo un chaval a uno del equipo me pregunta es mi opinión personal no técnica que para eso está el equipo técnico eh yo te hablo de la opinión del presidente que muy apasionada pero pero también soy reacción el objetivo tenemos gente muy buena son gente de primera división pues no lo sé pero para terceras son tíos magníficos eh yo creo tenemos un equipo bueno que se está reforzando pues han habido incorporaciones como ha habido incorporaciones pues que el año pasado jugó ve yo creo que el concepto que bueno los dos chicos los nuevos pues vamos a hacernos el concepto de ellos les estoy seguro que saben que la misma calidad que ve el que venga gente nueva

Voz 5 19:33 no

Voz 1 19:33 va a reforzar el grupo pero no es que sean mejores que los que ya estaban eh yo creo que tenemos gente buena que cuando hablamos de eso parece que no que los que están no son bueno no tenemos gente buena yo estoy contento con el equipo técnico que está trabajando en ello entonces bueno lo que hay que decir es seguir trabajando y hacer que vengan los resultados eh no sólo trabajar tienen que venir los resultados trabajaron sin resultado no tienen que viene pero yo creo que por muy competente yo cuando habrá con Fran Fran cree que tiene un gran equipo eh otra cosa es que completaremos el equipo porque la temporada es larga bueno pues seguimos trabajando desde que que que dice piensa habla de un delantero pues puede ser pero bueno hay que seguir pero para completar es no no es que mejoremos vamos a completar que el equipo es bueno yo no tengo la más mínima y es un equipo con aspiraciones para mí yo tenía un Whatsapp de alguna me decía que el Socuéllamos pasar encima igual me dijo ya ya ya me enfada dije que mi que nos va pasa por encima antes el partido pues el partido se vio que no pasan por encima creo no estabais todos ahí dosel Gando desgraciadamente pero debíamos posiblemente navegando

Voz 4 20:48 yo lo eh

Voz 2 20:53 el cuerpo técnico cuerpo técnico

Voz 1 20:57 sólo eso yo ayudo eso es cuerpo técnico yo les pregunto si existe algo

Voz 2 21:07 bueno yo es que soy de los que a mí mismo

Voz 1 21:13 ya tercero a terceros ellos sobre todo yo y me dicen que me decía un amigo mío un director general que dice todo es que tienes un problema que es muy exigente bueno no sé si será un problema no no sé si lo serio

Voz 2 21:22 eh

Voz 1 21:23 pero para para hacer las cosas yo creo que a decir que hemos hecho para quiero esto que has hecho para merecer treinta vamos a hacer cosas vamos a seguir dando es decir dar todo cuando no ha hecho nada al llegar inmatricularon chaval los cuatro años de universidad no primero es el primero en sacar primero vamos al segundo pues al tercer

Voz 2 21:45 pero vamos a hacer las cosas así que

Voz 1 21:48 podemos coger y comprar comida para todo el mes pero vamos a empezar por mañana si lo hacemos bien y tal pues entonces a lo mejor la siguiente tiene que es el mejor porque el cocineros bueno se lo vamos a desperdiciar la comida entonces yo creo que tenemos un técnico bueno un equipo te he ten

Voz 2 22:05 el cuerpo técnico bastante bueno tenemos

Voz 1 22:08 Jose una plantilla bastante buena es que si hay que reforzar se refuerce para eso está el equipo técnico trabajando de pero vamos yo creo que fueran está satisfecho con lo que tiene lo que sí es verdad yo lo entiendo en que la temporada larga y eso pensamos todo pero lógicamente ellos que fuera entrenador veía aunque tuviera de todo seguiría pidiendo seguiría lógicamente

Voz 2 22:31 no lo entiendo pero pero eso no quiere decir que no tenga un equipo

Voz 1 22:37 yo yo me me preocupa ya texto aburriendo a estos chicos yo no sé si hay que salir a dar una patada a un varón yo ensayamos con con preguntas y que debes pero pero no quiero extenderme mucho sabes es decir

Voz 4 22:53 sido hoy consecuente sería hablándoles en ese nombre se ahorra sí claro que ha

Voz 2 23:11 se salvando

Voz 1 23:12 cierto sí

Voz 2 23:14 no las cosas no tardan en lo que pasa es que no han llegado todavía pero expresaba anuncia dándose un poquito de por favor

Voz 4 23:31 viva cuando reviviendo como presidente como eh yo le respondo sí

Voz 1 23:48 esto es como como el año pasado se apagó ya ha vuelto a que esa es una buena señal que ha vuelto a hablar segunda B cuando esa encendido

Voz 2 24:00 no si es que no tengo por qué varias eh vamos a ver eh yo creo que no conseguí un objetivo pues ése no es lo ideal pasa que no siempre se consigue eh

Voz 1 24:16 yo creo en este caso lo vamos a conseguir yo sigo con ese objetivo seguimos con ese objetivo cuando matemáticamente si es que en algún momento pasa

Voz 2 24:23 eso no se consigue entonces pues te diré

Voz 1 24:25 pues mira pues ya hay que variar el objetivo pero yo es que no no lo considero sea yo de verdad viendo lo que tenemos

Voz 2 24:34 viendo este equipo viendo a estos chicos yo sigo con mi objetivo viendo el equipo técnico decir tenemos que seguir

Voz 1 24:42 está bajando tanto con los el equipo el cual el equipo de fútbol a los chavales como el entrenador como el resto del equipo T

Voz 2 24:50 sí

Voz 1 24:51 dentro de eso es que no tengo ninguna razón para no pensar que podemos estar en el próximo año en Segunda B

Voz 2 24:58 si tuviese alguna actriz seguiríamos trabajando en que eh

Voz 1 25:03 eso se refuerce volvamos a Podemos

Voz 2 25:05 porque eh nuestro objetivo es B

Voz 1 25:09 que además es que es que es un objetivo y es que el propio nombre del club y la ciudad lo imponen no es mío otra cosa es que yo lo lo mención y lo diga pero es que no es de verdad Si alguien está conforme con esto que me lo diga que lo vamos a discutir porque yo creo que no es mi objetivo es el objetivo de de lo tiene que establece que sabe otra cosa es que yo quiera que eso se cumple y lo refuerza y lo vi pero es lo que hay

Voz 4 25:40 a la ilusión

Voz 1 25:47 bueno eso eso es eso el tiempo lo dirá esas son esas una opinión yo es que no no la comparto el tiempo dirá como decía el sabio el tiempo ya se verá

Voz 4 26:00 en transiciones que no se está sideral de generar si en Barajas eso sí los hilos

Voz 1 26:15 no hay que ponerse objetivos que que no se pone Objetivo uno los objetivos tienen que ser alcanzables tienen que ser realistas yo creo que eso de vista y alcanzables si no fuera realisaría viendo lo pondré

Voz 4 26:31 el salud o eh jamás ninguno

Voz 1 26:41 esa las conversaciones

Voz 2 26:44 un José María San Román es que sigue con nosotros acompañándoles él mismo esto sede comentó en su momento y lógicamente

Voz 1 26:54 este cambio ella le pareció les pareció perfecto porque

Voz 2 26:57 en una

Voz 5 26:58 es una entidad que tiene una cercanía Hay

Voz 2 27:02 qué amistad personal con Don con con la propia gente de esa sí bueno pues ellos se les pareció correcto y también en la línea de de ese proceso se incorporan a la gente

Voz 1 27:15 jo desplazar

Voz 2 27:16 la moverse dentro del equipo y claro en otras áreas para que pueda llegar también nueva gente que es lo importante que el toleró no sólo esté la gente que sea investido que ya sabemos que los quieren y que nos ayudan y que nos acompaña y que son muy importantes para nosotros lo Si gente de de la relevancia como Wessex al romano pueden Solís sino que pueda incorporarse nueva gente con esa relevancia y con esa

Voz 1 27:36 la

Voz 2 27:36 con ese apoyo y cercanía complete complemente y aumente la presencia en el club

Voz 4 27:57 además de la modernización

Voz 2 28:04 pues pueden ser patrocinado es o no tienen porqué decirlo que queremos que será gente por supuesto patrocinador pues parece lógico que esté porque no están acompañando y no están apoyando y colaborando pero puede haber gente que que sea gente de que once de

Voz 1 28:19 Toledo es es que es el Toledo no hay que ser patrocinado para ser del Toledo

Voz 4 28:23 entidad

Voz 1 28:24 pues las peñas que me gustaría también que estén presente yo quiero escuchar a todo el mundo no no yo el club quiere escuchar todo el mundo yo soy el representante que habla por ahora mismo en estos temas por el club pero

Voz 4 28:36 no

Voz 1 28:37 es el club entonces va a ser es una Hoon

Voz 5 28:40 está bastante diversa

Voz 2 28:44 amplia ITER ahí lo que queremos es que se atónito que es que tiene lo que tiene que ser y lo que es el si esto ya os decía que el esposo José Ángel por comunicación y Antonio pero si esto viene ya en cuanto a estos dos señores verían que hay que hacerlo ya lo comunica la me

Voz 5 29:05 viene dependo de de de lo que venía

Voz 2 29:08 dice la gente que sabe que debe tener el equipo en el equipo de el club que no sólo el deportivos sino el equipo que acompaña también de pues pues hay gente que tiene un criterio de yo no es que me dicen