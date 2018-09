Escucha el especial A Vivir Castilla-La Mancha desde la Feria de Albacete

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días

Voz 1876 00:03 Villa la mancha muy buenos días cómo están sábado ocho de septiembre primer fin de semana de la feria la Feria de Albacete la fiesta grande de interés turístico internacional que cada año acoge a millones de visitantes para que se hagan una idea el año pasado batió récords con más de dos millones y medio de personas nosotros teníamos que estar aquí les hablamos desde el corazón de la Feria estamos en el stand de la Diputación Provincial y en la próxima hora les vamos a acercar el ambiente de la feria los sonidos de esta fiesta que engancha hoy con tiempo inestable todos mirando al cielo pero una cosa está clara sea como sea la feria continúa el que prueba la experiencia repite o no es así Cristina castellano compañera buenos días qué tal muy buenos días Sara estás en la Plaza de Gabriel lo bares donde acaba de comenzar uno de los actos más importantes de la feria

Voz 2 00:58 eso es Se trata de unos uno de los eventos con más colorido desfile de las carrozas que ya ayer participaron en la cabalgata de apertura se caracteriza sobre todo por la participación de muchísimos niños lanzando caramelos es un recorrido que se prevé que acabe a eso de las dos y media de la tarde en la avenida de la estaciones recorre las calles principales de la ciudad del centro de Albacete por aquí estamos la gente mirando al cielo por supuesto por ese tiempo inestable del que abra hablabas la probabilidad de lluvias sobre todo así que veremos si el tiempo lo permite

Voz 1876 01:31 continuar BOJA la que si llevábamos muchos años verdad en los que hacía bueno ha hecho Sol durante la feria pero bueno que que ni la lluvia ni ni un poquito de frío

Voz 1876 01:44 ya se empieza a llenar este recinto ferial una feria que no descansa apaga pero ahora te encuentras a gente por aquí Cristina oye muchas gracias compañera luego volvemos contigo vale me voy para la feria ya corriendo hasta luego hasta luego pues sí señores hoy especial a vivir Castilla La Mancha desde la Feria de Albacete a vivir Castilla La Mancha

Voz 1876 02:28 poniendo Azúcar Moreno porque es una de las actuaciones musicales de los albaceteños visitantes van a poder disfrutar hoy a las nueve desde la caseta de los Harding y ellos también aquí en el stand de la Diputación va a actuar a partir de las once de esta anoche el grupo rocola Circus son unos albaceteños que suena realmente bien y que se iban a pasar por estos micrófonos en un rato Santiago Cabañero presidente de la Diputación de Albacete buenos días

Voz 0164 02:51 hola buenos días y muchas gracias por recibirnos en su casa

Voz 1876 02:53 esa antes además de inaugurar y todo está

Voz 0164 02:56 los encantados de tener aquí como siempre esta es vuestra casa en la casa de toda la provincia en la casa de todos los castellano manchegos y en la casa de todo el que quiera pasar por aquí estos días por la mejor feria del mundo y no se nos ocurrió nada mejor que inaugurar el están pudiendo saludar a a las gentes de toda Castilla La Mancha a través de las ondas de la SER osea que encantados de que estéis aquí muy agradecidos

Voz 0164 03:20 el fresquito de amenaza lluvia pero no va a poder la lluvia con la Feria de Albacete ayer en si me permites quisiera mandar un saludo algunos pueblos de la provincia de Albacete por ejemplo el mío ceniza Teo Navas de Jorquera que ayer tuvieron inundaciones ayer cayó muchísima agua en muy poquito tiempo bueno pues en un momento en el que las cosechas de la uva pues está ya a punto para ser recogidas pues eh supone un grave impactante pero bueno esto no va no va a ser óbice para que disfrutemos de una gran feria el tiempo no va a poder con los albaceteños con las albaceteña con conectan magnífica feria que tenemos

Voz 1876 03:56 en un ratito a la una y media se inaugura este stand de la Diputación que van a poder ver disfrutar aquellos que se pasen por aquí en feria

Voz 0164 04:03 pues hemos intentado preparar un programa para como siempre para todos lo públicos evidentemente gratuito para que haya espectáculos desde primera hora de la de la mañana hasta última de la de la anoche con un especial protagonismo de nuestros pueblos esta en la Casa de la Provincia y aquí lo que queremos es enseñarle al mundo lo mejor de cada uno de nuestros pueblos cada día habrá un será monotemática para uno de los pueblos desde primera hora como les decía tendremos desde presentaciones de libro

Voz 6 04:33 a representaciones culturales al medio

Voz 0164 04:36 día lo dedicamos a los a los pueblos a la tarde queremos que tengan especial relevancia los niños los más pequeños con espectáculos para ellos ya la noche pues espectáculos musicales y todo ello con un hilo argumental que hemos querido que este año presida este están que son las bandas de música queríamos hacer un homenaje a todas esas bandas SICA que tenemos en nuestros pueblos que nos alegran las fiestas que están siempre como un gran movimiento cultural que da vida a nuestros pueblos tenemos cincuenta y tres magníficas bandas de música aquí en la provincia de Albacete más una magnífica banda profesional como en la Sinfónica de Albacete estos días pues de tendremos pasacalles aquí en el recinto ferial de estas bandas también actuaciones en directo aquí de de ellas y sobre todo pues una exposición permanente durante estos días en la que están representadas estas cincuenta y tres bandas era un guiño que queríamos hacerles por ese gran trabajo gran trabajo muchas veces no reconocido que hacen que que sean el principal movimiento cultural de la inmensa mayoría de nuestro pueblo

Voz 1876 05:34 qué supone la feria para esta provincia porque para Albacete importantísimo en todos los sentidos lógicamente también en el económico como ejemplo tengo conocidos que desde hace tres meses llamaban para encontrar una habitación de hotel imposible todo lleno pero es que no sólo en Albacete capital sino también en la provincia sí sí éste es

Voz 0164 05:54 Iberia y de la provincia de Alicante es por supuesto la feria de la ciudad pero todos a la sentimos como nuestra yo por ejemplo que soy soy de un pueblo vivo en mi pueblo y esta feria la considero también mi feria eso es lo que no pasa a todos los albaceteños de la de la provincia hablabas antes de dos millones y medio de visitantes en torno a cien millones de negocio la última feria es un aldabonazo importantísimo para la economía de la de la provincia y sobre todo el mejor escaparate es un escape karate en el que nos ofrecemos en el que los nos mostramos al mundo y que esto permite que a través de la feria vengan los conozcan quieran repetir porque la Feria de Albacete si tiene algo es que quién la conoce repito no sé si cuesta más o menos que vengan la primera vez pero lo que estamos convencidos de que de quién viene una vez

Voz 1876 06:42 señor Cabañeros le tengo que preguntar hoy por por un albaceteño que además ha ocupado el mismo cargo que ocupa usted actualmente que ayer anunciaba que va a presentar su candidatura para presidir el PP de Castilla La Mancha Francisco Núñez Paco Núñez

Voz 3 06:55 qué le parece bien pues eh

Voz 0164 06:57 vamos a ver yo en cualquier proceso interno de cualquier partido político pues yo lo primero que me gusta ser respetuoso yo como Secretario General del Partido Socialista también como presidente de la Diputación tengo una buena relación con Paco Núñez en lo personal eh ya le digo tenemos una una buena relación pero bueno pues me parece más de lo mismo lo mismo que supuso los peores años del Gobierno de a De Cospedal para Castilla La Mancha y me para trece una línea continuista es el PP quien tiene que decidir si quiere romper con esa línea continuista o no pero ya digo eh en principio lo que está sonando por ahí pues me parece que el PP de los próximos años pues va a ser lo mismo que ha sido el PP de los últimos años pero ya digo en lo personal tengo un una buena relación y además tengo un buen concepto de de paro

Voz 7 07:42 con ella

Voz 1876 07:43 vamos a volver a la feria cómo es un día de feria para el presidente de la Diputación de Albacete pero me gustaría más no tanto esa parte institucional sino que no deja de hacer en Feria Santiago Cabañero

Voz 0164 07:55 pues bueno hay hay tantas aquí en Albacete X que hay tantas ferias como personas cada uno se puede montar su propia feria eso es lo bueno que tiene a quién le gustan los toros como en mi caso puede disfrutar de una de las mejores ferias taurinas que hay en el panorama nacional a quién le gusta el deporte pues también este año además vamos a tener la suerte de tener en Feria a la selección española sub veintiuno de fútbol a quién le gusta la música tiene sus grandes conciertos musicales e por supuesto hay que pasar por los Redondela esperarse una navaja traer a los niños subirlos en las atracciones hay tantas creada la noria que esas yo no yo no yo no he subido nunca porque además haré lo tengo muchísima algo así es algo que no me atrae nada además me da muchísimo miedo pero bueno hay hay vamos cualquiera se puede divertir de la manera que más le guste porque la feria ya digo hay para todos los gustos eso sí hay que vivirla con respeto hay que vivirla eh y con ganas de divertirse pero sin molestar a los demás y eso es lo que ocurre en la Feria de Albacete que la gente se divierte sin grandes

Voz 1876 08:55 el año que viene si no me equivoco coincide es el último que coincide con dos fines de semana verdad ya ha habido varias voces que proponen que la feria coincida todos los años con esos dos fines de semana y que esto incluso se podría someter a una consulta popular que le parecería esta alternativa

Voz 0164 09:11 bueno yo creo que que sobre estas cosas hay que reflexionar mucho evidentemente hay que saber conjugar por una parte los intereses económicos evidentemente como digo es uno de los principales polos de atracción económica de la ciudad y que no se puede obviar lo que es la parte económica también la parte la parte más de identitaria la parte más de tradición de mantener las tradiciones bueno habrá que conjugar habrá que escuchar a la ciudadanía yo muchas veces eh soy de los que pienso que cuando hay tradiciones que llevan tantos años quién somos para para mover las da un poquito de vértigo como decir bueno y quién soy yo para ahora decir que esto tiene que cambiar pero es cierto que habrá que escuchar a la ciudadanía habrá que escuchar a todo el tejido asociativo habrá que escuchar al sector de la hostelería evidentemente para que esta feria pues además de ser un divertimento pues sea una oportunidad económica para la provincia

Voz 1876 10:04 Santiago Cabañero presidente de la Diputación de Albacete muchas gracias a disfrutar de la feria muchísimo

Voz 0164 10:10 más gracias aquí tenéis vuestra casa y lo mismo

Voz 1876 10:12 dotar de la feria que esta feria Sulich la semana que viene no vuelve a abrir las puertas de lo que sí claro que sí fenomenal el próximo sábado gracias bueno vamos a movernos nos vamos a hay cerquita de aquí a las puertas del pabellón municipal la feria continúa hoy además siendo el primer fin de semana se pueden imaginar la de actividades la de eventos y inauguraciones que ahí nuestra compañera Cristina Castellanos

Voz 0136 10:42 las puertas de El Pabellón Municipal del Recinto Ferial también que está muy cerquita se inaugura en apenas unos minutos la exposición en homenaje a los cuchillos de cinto que el Ayuntamiento ha encargado al Museo de la Consellería estos cuchillos para quien no lo sepa son los que pregonaba en la venta de navajas en la estación hice solían subir a los trenes Nos cuentan a vender hasta la siguiente parada normalmente hasta Chinchilla o hasta La Gineta y luego volvían a Albacete andando esto a cabo eso sí con la llegada de la alta velocidad a los dos últimos que se recuerda es el voto y el Fathi a quienes también se rinde homenaje hoy es una exposición que consta de veintisiete lienzos de un metro por ochenta centímetros con fotos antiguas que se han recuperado a través de las donaciones son fotos que se tomaron desde principios del siglo XX acompañadas además por textos literarios de escritores albaceteños como Sánchez de la Rosa o Dimas Belmonte por ejemplo y también se podrá ver en esta exposición a vídeos elaborados eso sí para ver cómo se elabora esa navaja artesana el germen del cinto fue una faja que fue evolucionando y además también en la exposición se va a rendir homenaje a la estatua del cuchillo pero quién que que quién haya estado en la plaza del Altozano los habrá allí lleva más de veinte años además Albacete Se prepara claro para ser capital mundial de la cuchilla hería en dos mil nueve veinte

Voz 1876 12:08 ah pues preparando todo preparando los motores

Voz 1876 12:57 de este órgano tan importante para todos aquí en la Feria de Albacete también se preocupa por la salud de de los millones de personas que han venido hay disponible un dispositivo de riesgo previsible con profesionales cualificados para atender en caso de que sea necesario pero además coincidiendo con la feria se celebra en esta ciudad los días catorce quince de septiembre si no me equivoco el primer Congreso de Cardiología de ámbito nacional Cardio CT dos mil dieciocho que además ha sido declarado de interés científico sanitario Víctor Hidalgo muy buenas olas de qué tal estamos bien cerquita del micrófono para que se nos oiga bien

Voz 3 13:33 de feria efectivamente Pepe y prepárate

Voz 1876 13:39 siempre y más en estos momentos también de feria verdad

Voz 6 13:41 me he enterado todavía más

Voz 1876 13:43 Miguel Ángel Simón García hola qué tal

Voz 1395 13:45 gracias Cristina con quién estás tú cuenta

Voz 1876 13:47 Nos comida el Corbijn Miguel Quirós

Voz 9 13:50 a Gabriel Córdoba muy bien

Voz 0136 13:52 bueno todos formamos parte del servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete pertenecía al comité organizador de cardio FETE sois todos los que Spike pero hay más todavía

Voz 6 14:03 dígame faltan todavía otras tres personas que no han podido venir una montamos un saludo desde aquí mucho animo que ya queda poco para

Voz 1876 14:10 el evento fenomenal bueno explicarnos presentarnos en qué va a consistir exactamente Cardio FETE

Voz 6 14:16 bueno acepte en es un congreso que surge la idea de algunos compañeros del hospital de petardeo luego de un hospital un poco dirigidos por el doctor Jesús Jiménez Marruecos que es el jefe de la Unidad de Hemodinámica de del que te Cardiología hizo es que un poco pues para poner en común una serie de temas habituales en el mundo de la cardiología en el que cardiólogos poco expertos preguntan a los cardiólogos más experimentados sobre manejo de ciertas situaciones que son importantes en nuestro diario

Voz 1876 14:44 en formato novedoso eso de que los más jóvenes verdad pregunten a los mayores algo distinto queríais hacer

Voz 0953 14:50 sí la verdad es que salgo formatos muy interesante porque al final no son cosas de las que todo el mundo sabe que se pueden estudiar en los libros sino que son todos temas que puede generar una controversia y en la que todos podemos aprender algo de de los que están ahí y tenemos la verdad lo la satisfacción de que los ponentes dos expertos que van a venir a a dar esas charlas son figuras son primeros espadas de la cardiología en en España no se han hecho un gran favor de venir a hacer a dar esas charlas

Voz 1876 15:23 estamos hablando de expertos pero esto no sólo va dirigido a expertos que la gente en su casa dirá bueno yo voy a aprender algo de todo esto pues si además todos deberíamos saber algo yo todavía me pregunto cómo es posible que lo de saber hacer una red CP una reanimación cardiopulmonar no si algo obligatorio

Voz 1591 15:39 pues así debería ser

Voz 10 15:42 hemos esperado edificado una jornada para mañana dirigida a la población albaceteña donde se hará un par de cosas importantes para la prevención Cardio

Voz 3 15:50 las claro por un lado conocerlo

Voz 10 15:53 población al Consejo

Voz 1591 15:55 hables por otro será una serie de de

Voz 0164 15:59 de trabajo de reanimación cardiopulmonar con maniquís para enseñarle a a los a los que se acerquen reanimación y aspecto básicos de de la parada cardiaca

Voz 1876 16:09 somos conscientes de la importancia de el riesgo cardiovascular estamos hablando si no me equivoco que es la principal causa de muerte y muchas veces no no no nos prestamos la la suficiente atención verdad

Voz 1591 16:21 pues la verdad es que sí que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de de morbimortalidad en en el mundo desarrollado en cuanto a conciencia de enfermedad cardiovascular yo creo que en los últimos años y que sea tomado algo más de conciencia en cuanto a lo que es el el riesgo cardiovascular y la salud cardiovascular mejores hábitos tentación hay gente que hace algo más de deporte e gente que tiene conducta pues un poco más más sana pero todavía creo que estamos eh en la mitad de de lo

Voz 11 16:52 bueno de llegara a lo que debería de lo que debería de

Voz 1591 16:56 conocerse por por todo el mundo pues un poco de forma casi obligatorio y bueno pues un poco lo que intentaremos con esto será eh ayudar a la gente a conocer esto más no me gustaría

Voz 1876 17:07 amén que habla de de vuestra Lauren el hospital porque estamos a además frente a verdaderos profesionales jóvenes con talento que están avanzando mucho en la investigación y en nuevas técnicas para también mejorar los tratamientos las intervenciones

Voz 6 17:22 sí efectivamente el hecho de la cardiología es una de las especialidades que más avanza a nivel tecnológico para afrontar las enfermedades que mayor morbimortalidad tienen actualmente nosotros somos un grupo de cardiólogos en la que nos dividimos un poco en secciones y aquí tenemos gente tanto de la de de Cardiología clínica de de intensivos que arqueológicos Icaria deje intervencionista tanto de la parte de hemodinámica como una parte de elector fisiología hay arritmias

Voz 1876 17:49 hablamos ahora arritmias de la muerte súbita con usted también doctor cosas interesantísimas como que incluso ahora se puede llevar un dispositivo que si te tiene que reanimar en el momento es posible eh

Voz 6 18:04 creadores e implacable son los dispositivos que en el caso de que un paciente con riesgo de muerte súbita tenga una arritmia maligna que le pueda provocar la muerte pues esto es la que estos aparatos lo que hacen es que la detectan Illa ganó bien estimulando el corazón a una velocidad rápida o bien dando un choque como los que estamos acostumbrados a ver externamente cuando alguno en la ley

Voz 7 18:24 las cosas pues lo que hace en dispositivos que interna

Voz 6 18:27 te de que es una fibrilación para restablecer el ritmo normal

Voz 1876 18:31 y aquí el ir al médico es fundamental era acudir a los especialistas porque muchas veces hay hay un componente hereditario importante

Voz 6 18:38 si en estos casos en la en la muerte súbita pues hay muchas veces que la mayoría es verdad que es por enfermedad coronaria en la que se puede prevenir un poco como comentaba Mis compañeros cuidando se los factores Diego cardiovascular pero hay otras veces que son patologías hereditarias en las que sí muchas veces la el debut es la muerte súbita entonces sí que conviene pues hacerse directos screening en algunos pacientes

Voz 1876 19:00 catorce y quince de septiembre lugar

Voz 0953 19:03 va a ser en la sede de Liberbank en la punta del parque en un salón de actos que es la verdad fantástico que tenemos la suerte de poder utilizar y que que se ajusta a lo que a lo que estábamos buscando un sitio donde todo el mundo puede estar cerca todo el mundo puede llegar desde cualquier parte de Albacete y puede ver ver las charlas

Voz 1876 19:24 hay que ingirió unirse entrada libre hasta completar aforo cómo va

Voz 0953 19:28 bueno está dirigido a profesionales de la medicina en concreto pues la mayoría vamos ese ser cardiólogos pero como como hemos comentado eh hay una digamos una carpa fuera para el tema de divulgación para que cualquier vecino de Albacete pueda acercarse pueda aprender técnicas de reanimación pueda valorar sus factores de riesgo cardiovascular que también digamos que en ese sentido toda la ciudad podrá participar en el Congreso

Voz 1876 19:59 Cristina en Feria además imagino que tendrán varias intervenciones el Hospital sigue la gente sigue atendiendo ahí están los profesionales para atender hay muchos sustos o no

Voz 10 20:10 pues la verdad es que si esto no para porque sea feria y encima es un momento tengo poco de exceso habitualmente aquí se come más de lo que se debería comida poco saludable en un principio pero eso está por ahí trabajando las veinticuatro horas siempre estamos preparados de Wall

Voz 1591 20:26 a día nuestra función es promocionar no solamente el juez

Voz 10 20:31 en el momento agudo si tenemos una función de promocionar la salud que es lo que queremos hacer en este congreso

Voz 1876 20:37 pues enhorabuena enhorabuena y que salga todo estupendamente queréis decir algo más algo más que añadir Víctor

Voz 6 20:44 bueno nada más simplemente damos las gracias por esta oportunidad de contar nuestro proyecto nada que la gente disfrute mucha de la feria con cierto cuidado

Voz 1876 20:55 que no hay que pasarse no hay que pasarse seis es Víctor Hidalgo Juan Gabriel Córdoba Soriano Miguel Ángel Simón García Miguel Corbijn gracias

Voz 1876 22:16 sí si hablamos de la feria hay que hablar de toros es una de las ferias taurinas más importantes de España y es que esta es una tierra de toros y con una gran afición setenta y siete mil quinientas personas pasaron por la feria taurina de Albacete el año pasado y este año pues estamos todos pendientes de el cielo y cómo pinta la cosa Manolo Molés director del programa Los Toros de la Cadena SER

Voz 1395 22:38 yo me para pintar pinta pinta bien al menos en el deseo de la gente no es de temores agua yo estoy convencido visto sabiendo que la directora además el parche Fabra

Voz 13 22:49 estamos muy pendientes de la Aemet guión creo que el único día que que que queremos cierto peligro soy yo

Voz 1395 22:55 a partir de mañana la cosa daba mejorar la feria va a tener la importancia que tienen no porque hay muchísima gente que disfruta con la fiesta de de Albacete que vive de la fiesta Albacete y que es importantísimo que que esto funcione no he hablado con gente ese que trabaja en una familia y que dice sino sale mal la feria del año es fatal para

Voz 7 23:16 así es es importantísimo yo espero que

Voz 1395 23:18 eh que funciona todo bien y además que no perdamos una un punto importante que tenemos no estaba comentando antes eh con amigos haya aquí que la Feria de Albacete es la tercera feria de España con más festejos la primera es Madrid la segunda el Sevilla era tercero es Albacete mucha categoría bueno y Pamplona Bilbao tiene un festejo menos que ahora

Voz 1876 23:40 ganamos si éramos pocos minutos

Voz 1395 23:43 fíjate que estamos hablando de plazas de primera que están después de una plaza de Segunda que es esta no es la gran éxito que esta plaza no que les en principio ha habido seriedad el toro que sales un toro por encima de lo que es la segunda yo creo que además las carteles son interesantes yo creo que si el tiempo lo no respetada al ser una gran feria

Voz 1876 24:02 de todos modos venía hablando con con nuestro técnico Antonio Rada aquí en Albacete y me decía pero si es que aquí se hace lo que sí han llegado a caer un helicóptero para echar aire allí que que que aquello se ponga por lo menos en condiciones para salir a torear aquí se agotan todas las posibilidades

Voz 1395 24:15 a vengar la feria para para la gente de esta tierra es fundamental y además lo importante es que no se rompa esa magia no muy bien todos los sitios se fíjate la eh yo recuerdo que la gente cuando se juntaba casi Murcia y Albacete en los toreros él preferiría mucha que Albacete porque era que el toro más ah y el dinero mayor porque la gente iba no conectó chico de la falta de emoción la gente deja bien Murcia y ahora todo el mundo viene Albacete no porque en Albacete eh la suerte es que el aficionado ve el toro con seriedad con categoría que la gente acude no y la salud de esta feria es la saluda seguirá deja de esta feria por tanto ojalá que que no lleva más que hoy Joyce y puede aguantar también estaría bien

Voz 1876 25:00 que sí hombre que percibe siempre

Voz 1395 25:02 buenos para una feria allí la feria tiene muchas cosas muy importantes

Voz 8 25:18 bueno eso tela que se arme fíjate aquí

Voz 3 25:21 oye está todo el mundo pendiente las aplicaciones de móvil funcionan y una cosa con respecto a lo que ha dicho Manolo que es totalmente cierto que que esta feria es de las ferias importantes de este país esta feria en la que la tercera si está es la única que veinte años no no ha bajado el número de festejos cuando en otra pues ha ido bajando no yo creo que mantener como está manteniendo esta feria con la gente que está yendo con la variedad además en los carteles de los encastes que vienen es uno de los grandes secreto de esta de esta plaza de toros de esta afición que en definitiva es ejemplo de muchas la afición en la gestión de la plaza de toros los que han venido también lo han hecho bastante bien y han sabido mantener ese nivel

Voz 1876 25:59 la plaza que está también de enhorabuena que el catorce de septiembre la ha declarado Bien de Interés Cultural

Voz 1395 26:04 sí efectivamente y es un pasito más no el puerto más porque la verdad que es la plaza tiene su personalidad en la plaza tiene además una historia importante lo que decía boca no es que esta feria tiene algo que que que es fantástico hay de todo hay corridas de toros importantes hay de todos los terroristas cualidad de toros previstas hay en festejos de rejones y novilladas o sea que que en el fondo dice las novilladas que bueno eso no el futuro sino hay uno Villacañas no hay que perder el toro pasado mañana no está está perfectamente montado hoy la corrida de Miura para empezar cosa curiosa siempre la libra era la que cerraba las Ferias en todas partes bueno pues aquí es al contrario aquí a Mihura abre las

Voz 1876 26:41 es todo un acontecimiento

Voz 1395 26:44 no se sabe nunca lo qué va a pasar conmigo hola eh eso es un misterioso una de ellas muy compleja pero eh tiene interés para el aficionado y hoy hay que recomendarles una gente que se fijen un torero que lleva mucho tiempo prácticamente abandonado y que ahora mismo tiene mucho cartel en Madrid en Francia que se llama sacó con eh esto el nuevo casi casi paisano de desde ya boca lo conozco de pequeño de mueva quince años dieciséis años eh prácticamente sin torear casi nada y de repente se fue a Madrid era muy dura la gente dicho cuidado con este cambio a la vida yo y ojalá que ojalá todos no ojalá Pepe Moral ojalá Serrano pero ojo con Antonio Concha eh

Voz 1876 27:24 ausencias estoy de menos alguien

Voz 1395 27:27 ausencias de toreros que faltan aquí en la Feria no me la verdad veo veo si Talavante de está no no no echo de menos a nadie no sabemos si está a mí lo que me gustaba que en este momento hombre hay un toro que es el que lleva gente a la plaza más Roca Rey e una feria tan larga como como esta si no hubiera pasado nada que estuviera dos tardes porque es lo que que llena con toda seguridad no aunque la gente va a ir carteles muy importantes pero también es verdad que se ha dado sitio a toreros de la tierra como pinares como eh toreros que que que de alguna forma Carretero no es un chaval que que hay me gustó muchísimo de novillero que ha toreado muy poco la alternativa en la plaza de toros de Alicante tiene muy buena calidad y ojalá que que funcione no la feria tiene ingredientes para cualquier buen aficionado

Voz 1876 28:18 pues habrá que vivirla no vivirla

Voz 1395 28:20 a disfrutarla

Voz 13 28:22 y hay que sufrirla también según toque hay días que les

Voz 1876 28:27 vais a contar todos los detalles a los oyentes de la SER rechazar todos los días ahí contando

Voz 1395 28:32 pero por la mañana tarde mediodía noche madrugada vamos a estar en todos los años después de la

Voz 1876 28:39 ya necesitas vacaciones

Voz 8 29:03 la Rada parece que duerme ya con los cascos puestos y no no no ha ido a la playa del Morenito de desde la de la de los camino está como me he ganado

Voz 1395 29:16 quince kilos que ha perdido enorme de verdad porque

Voz 3 29:20 seguir de lo Manolo

Voz 1395 29:22 no no estar mejor eh si ganamos nota que está enamorado o que cosas algo se nota que digo a todo el que está

Voz 3 29:30 fuera al que todo lo que esté fuera de Albacete que no pueda escuchar a través de la onda media y me entiendes dice es la aplicación de la Cadena SER podrán escuchar todos es decir de todos los lugares del mundo

Voz 1876 29:41 claro que sí los toros que nosotros estaremos

Voz 3 29:43 por la mañana aquí en Diputación después en el rincón gallego después en la plaza después en la marisquería Joaquín con esa hasta las once de la noche sin parar

Voz 1876 29:53 esto no pica que se claro pero Manolo Molés Javier Bocanegra muchas gracias

Voz 13 30:14 el sábado que viene que cae esto eh a buenos pasa gran eh Eva tocar tocar Callejón muy bien

Voz 1395 30:24 te has pasado miedo

Voz 8 32:14 es necesario Red Vivir para poder sabores de acción para mí ha

Voz 14 32:24 antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para él

Voz 1876 32:28 Roth Allen María Rozas una de las Alba te detenías más conocida hasta el momento que va a ser también actuando en la Feria mañana domingo por la noche en el festival corazonadas en la caseta de los jardines

Voz 1876 32:40 cuántos momentos habrá pasado en esa caseta nuestro siguiente invitado Nacho Hernando portavoz del Gobierno de Castilla La Mancha muy buenas hola muy bueno Dios pues como cualquier albaceteño despoje Nos están visitando por aquí

Voz 7 32:51 así es la verdad que yo la vivo con muchas ganas siempre siempre tenemos la misma rutina bueno la verdad que es un

Voz 1876 32:59 el fruto de poco muy especial bueno dicen que hay tanta ferias como persona vienen a vivir la como el lado Nacho Hernando

Voz 7 33:06 así es pues la verdad que la feria es una paradoja muy bonita porque tú vienes aquí con la intención de llevar la misma rutina de siempre pero pero quizá cambiando la muy muy poquito pero pero al final la feria es impredecible vienes aquí para pasar la tarde y en realidad te vas a casa los cuadros la mañana llega para estar aquí toda la tarde y a la a la hora te tienes que ir por alguna cosa es la verdad que la feria es eso la feria es impredecible y aunque tenga ese componente de rutina de que siempre me gusta hacer lo mismo no pues pues yo que sé pues los mejores mojito de la feria por supuesto en la caseta de la Roja les invito a todos a que lo prueben pero hasta luego al final siempre cambia su te surge algo inconcebible hace unos amigos te vas a la belleza de una feria abierta e inclusiva que no que no le mira a nadie por encima del hombro al contrario recibimos con los brazos abiertos a todo el mundo por eso yo creo que es la mejor feria de España porque quiero te piden no te piden ser socio en enseñar ningún carné para poder pasar a los mejores sitios

Voz 1876 33:56 peli tienen una peña

Voz 7 33:58 la mente de la belleza periferia abierta

Voz 1876 34:00 ah pero Nacho Hernando claro ahora ostenta un importante cargo político cambian mucho y se Nacho Hernando imagino cuando viene pues ahora en un rato a Ana presentar el escrito que toman

Voz 7 34:11 la he visto la corbata ayer ayer por ejemplo en la inauguración de la feria después de haberse la Puerta de Hierro pasamos allí con una cerveza en la caseta del PSOE luego cerveza en la calle de La Roja en polo y se acercaban gente me decía bueno bueno pero si no parecen el mismo digo hombre que en casa también muy echarla le no no pongo

Voz 7 34:34 desde que el que somos personas normales y corrientes y eso es lo bueno lo bonito y lo bueno de esta feria que hay que vivirla a máximo pero eso quiero además compartiendo con las personas que yo creo que eso es lo bonito de esta feria que no las que no viene para vivirla solo sino que la comparte con con la gente que más te importa asegura que esto pero le preguntan

Voz 7 34:52 te gustaría abrir alguna puerta de tierras bueno pero yo creo que eso le gustaría a cualquier d'Alba Cedeño cualquier albaceteña incluso sin entendida no tenemos problemas es el alcalde

Voz 8 35:02 de la rifan todo el mundo todo el mundo se apuntaría eh

Voz 0164 35:40 eh fíjate que a qué conclusión llegaría a la niña que yo creo que habría que fichar le dijo

Voz 7 35:44 pues fíjate va mamá papá fijaros que que no van a poder llevar a sus hijos a montarse a las cosas a la feria está

Voz 8 35:50 vaya ella intentarlo

Voz 7 35:53 mi madre mía es que hay mucha gente que trabaja porque otros disfruten exactamente y esa es la gran conclusión yo creo que que también hay que reconocer el trabajo de todos los profesionales de la seguridad de la atención sanitaria toda la gente que trabaja en el paro esta feria sea posible la gente que permite que esta feria sea una feria muy limpian la verdad que que a esta gente realmente quizá les reconocemos poco su labor iba a mí sí me gustaría en ese sentido reconocerles esa labor porque nos permiten ser la feria más grande de Castilla La Mancha la más grande de España esas personas que lo hacen posible para que en otros podamos venir y presumir de ella

Voz 1876 36:28 bueno le tengo que preguntar por otra cosa se lo imaginaba porque estamos en feria pero a ver la actualidad es la que manda

Voz 1876 36:35 exhibir el PP de Castilla La Mancha

Voz 18 36:37 que además es de aquí y por tanto paisano suyo Paco no

Voz 7 36:40 qué le parece bueno de momento hay dos

Voz 1876 36:49 ya ha dicho que si quieren que haya dicho que sí

Voz 7 36:51 club también bueno yo creo que por por hacer un análisis lo más a lo más objetivo posible no para tampoco para tampoco bueno tampoco versar las cosas no me gusta hacer eso pero bueno Paco Núñez parece ser que es el candidato del aparato del partido popular parece ser que es quién tirado Cospedal etcétera Sería un sucesor natural al a mí me sorprende que no quieran romper con esa dinámica que no me han dicho sí ha dicho que su modelo de continuidad y bueno quizá el PP tenía la la oportunidad para romper con un pasado que que yo sí es nuestro si su subjetivo por supuesto pero sí creo que ha sido un pasado oscuro has sido un pasado que no que no les no les conviene desde el punto de vista electoral por supuesto el PSOE encantados pero pero tenían la opción de esa de esa una nueva candidatura de gente no va gente distinta gente que no ha tenido que defender los recortes de Cospedal que no ha tenido que comprometer con esos recortes bueno Clemente no no han elegido así y por otro lado puede que veamos ese tipo de candidaturas también alternativas como pueden ser Rosa Romero como puede ser Antonio Román pero quizá hacerlo desde punto de vista más de análisis que de que de opinión yo creo que eso tiene más que ver con que quieran reivindicar una cuota cada uno en su provincia Mónica Seles que todos los partidos aquí aquí no en las que fuimos con papel de fumar pero pero quizás sea más una cuestión de decirle a Paco Núñez si finalmente es el que gana es decir lo bueno aquí estamos nosotros y te debes a nosotros bueno quizá eso

Voz 7 38:08 quizá por ahí me ha llamado nadie yo que no es una diamante atención aunque bueno esto de las primeras nunca se sabe porque al votar la gente a mí sí me han comentado con militantes y personas cercanas al PP concejales incluso me han comentado que no afrontan este proceso con mucha ilusión porque dicen es que en más de lo mismo que nosotros hemos romper sí sí la verdad que bueno no no no se encuentran ilusionados Angels encantado muy ilusionados con la candidatura de Paco Núñez vamos incluso militantes de aquí de esta provincia que más de lo mismo que queremos romper con con la dinámica de Cospedal quien cree que puede ser una

Voz 1876 38:36 nativa

Voz 7 38:37 si no lo sé no lo sé vamos yo encantado de que sigan por la senda de Cospedal porque eso eso significa que van a seguir cometiendo el error de de no querer escuchar a la gente de nuestra tierra que dijo basta ya no estaría de personas que que tratan en esta tierra una tierra de paso cuando en cuando realmente se merece que la temas como tierra de destino de oportunidades de que las personas puedan venir aquí a desarrollar un proyecto vital se queden

Voz 1876 39:01 bueno vamos a terminar también hablando de feria como nos ya ha dicho un consejo el de los mojitos pero bueno otra cosa que recomiende a aquellos que no se escuchar que van a venir el año que viene o que han venido por primera vez a la Feria de Albacete que no pueden dejar de hacer o qué no puede dejar de hacer nunca Nacho Hernando cuando bien

Voz 7 39:20 pues de momento y para esta feria en particular que se compren un paraguas porque mi madre aceptablemente parece que semana de llevábamos años muy buenos si ya me decía una amiga antes de ayer dice estoy que me voy a poner a llorar porque toda la feria digo hombre vamos a aparecer aquí como los sevillanos en Semana Santa y que la verdad es que es verdad pero yo les recomendaría a todo el mundo sobre todo eso que que se deje querer por una ciudad que es impresionante que que en cualquier en cualquier redondel amigos y lo que les recomiendo a la gente es que venga eso con el corazón abierto porque esta ciudad te da mucho más de lo que de lo que puedes aportar

Voz 1876 39:54 de todos modos pues hay que hacer un esfuerzo y aquellos que piensan pues no voy a ir a la pues sí que vienen porque aquí hay mucho en juego así que hay que hacer un esfuerzo se vienen Juno sino con chubasquero con el paraguas irse a cabo hay que vivirla feria Nacho Hernando muchísimas gracias Pablo y hasta la próxima Cristina qué tal vas a ver Cristina que no te oigo haber ahora ahora

Voz 0136 40:18 qué te veo yo muy bien acompañada ver cuéntanos con quién estás pues es que el grupo rocola esa Irkus para estar aquí esta noche tocando en el stand de la Diputación Illa estoy acompañada por ellos qué tal chicos

Voz 0136 40:30 bueno de momento están afinando las guitarras para que ahora acabemos con música también este a vivir Castilla La Mancha que es lo que vamos a encontrarnos esta noche qué repertorio vais a tocar

Voz 1876 40:40 eh

Voz 0977 40:41 bueno pues vamos a hacer eh algunas canciones de los ochenta de los noventa en español ofrecer un tributo a esa época que está tan de moda

Voz 19 40:49 aquí que bueno hay que a todo el mundo conoce así que muchos eso

Voz 1876 40:57 no ahora mismo estáis dos pero sois cuatro tuvo cuatro parcial la mitad pero bueno si oye cómo os encontráis de dónde sois porque sois de aquí de la Tierra algo de Albacete

Voz 0977 41:13 sí somos todos de aquí bueno somos músicos de es pues eso profesionales de llevamos tocando muchos años

Voz 19 41:22 y bueno lo que decía Rafa

Voz 0977 41:31 no está tan de Gabino pero bueno e llevamos de dos mil nueve tocando oí este proyecto tenemos más cosillas por ahí bueno e la historia es que

Voz 1591 41:42 desde siempre los ha el rock'n'roll hacer cositas ahí que no podemos para así que seguiremos así de Stalin en muchos años

Voz 1876 41:50 ya encantados oye ir recorriendo toda España que visto que tiene y nos podéis Tejares

Voz 0977 41:55 no la verdad que no funciona bastante bien el proyecto e tenemos muchísimos conciertos a lo largo del año todavía tenemos fechas hasta junio del año que viene así que bueno seguiremos en esta línea porque vemos que funciona bien y que bueno nosotros encantado porque porque la verdad es que el público con nosotros fenomenal nosotros

Voz 0136 42:18 muy bien esta noche dando guerra a las once Nos han preparado un aperitivo no Cristina eso es vamos a ver qué nos vamos a encontrar también esta noche por aquí en el están así que cuando queráis sin permitir Moyá despedir el programa ya terminamos con vosotros que la forma de despedirlo

Voz 1876 42:32 Cristina castellanos muchas gracias noticia me pasa mira que ha sido nuestros ojos hoy en la Feria de Albacete para contarle este ambiente oye ya se está llenando no hombre

Voz 0136 42:42 la gente ya es hora de tomarse aquí un aperitivo que empaña

Voz 1876 42:45 con los caracoles y los tortolitos muy temprano

Voz 8 42:48 de momento no vemos

Voz 1876 42:50 a la gente con los paraguas que mirando al cielo así que nada les doy gracias Cristina gracias a rocola Circus Lidia González con la técnica en Toledo Antonio Herrada desde aquí iría a ustedes cómo no por estar al otro lado del aparato disfruten del sábado hasta mañana

