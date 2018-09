Voz 1907 00:00 Marta Yuste gerente de clínica creo en Toledo qué tal muy buenos días buenos días y bienvenida a este programa que ya conoces bien me encanta estar aquí con vosotros y muestra cadena cuanto tiempo hace Judith hace menos de un año no que os habéis trasladado a la Avenida América sin enero sea que mita de año un poquito más más menos sin qué tal todo allí en Santa Teresa pues la verdad que mucho mejor porque el aparcamiento es más fácil para los clientes y luego también como es la zona de Santa Teresa que es la zona de cañas a un paso enorme hay hay mucha más entradas muerta el que va por allí se quiere cuidar en todos los aspectos no de nietas y luego también la salud del bienestar desde luego si además mira ahora se sientan en las terrazas de enfrente a tomar una caña

Voz 1 00:43 sí están viendo enfrente nuestro servicio así el adelgazamiento la nutrición la belleza bueno ya al final entran no a preguntar

Voz 1907 00:53 sí

Voz 1 00:53 a para ponerse más guapos y más saludables es septiembre y eso se nota no si se nota empezamos temporada siempre hay dos inicios en septiembre y en enero en septiembre cuando ya dejamos a un ex en el cole pues sobre todo las madres tienen un poco más despacio como para cuidarse y mimar sea un poquito ahí bueno pues es la nueva temporada de pilates dejar dice terapéutico el ponerse viene el sentirse mejor no el de estar más cómodo con el cuerpo para poder te mover mejor y tener una vida más saludable hablamos de salud que este importante

Voz 1907 01:25 porque belleza y salud no siempre van de la mano

Voz 1 01:28 no siempre a nosotros en nuestra clínica Nos entra las personas por dolor normalmente primero les quitamos el dolor y luego a partir de ahí porque el dolor siempre lo más importante la salud el estar bien a partir de ahí luego empiezan a pensar en la belleza no ahora que ya no me duele me encuentro mejor a lo mejor quiero estar un poco más más bello y a veces la belleza está no solamente me hago cosas en la cara o en el cuerpo sino en me puedo mover mejor quiero adelgazar un poquito no solamente por estar guapo sino por estar más saludable diría yo no

Voz 1907 02:00 física y mentalmente

Voz 1 02:02 física y mentalmente si ahora trabajamos mucho bueno nosotros en Acre desde siempre no este cuerpo mente con trabajos de meditación de Maxim full es el dedicar ese ratito para uno mismo porque llevamos una vida muy loca acelerada tenemos muchísimos tres en general Nos viene gente con ese estrés con dolores simplemente por estrés y lo que hay que hacer es bajar a comer mejor que hacer un poco de deporte dedicar unos minutos a ti hacer algo de Mein les con nuestros programas de Mein Führer es que últimamente cada vez se llenan más nuestros programas de meditación también en entra mucha gente preguntando el necesito en silencio necesito entrar en mí no en meterme en ese centro

Voz 1907 02:41 claro porque vivimos en una sociedad que en los últimos años ha sufrido grandes cambios tenemos que hacer como dices un ejercicio introspección porque realmente a lo que nos invita ahora la sociedad es hacer justo lo contrario no hacer un ejercicio casi de exhibicionismo a través de las redes sociales a mirar muchas de afuera poquito hacia dentro

Voz 1 03:01 sí hacia afuera en las apariencias el las redes sociales a poner la foto donde salgas más guapa o más guapo y bueno eso también trae sus consecuencias desde luego pero lo que está claro es que todo empieza el interior la salida es hacia adentro y primero tenemos que mirar desde dentro para poder estar bien fuera cuando uno está bien por dentro se nota la felicidad Se nota que la cara hasta mejor Se nota que tienes más alegría más vitalidad y todo eso siempre empieza desde dentro al contrario de lo que está pasando ahora que parece que la belleza exterior es lo más importante y no es

Voz 1907 03:32 sí claro porque hasta ahora visitaban las clínicas por ejemplo estéticas aquellas personas que tenían alguna característica física que no les gusta que les hacía sufrir no hoy hay muchos clientes cada vez más Además hay más jóvenes las clínicas demente porque quieren estar más guapos lo llaman yo creo que le llaman además demasiado positivamente el encontrarse en la mejor versión no al y a veces a la hora de buscar esa mejor de uno mismo no sé si me explico

Voz 1 04:02 perfectamente Juncal antes eran más como tú bien dices por complejos realmente complejos que emocionalmente

Voz 2 04:09 se les tocaban sin embargo ahora

Voz 1 04:12 tenemos a gente más joven niñas y niños más jovencitos también porque quizá los niños son más crueles en el colegio y a veces pues sufren ese Bulli no o están sintiendo que se meten con ellos que les llaman gordito gordita que tiene las orejas de aquella amanerado que no es tan guapo como como otro bueno aunque la belleza pues toda la belleza es es bella estamos últimamente recibiendo cada vez más gente jovencita pues porque quieren adelgazar porque quieren ponerse vitaminas la cara porque quieren estar mejor realmente bueno eso es una educación que parte de los padres en realidad donde estamos no que estamos queriendo enseñar hacia afuera y las redes sociales eso por supuesto sí

Voz 1907 04:51 estoy contigo estar continuamente expuesto a través por ejemplo de Instagram luego puede tener consecuencias de este tipo si uno no está lo suficientemente maduro como saber no que ocupa en el mundo no

Voz 1 05:02 claro hay que dar esa solidez a los niños no decirles que lo más importante son otras cosas no es lo que la apariencia de fuera que se cultiven también su interior que cultiva en su inteligencia que estudie en todo eso que bueno todos sabemos pero hay que inculcar sólo todavía más a los niños a nuestros hijos a esa generación que están viniendo ahora que además están en las redes sociales todo el tiempo y que continuamente están con su móvil en la mano y compartiendo con

Voz 1907 05:27 con sus amigos no te lo decía esta mañana cuando hablábamos antes de realizar esta entrevista yo había presenciado en una sala de espera la conversación que tenían unas chicas jóvenes que hablaban además alto ya estaban al lado y que y que quedaban habitualmente para realizarse retoques estéticos o inyectarse vitaminas o votos en los labios eran chicas que tenía en su trabajo chicas jóvenes de Toledo hablo además que tienen por costumbre cuando ahorran pues no comprar un coche no compras una vivienda cese un retoque

Voz 1 06:03 sí ahí estamos también los profesionales para saber indicar bien al paciente que tienes delante es muy muy importante nosotros somos muy profesionales en ese sentido cuando viene gente muy joven hacerse un tratamiento que no le corresponde por edad que no lo necesita directamente es que no lo necesita pues os el indica algo que sea bueno más más más indicado a su cara más light digamos no no es me inyectó algo o me pongo un votos porque es una persona muy joven sino que bueno se pueden hacer una higiene facial se les puede hacer una radiofrecuencia una diva os a otro tipo de cosas y se pueden hacer porque se lo puede hacer a cualquier persona no pero ahí ya determinados tratamientos que hay que decirles que no los centros y los profesores debemos decir que no y no no siempre ocurre esto pues hay centros que entiendo que por vender Dane lo que ya cualquier cosa Hay van adelante con lo que quiere el paciente no es lo que que el paciente eso tiene que ser siempre consensuado con el paciente con el profesional es así

Voz 1907 07:00 también es cierto Marta que la los servicios que ofrecen las clínicas estéticas se han multiplicado muchísimo en los últimos años antes hubo de Unamuno iba a una clínica de bueno tenía una carta de servicios bastante citada no hoy parece no acabar nunca en Toledo que es lo más demandado por ejemplo vuestra

Voz 1 07:19 clínica pues mira en nuestra clínica si hablamos de género masculino el adelgazamiento del abdomen sobretodo de la papada eso es muy muy característico y luego bueno los hombres también las ojeras les preocupa bastante el tener la cara un poquito más de más joven no en algún lifting facial o algún rejuvenecimiento facial no con puede ser Combo todos puede ser conoce único para quitar los surcos que muchas los hombres tienen los con las manos eso no masculino sobre todo y luego la mujer número uno yo diría en el cuerpo es el adelgazamiento casi casi todas las mujeres quieren estar más delgadas tener menos flacidez porque la flacidez a partir de cierta edad pues vamos cada vez a más está claro entonces sí que hay tratamientos contra la relaciones y luego enfado vale es quitarse las arrugas R llenarse la cara Akon o bien buenos y son los surcos a los pómulos sobre todo el ácido hialurónico para quitar esas arrugas a otros productos que tenemos ahora también más más modernos luego en el entrecejo pues es la arrugas del entrecejo la rueda el enfado no pues ahí se pone bótox entonces esa arruga pues así parece que estamos menos aquí

Voz 1907 08:30 parece evidente que me te sabe el asesoramiento de un buen profesional porque hemos encontrado resultados que han tenido mejor fortuna y otros en los que los profesionales que han realizado ese trabajo desde luego no han estado atinados

Voz 1 08:45 siempre sí de hecho te llega gente que vienen de otras clínicas donde pues se ha realizado un trabajo muy bien hecho y es la la la mala praxis au o se han quedado mucho peor de lo que estaban entonces vienen a que les intente retocar o cambiar lo que ha hecho otra persona pero en ese caso es muy complicado porque el último que tocó siempre es el responsable por tanto si se lo han hecho en otro centro se lo deben determinar en ese centro sería sería lo justo y lo suyo sí Moon

Voz 1907 09:15 hoy por hoy los servicios estéticos los más demandados en una clínica como la vuestra pues realmente

Voz 1 09:21 si nosotros hemos empezado por la fisioterapia somos muy conocidos en Toledo por la fisioterapia sin embargo cuando empezamos a meter la medicina estética y bueno pues fue equiparando se está llegando un punto que es más del cincuenta por ciento de la demanda en la clínica de medicina estética por encima de la fisio te puedo decir que hay gente que viene a a tratar su dolor de espalda ve que tenemos una publicidad de tratamiento de varices por ejemplo oí me llegan a decir a pero que estáis las varices bueno pues me tomo me hago primero las varices y luego ya me trató la espalda y claro para mí eso es no por Dios primero trate el dolor primero me dice ya pero es que el dolor no me lo ve mi vecina es decir el dolor puedo con ello el dolor me puedo tomar algo el dolor me lo puedo aguantar en silencio y ya está pero sin embargo la belleza la ve todo el mundo es la la cabeza las cosas llegan a pasar y bueno pues son sólo actual es en este momento no yo simple intento enfocará la gente lo primer los tu salud después la pieza es una parte de la salud pero siempre viene primero el el estar bien y estar sano

Voz 1907 10:27 pero llega en un momento en el que esto se tenga que revertir no de que nos demos cuenta de que a lo mejor sendas está yendo un poquito de las manos no porque nos podemos dar con profesionales que nos digan cómo comentabas antes hasta aquí esto lo necesitas esto no lo necesitas o no sí sí

Voz 1 10:43 desde luego os desde no no esto no te lo puedo hacer porque necesitas pero bueno es la profesionalidad de cada uno ojalá que cada vez haya más profesionales que indiquen lo que hay que hacer igual que cuando vienen a pedir una una dieta no una forma adelgazamiento muy rápido quiero perder diez kilos en un mes no vamos a ir poco a poco te voy a enseñar a comer realmente cuando todo premios a comer cuando Abbas un poco más de ejercicio lleve una vida diferente un cambio de hábitos estarás mucho mejores no te va a hacer falta hacerte una liposucción por ejemplo tú lo puedes hacer teniendo un poquito de voluntad sobre todo la voluntad

Voz 1907 11:15 las prisas no son buenas consejeras para nada

Voz 1 11:17 para nada Oye este que

Voz 1907 11:19 qué ofrece promociones a través de nuestra página web seguro que algo tenéis CD preparado no para este otoño invierno

Voz 1 11:27 voy ahora tenemos preparadas inicia la temporada de pilates nosotros trajimos a España en el grupo A CRO somos profesionales que damos formación en toda España hay ahora tenemos novedades nuestro sistema de ejercicio terapéutico en enero también vamos a cambiar alguna cosa y ahora sobre todo es es la gran oferta de de pilates no hacia terapéutico me temo récord también que es una novedad un entrenamiento funcional impresionante para el cuerpo y esto es número uno ahora luego ya vienen de medicina estética ahora los faciales ya empezamos a tapar no es el cuerpo y ahora nos preocupa más que nos hemos manchado la cara con el sol que queremos quitarnos las manchas

Voz 3 12:04 las que son por no hacer caso de bien cuando los si es que hay que protegerse ante el punta Solari al final bueno pues no que estima Morenita guapa guapa

Voz 1 12:13 después la piense arrugas obviamente aparece las manchas y se queda mucho más seca la piel entonces ahora empiezan los tratamientos faciales para para mejorar la cara y ahí tenemos unas ofertas muy buenas siempre de de tratamientos complementarios bien no sea no vale con te haces una sesión y ya está sino que nosotros siempre proponemos programas un programa de cinco sesiones au programas completos donde sabemos por experiencia que que va a estar satisfecho y contento el paciente con el resultado no vale hacer algo muy rápido de aquella manera no intentamos poner unos precios asequibles para que sean todo el mundo pueda acceder a ellos pero con muy buenos resultados y muy profesionales con buenos productos con maquinaria con la hace médica que no todo el mundo la tiene cuidado que hay ciertas máquinas de otros lugares pues que al final queman que producen daños internos hay que tener mucho cuidado con dónde nos metemos para hacernos medicina estética

Voz 1907 13:09 bien pues tenemos que quitarnos los kilitos de más siempre andamos a vueltas con eso no bueno eso él que lo necesite no todo el mundo necesita quitarse kilitos de más pero fundamentalmente por salud

Voz 1 13:20 sí por salud siempre siempre por Salud el estar obeso o el tener que los demás afecta a todo el sistema sobre todo te puede dar un infarto cardiaco es muy importante tus hay que tener cuidado con eso pierdes la movilidad te mueves igual te cuesta yo tengo personas que vienen que no se pueden abrochar los zapatos por ejemplo no o o agacharse de una determinada manera esto es a luz por eso tenemos que perder peso también esa fatiga no al caminar eso sí importa

Voz 1907 13:49 recuérdanos donde estáis Marta pues mira

Voz 1 13:51 estamos en la Avenida de América número doce en el barrio de Santa Teresa es clínica agro teléfonos el nueve dos seis nueve dos cinco hoy

Voz 1907 13:59 la Ciudad Real Toledo nueve cero cinco veintidós noventa y nueve veintiséis para ayuda

Voz 1 14:05 toros a todo lo que queráis Marta Yuste