Escucha nuestro especial sobre la escuela rural en Castilla-La Mancha

Voz 0464 00:00 vamos con más asuntos en esta Ventana de Castilla La Mancha esta semana ha comenzado el nuevo curso escolar mientras en algunos lugares preocupa que no se supere el ratio máximo de alumnos por clase en otros cruzan los dedos para contar con el número mínimo de niños exigible para poder abrir un año más el centro escolar hoy queremos acercarnos a la realidad de una escuela que ha tenido que cerrar en muchas localidades de Castilla La Mancha durante los últimos años bien por decisiones políticas bien por el efecto de la despoblación cómo afronta la escuela rural el nuevo curso vamos a saludar a Marco campo que es el presidente del Foro de la escuela rural de casta ya la mancha arco hola buenas tardes

Voz 1 00:38 muy buenas tardes que hay bienvenido a esta Ventana de Castilla-La más

Voz 0464 00:41 hola qué tal se presenta el nuevo curso

Voz 1 00:43 bueno pues con la constante lucha que tenemos en la escuela rural acabas de decir no el problema que tenemos en Castilla La Mancha en España en general en algunas zonas con la despoblación y eso evidentemente afecta a la escuela no porque lo que más faltan los puros en muchas ocasiones son familias jóvenes y las familias jóvenes son las que aportan niños y chavales a los institutos no entonces con esa preocupación entonces de luchar desde la escuela hay junto con otros ámbitos por frenar la despoblación también de conseguir sensibilizar a las administraciones no pues para que tengan una especial sensibilidad valga la redundancia hacia la escuela hay que nos consideran de otra manera con otra ratios que valoren la importancia de mantener estos centros en en en los pequeños pueblos Si los institutos también en en los pueblos de cabeceras de comarca hay con expectativas buenas también no porque sí que estamos viendo que hay una mayor sensibilidad a hacia hacia lo rural no y esperamos que se transmita también al ámbito educativo y podamos mantener nuestros centros en los pueblos que para nosotros es fundamental

Voz 0464 01:46 precisamente Marco cuántas escuelas rurales hay este curso en Castilla La Mancha y si son más o menos que años anteriores

Voz 1 01:52 bueno pues la cifra en algunos puntos ha aumentado porque se han reabierto nuevas escuelas y con el cambio de Gobierno que hubo en el año dos mil quince se volvió a retomar este número de un mínimo de cuatro alumnos para mantener un colegio abierto algunas escuelas han visto cerradas porque

Voz 2 02:08 perdidos de este mínimo de alumnos sí evidentemente han tenido que cerrar pero otras se sí que

Voz 1 02:14 pues con una edad aún no que se abrió hace unos años

Voz 2 02:17 ha podido volver a abrir

Voz 1 02:19 entonces ahora estamos alrededor si tenemos en cuenta escuelas centros rurales agrupados alrededor de setenta y cinco de agruparían unos doscientos pueblos aproximadamente y si tenemos en cuenta también lo consideramos como escuela rural estos centros incompletos que que no alcanzan digamos todas las unidades de sus centros aquellas escuelas que son única lo bueno vamos a a una cifra que supera los los cien los cien centros rurales porque evidentemente Castilla La Mancha es una región eminentemente rural

Voz 0464 02:49 hablaba hablaba Marco de El caso de García vamos a conocer precisamente esta historia cuanto menos curiosa de la lucha de este municipio por mantener con vida a su escuela careció situado en la Sierra de San Vicente en la provincia de Toledo y que cuenta con unos doscientos habitantes bueno pues este curso han logrado reunir suficientes niños para mantener abierto el colegio público Santa María Magdalena El Ayuntamiento lo acto seguido atrayendo a nuevas familias con niños en edades colar gracias a diferentes ayudas David Palomares ese la alcalde de García Alcalde buenas tardes

Voz 3 03:20 hola buenas tardes setas bienvenido a La Ventana becas

Voz 0464 03:22 ella la Mancha cuántos niños tienen en la escuela

Voz 3 03:25 pues mira vamos a iniciar el curso con doce niños y creemos que la próxima semana con Juana llegar otros dos alumnos más así que esperamos tener catorce alumnos

Voz 0464 03:34 cómo lo han conseguido

Voz 3 03:36 pues la verdad es que lo hemos conseguido creado una línea de ayudas al alquiler para la Arceo tú como los niños en edad escolar pues el Ayuntamiento se hace cargo de de pagar el alquiler de esa casa totalmente entonces la familia que tras los niños al colegio pues el Ayuntamiento por así decirlo paga la casa y esa familia pues tiene casas gratis

Voz 0464 04:01 en total cuántos vecinos nuevos han llegado a la localidad

Voz 3 04:05 pues entre padres ser y niños del colegio Pepi cuatro veinticuatro personas van al pueblo en una cifra como has dicho que no llegamos a los doscientos habitantes pues es es una barbaridad por así decirlo

Voz 0464 04:19 porcentaje importante señor

Voz 3 04:21 entre los hermanos eso veinticuatro veinticuatro nuevo

Voz 0464 04:24 de qué puntos han llegado

Voz 3 04:26 pues ha llegado una factoría de Talavera de la Reina otra de este verano empezó bien aquí decente luego una de Tarragona Íñigo otras familiar

Voz 0464 04:38 vaya Tarragona hay de Madrid sí señor

Voz 3 04:41 sobre todo las de Tarragona hasta luego más cosas porque esa familia nos aporta cinco niños en edad escolar para el colegio entonces pues la verdad es que esto es algo muy contento con ellos con todo Cosmos

Voz 0464 04:53 vaya cómo se han animado a hacer ese Tarragona betún

Voz 4 04:56 bueno sobre al Madrid

Voz 3 04:59 del tema de el alquiler gratuito o la propuesta de que esta familia le gustaba vi en el pueblo y la propuesta de yo todo lo que el tiempo que llamamos nosotros luchando por por la escuela rural y por la escuela pública pues así lo lo que les ha decantado a venir con nosotros Marco no sé si

Voz 0464 05:17 hay casos como el de llegar Ortuño son ejemplo de que las administraciones en este caso es una ayuntamiento pero las administraciones son las que tienen que tirar del carro tienen que ser el motor para evitar la despoblación y para evitar el cierre de escuelas rurales

Voz 1 05:30 efectivamente así es la verdad es que en los pequeños pueblos e pues la actitud de equipos de gobierno municipales como es el caso de que apuesten por la escuela es fundamental no porque al final el Ayuntamiento es el que se hace cargo de la mayoría de los gastos de la escuela a excepción del profesorado y de otros gastos de mantenimiento pero la calefacción que en muchos pueblos es es carísima da limpia esa del Centre y demás el mantenimiento del centro corre a cargo del Ayuntamiento de hizo un esfuerzo muy grande y apostar por la educación en el pueblo pues es algo muy de agradecer y al mismo tiempo pues hombre estaría bien que se ejemplo que Nos como David Arquette un pues cunda también en las administraciones superiores que evidentemente son las que tienen mucha más fuerza ya era una apuesta real por por la educación en el mundo rural por todos los servicios dudar porque es es fundamental y podamos tener estabilidad de plantillas mejorar la conectividad de de Internet que es algo fundamental también en que tengamos digamos unos medio de unos recursos para atender a nuestros alumnos de manera adecuada

Voz 0464 06:25 precisamente Marco que echáis de menos el escuela rural en comparación a los centros educativos de grandes localidades

Voz 1 06:31 pues por ejemplo el tema de la conectividad para nosotros sería fundamental porque de alguna manera en muchos centros en que son centros incompletos pues el trabajar con con proyectos que para trabajar con proyectos necesitas también usar mucho de de Internet y la de las redes sociales y la conectividad y demás para trabajar adecuadamente pues la verdad es que la conectividad los pueblos no no funciona cómo debería también estamos pidiendo y queremos pues que tenga una sensibilidad especial hacia nosotros en cuanto al mantenimiento de plantillas no porque un año baje un poco el alumnado de sufrir maestros porque tenemos muchos proyectos que estamos lanzando en los centros porque tenemos una manera especial trabajar en muchos de ellos el cambiar de profesorado cada año para nosotros supone un trastorno bastante grande no entonces el el poder mantener las plantillas el mejorarlos los recursos técnicos en nuestros centros el que se entienda que aunque es atendemos a pocos alumnos pero muchas veces atendemos una extensión geográfica muy delante de todos los institutos muchas veces no entonces que valoren eso a la hora de dotar de los recursos necesarios a a los centros

Voz 0464 07:38 el alcalde David no siempre han tenido años tan buenos como como este de hecho entre dos mil trece y dos mil quince la escuela permaneció cerrada no

Voz 3 07:46 pues sí la verdad es que durante dos años y medio nosotros vivimos no tuvimos nosotros no lo hemos tenido claro porque aunque sí somos un pueblo muy pequeño siempre ha habido escuelas entonces sobre todo en estos dos años y medio que lo hemos tenido cerrado pues el pueblo se a nosotros no sonido casi treinta y cinco personas que estaban empadronados en ponlo y entonces no ese tiempo pues Anido y quién va a venir al pueblo que no tiene que no tiene escuela para eso a nosotros que estamos cerca de Talavera El Talavera la beca no te quedas en Madrid para ir a vivir a un pueblo si lo más básico pues absolutamente nosotros lo hemos visto en nuestras propias carnes con nosotros cuando lo cerrado en el colegio teníamos once alumnos por una decisión política se decidió cerrar el colegio negarse a tú tienes esos dos años y medio este lo hemos visto es eso problemas para la hacienda para la farmacia para el bar del pueblo para el pueblo que tenemos todo el pueblo se me va quitando los servicios al final tiene que acabar cerrando y la gente puede o no quiere decir que la verdad

Voz 0464 08:50 irá última pregunta Marco antes este preguntaba que echáis de menos en comparación a a grandes centros educativos ahora te voy a preguntar al revés que tenis en la escuela rural que no hayan otros centros

Voz 1 09:02 hombre pues la ratio se yo siempre lo digo no es una cosa que me preocupa el tener cada vez menos alumnos o tener pocos alumnos pero al mismo tiempo es un lujo no el trabajar con grupos de diez doce alumnos incluso menos en ocasiones el tener la cercanía que tienes con las familias el puede salir al entorno de una manera tan sencilla no hay disfrutar muchas veces de la naturaleza porque nosotros estamos a medida escolar rurales enclavadas en entornos maravillosos no entonces encender esa cercanía con los alumnos ratio están disminuidas esa cercanía digamos al entorno natural es ofrecer una educación de una calidad tremenda no hay en la verdad es que nuestros alumnos la verdad y nuestras familias así lo ven en la mayoría de ocasiones disfrutan de una calidad educación única no hay y es la ventaja tenemos los los centros respecto de la ciudad digamos que como al pueblo la verdad es que no no está en ningún sitio no en la escuela pues también

Voz 0464 09:54 y la última también para el alcalde van a mantener esta línea de ayudas en el futuro

Voz 3 09:58 pues si nosotros con suelo comprometido que que mientras que el colegio en el alquiler de nosotros no es una pues parece que hagamos las cuatro familias que hemos firmado por así decirlo los contratos con ellos es venga en las entonces si alguna de la familia se fuera porque ya te tuviera que salir con nosotros ante todo el tiempo vamos a seguir haciéndolo porque creemos que es la escuela Javier tarde mantener

Voz 0464 10:28 desde luego el futuro de cualquier sociedad está en la educación y si queremos paliar el efecto de la despoblación si también hay que apostar por la educación David Palomares alcalde de García cierto gracias

Voz 3 10:40 muchas gracias a vosotros buenas tardes barco campo

Voz 0464 10:42 presidente del Foro de la escuela rural de Castilla La Mancha gracias