Voz 0485 00:33 sí bueno pues la edad que yo ya tengo en fin siempre

Voz 1 00:36 sí conozco a muchos amigos que tienen los hijos que viene a los institutos en las universidades y al estrés de los exámenes otros que están opositado para ser profesores de decidiré es una conversación que arreglar relativamente habitual entre las personas que conozco no entonces ese estrés ese es nerviosismo ante ante ante el el futuro no ha habido siempre ir los ayuntamientos han recogido ser o tienen reflejo documental de de de esos exámenes no entonces hay que verlo desde el dos puntos de vista el examen que hace el alumno el examen que hace el maestro porque el maestro también necesita demostrar que es hábil para para enseñar a los ayuntamientos curiosamente lo reflejan en los documentos municipales en determinadas etapas de la historia hay uno de los documentos que tenemos en el archivo que está datado en mil ochocientos sesenta y que es un diploma está sin cumplimentar y en ese diploma dice los exámenes T escuelas de esta capital celebrados ante el Ayuntamiento constitucional juntos que juntas de instrucción primaria en el día de la fecha al niño hay un espacio para poner el nombre alumnos de la que dirige don hay un espacio para poner el nombre del maestro ha obtenido el premio correspondiente eso aplicación y mérito para que les sirva de estimo

Voz 0485 01:49 no hay constancia en sus estudios sucesivos se les pide el presente mil ochocientos sesenta es decir que los diplomas e tienen ya unos cuantos años no algún niño toledanos sin lugar a dudas tuvo este diploma en su casa no porque lo daba el Ayuntamiento porque el examen eh estaban obligados Acker dos exámenes uno Jun y otro en diciembre pero no hay nada nuevo irás eran públicos podía asistir la gente te hiciera llenan la sala capitular del Ayuntamiento iban los maestros con sus niños en las escuelas tenían programadas unas horas para los exámenes es más incluso los boletines oficiales de la provincia a veces recogían las calificaciones Si los resultados obtenidos decir qué había un control por decirlo así de la enseñanza y un reflejo público de esa actividad porque no solamente es el examinaba al al niño sino que si los niños sabían lo que se les preguntaba obviamente es estaba también examinando al profesor

Voz 2 02:44 es curioso lo otro es

Voz 0485 02:46 maestros como que se necesitaba para ser maestro bueno eh también la de los ayuntamientos de las capitales de provincia como es el caso de Toledo tienen documentos que reflejan esto en un principio en el siglo XVII siglo XVIII buena parte el siglo XVIII la gente pedía ser examinadas es decir los que tenían conocimientos el Ayuntamiento nombraba dos examinadores ante ellos hacían unas pruebas los examinadores eran maestros ya y la superaban esos maestros lo hacían los examinadores hacían una declaración jurada de que el el aspirante era competente y entonces el Ayuntamiento les daba el título de maestro era un título que daba al propio Ayuntamiento ya digo que de las capitales de provincia saquearon maestro te la Medal título por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Toledo todo eso cambia a partir de mil setecientos setenta y uno El que el Estado quiere controlar que todos los maestros tienen la misma calificación los mismos conocimientos hice sigue haciendo el examen en las capitales de provincia pero ahora el lo que tenía que hacer los candidatos era primero presentar una una información de testigos de que de que bueno lo que conocemos los historiadores como que tenía limpieza de sangre es decir que no había antecedentes en su familia vaya el ascendencia judía y luego una una declaración del cura párroco de un cura párroco o de un eclesiástico de que dominaban la doctrina cristiana recordemos que eh el componente bueno y la participación del estamento eclesiástico en la educación ha sido fueran fundamental a España y lo sigue siendo entonces una vez que se presentaban esa esa declaración del cura diciendo que tenía conocimientos suficientes de Doctrina Cristiana esa información de limpieza de sangre esos documentos se examinaba en Toledo en Toledo en las capitales que eran cabezas de partido de provincias ante un tribunal que presidía el corregidor es decir como si el alcalde como similar los ahora esta alcaldesa se pusiera a presidir un examen en el que estaban los aspirantes a ser maestros allí hacían unas Planas es decir les hacían lo que es el examen habitual os habéis Mamen que en esa en ese periodo habitual

Voz 1 04:45 con esas planas y esa declaración de que había superado el examen eh se lo mandaban a la Hermandad de San Casiano que era una hermandad que en la en Madrid en la corte controlaba la calidad de los conocimientos de los maestros si es

Voz 0485 04:58 la Hermandad de San Casiano daba el visto bueno se lo mandaban al Consejo de Castilla que era algo así como el Consejo de Ministros de ahora y ellos eran los que pedían el título sacristía el el la expedición del título dejó de ser municipal y se convirtió en estatal que estamos entre mil setecientos setenta y uno y mil ochocientos veinticuatro

Voz 1257 05:14 José no estás hablando de las primeras oposiciones

Voz 0485 05:17 exactamente exactamente esa persona ya tenía el título lo interesante es que aunque las planas las tenían que mandar desde Toledo desde la capital al Consejo a la Hermandad de San Casiano es decir a la corte

Voz 2 05:27 les daría el Consejo de Castilla en dos expedientes se conservan los exámenes y son muy curiosos a hay algunos si te escena

Voz 0485 05:35 a estos exámenes no sé por qué se conservan aquí si es que no mandaron las planas hostil que la personadas decidió otra cosa porque están aprobados eh entonces que se les pedía el lo que hay en en el ejercicio hay tres o cuatro hojas en las que el el futuro el aspirante a ser maestro de primeras letras lo que hace es escribir distintos tipos de letra distinta grafía distinto tamaño pero de es como cuando un niño le castigan con repetir veinte veces aquí pone Manuel Gamero me está debiendo cuatrocientos reales ha repetido eso como esa niña quince veces el otro pone el cuarto mandamiento de la santa de Dios que es lo ha repetido quinta veinte quince veinte veces también cumplimentando toda una plana es decir les exigían que supieran escribir muy bien obviamente leer porque eso forma parte del examen y con distintos tipos de letra distintos tamaños de letra pero luego además les exigían pues obviamente conocimientos de Doctrina Cristiana como he indicado y luego las cinco reglas que usa la aritmética que es precioso porque esto estamos hablando de conocimientos que ahora tendría un niño no sé pero calculó de ocho diez años seguro que lo sabía que sumar es sumar son cuatro cuatro números de que cuatro cifras aquí la cantidad total que está viviendo es veintisiete mil ochenta perdón si veintisiete mil ochenta restar igual de dos números de cuatro cifras multiplicar

Voz 2 06:53 y aquí me encanta porque pone medio partido medio partir si os partir ahí pero eso parte y me va a partir con decimales in impartiré y luego están las reglas del que

Voz 0485 07:04 tras Elena de tres podía ser

Voz 2 07:06 Nuestro claro con con eso

Voz 0485 07:09 a ver escribir lo que estoy comentando es aún una pues saber escribir obviamente pero con distintos tipos de letra para que enseñaran a los niños distintos tipos de letra Icon saber sumar restar multiplicar y dividir la regla del tres y que está el examen si queréis

Voz 2 07:28 Cabanillas lo muy curiosas con eso las vamos

Voz 1257 07:31 trasladar a los oyentes a través de ser Toledo punto com sitio

Voz 0485 07:34 pues si te parece lo vamos a hacer así entonces y con esto ya obtenían el título y el título de un título personal título que bueno para toda la vida luego ya tendrían que ir al colegio al que sea la ciudad la que fuera es decir yo ya estoy habilitados hoy ya maestro de primeras letras el título o bien por una Zidane concreta antes de mil setecientos setenta y uno o por el Consejo de Castilla entre mil setecientos setenta y uno y mil ochocientos veinticuatro esa persona que podía ejercer

Voz 1257 07:59 pero curioso verdad curiosísimo porque claro me estás hablando había que ser muy buen cristiano eso para empezar no y sí

Voz 0485 08:07 por yo creo que es importante que recuerda a los oyentes Juncal que en la Constitución de Cádiz e uno de los artículos se dice que España es esencialmente católica la libertad religiosa es ya durante la Primera República cuando se recoge como derecho constitucional o sea que si los liberales en las Cortes de Cádiz e entienden como esencia del de lo español eh el ser católico tienes que tener tiene toda su lógica es que es el exija China cristiana eh

Voz 1257 08:33 su mar dividir la regla de tres y aparte ya

Voz 0485 08:37 multiplicando es importante

Voz 1257 08:40 en materia lo olvidada sólo con esto podrían ejercer de maestros esa así al municipio al que se les enviara impartir estas materias de imagino que otras no

Voz 0485 08:52 bueno aquí estamos hablando de eran los profesores los que se llaman a los niños quién no ha tenido algún profesor te recuerda Essien

Voz 2 08:59 sí

Voz 0485 09:00 todos tenemos algún maestro que nos ha enseñado y que va a acompañar mientras vivamos la la esa esa profesión que a mí yo adoro porque lo que somos casi todos nosotros es reflejo de de esos conocimientos y actitudes que no es enseñar nuestro maestro si también nuestra familia es obvia no pero quién no recuerda esos bueno pues estamos hablando del primer no el de enseñanza por encima de ellos estarían lo que en este periodo hablan de catedráticos de gramática o de la actividad que estamos hablando casi de enseñanzas medias que eso Se se daba generalmente en colegios a veces de Escolapios de jesuita los jesuitas controlaban en buena medida la la enseñanza o en las principales ciudades donde ya el siguiente paso sería la universidad pero lo que es Ence pues a las reglas básicas el el poder saber leer y escribir recordemos que durante el franquismo se produjo un cambio brutal porque hasta bueno las personas analfabetas eran un porcentaje altísimo de la población más de cincuenta sesenta por ciento posiblemente a mediados del siglo XIX del siglo XX perdón eh y sabe leer y escribir es eso ya era

pues estamos hablando de la primera línea de batalla contra el analfabetismo no de estos profesores y de las primeras oposiciones a maestro

Voz 2 10:22 nos pues había preparado algo pero gano no cuenta cuenta a bueno

Voz 0485 10:26 pues esto eh que quería hacer un pequeño vi un poco que es un tema que no tiene que ver porque está en relación con lo que estamos trabajando una eh todos hemos recordado los años veinte no con el Charleston con con esas mujeres con las vestidos más o menos ajustado desconfía con más o menos con volantes a la altura de la rodilla no sé yo estoy bien no era una una persona vive en Charleston no eh bueno pues entre los documentos del periódico en el que estamos trabajando es el castellano que pronto subiremos a la web ahí un una alocución del Arzobispado de Toledo pieza locución es una pastoral a las mujeres cristianas están relacionadas con con los vestidos con el divertimento y mil novecientos diecinueve sólo voy a leer un trocito vale sí pero también de esto hace cien años hay que contextualizar todo hay que contextualizar lo bueno pues el cardenal Eliza sola acceso de Toledo en el Boletín Eclesiástico público voy a leerlo porque el lenguaje es maravilloso es increíble otra lo que hay detrás bueno pues cada uno lo lo contextualiza como entiende pero pero es es obvio que es un así una etapa diferente a la que vivimos ahora leo dice por eso llamaba la atención de nuestras amadas hijas las que por natural instinto comprenden lo que mandan cada caso la austera moral que profesan para que ellas sean heraldos de nuestra voz paternal dolorida cerca de lo que se muestran más o menos indulgentes con la ola de sensual y provocaciones indecorosa que amenaza invadir lo todo sin respetar la misma santidad del templo las que por finura de temperamento de educación conocen los peligros del mal deben formar una cruzada como un bloque diríamos de la modestia cristiana tomar ocasión de este mal que combatimos para purificar el ambiente de tantas ciudades e inmundicias que le corrompen el teatro en la novela en el cine en el trato social de dónde se las quiere trasladar a la calle ya la plaza pública a la vida corriente mediante vestidos exóticos por lo extravagantes e impúdico que son la apoteosis de la carne y el renacimiento de un paganismo mayor y más execrable que el primero en pueblos cristianos

Voz 3 12:31 no hay la Historia queman la trataba a las mujeres eh

Voz 2 12:35 los vertidos del eso

Voz 1257 12:38 documento interesantísimo no obstante

Voz 0485 12:40 sí recuerda que hay un bando que dobló hemos hablado aquí que en un alcalde de Toledo prohíbe a las mujeres que se pinten siendo llevan medias y ese fue en mil novecientos treinta o cuarenta

Voz 1257 12:49 pese pinten si no lleva media exceso de esto sí que no lo entiendo

Voz 4 12:54 no yo tampoco lo entiendo porque no soy mujer

Voz 0485 12:57 no he vivido en esa eh porque no lo sé

Voz 4 12:58 pero si es una cuestión es la amoralidad

Voz 0485 13:01 lo hablaremos el otro día además ha sido comentada más de una vez lo lo publicamos enriquece que Vian y yo en el libreto le el alcalde de Toledo hace saber uno de los bandos no hay que con siempre cualquier documento hay que situarla en su contexto histórico porque es como tiene sentido Thais acaba de terminar la guerra civil bueno pues hay mucha pobreza hay bueno pues imagínate que una mujer se pinta los labios y porque entiende que es yo creo que además una mujer cuando se pinta los labios el que está a gusto consigo mismos y no se pinta igual pero bueno

Voz 2 13:33 y en ese caso el alcalde decía que se iban con los que llevar media no sepan quitarlos al público del bando y se queda tan ancho es exactamente pero hubo similares de otras poblaciones Serinyà

Voz 1257 13:46 no no no no si contextualizar lo que pasa es que claro hacemos una lectura ya desde la actualidad cuidado eh que también un día leerán en algún archivo y en algún programa de radio no sé si de de una nave espacial pues las cosas que se publicaban hoy en día todavía seguro que se escandalizan de lo mucho que faltaba no por la igualdad entre hombres y mujeres

Voz 2 14:07 pues sí lo deje entra ahí en la educación tsunami

Voz 0485 14:10 el que dentro de poco haya más médicos mujeres más químicos mujeres más me explico eso yo creo que va a demostrar que bueno pues la mujer está tan preparado o más como el hombre para ejercer todas las personas

Voz 1257 14:25 Mariano García Ruipérez siempre es un placer que nos hables es de tu archivo municipal muchísimas gracias por haberlo hecho una vez más