¿Qué hacer si queremos ayudar a la biblioteca de Cebolla a recuperar los libros perdidos en la riada?

Voz 1 00:00 tras las inundaciones del fin

Voz 1257 00:06 de semana cebolla trata de recuperar la paz y la tranquilidad de recuperarse de un susto tremendo también de recuperar aquellos inmuebles y aquellos edificios que han quedado dañados se ha habido una historia que ha trascendido de cebolla hay de lo acontecido en los últimos días ha sido la historia de su biblioteca María José bares bibliotecario de cebolla qué tal buenos días

Voz 2 00:29 hola buenos días porque la biblioteca quedó

Voz 1257 00:32 literalmente arrasada por la riada

Voz 3 00:35 sí la verdad es que se Diego me una parte muy fuerte de la riada Josep dice lo que se encontró bueno la

Voz 2 00:46 después del susto

Voz 1257 00:47 luego del gran disgusto empezó a llegar lo bueno lo positivo en primer término la ayuda de los muchos voluntarios que de forma desinteresada se acercaron a arreglar el edificio no va a limpiar el odio

Voz 3 01:01 sí la verdad es que fue impresionante eh primero estuvimos en la plaza pues la verdad los vecinos necesitaban también mucho ayudas eran vecinos en muchos casos mayores pero luego fuimos todos a la biblioteca hoy tienen una carga de iniciamos todo eso había que sacarlo con la humedad salvarlo bueno

Voz 2 01:21 sí me ayudaron

Voz 1257 01:24 claro que hoy por hoy en la Biblioteca de Cebolla no ha quedado nada

Voz 3 01:29 nada ha habido salvamos unos dos mil libros de los doce mi Roqueñí algo que tenían catálogo muy bueno lo que era el mobiliario ordenado

Voz 2 01:41 director de todo produce el mundo en el lodo

Voz 1257 01:47 María José tutear recuperado ya del susto cómo viviste la situación

Voz 3 01:52 bueno mal por la noche cuando pasó de la haría dar intentamos entrar

Voz 2 01:59 ya no se veía no había luz y no no lo vi yo yo entré con la hacen mal fatal el puchero yo he mucho di yo era gente que hable conmigo pero bueno son dieciocho años a mí me es complicado

Voz 1257 02:18 lo que ha venido después ha sido un alivio un aluvión de solidaridad que te esperabas

Voz 2 02:25 uno

Voz 3 02:26 no no no no no

Voz 2 02:30 no no no me lo esperaba porque ocho bueno primero te puedes esperar una cosa así que se a nivel nacional incluso desde de que te llamen de cualquier comunidad de cualquier sitio de España para decirte que te que van a dar te van a ayudar y donadas libros

Voz 1257 02:47 claro que cuando hablo de aluvión de solidaridad es que en seguida se corrió la voz de que en la Biblioteca de Cebolla no habían quedado Prado de libros inmediatamente colectivos ciudadanos particulares ayuntamientos bibliotecas se pusieron en marcha a través de las redes sociales han creado un movimientos de puede decir para ayudar a la Biblioteca de cebolla que no sé si va a poder atender tanta oferta ahora de libros

Voz 2 03:16 pues nada intentaremos hacerlo lo mejor posible si es verdad que es un es contestada ocho no has hecho un están llegando luego voy haciendo poquito a poco pero bueno lo que luego salas selección Mi y el hacer la biblioteca pues poquito a poco estoy deja de decir voy a agradecer mucho mucho mucho a todo a todo el mundo porque se están portando

Voz 1257 03:44 están llegando ya los primeros litros porque es lo primero que necesitéis es mobiliario

Voz 2 03:48 claro claro hiciese un poquito el problema que tenemos no tenemos ni local inmobiliario y tenemos tenemos los libros buenos pues adquirir cualquier manera apilados pero lo intentaremos ir haciendo poco a poco son los ni a los que ha pasado el Ayuntamiento de la localidad está desbordado también porque porque no es sólo la biblioteca es que son todos los vecinos que que pillo la la riada claro

Voz 1257 04:17 sería conveniente esperar un poquito más María José para llevarnos los libros hacerlo de manera ordenaba necesitáis un tipo de libro específico cualquiera vale

Voz 2 04:27 bueno a ver yo se ha llevado mal que hemos tenido sirven infantil que que prácticamente no se lo ha llevado todo porque era me sentiría muy bajitas e claro el agua sin agua fui y sigo llegó esta en Gaza impuso la la la la más alta sí bueno que la Administración lo que la Junta no nos está ayudando en la coordinación de estas donaciones a través de las bibliotecas municipales de la red aquí luego supongo que se está centralizado en la Consejería de Cultura con Oscar Arroyo qué qué que qué tres Oscar y Charo de la sección el libro no están ayudando en el top bueno ahí sí que sí que voy a tener mucha ayuda se va a ralentizar un poco porque porque bueno un entre que llegan a la biblioteca pública llegan a la Consejería poco va va un poquito más así que a nivel local pues lo que hay está llegando la gente aquí hilos recibe porque además con mucha gratitud

Voz 1257 05:31 María José te va a tocar literalmente volver a empezar en la biblioteca

Voz 2 05:35 sí sí se lo sabrás que soy si después y dieciocho años catalogando in muy bueno dice los que hemos borrar así desde el libro uno cercar número uno

Voz 1257 05:50 ah y no sólo vas a necesitar libros sino mucho tiempo y no sé si incluso apoyo para catalogar todo lo que te vaya llegando a ver si por lo menos los diez mil no que habéis perdido

Voz 2 06:03 sí la verdad es que sí en eso creo que no voy a tener problemas tengo ochenta reos la verdad que sí son son son cielos están los clubes de lectura que hay tres clubes de lectura aquí en este pueblo que ya se han ofrecido ayudarme a a colocar ya a montar la Biblioteca la el ayuntamientos seguro que que que pone a gente que me ayude también tengo en eso no tengo problema yo ahora mismo con todo está muy es todo lo que no catalogados como antes que se catalogado Manor estatud en la nube y bueno eso es la verdad cuando maravilla

Voz 1257 06:44 está claro María José que la gente quiere ayudar todo el mundo quiere ayudar y no sé si como no sabemos muy bien de qué manera hacerlo porque ha sido todo el pueblo literalmente arrasado y hay muchos vecinos muchos particulares que también lo han padecido quizás más de ayudarse han focalizado en la Biblioteca Pública no que ha perdido sus libros y eso es preciosa Opera hay alguna otra forma de ayudar al pueblo

Voz 2 07:09 yo no lo no te pudo decisión creado algún algún título de pasar plataforma para para ayudar al pueblo pero sí es verdad que hay vecinos que se han quedado con las paredes de la casa señores mayores que se ha hecho nada creo que igual tienen tienen la ayuda de del Ayuntamiento o que están Ayuntamiento la movilización el agua posición está a esta están alrededor pero pero no sé si había alguna va plataforma sí tiene te ayuda a vivir no no no sé si hay algún medio alguno ha sido un no tengo ni idea pero la verdad es que cobren tenemos una sufrimos

Voz 1257 07:50 bien pues mucha suerte ya sabes quién va a poner los muebles le tocará el Ayuntamiento será la Junta las estanterías nuevas

Voz 2 07:57 pues no lo sé o me condujo hubo que serán si se entrenamos amonestaciones no no no no no no lo sé es que hay ahora sí que estamos un poco prendidos sé que sacan subvenciones especiales para para mobiliarios pero claro todo pues a lo mejor tiene que ser algo algo extraordinario porque es que es muy nada

Voz 1257 08:23 María José muchísimas gracias mucha suerte y ánimo a todo el pueblo

Voz 2 08:29 muchas gracias a vosotros por la difusión y de verdad que ha sido por toda la respuesta que estamos

Voz 4 08:39 que el Tireless

Voz 6 08:46 eh

Voz 1257 08:50 todos quieren ayudar pero cómo hacerlo de manera correcta Jesús Carrascosa viceconsejero de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha qué tal buenos días

Voz 7 09:00 hola buenos días y en ello está tratando

Voz 1257 09:02 lo de coordinar este aluvión de solidaridad

Voz 7 09:05 sí porque nos ha desbordado a todo el mundo es maravilloso ver cómo se ha volcado la población y las instituciones pero creo que hay que organizarlo y ordenarlo porque si no los va a desbordar y les va a crear otro problema nosotros ya desde el primer

Voz 8 09:18 momento pusimos tal cosa bajar ya tenemos creemos que una solución lógica que es que todo el que quiera depositar au que enviar un libro lo haga en primer lugar en las bibliotecas públicas de la red de Castilla-La Mancha para que haga una primera selección esa red de bibliotecas a su vez lo van a trasladar a los cinco servicios de Biblia peca que tenemos en las cinco provincias masa en Talavera que serían un sexto y esos desde hay los llevarán al a los mandarán a la Consejería nuestros servicios centrales donde harán una tercera selección de todos los libros para mandarles organizado y catalogado los libros a la biblioteca que no leer desborden porque

Voz 7 10:03 en una bibliotecaria sola que está no puede tener capacidad de afrontar la enormidad de libros que están llegando

Voz 1257 10:11 muy bien están llegando a la Consejería también a las bibliotecas sobretodo los municipios cercanos muchos libros

Voz 7 10:17 sí de momento las noticias que tenemos nosotros es que se están volcando aquí ya han empezado a llegar a los servicios centrales hemos habilitado un espacio para que puedan ir llegando pero se sería un aluvión incluso si lo hiciésemos aquí yo creo que el sitio más próximo porque además tienen bibliotecarios es la biblioteca tuya y eso es más fácil pues ya hay mismo pues verán qué tipos de libros sea da unas instrucciones para qué qué tipo de libros pueden ser ver cuáles no por ir con esa primera selección será más fácil a su vez trasladarlos a los servicios provinciales y creo que es un sistema lógico ahí tenemos una selección Bono pues al final lo que queremos es que recuperen una biblioteca en las mejores condiciones no un aluvión de libros que al final pues eso casi va a ser como el aluvión de desgraciadamente estuvieron

Voz 1257 11:05 pues hay muchísimos libros pero claro lógicamente nos decía de además María José son dieciocho años catalogando es verdad ella sola no puede hacerlo pero también es cierto que pueden llegar muchos libros que después no tengan salida que no tengan interés pueden llegar otros muchos que sí lo tengan pero que están duplicados o triplicado Se incluso y luego puede haber libros que se necesiten y al final por circunstancias pues no se hayan llegado a pero

Voz 8 11:29 pero hay tres vamos a ver el vamos a ese primer filtro que digo yo biblioteca locales biblioteca provinciales au servicio provincias desde luego esas de servicios centrales con lo cual llegarán perfectamente unifica puro dados en el buen sentido de la palabra no los los libros que deberá van a ser necesarios y luego la Junta tenemos varias convocatorias de que independientemente pudieron ha militado donde pues tenemos la adquisición de bibliografía ya con lo cual lo de renovación de los zona biográfico con lo cual podrán ver cuales faltan para poderlos adquirir haremos también ahora van a salir inmediatamente la de renovación de equipamiento con lo cual también se van a poder ver lo que se ha perdido aunque de momento ya da un portátil para que de renovar el equipo que tenían y luego saldrá otra también para campañas de promoción que lo pueden utilizar para lo que ellos quieran o que consideren que la promoción de su biblioteca a lo mejor en barrio organización que promocionen sí entonces creo que vamos a tener perfectamente solucionado el problema pues el tiempo Mena

Voz 7 12:35 posible el señor dice

Voz 1257 12:37 consejero los diez mil libros que han perdido seguro que se van a recuperarse no se han recuperado ya rápidamente pero también faltar recuperarla bibliotecas que nos decía María José ahora mismo es que no tenemos ni local

Voz 2 12:50 bueno eso vamos a hablar digamos

Voz 8 12:52 los que lo primero que hicimos fue mandar a nuestros técnicos al jefe de servicio de de bibliotecas de aquí lo estuvo viviendo obvió las condiciones vamos a ver en esas labores que se están haciendo que necesitan ir lo que tengamos que intervenir les ayudaremos como ya lo digo

Voz 7 13:09 el presidente que van a contar con la Junta Hay nosotras somos la Consejería de Educación Cultura somos parte de la Junta aunque apoyaremos en lo que se necesite

Voz 1257 13:19 bien pues claras las instrucciones si queremos ayudar a cebolla recuperar su Biblioteca basta con acercar los libros de los que dispongamos a nuestra biblioteca más cercana allí nos van a decir si esto sirve no no sirven

Voz 7 13:34 efectivamente incluso si vamos con anterior

Voz 1257 13:36 edad sabremos cuál es si sirven hoy además así nos ahorramos un viaje

Voz 7 13:40 efectivamente y es más si al final hay tantos que superan lo más de lo que pueden gestionar se queremos crear aquí un fondo de solidaridad llamémosle para que si existe cualquier problema de una necesidad directamente tenerlo ya está preparado en este caso vamos hacer o intentar hacer mejor dicho de la necesidad virtud

Voz 1257 13:59 bien pues muchísimas gracias Jesús Carrascosa de Egipto de de Cultura de la

Voz 6 14:03 cuenta Ana

Voz 1257 14:06 Sánchez Cuartero presidenta de la Asociación ante el Castilla

Voz 6 14:10 a la Mancha qué tal muy buenos días buenos días

Voz 1257 14:14 ha sido una de las que en primer lugar se ha prestado a recoger libros para la causa lo que estáis haciendo ya de hecho

Voz 10 14:22 sí nosotros que recibimos un mensaje a través de las redes sociales es si podíamos colaborar de alguna manera ir más aún sabiendo que la asociación tenemos una estancia que de te voy a a nuestra había contado pues la tragedia que había sufrido entonces decidimos que ya de Nacional de la concienciación que el próximo treinta de septiembre dentro de una jornada que vamos a tener en el parqué de la venga pues habilitar un espacio para la recogida de llevar e India cebolla y entregárselos para que tengan tengan una pequeña ayuda por las por nuestra parte

Voz 1257 14:58 has escuchado hablaba el dice el consejero del aluvión de solidaridad que está recibiendo decía que lealmente no iba a sobrar ningún libro aunque van a dar las instrucciones precisas en las bibliotecas son los lugares donde se dejan estos libros porque incluso estaban pensando en crear un fondo de solidaridad no para los libros que sobren

Voz 10 15:19 sí me parecen también una buena iniciativa que si sigue llena el cupo para esa biblioteca pues que quede un un un apartado donde sí hay otra tragedia como ha dicho pues que se puedan utilizar esos libros aunque se organiza de otra campaña de recaudación de recogida de libros

Voz 1257 15:39 decías que hay una sociedad que es de cebolla ella fue digamos la que inició en cierta forma esta cadena solidaria que se ha expandido broca trascendido incluso las fronteras de nuestra provincia ella mejor que nadie lo sabrá ha podido contar cómo lo han pasado estos días

Voz 10 15:56 sí en nuestra cuenta de lo que realmente pasaron miedo sabes viernes esa cantidad de agua con esa fuerza que bajaba pues era adquieran presionante que daba muchísima impresión entonces así no necesitas tienen peores verdadero pánico de la saber qué qué iba a ocurrir

Voz 1257 16:12 decías que el día treinta Es el día del Tell el día del trastorno específico del lenguaje que lo vas a celebrar lo vais a celebrar aquí cerquita enfrente de la radio en la Vega

Voz 10 16:22 si en el jazz el tercer año que organizamos el Día Internacional de la concienciación eh haremos con una jornada de información de trastorno y dentro de esa jornada pues tenemos diferentes talleres para todas las semillas que se quieran acercar Puerto la mente tiene que tan no tienen que ser San ellas compensen a todo aquel acertar hace informase puede en realizar la d'esquadra para mí como para la familia durante toda la jornada de por la mañana también habrá unos juegos tradicionales para que todos compartamos un ratito

Voz 1257 16:55 a los invitamos a que lo podéis contar aquí en detalle en los estudios de la Cadena SER entre tanto ya saben de paso que ese día treinta además de celebrarse el día del Tell el trastorno específico del lenguaje van a poder donar libros para la causa libros para cebolla muchísimas gracias Ana Sánchez Cuartero presidenta de Castilla La Mancha

Voz 10 17:16 gracias a vosotros