Manuel Jiménez Perona, presidente de AESAE

Voz 1

00:00

lo que se está buscando con esta aprobación de este decreto que es una obligación de personal encubierta y desde luego no es una obligación de La Sexta se servicios mejoran la figura vida poniéndole aseos cuando desde luego si alguien tiene una relación causa efecto que aporta el informe Oca Portell estudio debe ser una decisión libre no una obligación es que no se le obliga a las entidades bancarias tener servicios posiblemente allí estemos más tiempo que en una estación de servicio postal no hay ninguna digamos obligación en ese caso y ahí también exacciones las ciudades donde no hay o portero donde no sea digamos que para nosotros lo que se está buscando con esta aprobación de este decreto que es una obligación de personal encubierta si a usted le obligan a poner un coste en su actividad profesional empresarial motivan común con una salida de pata de banco claramente creo que no es serio además hay un perjuicio general con nosotros no va a ver si pues ya lo dice la OCU que cuando este tipo de estaciones no existe los consumidores tienen los precios más altos se demuestra que Castilla La Mancha es una de las comunidades autónomas con los precios más altos