En CienciaTres de A Vivir Castilla-La Mancha hablamos de la construcción megalítica de Totanés

Voz 1934 00:00 el tema que Nostra en hoy nuestros científicos a mí me encanta y además tiene una historia también divertida o la María José como es tal María José Ruiz hola o buenos días muy bien y tú muy bien me alegro encantada de recibir te una semana más que estás con Sergio Isabel Isabel es miembro desde el principio yo del equipo de ciencia a la carta y además arqueólogo de cotas seis seis siete hará

Voz 1 00:24 a él qué es eso de cotas seis seis siete

Voz 1934 00:27 Nos va a contar una cosa sobre un hallazgo que han hecho en Totanés que podría ser un fenómeno megalítico podría ser un un afloramiento de de una construcción megalítica que bueno bienvenido a Sergio hola

Voz 2 00:41 buenos días empezamos primero esto de cotas

Voz 1 00:43 siete que si cotas diecisiete un grupo de estudios

Voz 2 00:47 de Historia de arqueología de Patrimonio el final que bueno nacimos hace una serie de años sobre todo en la provincia de Toledo y también un poco en la Comunidad de Madrid nos centramos en pequeños espacios que tienen algún valor patrimonial sobre todo vinculado a poblaciones que suelen ser también pequeñas intentamos un poco ayudarles a sacar provecho de ese patrimonio sus recursos que tienen pues darlos a conocer que la gente podrá visitar los que se cree un poco de lo que llamamos economía también el pueblo que hayan poco de turismo eso que a veces parece muy difícil pues cuando tienes a gente que te ayuda que te asesora pues se convierte en algo que luego pues a partir de pequeñas subvenciones a partir de pequeños esfuerzo de los ayuntamientos consiguen sacar un poco de provecho a esos recursos que tienen que luego pueden crear atractivos y crear también empleos

Voz 1934 01:36 claro también alineadas lo que nuestra eso

Voz 2 01:38 no sé si eso es esa mismo es lo que estamos intentando hacer en Totanés yo decía que es una historia

Voz 1934 01:43 la divertida ahí también muy interesante porque es que los vecinos de Totanés llevan mucho tiempo sospechando que esas piedras que convivían con ellos pues no era anal

Voz 3 01:54 algo hay que que que

Voz 1934 01:57 no sirviese para nada como cualquier piedra querían algo especial

Voz 2 02:00 claro es que eso eso suele pasar mucho el lo en los sitios pequeños que siempre que vas te dicen es que aquí hay algo que es de los moros porque se llama el castillo lo moro soul la tumba de los moros o el tesoro de los moros hoy algo que es antiguo Un puente romano algo siempre tienen alguna referencia de que hay algo muchas veces ellos son los que viven allí todo el día lo conocen mucho mejor que nosotros saber lo que saben que es antiguo no saben exactamente qué es pero le dan un valor y entonces la idea con el caso de Totanés buenos lo estábamos una iniciativa completamente diferente con la Diputación la universidad haciendo una exposición sobre verraco sobre un patrimonio que es bretón de El Hierro completamente de los toros

Voz 1934 02:33 piedra como los toros de ISAF

Voz 2 02:36 pues ese tipo de toros ayuno en la plaza de Totanés entonces yendo hace unas fotografías al toro no dio nos encontramos con el alcalde y el alcalde Nos cuenta que tienen algo que no saben que es de piedra pero que es antiguo y que tenemos que ir a verlo porque seguro que salvo

Voz 1934 02:51 que curioso claves finalmente los convence

Voz 2 02:53 esto es un proceso de están trabajando otra cosa plan convéncenos Lía que nosotros no dejamos guiar fácilmente íbamos a ver el el la estructura pasamos a través de una arboleda un pinar que está repoblado oí traspasarlo vemos como una especie de Van Gaal que baja de granito en medio de ese Van Gaal pues aparece una estructura que a su madre de uno no es serio de piedras Hincada algunas piedras que se más becas pero piedras colocadas que están en círculo y claro ellos sabían la propia gente al pueblo que salgan trópico que lo han colocado la mano del hombre lo que no saben es nosotros todavía tampoco

Voz 1934 03:27 cuándo ni quién nipona Clamente

Voz 2 03:29 eso es lo que estamos intentando averiguar pero según lo veis

Voz 1934 03:32 tú dices claro este tipo de estructuras suelen vincular

Voz 2 03:34 el fenómeno del megalitismo a ese fenómeno que han construcciones en piedra todo lo que nos falta es para certificar que es megalítico encontrar materiales encontrar por así decir pruebas que no llevan a decir esto es algo que se asocia este periodo a ver

Voz 1934 03:49 mi papel aquí es intentar que me lo cuentes porque claro yo no soy que

Voz 4 03:53 llega desvelar hoy igual aunque

Voz 1934 03:56 no hemos dado el periodo megalítico pero no nos acordamos con hechos que no me acuerdo de pole entonces los tienes que explicar un poquito qué es eso de el periodo megalítico y qué tipo de construcciones así es que haya en la mentalidad de la gente podemos encontrar en ese periodo

Voz 2 04:09 pues es que el fenómeno del megalitismo en sí no podemos decir que es un periodo es un fenómeno hablaremos algo que se expande por Europa y el Mediterráneo incluso varias otras zonas del mundo surge en un momento que es entre el neón crítico no situamos para situar a la gente pues algún periodo que Samuel mes olímpico el justamente anterior entre diez mil y cinco mil años en que la gente se movía la gente se iba moviendo desde un sitio que todavía eran nómadas se establecían por ejemplo en un valle cuando con en los recursos de ese territorio se movían nación la lo que pasa que en ese periodo al Tour a tus muertos pueblos podías dejar en una cueva los pudiese entrar en determinado pero no les hacías ningún tipo de construcción más porque tú seguía te ibas a lo que pasa que luego llega el Neolítico llegó la agricultura la gente se estabiliza separa se vuelve sedentaria bien un territorio claro de alguna manera hay que apropiarse de ese territorio pues en ese apropia miento del territorio influyen muchas cosas himno y una de las cosas que apareció fue el megalitismo en el neolítico aunque luego se va a extender también al calcolítico a la primera etapa de la Edad de los Metales que la edad gol eh pues también va surge este este fenómeno construcciones con piedra que la más conocida yo creo la Península Ibérica son generalmente los dólmenes si hacemos el Many ir que es la más sencilla es como una piedra Hincada de hecho significa piedra alta deviene la palabra esto

Voz 1934 05:23 el venir es el que transportado Belli exactamente

Voz 2 05:25 no es justo que para que que retroceder lo mucho en este caso retroceden mucho más hacemos como hace cinco mil cuatro mil años entonces está el formato más sencillo que son estas piedras incas y luego está el formato de los dólmenes que más conocido en la Península Ibérica que son estos Dólmenes lo que decíamos antes antes a tus muertos en una cueva en cualquier sitio los enterraban como fuera pero ahora tienes que demostrar que esta tierra es tuya ya

Voz 1934 05:49 estoy equivocada un dolmen es una estructura básicamente con tres piedras una jefa de otras dos eso

Voz 2 05:56 pero eso es lo que más eso es lo que se puede conservar hoy los hay mono más pequeño más sencillos como una una cámara cinqueña con un pasillo o una entrada simplemente en todos los puede haber más sencillos de los pueda haber grandísimos más de una referencia a los que lo más famosos de la península ahora mismo yo creo que son los dólmenes de Antequera el año pasado hasta hace año y medio ya les declararon patrimonio mundial por la Unesco son tres dolmenes grandísimos bajo y muy gran saquen los hay de todos los tamaños hay dejó claro

Voz 1934 06:21 Nuestros todos nuestros monumentos ahora a nuestros muertos

Voz 2 06:24 igual dos y los hay muy grande intenta ser una manera de enterrar pero por así decir comunitaria va haber varios tímidos enterrados entró hay un espacio que es una cámara funeraria incurre generalmente un corredor una entrada que da acceso pero el dolmen la curiosidad que vemos las tres piedras angulares cuatro las quince a las veinte pero en aquella época no se veía una piedra Se veía una colina porque se creaba una colina artificial entraba por el corredor dentro estaba la Cámara sea realmente

Voz 1934 06:51 esto a la estructura que soportaba la colina que había por encima muy bien muy curioso

Voz 2 06:55 pues eso es lo que hoy es que la el pasado es extraño

Voz 1934 06:58 claro y entonces estas formaciones circulares estos como lo de Totanés que podría exacto

Voz 2 07:03 todo lo de Totanés está la está la duda no nos parece que sea un mono un dolmen a la que han quitado el techo porque es un círculo muy amplio tiene como quince metros de diámetro es grande y las piedras no son vidas tan grandes para sostener tendría incluso que tener como pilares por el centro para eso

Voz 1934 07:17 sí claro lo las típicas migas

Voz 2 07:20 la Liga las vigas de la época la cosa es que en este caso tenemos que no es en el Chrome hay otro tipología que no se contra todavía que es este de Chrome el círculo de piedras el más famoso Stoner que esta la verdad es Danes lleno el reinicio en el sur del en el Reino Unido en el del Reino Unido es así si pensaba que estábamos arriba fíjate esto es Inglaterra todavía les suena verdad es para esto significa en realidad la es como aproximadamente Corona de piedras por una idea de que es un círculo claramente que es una corona la cosa es que que son los leches generalmente pues pasa como con los menores en marcan que hay un enterramiento o un marcador territorial algo que te indica algún detalle del paisaje que llevaba algo grabado o pintado pues qué pasa con los Crown les pasa igual puede que haya enterramiento o generalmente qué es lo que pasa no hay enterramiento son espacios de reunión donde podía hacerse un ritual religioso en muchos casos como les pasa a los dólmenes están vinculados a fenómenos de las estaciones del paso del tiempo y fenómenos astrales o se relacionan con el paisaje a lo mejor la entrada de un Crumb la entrada de un dolmen te permite ver el ascenso del sol en el solsticio hola cómo pasan Stoner o te como en uno de los dólmenes de Antequera justamente a través del corredor del dolmen ves una montaña al fondo que debía tener un significado especial para ellos

Voz 1934 08:35 ese es el trabajo que os queda ahora no eso es el trabajo que ha significado buscar pruebas de que eso efectivamente es megalítico matarlo matarlo si no

Voz 2 08:43 eso es lo que tenemos buen y cómo lo vais a hacer qué tipo de técnico

Voz 1934 08:46 las utiliza para hacer esto porque claro yo veo allí Sara te pasará igual nosotros mejorar

Voz 4 08:51 a mi culo de piedras a un arqueólogo en muchas cosas

Voz 2 08:56 pero es que parte de desenredar los dedicamos entonces tenemos tenemos varía tenemos como varían metodologías que utilizamos la fundamental arqueológica pues pasa documentarlo todo dibujar lo todo limpiar también las piedras para ver si tienen grabados por ejemplo si tienen algún tipo de pintura algún resto de pintura antigua cazoletas que son una especie de orificios antiguos que los hacen lo verraco es también lo tienen y eso denota que tienen mucha antigüedad las estructuras y luego cuando hagamos un proceso de excavación pues ya sabe que los arqueólogos Lemos la tierra por capas sí ha depositado la tierra en cada paquete lo que te vas encontrando te indica por el material que hay un una cronología distinta si Allen bajar dentro de la estructura encontramos material calcolítico del Neolítico nos ayuda a decir esto es pertenece al fenómeno del megalitismo

Voz 1934 09:43 pero si seguís hacia abajo y encontráis algo anterior ya podéis decir que vale que en el calcolítico utilizaban la estructura pero que es anterior porque hay otras cosas así

Voz 2 09:50 es así lo hacéis como la imagen que tenemos no

Voz 1934 09:53 lo de los los que no hacemos arqueología El arqueólogo en plan excavar hice pollito o también utiliza alguna técnica de pues no sé que os permitan no tener que estar Labarta aseguró que hasta de tu campo hay algo la química bien a bien seguro

Voz 2 10:07 en una de las tenía que vamos a través del metro es como porque también usamos varias tenía como el metro no permite por así decir escanear partes del suelo en este caso me meto metros merecía algún tipo de materiales metálicos identificar dónde se sitúan dentro de la estructura es una manera sin todavía necesidad de excavar claro poder ver que son más interesantes luego para trabajar entonces eso es una tenía que vamos a emplear

Voz 1934 10:31 sí claro porque vamos a ver en la Edad del Cobre ese utilizaban unos materiales en la del hierro otro tal no todos son magnéticos entonces magnético que significa que reaccionan cuando uno les pone un imán grande cerca Magneto metros básicamente es lo está generando un campo magnético claro entonces efectivamente eso sin caballos lo puede os lo puede facilitar algún tipo de análisis de tipo químico

Voz 2 10:50 sí bueno no sé si tipo químico lo que vamos a hacer es recoger la tierra sí que sacamos durante la excavación esto que os digo de las capas pues recoger de las diferentes capas y las que más sean más interesantes analizar la tierra de Don maneras un análisis que se llama Paulino lógico a esos son pólenes que son me los sé qué sana esos son los que se llama análisis de micro restos porque no los vemos los polen no se ven por el ojo humano entonces esto se lo llevan directamente a la toda la tierra y allí ya por un proceso ellos con microscopio ven los pólenes los comparan con con un montón de libros no ellos tienen los tipos de ponen en este polen nacer de conoce con encinas con Quercus y entonces te dicen pues que la habitación aproximadamente os alrededores es muy interesante por lo que decía eran comunidades agrícolas el espacio vinculada a la agricultura o alrededor había un bosque de este espacio hay uno hay bosque hoy hay unos cuantos pinos del Pinar eso es lo que tampoco sabemos nos ayuda a tener esa ese ideas y al mismo tiempo la misma tierra la flota vamos flotación y lo que hacemos es ver si hay macro restos ojo que exhibe el ojo humano semillas por ejemplo porque podía haber algún tipo de ritual religioso que pasa por ejemplo por ofrendas y que se quemaran semillas lo que da algunos de esos restos de las semillas quemadas ambos atrocidad claro son la excavación arqueológica según avanzamos ahí pueda aparecer las cerámicas pues cerámica o industrialíticas piedra canta hallado para hacer herramientas porque recordemos que no tengo concentrar el trabajo de los metales bien como decías claro entonces de manera que tienen que usar esos materiales que son de piedra

Voz 1934 12:14 desde luego interesantísimo entre sí si me dan ganas de India Totanés yo tengo que hacer aquí una pregunta esto vamos a ver un una excavación arqueológica de este tipo estamos hablando de años verdad o quizá menos no sé yo no me hago le ha

Voz 2 12:29 no depende un poco de lo que quieras excavar en el caso de una estructura como ésta pues no no van a ser años pueden ser meses y además lo vamos a hacer no vamos a excavar toda la estructura de golpe vamos a excavar por así decir si lo hemos dividido en cuatro hemos pasado como dos ejes lo hemos hecho como como un círculo lo hemos hecho en que sitos vamos en cuatro esos pues vamos a hacer uno de los que eso es lo que vamos a hacer en esta intervención primero vamos a destapar lo hemos limpiado bien todo ahora cuando nos de una ampliación del permiso arqueológico vamos a ver si es escavar pero sólo una de las partes luego el más con el Magneto Metro con toda la información que tengamos que eso sí lo vamos a tener esta parte decidiremos cuál de las partes más interesante ampliar luego la excavación pero esto es un periodo en principio que claro nosotros podemos tardar unas semanas unos meses en hacer este trabajo pero claro luego según vayas queriendo hacer más cosas porque a lo mejor este veces estudiar un poco el paisaje de alrededores es es es ver qué materiales aparecen pero luego se puede ir haciendo mucho más trabajamos bueno a Cobo elaboramos Home

Voz 1934 13:24 de muy muy me ha generado mucha curiosidad lo de la relación con la astronomía tenéis también que hablar con astrónomos para ver si encuentra algún tipo de relación con

Voz 2 13:33 pero es que los fenómenos megabyte de megalíticos están muy vinculados con con el cielo es que el paisaje no solamente el paisaje del suelo para también es el paisaje del cielo todo se relaciona pensemos que el tiempo no funciona como ahora no había relojes en esta época y como sabe el avance de las estaciones el avance el tiempo tú dejas de manera determinada los fenómenos astronómicos son fundamentales para saber cómo se movía el tiempo pero son muchos de estos sitios están vinculados como son como calendarios como relojes claro que te ayudan a saber cómo van los fenómenos astronómicos y cómo pasa el año pensamos recuerda que son que son agricultores y ganaderos sin saber muy bien

Voz 4 14:09 las estaciones lleva yo de él si llega el sol fundamenta

Voz 1934 14:12 pero interesante importante porque esto está directamente relacionada además con un evento de ciencia claro está porque es que claro aquí todo esto hablar de un círculo de piedra muy grande tal la gente no se lo imagina lo que quiero quererla lo quiere lo quieren ver de la mano de ese siete de ciencia a la carta el domingo veintitrés los llevamos a ver el la estructura megalítica que bueno a ver el domingo veintitrés pero quiénes van

Voz 2 14:36 pues vamos a estar varios de los miembros del equipo de investigación pues seguramente al profesor Juan Pereira de la Universidad también va a venir Enrique que es de la Diputación de Toledo

Voz 1934 14:45 qué tal el paisaje la verdad es que me habían bien

Voz 2 14:48 tal a conciencia la carta ya algunas veces y luego también va a venir una banda Pérez verde eso es que se que es astrónomo ya vamos a poner claro esa parte de la astronomía que él Nos va

Voz 1934 14:58 la fecha no está elegida al azar no no está elegida al azar porque quiere que pasa el veintitrés veintitrés es el equinoccio claro entonces eso no os acordáis de los Dólmenes

Voz 2 15:06 antes hablábamos de Antequera pues en el de Viera por ejemplo sólo hay dos días al año en que la luz pasa a través de la da a través del corredor y se mete en la cámara funeraria son los dos días del equinoccio

Voz 1934 15:17 entonces vamos a ver si pasaba vamos a poner

Voz 4 15:19 vamos a todo el que quiera que voy a perder eh

Voz 1934 15:23 pero no no hace falta inscripción sino no lo cuenta de ello

Voz 2 15:26 la inscripción primero va a haber un punto de encuentro en el propio pueblo en Totanés y desplazar hemos hasta el sitio porque claro vamos a poner también la dirección del lugar pero claro es carretera búlgara Totanés entonces de tiempo indeterminado desde el pueblo se van a hacer indicaciones entonces si se va a la plaza de Totanés después de de cómo llegaron Aaron Iván al al entorno a las siete y media es como cuando empezando en la plaza

Voz 1934 15:50 de Totanés a las siete y media se va a ser un éxito estoy segura por cierto las imágenes que los oyentes se mueren de ganas de verlo también las pueden ver en Castilla La Mancha punto com en un ratito a verse no se acaba el tiempo chicos y y no nos podemos olvidar para para porque claro hay que elegir una mujer acordarnos de una mujer que ha hecho cosas importantes por la ciencia y también nos tenía que dar una recomendación entonces de que mujer nos acordamos hoy

Voz 2 16:15 pues vamos a hablar de una profesora de una catedrática de Alcalá de Henares Primitiva Bueno Ramírez y para los amigos mini bueno una arqueóloga que es especialista en este mundo del megalitismo crème la hemos querido hacer un reconocimiento especial porque antes el mundo del megalitismo en la provincia de Toledo y realmente en la meseta sur no era prácticamente conocido no semen encontrado dólmenes no habían encontrado los poblados relacionados con los dólmenes de madera que era como un vacío aquí no había gente en el Neolítico y en el la Edad del Cobre gracias a los estudios de mini que insistió mucho en investigar este periodo históricos encontraron dólmenes primero el de Azután luego el de la estrella y poco a poco ha ido ampliándose la investigación y hoy podemos decir que hay megalitismo en la provincia de Toledo ahí ese mundo funerario y además lo que estamos encontrando también es los poblados de ahí gente en esta época ahí nos ayuda a conocer ese Peridis te digo que era más desconocida y por eso la queremos hacer una mención especial muchas gracias

Voz 1934 17:08 yo no soy un trabajo claro que sí ole íbamos y eso también lo ha recomendado Sergio eh yo no lo he visto pero prometo que lo voy a ver la mirada de los Dolmen

Voz 2 17:17 en es que este programa de que él se puede ver en Televisión Española la carta verdad si dentro de un programa que Sama crónicas que imagino que mucho conocerán antes ese ponía en La dos de Televisión Española pues en marzo de dos mil dieciséis poquito antes de que fueran declarados los dólmenes Patrimonio de los dólmenes de Antequera hicieron un programa especial entonces lo hicieron en cuatro en una calidad impresionante todo esto que hemos estamos hablando del mundo desde el neolítico del calcolítico del megalitismo te lo explican pero con un ejemplo demencial para el mundo que es este espacio Patrimonio de la Humanidad merece mucho la pena verlo porque trabajado muchos profesores muchos historiadores y mucha gente que trabaja directamente allí los propios guías aparecen itrio explica gente cercana que trabaja en el día a día es muy recomendable merece la pena para acercarse al megalitismo

Voz 1934 18:02 oye genial yo también lo voy a ver María José oye por supuesto ya lo saben todo sobre este evento y muchos otros en tres uves dobles punto ciencia la carta punto com estáis en Twitter en Facebook en Italia pero tengo que hacer un anuncio Cuéntame la la semana de patios que tenemos

Voz 4 18:20 no claro que empezáis mañana empezamos mañana tenemos todo

Voz 1934 18:25 sería de cinco talleres y conferencias en patios de Toledo que nos ha abierto la la Asociación de Patios de Toledo muy amablemente y empezamos mañana en Tendillas cuatro contra mutantes a las siete y media de la tarde Rubén Caballero Gabriel Rodríguez no van a contar si eso de la transmutación de los metales en oro que decían los alquimistas tenía razón de ser de hecho eso qué pasa en todo el programa completo de las cinco de los cinco talleres lo tienen en en la página web para el de niños que es el viernes hay que apuntar inscripción hay un formulario hay que entrar en la página web muy facilita así es que que se animen genial muchísimas gracias Sergio Isabel

Voz 2 19:01 daba muchísima gracias a vos muy interesante

Voz 1934 19:03 José Ruiz amiga muchísimas gracias