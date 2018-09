En A Vivir Castilla-La Mancha hablamos del periodo de adaptación en los centros escolares

Voz 1876 00:00 la adaptación al cole se divide de manera distinta en cada centro muchos concertados ni siquiera la tienen al igual que los privados y en los colegios públicos encontramos pues eh varias modalidades días semanas e incluso un mes de horarios de locura para que los que se adapten adecuadamente al colegio muchos profesores lo defienden otros no hoy en cuanto a los pedagogos pues también hay distintas opiniones sirve la adaptación para algo se está haciendo de la manera de cada vamos a hablar de todo esto primeramente con Jesús Jarque es educador orientador y pedagogo y autor de la web familia hay Cole punto com buenos días Jesús buenos días muy buenos días en Zara meternos en faena Jesús me gustaría que escuchas es a todos los oyentes los de todos los oyentes también los testimonios recogidos a las puertas de un centro escolar de Castilla La Mancha en pleno periodo de adaptación

Voz 0272 00:52 pues eh la adaptación es buena para los niños pero cómo está organizada actualmente pienso que no es una adaptación correcta que realmente lo que bueno lo que hacemos es hacerles un poco lío porque ni se adaptan lo primero al madrugón porque entran a las once de la mañana Ny bueno ni es una adaptación progresiva porque va aumentando de muy poco a poco las horas que que realmente no es una adaptación y es una actuación muy larga se ha alargado un poco la agonía de los

Voz 1 01:23 niños desde mi punto de vista y que nos complica muchísimo a las madres trabajadoras e hijos mi hijo además a la guardería sí

Voz 0272 01:31 que creo que tampoco

Voz 2 01:34 necesita de adaptación lo que me parece que

Voz 3 01:36 curioso es que en los concertados no haya periodo de adaptación en los públicos si lo que me parece más curioso

Voz 4 01:43 me parece muy injusto un ahora cuenta de que no se adaptan mejor viviendo por la mañana hasta cuando toque al principio bueno llorar un poquito al día siguiente menos menos hasta que no llores

Voz 1876 01:56 Jesús es necesaria la adaptación

Voz 0075 01:59 bueno lo que hemos visto a lo largo de estos años aunque tengo experiencia es que es una medida adecuada digamos que incluirla las razones que dan los padres pues en muchos casos no le falta razón pues si digamos que es la menos mala ni pensando en los niños que mucho de ellos pues necesita esa incorporación progresiva a la escuela el para algunos pues no el y dolorosa ni dificultosa pero para otros niños que un número grande el hecho de separarse de su madre el pasar unas horas al principio de conocido pues si precisa es esa adaptación en para que no siga bueno no sufran no no es algo traumático pero que si les haga más llevadero

Voz 1876 02:45 pero de todos modos vale de acuerdo es necesaria una adaptación pero los modelos que se escoge son los adecuados porque estamos hablando en este caso los padres contaban a los micrófonos de la SER es que claro mi hijo entra hoy a las once y cuarto no se está adaptando a madrugar luego además va a estar solo una hora entre Eva estamos hablando de este modelo que además es muy utilizado luego la segunda semana entra a las nueve y sale antes esta es la mejor forma para que el pequeño se adapte

Voz 0075 03:14 si no es la forma perfecta pero bueno da da da Organización ABC de los centros es un poco la que la que se puede encontrar la razón a la siguiente lo suyo sería que todos los niños entrar

Voz 5 03:26 es la primera obra las nueve estuvieran

Voz 0075 03:28 el tiempo limitado hizo fuera Garbo eso no es posible lo que se hacen son con no se EMI en nuestro centro hay tres grupos entonces cada grupo tiró una buena entrada si es verdad que lo que trae a las once pues no se trata tema decorar viene madrugar esos es cierto pero cuando hay grupos numerosos no hay otra opción mejor para ello la normativa ya establecidos en la legislación educativa de Castilla La Mancha establece que debe de haber una incorporación progresiva que cada centro será organiza como quiera pues al final a lo largo de los años de experiencia sea decidido un poco estoy el modelo sé que es el que yo creo que mayoritario no que es el de primera semana sólo se va a cuarenta y cinco minutos en distintos grupos segunda semana hora media la tercera semana normalizado ese así un poco con la experiencia el que sea acordados ha decidido por los equipos de profesores es que es el el mejor así me permitía a lo mejor el menos malo

Voz 1876 04:30 como experto cuál crees que que sería el mejor modelo que sería lo ideal para que la adaptación fuese la más positiva para los pequeños

Voz 0075 04:40 pobre la ideal puestos a soñar lo ves digamos de cómo hacer un brindis habló lo ideal es que primero las clases no instruir tuviera muchos menos alumnos

Voz 6 04:49 en lugar de veinticinco alumnos entre uno de veinte a veinticinco que hubiera mucho menos niños entonces se podría tener mejor de a lo mejor

Voz 0075 04:59 que con ese número más reducido pues se podría hacer una primera semana media jornada entrarán a nueve y servir a media mañana y a lo mejor la siguiente semana hacéis lo ya de manera continua hay niños que haberla que le cuesta incluso termina el periodo de adaptación y siguen llorando les sigue costando venir al colegio adaptarse pasan la mañana llorando pero bueno con ese modelo comentó Si se solventa haría prácticamente el noventa por ciento pero eso a día de hoy la mayoría de los centros Bretón ciudad decapitaciones es inviable que haya colegio no por menos de veinte alumnos

Voz 1876 05:41 hay niños que se tiran llorando todo el año pero bueno tendría que ser entonces un modelo de adaptación para cada alumno yeso ya así que es absolutamente imposible Jesús Jarque educador orientador pedagogo y profesor muchísimas gracias por charlar

Voz 7 05:54 el rato con nosotros muchas gracias a vosotros

Voz 1876 05:58 el menos malo pero tenemos que recabar otras opiniones tenemos aquí con nosotros a María Sánchez secretaria de Confapa Castilla-La Mancha la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos o la María bienvenida

Voz 1950 06:10 buenos días al muy buenos días bueno

Voz 1876 06:13 según este pedagogo además profesor dice que es que por cuestiones organizativas es imposible hacerlo de otro modo que efectivamente hay digamos una No hay unas directrices exactas sino que el centro escoge cómo hacer este periodo de adaptación que la adaptación es necesaria vosotros qué opina

Voz 1950 06:31 vamos a ver desde el las asociaciones de padres y y en general consideramos que para muchos supone un problema en la sociedad actual la mayoría de los niños ya vienen de de estar escolarizados no de estar en guarderías generalmente en escuelas infantiles con lo cual necesitan un periodo de adaptación breve o en algunos casos no lo necesitan no estos días me cuentan anécdotas de niños que empiezan infantil ir bien ese en esos cincuenta minutos que están en el colegio el primer día no salen diciendo que que que cortito Quique cortito es este cole que no les gusta no pues porque son niños que iban a la escuela infantil están acostumbrados a unos horarios amplios no que son los que los exige la la mala conciliación que tenemos en este país el problema yo creo que es que es tan inconcreto la orden que que rige el periodo de adaptación que están inconcreta que al final cada centro hace lo que considera incluso cada tutor la orden solo se recoge que se puede hacer un periodo de adaptación de diez días no privado de acogida que se llama pero no especifica horarios no especifica el número de niño

Voz 1876 07:50 ya hay centros donde se tres semanas también no sea aquí

Voz 1950 07:53 sea saque será una orientación de esos diez días pero luego cada centro generalmente cada tutor de primero no sí que es verdad que ha acordado un poco con el con el ciclo y el equipo directivo son quienes deciden cómo organizan esos periodos

Voz 1876 08:08 qué supone al final porque son tres semanas

Voz 1950 08:10 en los que nunca hacen el horario completo a lo a lo mejor los últimos dos tres días de las de las tres semanas acuden con niños diferentes nunca están todos juntos en la clase acuden a distintas horas con lo cual tampoco establecen durante tres semanas una rutina de levantarse a cuidar centro no y al final empiezan a establecer esa esa rutina al uno de octubre

Voz 1876 08:36 vosotros que solicita is que las directrices sean claras y que se diga bueno pues tiene que ser así o qué es lo que os gustaría lo que queremos es que igual el qué

Voz 1950 08:45 es tan flexible en cada centro sea tan flexible como cada padre si un padre tiene posibilidad de realizar ese periodo de adaptación dura quiere que sea voluntario van tres semanas puede llevar a su hijo a una hora distinta cada día hizo un tiempo distinto cada día bueno pues que lo decía las familias también no que aquella pero sí

Voz 1876 09:08 son una por motivos laborales o cualquier otra cuestión o porque piense que su hijo no lo necesita y no lo que hay muchos que no lo necesitan como decimos

Voz 1950 09:16 ella bien de estar escolarizados en etapas obligatorias pues que puedan decidir no yo voy a traer a mi hijo a las nueve de la mañana me lo de llegar a la una de las cuestiones que desde la Confederación pues también

Voz 1876 09:30 tenemos que discutir el horario El horario de de julio y septiembre una porque no estáis de acuerdo no tampoco está recoge

Voz 1950 09:39 ha sido el ninguna ningún decreto ninguna orden la ley dice que semanalmente hay veinticinco horas lectivas y no habla de ninguna reducción horaria por Poor pues por altas temperaturas que es la excusa que se suele poner giren en septiembre con lo cual está cumpliendo las ahora lectivas les están quitando a los alumnos una hora lectiva diaria de los días de septiembre de junio

Voz 1876 10:06 María Sánchez secretaria de Confapa Castilla La Mancha muchísimas gracias gracias a eso