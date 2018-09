Ängel Cervantes, decano del Colegio de Abogados de Toledo

Voz 1

00:00

la aparece en el diario oficial pues eh una subvención directa en ningún tipo de concurrente y sin posibilidades pero bueno a una asociación con Dibaba de acuerdo por doscientos treinta mil euros para lo que queda de año para esto mismo es decir entre el turno de oficio entró la justicia gratuita este convenio se avanzaba todo es decir violencia así como lo que serían las agresiones sexuales sí y otros que no quedaban inicialmente cubiertas yo no dudo de de cualquier otra Ana pero me vas a permitir que yo creo que en cuanto a formación especial Sada nadie mejor de verdad creeré que que los abogados castellanomanchegos yo hablo pueblos de Toledo lógicamente en esta formación que ahí están todos las valoraciones las estadísticas no sabemos qué te has esta asociación con qué tipo de letrados esto afecta a abogados y psicólogos recibe una subvención directa publicada aceptan acudimos asociación aglutina asesoramiento jurídico lo sé qué tipo de abogados que quisieran simplemente asesores porque eran abogados colegiados ejercientes algo que está funcionando algo que es apoyo deseo de alguna manera pues no entendemos que ahora ese ánimo de no sé si decir privatizarlos sacarlo fuera de los colegios no ha caído bien ya te digo en el colectivo