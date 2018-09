Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Castilla La Mancha

Voz 1490 00:07 muy buenos días cómo están empezamos desde a vivir Castilla La Mancha de nuevo desde la Feria de Albacete les hablamos desde el stand de la Diputación Provincial en pleno recinto ferial desde dónde van

Voz 1876 00:17 hemos a contarles todo lo que aquí sucede como transcurre esta fiesta de Interés Turístico Internacional en su segunda semana habiendo ya ha superado con creces el millón y medio de habitantes y aunque la previsión daba lluvias por el momento tenemos un sol espléndido es que cruzaremos los dedos Cristina castellanos compañera qué tal buenos días

Voz 2 00:35 hola qué tal muy cómo estás te no tú ya como muy integrada no es que estoy aquí hablando con la gente sobre todo que me están contando estos trajes que llevan de manchegos porque hoy como es tradicional también en la feria tiene lugar la exaltación del Traje Manchego y me encuentro con varios miembros del grupo de folclore Abuela Santa Ana ellos son Juanjo se Belén qué tal muy buenas y buenas tardes que ahora ya en un momentito se van hasta los jardines de la feria para dar lugar a esta concentración que cada año que tiene pues una temática específica ellos investigan también durante todo el año recopilan nuevas prendas que nos lo puede contar Jose además

Voz 3 01:15 si el grupo durante estos más de treinta años que lleva investigando las las prendas antiguas de la provincia ha dedicado en la exaltación metraje a una temática hay este año vamos a hablar sobre los pañuelos sobre los diferentes tipos de pañuelos de mujer que hemos encontrado a lo largo y ancho de la provincia

Voz 1876 01:34 ya hay muchos tipos de pañuelos

Voz 3 01:37 sí hay muchos tipos de pañuelo porque en esto de la indumentaria tradicional cuando investigamos todo dependía de las modas del poder adquisitivo de la gente claro entonces dependiendo del periodo en el que hablemos hay unos tipos de pañuelo por ejemplo de material como de seda de lana de algodón y también de la moda más bordado menos bordados

Voz 1876 01:59 de todo un poco además que vemos aquí a una manchega muy bien vestida con uno de estos pañuelos Belén cuéntanos qué llevas porque tienes que estar pasando algo de calor hoy no

Voz 1490 02:09 hombre en las temperaturas están agradables me hace mucho calor

Voz 1876 02:12 por estas ir a una feria explotables sagrada

Voz 4 02:14 también estamos poco acostumbrados también a vestir no entonces cuando nos metemos en el traje también los me mi estamos poner con ese momento y con la época no no es que no nos dice que hacemos los vestimos tú mamá

Voz 5 02:27 la la personalidad de esa persona

Voz 4 02:30 si iba vestida en aquella época lo es todo

Voz 5 02:32 no va a acorde tanto la persona que lleva el traje como Oltra

Voz 4 02:36 eh que también eso es importante

Voz 1876 02:39 luego es importante lo que has dicho que no es disfrazarse sino vestirse astucia manchega Cristina alguna vez

Voz 2 02:45 no yo todavía no he probado a alguien para ir al hombre hombre claro que sí como es este pañuelo que llevas este año por cierto que es la temática

Voz 4 02:54 mira este pañuelo en especial el de pico de Ramos y tiene unos motivos está bordado pero tiene unos motivos chinescas e ya es muy es muy es es es muy bonito

Voz 1876 03:05 en flecos además bueno va va muy bien

Voz 2 03:09 vestida pues nada les dejamos ya que se vayan hasta los Cardin ellos Juanjo cuando la gente se suele concentrar

Voz 6 03:15 pues llevamos ya más de veinte años la exaltación del traje cada año va a más entonces este años que o la segunda parte de la exaltación del traje quería aclarar que también vamos a dedicárselo a grupos con una filosofía de investigación parecía no está el traje antiguo limítrofes a la provincia Albacete y más arriba Taño tenemos con compañeros de Gijón on de Valencia de Murcia de Toledo coqueto de Consuegra tenemos compañero de Ciudad Real que van a venir entonces la segunda parte después explica el tema de los pañuelos vamos a que vea la que vea la gente pues las diferencia o no tantas diferencias que hay una Trump en otras provincias limítrofes de Albacete se suele concentrar en lo que es en el desfile unas doscientas personas y luego a otras quieta seiscientas personas suelen ver ahí en los jardineros estás es un entorno bastante bonito entre los árboles con bastantes sillas solemos por unas trescientas cuatrocientas sillas más o menos se suele suele llenar

Voz 2 04:06 qué más y más gracias invitamos a la gente a que conozcan esas curiosidades por su puesto que sí gracias disfrutar de esa exaltación del Traje Manchego ha sido un placer

Voz 1876 04:14 Cristina que de por aquí vale que luego volvemos contigo que nos queda por delante una hora de radio regional en este especial a vivir Castilla La Mancha desde la Feria de Albacete

Voz 1 04:23 a vivir Castilla La Mancha Sara Cebrián

Voz 7 04:31 charla

Voz 1490 04:38 es la música del niño de las zetas un grupo de la provincia concretamente de Hellín que va a actuar aquí en el stand de la Diputación a las once de están

Voz 1876 04:47 noche y además iban a pasar para contarnos

Voz 1490 04:50 bueno pues todas las cosas para atacarnos también vamos a hacer el cierre musical con ellos

Voz 1876 04:55 quiénes han inaugurado hoy este espacio este stand de la Diputación hace un par de horas han sido los miembros de la agrupación de comparsas de Moros y Cristianos de Almansa que cumplen cuarenta años aquí hay moros cristianos manchega manchegos David González Serrano presidente de la Agrupación muy buenas

Voz 8 05:10 por días

Voz 1876 05:11 bueno trabajáis todo el año para que las fiestas mayores salgan perfectas las fiestas en honor a Nuestra Señora de Belén correcto declaradas de Interés Turístico Nacional que mueven estamos en la Feria pero es que también está muy bien a mucha gente que la verdad que sí es verdad que tenemos

Voz 8 05:27 con la suerte de pertenecer a un colectivo o de presidir la suerte preside un colectivo que componen cerca de dos mil quinientos socios

Voz 1876 05:33 del uno al seis de mayo por si alguien no lo sabe y no ha ido nunca qué tienen de especial por supuesto vosotros vuestra vestimenta verdad pero también un monumento que es básico para para vuestro pueblo

Voz 8 05:46 por supuesto nosotros la fiesta mayor de lo que es la fiesta de Moros existen otras más sano sería tan impresionante si tan bonita sino de tuviéramos ese castillo que tenemos a las espaldas como hemos podido exponer antes de la agrupación de compases un colectivo que cumple este año su cuarenta aniversario dentro de ese cuarenta Aniversario también está el XXX aniversario de las abanderada mayores infantiles que es un cargo representativo del colectivo y a su vez también pues hemos venido a promocionar lo que será la Asamblea Nacional de que celebraremos el próximo mes de marzo veintidós veintitrés y veinticuatro de marzo en Almansa

Voz 1876 06:19 oye que tenéis muchos cumpleaños

Voz 8 06:21 sí la verdad la verdad que este año sí este año se han juntado un poquito y aparte ese gran evento que queremos organizar a nivel nacional de la Unión Nacional de identidad de festera de Moros y Cristianos

Voz 1876 06:31 bueno cuéntame por qué tenemos que ir a esas fiestas de Almansa que lo dirías a todos los oyentes que te escuchan desde todos los puntos de Castilla La Mancha de fuera que no se escuchan también a través de interno

Voz 8 06:40 pues les diría pues que va a decir el presidente de un colectivo y que va a decir un sello de su fiesta juegos que van a ser las mejores fiestas de Moros y quitarnos que van a poder visitar que tenemos un entorno muy singular muy peculiar con el tema del Castillo tenemos una embajada que es genuina solamente de Sáez la única población deberá fiesta de Moros y Cristianos que es hace una Embajada Mora nocturna con pirotecnia con especialistas con actores amateur digamos que se puede recrear una pequeña película de una hora y media en directo con eh llevamos trabajando en otros terminamos la fiestas el día siete de mayo nosotros desde el día diez de mayo ya estamos otra vez liados con todos los preparativos para el año siguiente recuerdo que un colectivo de dos mil quinientas personas diez comparsas muchísimo trabajo que hacer

Voz 1876 07:25 estos hereda de de padres a hijos he visto en el vídeo promocional que hay muchos pequeños es que el que nacen Almansa tiene que salir alguna vez eso está claro no

Voz 8 07:32 pues la verdad que sí es algo que ese por regla general se pasa de padres a hijos hay otros casos como ser el mismo que que mis padres no son festeros pagana no iba para nada eh yo empecé en fiestas con once doce años tuvo un intervalo de otros cinco seis años que no que no pertenece a ninguna con pasa desde el año noventa y ocho noventa y nueve que estoy inmerso dentro de de lleno en las fiestas de del dos mil quince hasta ahora pues teniendo cargo de responsabilidad dentro de la agrupación de comparsa de este colectivo y con muchísimas ganas de seguir trabajando porque la fiesta dar más así

Voz 1395 08:03 creciendo

Voz 1876 08:04 pues enhorabuena por esas fiestas felicidades por todos esos cumpleaños David González Serrano un beso muy grande para todos los vecinos de Almansa

Voz 8 08:12 muchísimas gracias a vosotros por darnos este ratito de Gustavo minutos de la Cadena Ser

Voz 1876 08:17 ante tan pronto gracias

Voz 9 08:19 no no no

Voz 10 08:33 con eh era era era

Voz 1490 08:56 pues dudo

Voz 12 09:05 hay quien aquí

Voz 10 09:32 sí

Voz 1490 09:37 el ambiente el aroma

Voz 1876 09:39 de la feria es fundamental este recinto ferial ya empieza a llenarse de gente Cristina

Voz 2 09:45 veo muchos Albacete en SER mucha gente de fuera multa también tienen extranjeros eh bueno de la provincia estoy aquí con dos chicas que vienen desde Almansa también precisamente para ellas no es su primera feria cuentas lleváis calculáis cuántos años lleva viniendo

Voz 13 10:01 yo la verdad es que lo puedo calcular porque todo ha sido culpa de mi novio se puede decir porque es el que me introdujo un poco en mundo Feria llevo ya doce años viniendo a la física todos los años yo creo que no

Voz 1876 10:10 no falta toda una experta tú también

Voz 14 10:13 yo pues he venido

Voz 4 10:16 durante quince años a la feria porque tenía amigas su estudiando aquí viviendo ETA me he tenido mi época de vivir y trabajar aquí nada pues todos los años solo hemos venir por lo menos un a pasar el día D

Voz 1876 10:31 de la unión de feria este fin de

Voz 2 10:34 Ana es el que ha tocado sabéis que muchísima gente dice que una vez que viene y que conoce la Feria de Albacete ya repite cada año a vosotras que es lo que os hace repetir qué es lo que os gusta más de la feria

Voz 13 10:44 yo creo que como ahora se lleva mucho lo del mañana ni hoy el tarde hola dos cosas yo creo que el ambiente de tapeo de estar con la cervecita por la mañana pero a lo mejor el movimiento que es otra pues eso es otro ambiente al de por la noche no sin merecerlo por supuesto porque no tiene nada que ver pero yo creo conforme tú ahora ningún poco mayor te va gustando cada vez más a lo mejor el momento de mañana a mediodía

Voz 2 11:05 ya en con poco más venir aquí a tomar la caña a comer luego unos mojitos también de tarde y sobretodo la gente que viene de los pueblos puede venir pasar el día hice vuelve a dormir a casa no sí por supuesto

Voz 1876 11:18 tenemos la suerte de que yo cuento por ejemplo con con un amigo que tiene que tiene vivienda aquí entonces

Voz 14 11:24 se cuando venimos eh venir

Voz 4 11:27 son ya aprovechamos Si pasamos la noche

Voz 1876 11:29 es el que tiene un amigo en Albacete tiene un tesoro es bueno él desarman seño pero pero tiene tiene vivienda aquí nada ahí además muy cerquita del recinto ferial está muy cotizada una casa cerca de Hombres G P que es que bueno te podías poner a buscar hotel hace tres meses y nada pero nada pues era increible pues oye chicas que disfrutéis mucho de la feria ella pues no no nos demuestran que se cumple esto de que el que viene a la feria Albacete repite no conozco a nadie que no lo haya hecho Cristina por supuesto hasta luego Sara alta luego bueno eh aquí ya lo están viendo gente de fuera albaceteños no hemos también la presencia política es constante más si son de la tierra lógicamente Aurelia Sánchez consejera de Bienestar Social que tan

Voz 15 12:16 muy bien buenos días muy buenos días

Voz 1876 12:19 usted se ha perdido alguna de una feria

Voz 15 12:21 yo creo que no no no recuerdo ningún año que no haya estado algún día en la feria es cierto que son muchos días eh no creas que que se puede aguantar tanto porque es una feria súper intensa pero yo sí echó la mirada para atrás creo que no me exaltado ni una por lo menos algún día quiénes

Voz 1876 12:40 que más le gusta de la Feria de Albacete

Voz 15 12:42 bueno yo creo que que la Feria de Albacete sobre todo es una feria abierta una feria participativa una feria que es el punto de encuentro por ejemplo de la familia de de los amigos de las amigas que que hace mucho que no ves de pronto de los encuentras el saben que la gente Albacete es un gente como que muy abierta no sé cuándo vamos por el paseo nos vamos cruzando vamos dando besos vamos saludando es lo que decía digo hay gente que que ya la he visto tres veces Le dado seis besos cada vez que la clave en todo el día no cada vez que la B2 B6 o no yo creo que somos gente así y eso eso es bonito no por ejemplo las casetas abiertas a todo el mundo los están abiertos a todo el mundo y luego Moon Inter multi generacional niños jóvenes mayores personas de mediana edad aquí nos damos cita a todos

Voz 1876 13:36 hay algún momento que guarden la memoria especial por lo que sea

Voz 15 13:41 sí bueno muchísimo sobre todo claro aquellos recuerdos de infancia que muchas veces había por ejemplo guiñol aquí en el jardín ellos cosa que que que bueno que que que se ha ido perdiendo unas cosas se han ido perdiendo y otras recuperando es decir todos los recuerdos infantiles ahí quedan cuando cuando no se llegábamos siempre acompañados de nuestros padres también las las primeras salidas cuando comenzamos a ver qué podíamos estar como más tiempo no recoger no más tarde en la feria era el único momento del año en que nos dejaban un poco recogerlos más tarde e hitos esos recuerdo junto con con la cabalgata pues pues están en mi memoria no podría decir muchísimo eso se me ocurren ahora

Voz 1876 14:29 la consejera esta pregunta se la hice el otro día el portavoz del Gobierno Nacho Hernando albaceteña como estén que se sentó el otro día dónde está usted ahora mismo le pregunté si le gustaría abrir la puerta de Hierro con todo lo que eso implica a usted le gustaría

Voz 15 14:43 bueno yo he estado siempre en la apertura de la puerta hierros y a mí lo que me gustaría es que la puerta de hierros fuera abierto siempre por por personas que realmente defiendan la la ciudad de Albacete consigan mejorar la vida de de toda la ciudadanía de Albacete y con hagan objetivo mucho más sociales espero que siempre la persona que abra la puerta de hierros tenga la mirada puesta en el bienestar de la gente de de la ciudad ayer fue

Voz 1876 15:14 día de la discapacidad en la feria eh qué tal fue hubo muchos actos

Voz 15 15:20 bueno fue impresionante impresionante y además participamos todo lo que todo lo que pudimos es decir no solamente acompañamos a la pancarta acompañamos a todas las personas con discapacidad a sus familias a las entidades sino que terminamos bailando aquí en esta pequeña plaza delante de nuestros ojos decir yo creo que participar es la palabra clave en esta feria y ayer su digamos la camiseta como se suele decir llevamos una camiseta del día de la discapacidad y la su damos hasta el final

Voz 1876 15:52 anunciaron consejera ustedes el nuevo concurso para el servicio de teleasistencia ya está a punto de salir imagino que muy prontito ya que mejora hasta incluir

Voz 15 16:01 sí bueno dentro de de los colectivos más queridos que no se olvida nunca cuando hablamos de bienestar son las personas mayores Castilla-La Mancha es es una región muy rural y la gente mayor quiere vivir en sus pueblos quieren vivir en sus casas objetivo conseguir todas las ayudas para que puedan hacerlo por ejemplo ayuda a domicilio teleasistencia este nuevo contrato va a permitir que cada año dos mil personas más tengan esta medallita y una persona al otro lado del teléfono que siempre les va a hacer compañía

Voz 1876 16:35 bueno e Aurelia Sánchez consejera de Bienestar Social de Castilla La Mancha muchísimas gracias

Voz 15 16:41 pues muchísimas gracias que tengáis una feria estupenda que todavía quedan días para disfrutar y buen día gracias buen día

Voz 1876 16:48 Cristina estás con un invitado que creo que se está preparando para la próxima presentación en este están porque se presentan a nada más y nada menos que su pueblo sobrevive y qué mejor quién va a conocer mejor que Santi Cabañero qué tal muy buenas tardes

Voz 1643 17:01 hola buenos días Cristina Sara que tal cómo lleváis la feria

Voz 1876 17:05 se presenta en apenas unos minutitos ya sabes que no paran de pasar actividades Visitación es por el stand de la Diputación como vendemos ceniza te que que poder por qué entendemos quién acercarte

Voz 1643 17:17 pues la verdad es que todos los días presentamos pueblo maravillosos pero hoy es el mío entonces yo estoy especialmente contento especialmente alegre hay ley invito a todo el mundo a que a la una del mediodía estén aquí de la Diputación para conocer las grandes cosas que va a traer hoy ceniza de ceniza ate va a hablar de su economía como no puede ser de otra manera de la agricultura del vino tenemos vinos este año tenemos el mejor rosado de Castilla La Mancha según lo premios Gran Selección la semana pasada en blanco premiaron con el premio estar Cillo de oro en Castilla León tenemos una gran gastronomía tenemos una fiestas maravillosas las fiestas en honor a nuestra abuela Santana con más de trescientos años ya de tradición estará aquí la cofradía tendremos una actuación en directo de lo que llamamos la pita que es una dulzaina valenciana que lleva también desde hace cientos de años eh tocando en ceniza ate en definitiva muy vamos a tener una representación de lo que es nuestro folclore nuestra fiesta nuestra gastronomía y sobre todo pues lo mejor que tenemos satanizar del corazón de sus gentes

Voz 1876 18:18 vamos que plazo si vamos a aprobar ese vino rosado y algún plato así típico que sea también de la provincia a la que podemos animarnos a probar por allí

Voz 1643 18:25 pues me contaba el alcalde que vamos a traer hoy va a haber bollos de mosto hechos con mosto claro un pueblo que se dedica a la viña pues no podían faltar los bollos de mosto las tortas de manteca las tortas de sardina que también son muy típicas de allí y los vinos ya digo los premiados son los rosados y los blancos pero que nadie deje de probar los tintos que a mí particularmente solo

Voz 1876 18:44 pues vamos tomado nota no Cristina sí sí ya me está entrando hambre y todo con con lo que nos está contando muchísimas gracias Santiago Cabañero presidente de la Diputación de Albacete gracias

Voz 16 18:55 nada disfrutar de su pueblo por muchos años muchísimas gracias estáis todos invitados

Voz 1876 18:59 Cristina hasta luego hay más rostros conocidos que se acercan a los micrófonos de la SER

Voz 16 19:05 Juanma Cifuentes como está muy buenas muy bien no también como tú

Voz 1876 19:09 qué alegría tenerte por aquí en carne y hueso te hemos saludado en el programa un montón de veces pero nunca hemos podido coincidir en ferias y la verdad es que lleva unos años que siempre Tato

Voz 16 19:18 a trabajar siempre pero siguió es el que tiene los ojos que tienes hubiese dicho oye

Voz 1876 19:25 el encargado de abrir la programación cultural de este año de la feria con una obra además un homenaje a tus paisanos

Voz 17 19:34 claro yo querría quería hacer en Feria de De Gea a la ciudad de Albacete y a cómo fue su historia no buscar los elementos que le hicieron importante que la hicieron crecer que no la hicieron desaparecer a través de los años y hacer un espectáculo de humor sobre lo que es nuestra identidad sobre lo que en nuestra historia sobre lo que es nuestro folclore nuestra cultura y la verdad que ha funcionado muy bien

Voz 1876 19:53 Albacete mil trescientos setenta y cinco y lógicamente la fecha no está puesta al azar

Voz 17 19:57 no no no claro fue la primera vez que nos concedieron la independencia de la Villa de Chinchilla nos convertimos en Villar entonces fue el inicio de lo que es la actual Ciudad de Albacete

Voz 1876 20:07 dimes e que con esta obra se va a entenderse va comprenderse va a acercar uno más al carácter del albaceteño cuál es el carácter

Voz 16 20:14 pues si tengo que tenemos todos somos no mágicos

Voz 17 20:18 EB de digo en el espectáculo que Cervantes no refleja muy bien el carácter manchego dentro de del Quijote no Ike aunque muchas veces en los identifica con la parte más socarrona de Sancho Panza etc etc pero no hay que olvidar que también el el Quijote la figura del Quijote está inspirada también en los manchegos tenemos mucho de nobleza de idealistas de querer luchar por las contra las injusticias etc etc entonces somos gente que son muy corporativista

Voz 0885 20:44 las que cuando tenemos algún tipo de problema nos unimos

Voz 17 20:46 Arruche abre entre nosotros y luego tenemos esa cosa de nobleza de de generosidad que aunque somos sobrios a la hora de transmitir porque somos castellanos no olvidemos esa cosa castellana que tenemos pero luego cuando nos damos nos damos enteros entonces esa es la parte quizás más

Voz 16 21:01 sí se nota en la feria éste siempre son los albaceteños acogen muchísimo de hecho a la gente si te das cuenta no solamente los albaceteños disfrutando de la feria osea que viene gente de todos los sitios sí sí sin

Voz 1876 21:12 también tienes que hay gente en casa es que no conozco a nadie todos los compañeros de aquí de la SER tienen a alguien durmiendo en su casa por feria

Voz 17 21:18 pues yo mal los amigos Se acuerdan León

Voz 16 21:21 claro claro que tengo bien claro que tengo tengo lo que me apetece

Voz 1876 21:26 oye que estaba hablando con la consejera de Bienestar Social que ayer fue el día de de la discapacidad tú siempre estás con muchísimos proyectos también estás metido en uno que me parece precioso diriges el grupo la ruina de la ONCE una compañía formada por actores con discapacidad visual ir además que te está dando muchísimas alegrías no la verdad que sí

Voz 17 21:46 me empecé hace un año y medio con ellos a trabajar con ellos es un grupo que lleva ya casi treinta años ni sumando Hazas a mucha gente por allí y de repente este año decidimos hacer unos tantos de cordero unos canto de ciego romances y coplas de ciego que habitualmente no lo hace nadie hechas por ciegos por personas invidentes lo llevamos a Almagro ha tenido un éxito terrible y ahora no paran de pedir ese espectáculo en muchísimos vamos a a muchísimos sitios para hacer ese espectáculo que queda estupendo y aparte estamos con la preparación de un espectáculo que se llama ensayando un Don Juan aquí es es humor sobre el Don Juan Tenorio es una compañía que tiene una serie de limitaciones que deciden poner en pie un Don Juan Tenorio y estábamos divirtiendo no es muchísimas una que una exquisita

Voz 1876 22:27 cómo es trabajar con ellos seguro que ha aprendido mucho

Voz 17 22:29 pues está muy bien sabe lo que pasa yo accedí a trabajar con ellos porque vi la disposición que tenían a eh a querer trabaja a Cardiff divertirse a vienen todas las noches a partir de las nueve de la noche después de que cierran sus puestos se vienen directamente ellos a trabajar me tienen bueno me quisieran muchos profesionales tener la la fuerza y el empuje que quieren ellos y luego estoy aprendiendo mucho con ellos porque estoy intentando que el está investigando qué es lo que más le molesta ello donde se sienten más inseguros lógicamente ellos al no ver en el escenario a tienen unas moverse por el escenario claro tienen que conocer está investigando en generar espacios que les ayuden a que pierdan ese miedo a estén seguros hice preste más a la interpretación por ejemplo estoy marcando los suelos con marcas que pueden ellos sentí para no salirse del escenario no tener la sensación de que un anaquel del escenario estoy por ejemplo en el donjuán haciendo toda la función girando alrededor de una mesa enorme que es la mesa de ensayos con los que ellos tienen un punto de apoyo que pasa que eso les da muchísima seguridad a la hora de estar en el escenario y a mí me está ayudando para investigar en forma distintas de proponer a nivel teatral

Voz 1876 23:33 ya te estás haciendo un experto en accesibilidad

Voz 17 23:36 no no pero he pero yo creo que acabaré pero bueno

Voz 16 23:39 yo estoy

Voz 1876 23:40 oye en qué mal cosa que tú siempre al final de piezas hablar y evite bueno pues tengo este proyecto el otro lo demás ya estoy trabajando tengo una idea

Voz 17 23:46 estén hubo muchas cosas este año tengo muchas cosas tengo Marcos de Obregón que soy un espectáculo que es estreno en Almagro que va a tener una gira bastante fuerte que estamos con ellos ahora voy a dirigir un par de funciones un musical que voy a dirigir voy a dirigir una obra de teatro también en fin

Voz 18 24:03 me me voy a Colombia a grabar una serie de televisión

Voz 1876 24:06 no hay muchas muchas muchas cosas

Voz 16 24:09 pero con tu acento albaceteño con el acento no en este caso hablo italiano y que a ver a ver vamos a algo que te dieron sobre lo que tú factible explicando en italiano

Voz 19 24:23 sí pero

Voz 16 24:26 tú tienden a Abu nada

Voz 19 24:28 Lindo dadas

Voz 1490 24:31 a quién ella oye alguien algún aplauso por aquí no lo que Juan Madrid puentes que haces en la feria en la feria

Voz 16 24:41 ahora mismo hoy doy por finalizada la feria me voy a canto la semana que viene en Santander un recital de zarzuela y me voy ahora mismo a ensayar lo con lo que me voy a Madrid lo ensayos

Voz 17 24:52 vamos a Santander el jueves para los ensayos

Voz 1876 24:54 que no pare y que no lo que que pagar

Voz 16 24:57 piso

Voz 1876 24:59 ha sido un placer tenerte espero repetir muchísima suerte L trabajando como siempre vamos

Voz 17 25:05 la gracias por cubrir siempre mis noticias si os agradezco de corazón con porque conmigo

Voz 1876 25:10 un besazo gracias

Voz 1490 26:04 ahora hablamos de toros mano

Voz 1876 26:07 es director de programa Los Toros qué tal va eso

Voz 1395 26:09 bueno pues estamos un poquito tristes no

Voz 20 26:12 el que no por ella con lo de

Voz 1395 26:16 ha perdido lo vamos a ver ha perdido a Misión Imposible y ya no va a tener división el a mantener de momento su ojo pero con el tiempo lo cambiarán pueblos por otro que no que no lo sé porque al final tiene que quiere hacer eso hay que darlo por seguro que que no va a televisión nunca más en el ojo inició a partir de ahí bueno casos de toreros que todo eso se paran de pero es una pena no porque es un luchador un hombre que ha tenido muy mala suerte en un principio has quedado muchísimo para conseguir algo al llegar a triunfar en Madrid que nos respeto relacionados y cuando todo parece que si no se arregla un poquito llega esto no es una pena además de la acogida fue tremenda no quiso entrar a mira luego si es que es que la cornada estaba en el callejón salta salta tiró el capote salta al callejón y te dice me me han vaciado me ha vaciado el ojo el golpe de Boca era madre mía qué horror buenas tardes

Voz 0885 27:21 pues y además todo sucedió donde que en el puesto de nosotros estábamos estábamos a tres metros de pronto me vino ya los médicos todo el mundo ahí porque le había cerrado creíamos que en un principio eran un hematoma abre un plazo que con la pala del pitón que no habría entrado en la punta del pitó pero ya empezaron Un fotógrafo nuestro empezó a a mandar fotografía hice veía cómo el pitón había introducido por la parte lateral de loco intentar

Voz 16 27:48 para abrirle estaba totalmente rojo no estaba ensangrentado y ese era un problema que ya Jesús Cuesta al médico a título claro porque si sangre al menos

Voz 1395 27:58 la pena

Voz 16 27:59 internas y el valor que le echó porque además no

Voz 1395 28:01 quiso pasar por la enfermería siguió toreando hasta matar al toro y era imposible no bueno en cada momento había que salir los banderilleros con una toalla porque estaba tenía isla pero le da su apoderado se les tuvo su

Voz 0885 28:15 más su menos con él apoderará no quería que siguiese Juan Diego y la verdad es que fue un momento un poco tenso o no pero aguantó hasta el final y fue tremendo

Voz 1490 28:23 ha habido alegrías hombre vamos vamos a contar las cosas

Voz 1876 28:26 buenas sobre si no madre diría es porque

Voz 1395 28:28 perdía con la de Miura embistieron cuatro miuras y estuvieron Ben Ali Serrano no y luego gente de aquí no aquí hay un chaval que es una maravilla chavalín Seaman Molina pero hay que apuntarlo porque hay otro que se llama Felipe inglés como son los dos bueno más grande otra más bajito pero son dos maravillas de de de novilleros esta es una tierra que produce toreros porque Cataluña fantástica fantástica apuntar esos dos nombres porque para ser las eh Molina Felipe no y luego Pinar que es de la tierra también salía por la puerta grande Roca Rey que es el el que nos rompen la pana este año no puso de rodillas a Ponce y a decir que lo que tuviera que torear de rodillas para poder triunfar también no hizo ya ayer bueno anteayer fue esta vez de Roca Rey que no hay que perdérselo Roca Rey ahora mismo en general no ayer pues de Ureña estuvo muy bien Ginés Marín pero eso nota triste no de de Paco Ureña que además ha sido conocida es es la mejor persona un hombre tímido un hombre bueno entonces lo puro y sin embargo lejos le tocó le tocó tocó y ahora pues a ver qué pasa tiene que recuperarse que te estarlo el caso de Padilla que es mucho más grave que que del porque lo dejaría fuera un destrozo de toda la cara y bueno pues ahí está el hombre que toreando no siete años se separan tira la obra ya siete años Si bueno pero es una pena una pena porque porque ya no está en plenitud de facultades la vista es muy importante no

Voz 1876 29:57 y hoy hoy pedazo de cartel

Voz 1395 30:00 o tenemos la Sebastián Castella que sea el francés francese con con abuelo español quede porque Grace la gracia de de que se llama Castilla pero es porque el abuelo fuera inmigrante a a Francia a trabajar como sino también de decían este es Castellà castellano

Voz 1876 30:18 a claro bienes sino de suelo

Voz 1395 30:20 el castellano y el apellido por la madre polaca con Manzanares siempre hay que esperar a Manzanares no Carretero que es un chaval que torea muy poco pero que le dio la alternativa en Alicante y que tiene paciencia pero mucha calidad Carretero no lo olvidemos

Voz 1876 30:38 oye la afición

Voz 1395 30:39 la decisión respondiendo a esa plaza es muy seria han hecho que una plaza II en la plaza de primera el toro que sabes de primera el toro que Saleh menos Madrid valdría para vale para Palencia vale para Sevilla va deparando Bilbao vale para todos los sitios y por eso la gente viene porque hay mucha seriedad ahí se hace una cosa muy bien no pero yo creo que esta feria al que en la salud que tiene gracias a la seriedad que si ahí no es una feria que recomendar yo vine hace veintitantos años

Voz 1876 31:05 Penti tanto si si viene veneno

Voz 1395 31:07 la todos los iban a la gente lo feliz que iban a Murcia Murcia tenía casi tantas corridas como como aquí por un toro muy chiquito mucha merienda pasaba bien al final esto se mantiene e con todas las que tenía eje cuántas son boca en total

Voz 16 31:22 diez y diez este bueno más una novillada sin caballos

Voz 1395 31:27 es Murcia que quiere preciosas simpatizaba ha pasado de diez a tres fíjate has sería la seriedad la categoría

Voz 1876 31:36 mejores momento saber hasta el momento

Voz 0885 31:38 pero lo de Roca Rey ha sido impactante el descubrimiento el novillero José Fernando Molina junto a otro novillero que Sergio Felipe yo creo que ha habido cosa muy importante es verdad que a lo mejor no es tan ex tan exitosa pero lo que ha tenido es muy contundente la entrega de de Enrique Ponce de Julián López El Juli de verse con un chaval de veintiuno año que es el que ahora mismo está mandando toreo yo creo que ya he vivido cosas muy positiva el el los rejones la lástima es que se suspendieron y dos no pudieron salir

Voz 1876 32:08 eso fue el segundo día adicional

Voz 1395 32:12 no no la del grupo no todo el mundo mojado es problema no era ése es que sale la gente salió se suspendió el final de la corrida la gente quería salir para ir a su casa pero es que está lloviendo y la gente estuvo duchado durante una hora pero allí pues tremendo no pero bueno el diluvio

Voz 0885 32:29 no llegábamos con esas secuelas del agua eh porque los hay que se pueden quitar de enmedio pero los hay que tenemos que esta hasta que se suspende

Voz 1876 32:36 sí que sigue viviendo la feria también no sé hay disfrutando la que vosotros estáis trabajando pero también disfrutándola al pie del cañón

Voz 0885 32:43 esta feria es es muy muy festera esta feria se vive muchísimo desde por la mañana hasta por la noche no nosotros no tenemos oportunidad es que salimos de el el la tertulia que terminamos

Voz 1395 32:54 las empezamos ahora si no yo veía claro la corrida entera hay por la noche la tertulia cuando termina son las once y pico las la ESO y a partir de ahí tienes a la duda sí

Voz 16 33:05 yo claro o bien me retire aunque es ya es tarde pues complicado no reciente pero bueno no pasa nada no hombre que ya está en la feria ya que durante diez días

Voz 1876 33:20 mira que estado hablando Mon con muchísima gente de aquí todos estos días preparando el programa y la gente agotada no para trabajar estoy afónica pero toques Alito desarme

Voz 17 33:28 es que yo creo que son diez de de fiesta que hay que vivirla porque Dumas

Voz 0885 33:32 densidad tremenda no rápidamente grandeza de esta tarde

Voz 1395 33:34 es que es la Feria de Albacete y de toda la provincia e también es que esta feria lo bueno que tiene es eso tuviesen la gente cada unos deben de un pueblo de la provincia vienen a fiesta que vienen a la feria vieron a los toros vienen a vivir en la capital y eso pasa es muy poquitos sitios eh

Voz 1876 33:49 verdad además de decir Manolo Molés Javi Bocanegra ha sido un placer como siempre hemos seguido

Voz 1395 33:56 la ciudad más veces

Voz 21 34:05 Rehn

Voz 22 34:05 empezó con mucho mucho dinero

Voz 23 34:11 Ariza

Voz 24 34:13 ha sido como sustento voy a que el PP no

Voz 1876 34:21 una feria que no descansa que está todo el día y eso trae muchas cosas buenas pero también a veces pues hay problemas por eso hay un dispositivo de seguridad trabajando por el bienestar de todos los albaceteños y los visitantes a esta feria de interés turístico internacional bueno e de esto sabe mucho nuestro siguiente invitado Francisco Navarro que es el concejal de Seguridad inmovilidad el concejal de la feria muy buenas hola muy buena qué tal cómo va eso

Voz 25 34:48 fenomenal la verdad que afrontando las últimas horas ya de de feria en cuarenta y ocho horas aproximadamente nos llevamos a la Virgen de los Llanos desde su capilla en la Virgen de nuevo al ayuntamiento va a ser un fin de semana intenso

Voz 1876 35:00 si no tenemos datos de todos los días que ya

Voz 25 35:02 ha sido un muy positivos

Voz 1876 35:05 Medio ya superado

Voz 25 35:07 sí estaremos acercándonos a lo has visto muy probablemente hoy se superarán Olga

Voz 1876 35:12 y hablaba de seguridad porque también ahí tenemos datos positivos no parece que la feria está siendo más tranquila que otros años

Voz 25 35:18 pues sí a pesar de ese incremento en el número de visitantes que lo cifraba vamos a las doce de la noche del pasado jueves en ciento treinta y cuatro mil visitantes más a pesar de ese incremento digo los datos los índices de problemas lo que tiene que ver con delincuencia con peleas con incidentes en resumidas cuentas pues en términos generales está un pelín por debajo del año pasado

Voz 1876 35:41 fíjese que viendo todo esto estoque que que quién no lo haya visto de verdad es que es tremendo me pongo en su lugar madre mía ser concejales

Voz 25 35:52 impacto complicado no es un poco menos complicado gracias a la profesionalidad con la que contamos en los diferentes cuerpos y servicios implicados en la en la seguridad es un poco menos difícil porque la feria ya está muy experimentada hay grandes profesionales trabajando la Policía Local servicios contra incendios el Sescam los servicios sanitarios Juan Cano

Voz 1876 36:12 ente inmovilizada pues sólo para la feria

Voz 25 36:14 yo creo que está seguramente por encima de las quinientas personas dedicadas nada más que a cuestiones de seguridad en en Feria los diez días que que dura

Voz 1876 36:23 le da tiempo a disfrutar algo pues si hay que sacar

Voz 16 36:25 por lo que es casi obligado

Voz 25 36:27 lo primero para experimentar y poder conocer de primera mano cuáles son los intríngulis de nuestra Feria y lo segundo porque con la familia también pues apetece y a familia y amigos y siempre hay un rato para

Voz 1876 36:39 todo está claro no hemos dado datos económicos se conoce ya algo de beneficios porque lo del tiempo estaba preocupando mucho esto de la lluvia verdad estaba la gente por aquí pues un poco preocupada de todos modos parece que está respetando eh pintaba peor

Voz 25 36:55 sí sí la semana pasada las previsiones que había eran muy negras eran malísimas realmente ha sido poquito a lo que ha llovido en Feria pero luego en comparación con lo que se preveía hoy parece ser que hay previsiones también de algo de lluvia bueno vamos a ver qué qué ocurre ojalá y fallen llueva pues a partir del día dieciocho en cuanto a datos en cuanto a movimiento económico en lo que con con lo que contamos son con índices que nos van transmitiendo periódicamente la empresa encargada de recogida de los residuos un tres por ciento más general con un incremento significativo de un veinticinco por ciento aproximadamente en selectivo es decir en reciclaje la feria de un bien bien la feria también recicla cada vez más yo creo que es importante

Voz 1876 37:37 fenomenal pues a seguir disfrutando lo que le dejen Francisco Navarro concejal de d Feria de Albacete muchísimas gracias

Voz 25 37:44 un placer un saludo a toda la región y me gusta la música

Voz 1876 37:47 la música amoroso y además hay grupos sean en esta provincia pero puede suenan muy bien no sé si conoces a estos chicos

Voz 16 37:56 si los sé quién se Gibson

Voz 1876 37:59 los son el niño de las carpetas Cristina presentároslos muy buenas y están ya preparados cogiendo los instrumentos para que que los veamos durante un ratito qué tal chicos muy bien encantado de estar aquí sí Josemi Santi Manuel

Voz 16 38:15 eso eso hay como Yeray la feria fue dura dura oye pues si fue buena cara eh no hemos tenido que reposar un poco para hoy abrir dicho pero bueno

Voz 1876 38:26 de la SER que nos hacen venir aquí a tocar si nos tocaban las once de la noche

Voz 26 38:30 hombre Ramos si hay que currar hundidas el día anterior no se puede hacer nada hay que descansar el hombre

Voz 1876 38:35 no presenta un joven grupo de mestizaje flamenco llenos de ambiciones y música

Voz 27 38:40 más que regalar sois de Hellín verdad cómo empezasteis pues

Voz 25 38:47 básicamente empezó José Miguel con

Voz 8 38:50 os antes de ser el niño las casetas esto bueno los camisetas ahora esto fue cosa de Miguel con otro chico de In que

Voz 0885 38:59 nada se juntaban hay Pace

Voz 8 39:02 unas letras que tenía Eli otro chico con la guitarra y al final la cosa se fue ampliando poco a poco hasta bueno hasta seis cinco seis personas que somos ahora componente del grupo

Voz 1876 39:13 lo del nombre Cristina tú lo saben esto de donde viene porque es bastante a ver que se está acortando vamos a fijar el micro

Voz 26 39:24 tres se debe a que José Miguel antes tenía tuvo una etapa de rap era una buena cerveza rapero ante antes ya es acostumbraba a llevar calcetines altos carpetas siempre era niña las casetas de las carpetas Villacorta

Voz 16 39:40 la broma se quedó con ese con ese nombre y ahora ya pues como somos más integrantes del grupo hemos decidió que sean los calzó los Calcita vamos a verlo

Voz 1876 39:49 de bautizado bastante curiosa la historia no si si si tenéis disco pero tenéis disco si tenemos

Voz 28 39:56 en la mano para arreglarlo oí nada para vosotros tabla

Voz 1876 40:00 no saber de ese disco

Voz 28 40:01 nada pues te dedico genial lo grabamos con un compañero de Águilas Antonio Amador habrán Muñoz buenos amigos buenos músicos que no echaron un cable y nada todo escrito por nosotros todo compuesto desde cero oí nosotros encantado ya estamos trabajando en el siguiente

Voz 1876 40:16 por dejarlo como

Voz 28 40:18 perdona como sean al disco el disco se llama mejor dejarlo como hay

Voz 1876 40:22 eso es mejor dejarlo como ayer ya estáis Casablanca que hay que más

Voz 28 40:25 sí yo siempre estamos con la broma de lo dejamos ahí bonito

Voz 1876 40:28 muy bien Cristina tienes algo que preguntar están listos por aquí yo quiero escucharles porque no les he oído todavía si eso es un cajón verdad si están preparados con una guitarra y con un cajón así que vamos a ver algo de lo que tienen preparado oye fantástico despedimos vamos a despedir ya con vosotros pero antes vamos a despedirnos de la audiencia verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes Cristina gracias por ser nuestros ojos en la feria Antonio Herrada a los mandos técnicos desde Albacete a González desde Toledo ustedes porque sin oyentes pues no sirve de nada la radio chicos adelante

Voz 29 41:33 por eso t Come por qué merecer nada más porque pudiendo quién cualquiera master para pasarte la vida entera por el coste han porque merece nada más que nada porque pudiendo elegir a cual aceleradamente para pasar te enteras

Voz 27 42:06 le