Conocemos cómo funciona el sistema antiplagio de la UCLM

Voz 0464 00:00 vamos con más asuntos en esta Ventana de Castilla La Mancha ya saben que les vamos a contar la polémica con la tesis doctoral de Pedro Sánchez a los másteres de la exministra Carmen Montón del líder del Partido Popular Pablo Casado o la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes trabajos que no aparece en otros que sí algunos dicen que estaban plagiados en un alto porcentaje sin polémicas al margen como se detecta que un trabajo está plagiado copiado con qué herramientas cuentan las universidades bueno en el caso de la Universidad de Castilla La Mancha dispone desde el año dos mil quince de un sistema anti plagio para que los profesores puedan conocer si los alumnos han tirado de copia pega para hacer sus trabajos que esencia Bravo secretario General de la Universidad de Castilla La Mancha hola buenas tardes buenas tardes encantado de atenderles igualmente bienvenido a esta Ventana de Castilla La Mancha desde la puesta en marcha de este sistema en el año dos mil quince tienen algún dato de trabajos analizados cuantos detectados que han caído en eso del copia pega

Voz 1 00:56 bien pues efectivamente concienciada de esta problemática singular la universidad se puso a hacer trabajos premios para la instalación de algún Software de detección de coincidencia de texto ido implantando ya para el curso dos mil catorce dos mil quince desde entonces pues ha venido usando se durante cuatro cursos consecutivos se han analizado un total de trescientos diez mil trabajos aproximadamente es un Software que se puede utilizar para chequear los trabajos que presentan los estudiantes pero también a demanda del profesor pues para chequear cualquier otro tipo de documento sobre todos los aplica en su mayor medida a las tesis doctorales ya los trabajos fin de grado o de máster en cuanto a las evidencias del número de plagio detectado pues no es fácil saber cuántos plagios han detectado porque bueno no trascienden demasiado no hay grandes casos yo diría que ninguno de de algún plagio en alguna tesis doctoral los trabajos fin de máster que son los trabajos digamos como más importantes porque en el caso de que haya alguna detención hay fases ya previas los propios tribunales las personas que dirigen como tutores eso directores esos trabajos es decir que bueno a lo mejor algún algún intento de plagio o detección de fragmentos comunes ha sido ya detectada en un nivel previo por eso tampoco tenemos resultados sobre número de plagios

Voz 0464 02:11 señor Bravo cuando se considera que un trabajo está copiado o plagiado qué porcentaje de similitudes hay que encontrar en ese en ese trabajo

Voz 1 02:21 bien darle una cifra absoluta es es un problema no no es fácil establecer un umbral innobles pues lo que voy a explicar a continuación estos temas más que llamar los esto mal Antic Lazio de detección de plagiar a mi me gusta llamar los trabajos de búsqueda o detección de similitudes lo que hacen es calcular similitudes entre un trabajo que supone original que tú les suministra el sistema lo compara con un montón de fuentes de información libres que hay en Internet o incluso con otros trabajos de otras personas con los que tú hayas alimentado al sistema entonces al final lo que hay es un porcentaje de similitudes con otros con otros documentos luego habría que ir una una depurando si esas similitudes se corresponden con citas correctamente hechas porque sitúa hay una similitud de digamos treinta palabras pero tú la has entrecomillado o ha citado la fuente porque es un resultado por ejemplo de investigación relevante lo citar con algunos textos que pueden ser muy coincidentes en cuanto a sus palabras por tanto va viendo similitudes que en ningún caso son plagio porque la cita ha sido correctamente establecido parte de esas coincidencias que pueden detectar estos sistemas sí que pueden obedecer al plagio reales pero hay que ir lo detectando digamos uno a uno digamos aplicando también procedimiento artesanal que es el profesor y experto el que tienen que realizar

Voz 0464 03:36 estos sistemas qué porcentaje que grado de éxito tienen

Voz 1 03:41 bueno pues sí mismo no son sistemas todavía inteligentes necesitan siempre que haya un humano que los utiliza como herramienta de complemento para que con la experiencia se pueda detectar el plagio eso sí cuando los porcentajes Blasio de plagios son son altos superan el cincuenta por ciento pues ya supone un indicio significativo de que puede haber ahí por ciento de los trabajos de otras personas de la misma manera cuando el porcentaje de coincidencias es pequeño baja el cinco por ciento digo esta cifra como podría dar cualquier otra EPO cuando el porcentaje coincidía muy bajo pues eso suele sugerir que no que no hay plagio pero que ocurre que los plagiados a su vez también utilizan herramienta muy sofisticado nadar se ha oído hablar de empresas o grupos que bueno pueden proporcionar trabajos que superan los detectores de plagio porque porque lo que hacen es reordenar las palabras aprovechan de fuerzas de otras personas pero empiezan a introducir técnicas de inteligencia artificial para engañar a los detectores de coincidencias por lo tanto pues también el que no haya plagio o no haya un porcentaje de de coincidencias muy grande tampoco es digamos el definitivo como

Voz 0464 04:50 como es muy complicado dice el dicho popular quien hizo la ley hizo hizo la trampa siempre que da bueno confiar no la buena voluntad de la mayoría de estudiantes la mayoría de personas que cursan estos cursos estos másteres que sí que son trabajos originales que han dedicado muchas muchas horas

Voz 1 05:10 sí lo que sí le puedo decir es que por ejemplo nuestro profesorado nosotros somos una universidad de tamaño medio grande nuestro profesor profesorado lo considera muy útil además de utilizarlo desde hace ya cuatro cursos académicos lo vamos intentando un poco refinar sintonizar el sistema ya hemos hecho algunas encuestas para ver cómo funcionaba en ese sentido nuestros profesores ante la pregunta de si lo consideran útil muy útil poco útil lo nada útil pues el ochenta y cinco por ciento de ellos lo consideran útil o muy útil con lo cual quiere decir que es una herramienta que ellos ven pues muy adecuada para estar detección es