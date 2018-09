Entrevista con el taxista agredido en Toledo

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:08 hoy por Hoy Toledo Juncal Roldán

Voz 3 00:25 si tú

Voz 2 00:26 sí primero

Voz 3 00:50 CH

Voz 2 00:53 este

Voz 1257 01:02 una hay diez minutos seguimos en Hoy por Hoy Toledo José Luis Martín

Voz 2 01:06 me qué tal buenos días hola buenos días

Voz 1257 01:09 a través de las ondas de la Cadena Ser en los últimos días les hemos contado la historia de una agresión a un taxista José Luis Martínez que es precisamente quién nos acompaña me Causa bueno me sorprende fundamentalmente que que tengas nervios ante una entrevista después de lo que acabas de pasa y pues bueno ya estoy

Voz 4 01:30 días atrás llevo mucho mucho jaleo de de llamadas de mensaje de compañeros de gente bueno conoce de llegados entonces pues bueno la verdad es que tú estés mensaje de ánimo me está subiendo mucho la moral tanto a nivel psíquico como como eran anímico pero bueno es algo que muy difícil de

Voz 5 01:53 de superar porque claro preste hecho

Voz 4 01:58 a uno de cada cien o ni eso entonces claro esto ha sido algo algo puntual pero nunca haya pasaban este tipo de en este trabajo entonces claro la era difícil de superar entonces me animo puedo es claro lo tengo superar porque yo otra yo tengo que volver a mi trabajo por hacer mi vida yendo ACS claro hay que poco a poco superarlo vamos a contarles en los

Voz 1257 02:24 oyentes sobre todos los que es la primera vez que escuchan esta noticia lo que te ha pasado José Luis eres taxista en Toledo exactamente sabe cuánto tiene

Voz 4 02:33 pues más o menos los dos años y medio o tres a más humano humano estamos en el en el dieciocho en el dos mil quince dos mil dieciséis pizca más más a menos hoy hace justo tres veranos hace tres pase temas exacto

Voz 6 02:50 es difícil la vida en el taxi eh

Voz 4 02:53 bueno sí pero no pasa que es difícil bueno mayormente pues a Toledo es una ciudad tranquila porque es una ciudad turismo

Voz 6 03:02 a a nivel cultural la nieve el a nivel de cuanto

Voz 4 03:08 de gente hay mucho turismo mucho de cultura hay mucho nivel de iglesia hay mucho es una ciudad que ahora mismo están hay muchos actos entonces nunca había pasado algo así

Voz 1257 03:22 sí claro que es el nivel cultural medio alto no entiende claro y que había de ser conflictivo

Voz 4 03:27 hay que hay gente de todos los países y yo yo cogen gente de muchos sitios de mucho lados Si la verdad que nunca pasaba esto pasa esta persona pues bueno en leído un poco de la mano pero vamos que esto ha pasado pero no siempre dices y esto puesto muy difícil de esto va a pasar muy difícil explicarlo porque tienes que vivir tienes que estar en ello pero claro yo cuando empecé a recibir la paliza claro claro

Voz 1257 03:53 porque vamos por partes nos situamos en el tiempo esto ocurre a principios de semana no si el lunes

Voz 4 04:00 noche yo por un look yo fui a trabajar pues como todo a cualquiera pasa que bueno me encontré esta sorpresa claro yo esta persona

Voz 1257 04:09 recibes una llamada hay un refleje una llamada de

Voz 4 04:12 en Radio Taxi que esa eh funciona a través de A tarde llamada entonces claro y cuando te llaman de un restaurante de un hotel de un bar no no suelen poner nombre son suelen poner clientes no ponen nombre nada alguna vez de los clientes desde el desde el sitio pero mayormente siempre llaman de del sitio entre nosotros recibimos una llamada por el taxímetro ir a por el taxímetro y entonces claro y yo fui a recoger el puente San Martín vale y entonces claro yo viola las persona viejo es dijo está el del taxi sí sí sí soy yo yo he llamado montó en el señor pues le pregunté cómo otro cliente que dónde iba qué tal me voy a Almonacid de Toledo Diego vale digo eso sí por favor necesito que me des el dinero por adelantado porque no anteanoche los servicios hay que cobrarla por adelantado porque haya habido casos de que ha llegado el sitio y han hecho un simpa Salva que Sánchez sin pagar

Voz 5 05:14 vale

Voz 4 05:15 y entonces pues claro el hombre medio los cuarenta euros el nombre no he puesto ninguna pega se puso atrás estuvo hablando estuviéramos hablando en inglés en español en su país porque aún no se sabe dónde se esta persona serbio se rumano bueno entonces claro que yo cuando llegamos allí a muy en el viaje hay la persona cuando llegamos al destino claro digo ya estamos aquí en Almonacid lo dejé pues hablado entonces pues claro estando allí voz claro quién iba a pensar lo que iba a pasar el escaso eh pues claro que ya la persona se negó a bajar yo le dije que por favor que se bajase que ya llevamos temía el servicio que ya estaban su tiene yo tenía que volverá a mí a Amis sino a mi sitio de origen

Voz 5 06:01 eh

Voz 4 06:02 y entonces claro la persona se negó pero por qué

Voz 1257 06:04 qué te decían no lo sé yo pajarito

Voz 4 06:07 que ya bajar que ni siquiera hablando en su idioma porque contando me películas historias hay vuelta atrás y vuelta atrás y siempre

Voz 1257 06:13 lo cómo te pide ir y una vez que ha llegado no quiere bajar los ERE a bajar una explicación Andreo yo explica

Voz 4 06:19 en ninguna que no se quería bajar que no se quiere bajar que no se crea bajar entonces digo Diego motivo a la persona no se quería bajar sería bajar y entonces pues claro yo no observo que quería bajarse entonces ya por favor lo dije entonces claro el ya llevaba el punto extremo que ya yo claro la persona se montó de A tras alante y claro a mí no me da tiempo tirar p'alante bogar a persona dejó la puerta de atrás abierta claro al apartará ante ello gran yo hincar fue súper rápido todo entonces ahí ya vino o los problemas la persona conmigo yo les digo por favor bajarte ya después de cuarto de hora dialogando con he intentado sacarlo pues claro en este tipo de casos tienes que buscar unas

Voz 5 07:05 ha dado buscar una ayuda o algo

Voz 4 07:08 para Halle de coche opta solo e indefenso claro

Voz 1257 07:10 porque una persona que quiere agredir a los ataques

Voz 4 07:13 sí claro ya yo le pregunté por última vez por favor bajete no se quiso bajar ya tiene ya tire todo todo yo claro yo ya estaba encendido para que una persona muy nerviosa soy asmático entonces pues claro yo no puedo llevan a este serie de sustos y más en este trabajo que es trabajar de cara al público dentro de pues claro ya digamos p'alante entonces ya a la altura de eran un poquito antes de Nambroca la CM cuarenta y dos el tío se puso a dar a lo hacemos es como si fuésemos tuviese poseso ya procedió a quitarme el dinero de aquella buena mañana de la carrera anteriormente antes de salir que fueron cuarenta euros

Voz 1257 07:52 pues todo esto de la estaba al lado en en el asiento del copiloto tú conduciendo el gritando al lado

Voz 4 07:58 antes y entonces yo claro yo iba a esperar que iba que me hizo lo que iba a hacer entonces cogió él no derecha fue a mi ojo izquierdo claro que yo

Voz 1257 08:09 otra parte puñetas John Cheema tengo

Voz 4 08:12 P I astigmatismo yo tengo la vista muy sensible entonces pues pues claro el empezaba a uno de los autores hostias a cabezazo sí llegaron yo voy iba conduciendo claro yo hoy va conduciendo o pegándose a dos cosas no podía hacer más a una velocidad ciento veinte ciento treinta que pasó yo Yola gafas las perdí de de la austriaca me pegó gracias las que las gafas va amortiguar ong sino iba a tener gafas igual no estoy aquí para contarlo entonces pues claro salieron disparadas el ojo izquierdo recibidos a tres golpes

Voz 1257 08:47 a golpes evidentes hoy ustedes pueden verle podrán ver a través de nuestra página web

Voz 5 08:53 en lo punto com pero

Voz 1257 08:56 esos golpes son evidentes hoy han pasado días email

Voz 4 08:58 Dimas conduciendo entonces claro yo no tenía defensa propia entonces claro yo el problema que menos mal que me hice con el control del coche porque claro a mí entonces el empezó a más áreas

Voz 1257 09:08 has que conducir mientras recibidas golazo claro que

Voz 4 09:11 pero claro claro Elespe el espejo izquierdo es el espejo izquierdo retrovisor del coche la arrancó de cuajo de la de la fuerza de furia que tenía el tío entonces Carlos delante estas ante esta situación otra persona ha hecho pero claro yo tiré p'alante cabeza fría hay tenía que tener la cabeza bien sentada porque en ese instante tienes que reaccionar porque cualquier cualquier mínimo fallo que hagas sea te vas a la mierda gracias a Dios que no provocaron incidentes nuevo coche sin picado no dinero a nadie por detrás porque si me hubiera quedado mitad de edad carretera pues su un coche en enfilado va y entonces ya llega

Voz 1257 09:51 este a Toledo imagino por la carretera de Las Nieves que es una de las más transitadas

Voz 4 09:55 durante entonces gracias a Dios que era un lunes por la noche no había mucha gente eh entonces pues claro yo iba una ciudad ciento cuarenta llora gafas la veía entonces yo iba a ciencia cierta gracias a Dios que yo me conoció a la carretera de porque esa gran meterá la acusamos mucho en la conozco la CM cuarenta y dos como la de los Viñedos entonces yo

Voz 5 10:15 yo fui al punto yo intentaba llegar a Toledo sea de la forma más repara posible entonces fui a al punto

Voz 4 10:22 cuatro que al la estación de autobuses en los puntos de las para nuestras que tienen aquí en Toledo allí gracias adiós a tres o cuatro compañeros yo

Voz 1257 10:31 este hombre te estuvo pegando desde Almonacid de Toledo

Voz 4 10:34 desde Nambroca Nambroca del broca

Voz 1257 10:36 eran broca Toledo durante quince kilómetros

Voz 4 10:39 más o menos a en torno a tiempo son diez minutos más o menos por ahí dentro de Cabo que yo a coche ello al coche lío a cochinillo a iba dando sea me quiero referir la ciento veinte ciento cuarenta que ello claro al no tener las gafas puestas yo no tenía yo no veía borroso

Voz 1257 10:55 tuviste la sangre fría de atravesar todo el Paseo de la Rosa y llegar hasta no me fui la perderlas

Voz 4 11:01 a la acción para Castilla La Mancha a la rotonda la el Salto del Caballo ya enfila hacia la estación de autobuses ya los compañeros me vieron la de emergencia me bajé a me bajé el pide auxilio por favor mis compañeros me vieron socorrieron enganchar a una persona le pusieron lo intentaron es sujetar de alguna forma al coche de un compañero otro compañero llamó al ciento doce a la Policía Local Nacional ya no está compañía nuestra compañía haya gracias a Dios a los cinco minutos empezaron a llegar los compañeros los todos los compañeros allí la Policía Local Policía Nacional yo me metí en la ambulancia hay entonces pues claro yo estaba totalmente asustado el muy coches elevaron los compañeros al donde guardamos nosotros el coche ya acto seguido pues claro también llevaron a mi jefe porque el hombre no lo sabía tampoco claro porque un tu recibe una llamada a dar doce una de la mañana hay que te piensas que un accidente una catástrofe entonces yo me monté la ambulancia me llevaron urgencias me hicieron pruebas me hicieron pruebas de de en el ojo sea de aquí estamos lógicas pruebas de cirugía hizo buenos en todo momento estuvo acompañado por un policía local allí en urgencias a la verdad que que fue muy rápido todo hay entonces pues claro la acto seguido no fuimos a a lo que la Policía Nacional a poner la denuncia y entonces pues bueno pues la verdad yo ya desde aquí quiero dar las gracias a toda la gente que intervino sea tanto compañero de Radio Taxi servilleta sí eh tanto Policía Local como Policía Nacional como sanitarios toda la gente que estaba toda la gente que está va a ayudar entonces no sé cómo agradecer eso porque fue todo fue todo muy rápido mínimo tiempo claro que son son situaciones que no te dan tiempo a reaccionar hay no sabes cómo reaccionar porque cualquier fallo pues provocar una barbarie

Voz 1257 13:15 José Luis qué pasó con el agresor está detenido

Voz 4 13:18 eso sí ya yo cuando ya llega cuando se bajó del coche procedieron a sacarle los compañeros entonces gracias a que fue todo muy rápido que hablar al ciento doce vino la Policía Local la Policía Local la nacional entonces que está ver mis compañeros le le retuvieron hasta que el EPO son reducir la Policía Nacional y entonces y acto seguido el hallaron Illa Habbo sine llegaron a a donde corresponde a la Policía Nacional a esta persona entonces ya claro ya Mis compañeros ya se llame compañero pose fueran todo pero hubo un hubo un ahora apunta que fue un pequeño revuelo claro nadie sabía lo que estaba pasando

Voz 1257 13:59 es una historia de verdad sí es algo que

Voz 4 14:01 que no nos común infortunadamente no es común y lamentable

Voz 1257 14:06 gente te ha tocado Dati ante entonces

Voz 4 14:09 me mató hoy pero esto por suerte por desgracia estamos está es un trabajo que estás de cara al público Ducate había pasado lógica

Voz 1257 14:17 Mente esto no pero algún otro problema

Voz 4 14:22 sí pero no tan fuerte como esta

Voz 1257 14:24 bronca no lo más habitual

Voz 4 14:27 mide tendría un caso que otro que en algún caso quedó totalmente niño pero no ha sido tan fuerte ha sido menos pero es que esto esto ha sido sea lo más entonces claro esta persona estaba eso Facundo

Voz 1257 14:41 Valdés está personal

Voz 4 14:43 lloro cuando lo que nos cuentas llegando Levy

Voz 1257 14:46 me parece no lo parecía porque si yo ahora mismo

Voz 4 14:49 pues a personas está en el Estado que está sea cojo yo vi en sus en su sano juicio cuando montó al al coche cuando empecé a montar entonces claro yo claro yo hablaba bien lo que pasa claro ya ha cuando ya me cuando cuando la policía hizo el atestado y demás me dijeron que la persona está superpuesta de todo tipo de sustancias dentro de la policía realizó un chequeo ahí esta persona pues claro esa estaba a tope por eso más a los compañeros me dijeron cuando hable con ellos que se encaró a la policía a Sara no le da miedo ninguno entonces claro a qué persona que personas en cara a la policía y más siendo las condiciones que estaba

Voz 1257 15:36 imagino que la denuncia continúa y que habrá un proceso judicial

Voz 4 15:40 sí claro exactamente eso ya eso ya es policía nacional quién se encarga de de ello

Voz 5 15:45 entonces pues claro que sí

Voz 1257 15:49 después de esto tú tienes miedo de coger el taxi

Voz 6 15:51 eh eh vamos a ver qué es lo que se debe

Voz 1257 15:55 implementar medidas de seguridad en el taxi porque como dices estamos acostumbrados a que haga lo en Toledo no suele pasar nada entonces la mayor parte de los vehículos no tienen barreras de separación por supuesto

Voz 4 16:07 es una ciudad tranquila pero claro yo ahora mismo yo tengo que volver a mi trabajo que es lo que me da de comer es que ahora mismo entonces claro yo tengo miedo pero gracias a que los compañeros policía me han dicho que desea que yo vuelva yo vuelva mi sitio claro yo tengo que volver si y entonces yo ahora mismo cuando se monte una persona que no la conozca de nada

Voz 5 16:29 a qué es lo

Voz 4 16:30 anual además sitúa claro tú cuando no sabes cómo va a reaccionar porque muchas veces las apariencias engañan igual aparenta una cosa es otra o no entonces claro yo ahora mismo cuando se mande alguien a sentir miedo vía sentí fobia ya teníais ahí algo una edición de decir qué va a pasar porque claro ya cada vez que alguien ponga desconfiar mucho porque claro John muchas veces en este sector cuando alguien atrás chato no en nada que tú te fijas para el espejo Intur hijas de un con miras a la persona entonces tú no te tuvo que debas pendiente del coche hombres y siete Ramón talante ya puedes ver un poco más a la persona pero normalmente la mayormente de la gente se monta tras entonces tú no te puede fijar si tiene mala pinta si estaba borracho hombre te fija porque tienes que verla sita como en la persona pero qué mayormente no te fijas en la en la gente por qué no nota no puede perder mucho tiempo tampoco claro entonces es muy difícil Sicko a nivel psicológico tengo que volver y entonces tengo que volver porque mi trabajo qué hay entonces yo tengo la vida yo por de di por decir así he vuelto a nacer porque esto claro cualquier otra persona dura aguanta aversión entonces pues es difícil de de llevarlos entonces pues hay que seguir adelante la vida continúa esto es un tropiezo pero bueno en esta vida y todos aprendamos a de palos usado es una Pérez decía más para estos dar

Voz 1257 18:12 de éstos no creo que es una ofrenda mucho no es estos nos podemos ahorrar perfectamente

Voz 4 18:17 sí lo va que pasa que bueno esto es un caso pues es decepcionar al que que claro que teme por lo que te puede pasar en cualquier sitio es cierto que entonces claro porque así porque no va a llevar un cartel oye te voy a hacer esto entonces yo no dudo a pisar personal la vi en su sano juicio lo llevo claro yo veo una cosa yo después vio tras a que son cosas diferentes entonces yo no lo que tarda

Voz 1257 18:45 en en hacer efecto todo aquello que hubiese consumido no iba clave

Voz 4 18:48 eso es

Voz 1257 18:49 te lo contó la la policía las fuerzas de seguridad

Voz 4 18:52 ante esto es eres un valiente tienes Game

Voz 1257 18:54 es devolver al taxi de trabajar a lo mejor no va a ser fácil pero sólo el talante con el que vuelves de nuevo a tu trabajo de de cada día te hace grande

Voz 4 19:03 sí la verdad que sí porque gracias a Dios que los compañeros me han llamado y me han dicho que no que cualquier cosa que no ya está solo que siempre van a estar ahí para para cualquier cosa que que claro que yo la verdad que ahora mismo estoy muy animado tengo ganas de devolver Ike ojalá ojalá esa personales que le ten le haga han Le Le hagan lo que tengan que meter alguna denuncia o no metan en la cárcel y que pague por lo que ha hecho porque esto no hay derecho pero claro yo yo voy a trabajar hay que encima te peguen una paliza sabes que esto no tiene sentido porque si es decir yo esa persona al hecho algo vale vale

Voz 1257 19:48 no no la violencia nunca esta claro exactamente Joe claro

Voz 4 19:50 sí yo fui a Cemil trabajo entonces que esta persona igual ya lo tenía pensado Into descaro pues yo no estaba en su cabeza en ese mismo instante y entonces no en el si ya en el cuerpo todo lo que llevaba pues no miraba ni quién era ni nada entonces pues

Voz 5 20:07 claro eso pues no se puede hacer nada

Voz 1257 20:12 José Luis muchísimas gracias por haber querido contarnos lo que ha ocurrido a vosotros y al menos en cierta forma te haya servido

Voz 5 20:20 de desahogo y la verdad es que sí porque esto te sientas apoyado sí sí me siento apoyado

Voz 4 20:26 y la verdad que bueno yo por un callado ha vivido esto pero bueno como dice el refrán en esta vida todo te pasaba podrán por primera vez espero que no volvamos a basar aunque la vida es como una caja de sorpresas nunca se sabe lo que te va a pasar

Voz 1257 20:42 pero bueno si es cierto que son drogas esas drogas que lamentablemente se están poniendo de moda sí es cierto desde luego es para preocuparse justo veía además ayer la imagen también no era aquí en Toledo pero en otro punto de nuestro país donde un chico se lanzaba también contra otro compañero del taxi por efecto de las drogas que deben saber que dentro las consecuencias demasiado demasiado duras espero que no tenga lo ocurrido Frattini a ninguno de los compañeros

Voz 4 21:10 tenemos esperamos porque claro esto es una noticia que

Voz 1257 21:13 ni a nadie claro desgraciadamente no

Voz 4 21:16 es algo para alegrarse y entonces pues pues claro es es algo triste gracias gracias a Dios que la persona no llevaba ni arma blanca navajas y no entonces continúa estaba contarlo ahora mismo de dentro de la desgracia estoy aquí pero gracias a Dios gracias a Dios tuve cabeza fría hay control de la situación a pesar de la velocidad a pesar de la situación ni yo llegué a Toledo como pude entonces pues ni probado cosa accidente ni nadie por detrás usado dentro de lo malo

Voz 5 21:47 fue bueno dentro de lo malo

Voz 1257 21:50 José Luis Martínez muchísimas gracias por habernos acompañado

Voz 4 21:54 nosotros sí popular me escucháis por por vuestra vuestra llamada hora