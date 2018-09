En A Vivir Castilla-La Mancha hablamos de prostitución y trata de blancas con Médicos del Mundo de Castilla-La MAncha

Voz 1876 00:00 hoy es el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas y precisamente este pasado jueves Se celebraban en Toledo unas jornadas sobre prostitución y trata organizadas por Médicos del Mundo en Castilla La Mancha al otro lado del teléfono se encuentra Idoia Ugarte que es la vicepresidenta Nos días Idoya hola buenos días bueno cuando hablamos de de trata de personas verdad la gente lo ve como algo lejano qué pasa en otros países que no nos toca a nosotros que no es un problema

Voz 1 00:29 a que nos afecte pero esto no es así no no uso si la prostitución y la trata de personas lo que te opción sexual son dos fenómenos que se relacionan bañando no se libra desgraciadamente de detener víctimas de trata Cofidis oración sexual

Voz 1876 00:49 vamos a poner claros los conceptos porque no todo el mundo lo sabe diferenciar que que que te data que es prostitución cuáles son sus diferencias

Voz 1 00:58 bueno podríamos decir que la trata de personas explotación sexual alimentan no son la fuente de la que se nutre la explotación sexual no para que haya mujeres que están en situación de prostitución pues muchos de los casos están son mujeres víctimas de trata de traca que las personas con espacios sexual sino de los negocios mayores a nivel mundial no es uno de los que más miedo da junto con el tráfico de armas y de drogas

Voz 1876 01:29 tremendo en Castilla La Mancha en Castilla La Mancha cuál es la situación

Voz 1 01:33 Nuestro objetivo es estar cerca de las personas en situación de prostitución facilitarles el acceso al sistema sanitario no en acompañamiento en igual hacen trabajar otro tipo de habilidades de nació de resolución de conflictos bueno en principio es o es difícil de visibilizar no no es que las mujeres cuando estamos haciendo nuestra intervenciones de trabajo con las Diges en los como son los pisos en las mujeres no están diferenciada no hay comentaba una compañera no víctima se trata de otro apartado de mujeres que no están siendo tratadas no no hacer caso es difícil identificar y es muy bueno es posible dar cifras porque es algo que obviamente es una clandestinidad

Voz 1876 02:26 claro pero existir existe a eso me refería a que que mucha gente puede pensando

Voz 1 02:31 los los informes de la Organización Internacional de Trabajo ha sido ratifican hay constancia de que no solamente en España y ciertamente en los países donde sea reglamentado a no ser regularizar la explotación sexual al despido Holanda por ejemplo no por ponerme uno de los que llevan años lo que se ha visto es que ha habido un aumento de las mafias que se dedican no a la trata de personas opine pero eso no hay investigaciones que que avalan esa es la información que los estoy compartiendo

Voz 1876 03:08 cómo trabajáis desde Médicos del Mundo Castilla-La Mancha con con estas mujeres

Voz 1 03:14 bueno en nuestro trabajo con las mujeres es estar cerca de ellos porque son personas que muchas ocasiones están en situación administrativa irregular o desconoce el sistema sanitario cuál es el itinerario asistencial como para cualquier otra persona castellano manchega instaba jueves esa facilitar el acceso hacemos pues talleres de autoestima de habilidades de educación para la salud ese es nuestro trabajo en relación con las mujeres pero si yo tuviera que darte una especificidad de nuestra organización te diría que eso trabajo no solamente se limita no trabajo con las mujeres para que la procesión sino que focalizamos mucho en la prevención y en esto no marca haríamos las jornadas que tuvimos el jueves en el Campus Universitario Fábrica de Armas unas jornadas de sensibilización para mostrar la realidad que vivimos en el día a día cuál es la realidad de la situación de prostitución que es una realidad que no siempre se ha como tal o tiene algún tipo de manipulación a nivel social que nadie de prostitución está de manera libre puede estar de manera voluntaria porque saciado pero libre no es el trabajar en aclarar estos conceptos en mostrar a las a las personas jóvenes no debe sicarios que no existiría prostitución si no hay demanda de prostitución haber demanda si hombres y mujeres se relacionan en igualdad ese es nuestro objetivo y una de las fortalezas felicidades esta organización a la hora de abordar la clave de la prostitución Arpa

Voz 1876 05:09 prevenir no tener que actuar cuál es el perfil si es que lo hay de esas mujeres en situación de prostitución au víctimas de trata que os habéis encontrado aquí en en nuestra comunidad Idoya

Voz 1 05:22 bueno sin nacionalidad ahora mismo podríamos decir que él República Dominicana sería el perfil porque existe una nacionalidad pero lo que en una variable que es común a todas las mujeres son las que trabajamos son mujeres que están en una situación de vulnerabilidad social muy grande situaciones de de pobreza situación desde soledad familiar de bueno pues tener dificultad una vulnerabilidad social una de las consecuencias se estás ya que no tienen otro otra manera de sobrevivir tanto ella como sus familias no muchas de ellas que se quedan en el país lo hará el perfil es ahí es la realidad que nos encontramos en el día a día se obviamente hacemos parte esa realidad no se beber pero es lo que nos están estamos haciendo nuestros estudios tanto a nivel estatal como internacional no ser mujer está de una situación de una de asociar esa de pocos recursos social de estabilidad de forma hace ya

Voz 1876 06:36 es fundamentalmente de ese país la República Dominicana en qué porcentaje muy alto por lo que estás comentando

Voz 1 06:43 si no que el porcentaje pero va variando hablamos de proveerá dominicana Paraguay pero también se los movimientos migratorios cambian también esos flujos migratorios de de las mujeres esas muy condicionado por el tipo de políticas que se establezcan en los países comentaba una compañera ponente no amañadas mañana es que España está empezando a encabezar los países de una sexual esto es muy preocupante muy preocupante eso quiere decir que España piensa además esta socialmente una actividad permitida la gente muchas veces dijo permitida porque normalmente se mira hacia otro lado es como Said pero bueno entonces eso es un dato preocupante

Voz 3 07:36 luego desde luego que sí Idoya u

Voz 1876 07:40 arte vicepresidenta de Médicos del Mundo en Castilla La Mancha no te en robamos más tiempo muchísimas gracias por atender a sí