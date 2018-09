Hablamos de movilidad y tráfico en A Vivir Castilla-La Mancha

No hay resultados

Voz 1876 00:00 Semana de la Movilidad Día europeo sin coche cada vez son más los ayuntamientos que toman medidas para restringir de alguna manera el tráfico rodado somos demasiados hay muchos coches y algunos contaminan contaminan más de lo que deben y esto es algo que cada vez lo tenemos más claro hay que reducir la contaminación en las ciudades y algunos ayuntamientos como decimos pues ya están tomando sus medidas hoy queremos saber qué se está haciendo en Castilla La Mancha y lo vamos a hacer con nuestros compañeros de la SER en la región comenzamos por Albacete Juanma Sevilla

Voz 0481 00:34 hola Sara pues en Albacete lo más destacado es que en los últimos meses han llevado a cabo obras de asfaltado y de remodelación en las calles del centro de la capital una de las principales novedades es que por ejemplo en algunos tramos se prohíbe circular a más de veinte kilómetros por hora esta medida que ya comienza a aplicarse en principales arterias de la ciudad como la calle Ancha o la calle tinte se enmarca dentro del proceso de peatonalización del centro paraca de esta manera el peatón vaya ganando poco a poco más espacio a los coches se pueda calmar el tráfico para mayor seguridad al mismo tiempo comodidad en los desplazamientos el proceso de peatonalización del centro de Albacete cuenta con un presupuesto de cerca de ochocientos mil euros ya está actuando en diferentes calles como te si Fonte gallego Octavio Cuartero o Dionisio Guardiola entre otras ahora mimas Se encuentra en la segunda fase de las cuatro que se va a ir desarrollando a lo largo de los próximos meses

Voz 1876 01:22 yo en Ciudad Real que se está haciendo Mireya mogollón

Voz 1 01:25 en Ciudad Real el fomento del uso de transporte público de la bicicleta son dos de las apuestas para favorecer la movilidad de hecho según los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento el número de usuarios de autobús aumentó en más de catorce mil quinientos en los primeros seis meses de este año respecto a la anterior además en Ciudad Real funciona la aplicación Movie a través de que se pueden consultar las paradas y líneas de autobús Illa el tiempo que queda para que llegue a las paradas en tiempo real una aplicación que por cierto cada vez es más utilizada por aquellos que usan el bus para desplazarse por la ciudad otra de las medidas puestas en marcha es la de la posibilidad de hacer transbordos entre líneas de autobús con el mismo billete Ipar aquellos que eligen la bicicleta para moverse en la zona centro la velocidad está limitada a treinta kilómetros hora ya se anuncia que en breve se va a comenzar a trabajar con ciclo carriles para facilitar la unión entre estas zonas instalándose en las grandes avenidas para fomentar así la coexistencia entre los coches y las bicicletas dadas las características de la capital Ciudad Real tenía el desplazamiento a pie es posible porque no hay grandes distancias los mayores recorridos para que se hagan una idea no superan de media los veinte minutos es lo que no hicieron ver con la instalación de los llamados metro minutos son unos paneles que están situados en diferentes lugares que marcan el tiempo que se tarda en recorrer andando plazas edificios administrativos culturales deportivos o parques para fomentar así la movilidad a pie pensando también en los peatones la zona centro de Ciudad Real es casi en su totalidad peatonal o semi peatonal permitiendo únicamente el paso autobuses y taxis cocheras bicicletas y vehículos de carga descarga en determinados horarios Kepa

Voz 1876 03:04 está en Cuenca Diego Albaladejo buenos días

Voz 2 03:06 aquí en Cuenca la medida más reciente puesta en marcha para controlar el tráfico y que no ha estado exenta de polémica ha sido la instalación de lectores de matrículas en los accesos al casco antiguo de Cuenca con este nuevo sistema los no residentes tienen un máximo de treinta minutos para atravesar la zona histórica de la ciudad o para entrar en un aparcamiento pago de lo contrario son multados además todas las plazas de aparcamiento en superficie están reservadas para residentes en el Casco Antiguo el Ayuntamiento defiende que este nuevo sistema que entró en vigor el uno de julio sirve para pacificar el tráfico aunque los hosteleros y comerciantes temen que se acabe traduciendo en un aislamiento de la zona alta de la ciudad además el Consistorio lleva toda la legislatura preparando un plan de movilidad urbana sostenible en el que se recojan todas las estrategia referentes al trafico aunque de momento no ha visto la luz en cuanto a carriles bici la ciudad tiene uno realizado en dos mil diez con cargo al Plan E en la Ronda Oeste la principal vía de circunvalación de Cuenca algo más transitado que este es el que sale por la hoz del Júcar desde las faldas del cascotes

Voz 0098 04:11 desde Guadalajara a Ana Rodríguez olas a las bicicletas se han convertido en un pilar clave la movilidad de Guadalajara este verano por ejemplo dentro el proyecto de ampliación del carril bici se han instalado la ciudad los conocidos ciclo carriles o tramos de coexistencia entre ciclistas y conductores Se trata de calles las que sí prioriza el uso de la bici que conllevarán algunos cambios en las normas de circulación en SER Guadalajara hemos preguntado a Rubén Muñoz profesor de autoescuela que consideraciones de que tener a la hora de circular por este tipo de carriles

Voz 3 04:40 seguir igual que un carril bici lo que pasa que está está dentro de lo que es la calzada por donde circulan los vehículos a motor es un poquito la diferencia generalmente el carril bici está segregado del tráfico motorizado lo carril pues es un carril que comparte la misma vía por donde circulan los vehículos a motor y también las bicicletas que es un grupo vulnerable en cuanto a la circulación y que hay que tener con ellos una especie de consideración al tema de de de los atropellos y cualquier otro tipo de de de problemas y bueno yo creo que es una muy buena medida

Voz 1876 05:09 recordamos que esto estamos está limitados a treinta

Voz 0098 05:11 aquí no metros por hora Muñoz aconseja a los ciclistas ir por el lado derecho y a los conductores que extremen las precauciones al adelantarles es la medida que pretende fomentar el uso de la bicicleta no sólo como actividad de ocio sino también como medio de transporte por otro lado también en materia de movilidad este verano han tenido lugar las obras de instalación de sistemas inteligentes de seguridad vial con cámaras de control de matriculas balizas zombi para advertir a los peatones de que pueden ir distraídos con el móvil o iluminación especial de pasos de cebra entre otras medidas

Voz 1876 05:43 y en Toledo en Toledo que hacen Daniel Rodríguez

Voz 0464 05:46 en Toledo las restricciones de tráfico se han hecho fundamentalmente en el acceso al Casco Histórico de la ciudad a través de pivotes retráctiles y de un sistema de reconocimiento de matrícula se limita el paso de vehículos aquellos que no sean residentes o estén autorizados otra de las medidas es que en el tiempo que dure la actual concesión de los autobuses urbanos todos los vehículos deben ser de carburantes no contaminantes actualmente el cincuenta y cinco por ciento de la flota ya este gas también se permite que el veinticinco por ciento de las licencias actuales de taxis de vehículos de siete plazas y otra de las medidas es la celebración de las Jornadas Toledo sin mi coche precisamente hoy se está celebrando una de ellas Juan José Pérez del Pino ex concejal de Movilidad

Voz 4 06:23 consiste en impedir el paso de vehículos a la zona más sensible que en este caso es el casco histórico pues cortamos en la zona de bisagra también en la zona de Recaredo tipo los accesos vienen siendo los más utilizados

Voz 0464 06:39 también próximamente se va a trabajar en un carril bici para unir dos de los principales barrios de la ciudad el de Santa Bárbara y el del polígono

Voz 1876 06:46 gracias compañeros pues esto es lo que hacen algunos ayuntamientos para disminuir el tráfico rodado importante evitar la contaminación pero aunque es un deber importante de las administraciones pues la tarea al final nos corresponde a todos las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías también están contribuyendo a facilitar el que los ciudadanos puedan tomar medidas que ayuden a que mejore la movilidad ahora vamos a hablar de una idea una idea de varias personas entre ellas de un albaceteño que que ahora es una web pero está a punto de convertirse en aplicación en la aplicación para cualquier teléfono se llama tres uves dobles punto a Parks punto com sirve para compartir garaje uno de los

Voz 5 07:28 socios fundadores de aparque seis Juan Diego López Moreno buenos días qué tal hola buenos días Sara muy bien bueno cuéntanos exactamente qué sexto de aparcó sus

Voz 6 07:38 es una herramienta que se creo con con la misión de resolver el problema de aparcamiento que hay hoy en día en muchas ciudades de España sobretodo en las grandes como puede ser Madrid Barcelona bueno capitales de provincia de Castilla La Mancha como puede ser en Albacete Cuenca Ciudad Real y el el objetivo con el que se creo como decía es eso resolver el problema de aparcamiento de qué manera bueno pues que la gente pueda compartir su plaza de garaje mientras que está libre

Voz 1876 08:04 is esto ya lleva un tiempo sea la idea surge que hace ya tiempo y ahora hasta el momento cómo está funcionando

Voz 6 08:11 si la ella sucio en agosto de dos mil dieciséis se hace ya más de dos años lo que pasa es que bueno está que se materializó en realmente pudimos adaptar la página web fue en marzo de dos mil diecisiete cuando finalmente se lanzó ahora estamos trabajando para de hecho ya está disponible en el Google Play para los dispositivos Android para todos los móviles Android la aplicación tenemos previsto en la próxima semana lanzarlo también para para los móviles los satélite lo que le va a permitir esto a los usuarios de alguna forma es poder compartir su plaza de garaje que lo que consiguen compartiendo una plaza es ahorrar tiempo ya que no tienen que estar dando vueltas para buscar plaza aparcamiento también puedes compartir los gastos de la plaza de garaje lo que ello supone también de alguna forma lo que estamos la CUP consiguiendo es crear ciudades más sostenibles reducir la huella de carbono y en fin descongestionar las ciudades de tráfico también eso que que ya tiene

Voz 1876 09:06 hasta el momento cuántos usuarios tenéis

Voz 6 09:09 pues ahora mismo tenemos más de ciento ochenta usuarios registrados de los cuales bueno pues ciento veinte tienen alguna plaza de garaje registrara si nos movemos en estos vamos vas a estos números el treinta por ciento de las plazas registradas que ahí están en Castilla La Mancha sí que es cierto con el Gross está en Madrid que tenemos el cuarenta por ciento y luego otra de las comunidades autónomas que también tiene un peso importante es la Comunidad Valenciana sobretodo Valencia y Alicante

Voz 1876 09:35 oye pero lo del treinta por ciento en Castilla La Mancha no está nada mal imagino que fundamentalmente las ciudades más grandes lógicamente

Voz 6 09:42 claro efectivamente las ciudades más grandes son las que más plazas reservadas tienes Albacete seguida de Toledo y luego bueno Ciudad Real Cuenca y Guadalajara que tienen el prácticamente el veinte por ciento de este treinta que hablamos eh

Voz 1876 09:57 mucha gente se preguntará bueno pero realmente yo tengo una plaza puedo compartir lame elegirá algo a la comunidad de propietarios esto está todo bien clarito en vuestra web cuéntanos

Voz 6 10:09 sí efectivamente vamos a compartir una plaza de garaje no es algo ilegal lo que pasa es que sí que es cierto que bueno que tiene que estar de acuerdo la Comunidad tiene un contrato de alquiler tiene no tienes que tener una cláusula en la que te impida eh compartirla o alquilarla por horas o lo que es el tema legal siempre particularidades pero bueno yo siempre invito a las personas que que utilicen a Kus que han terminen en los estatutos de la comunidad que lo hablen con los propietarios para evitar problemas

Voz 1876 10:35 la please

Voz 5 10:35 la acción me dices que ya está funcionando sí mira te comento

Voz 6 10:38 porque hemos llevado también a es un acuerdo de colaboración con una empresa hemos vencido el charco ya hemos llegado a un acuerdo con una empresa de Colombia

Voz 5 10:46 pero bueno yo ahora mismo ya tienen

Voz 6 10:49 también una herramienta muy similar se más renta Parking lo que pasa es que bueno pues las costumbres y los hábitos que hay en en Colombia son diferentes a los que hay en España te cuento un poquito así a modo de resumen ahí a las plazas de garaje todavía hay portero lo que pasaba aquí hace muchos años en España que había los porteros en las comunidades y ellos los que se encargaban de abrir y cerrar las plazas de garaje entonces bueno pues se le fue un poco fruto de la casualidad pusimos en contacto y decidimos marcarnos en nuestro proyecto de la mano para de alguna forma crecer en dos países en paralelo y poderlo hacer lo más rápidamente osea que de momento las cosas están funcionando bastante bien estamos creciendo más o menos según lo que tenían restablecido muy nada aquí también me gustaría invitar a a todos los oyentes a que a que prueben aparque punto com se registren yo viene de la página web posee descarguen la aplicación

Voz 1876 11:39 muy bien todo idea surge de una necesidad ya por último Juan Diego como si os ocurrió esto

Voz 6 11:46 bueno pues esto fue como decía al principio en verano del dos mil dieciséis yo entré a la plaza de garaje de mi domicilio y me di cuenta que había muchísimas plazas venga Lage que que en esa época como es obvio pues el periodo estival pues estaban vacías me di cuenta que eso pasaba también en invierno IU decidimos bueno pues intentar aprovechar los recursos que muchas veces se quedan disponibles para eso que otra gente pudiese utilizarlos los pusimos uno estuve hablando con dos personas que también está bastante puestas en el tema tecnológico en el tema de marketing empezamos a darle forma hay así fue un poco cómo surgió la idea hasta que en dos mil diecisiete decidimos lanzar la y bueno poco a poco estamos creciendo estamos consiguiendo cada vez a más usuarios pues mejorar ahora con tú me decías al principio estamos con mucha hemos lanzado una para Android hay en fin poco a poco esperamos seguir creciendo

Voz 1876 12:38 pues ojalá sea así mucha suerte amigo Juan Diego López Moreno gracias aquí en nada Llanos contarás