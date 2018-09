En cienciaTres de A Vivir Castilla-La Mancha hablamos de agricultura de precisión

Voz 1876 00:00 Gabriel Rodríguez qué tal va eso

Voz 1 01:00 te iba a que hayan Miquel quién le Alves Romero que es físico también otro del gremio ya trabajan en en esto de de desarrollo regional en Albacete y hace cosas de te decía entonces vamos

Voz 1876 01:12 teledetección suena un poco a ciencia ficción Joan Miquel bienvenido qué tal cómo estás

Voz 2 01:18 buenos días cómo estamos bien bien aquí

Voz 1876 01:21 no suena un poco como a cine y ha futurista pero no esto está aquí se usa y además en cosas tan básicas tan básicas como la agricultura no

Voz 2 01:30 sí sí es ahora mismo es la revolución es utilizar la temperatura ahí la teledetección para gestionar los recursos naturales y los recursos hídricos esto es está piel del día

Voz 1 01:41 y cómo gastamos es toda la crítica altura con la teledetección yo creo que empezamos quizá un poco hablando de qué es eso de teledetección

Voz 2 01:46 ahora es simplemente la detección es ser capaces de medir sin tener que tocar

Voz 1 01:51 sí

Voz 2 01:51 eso es ir a distancia La distancia nos permite especializar las medidas no es lo mismo y con un termómetro punto por punto midiendo la temperatura es que tomando una imagen en general y que te da la resolución punto por punto y a la vez

Voz 1 02:06 tiene la ventaja de que puedes hacerlo dependiendo de lo que necesita es más cerca más lejos no

Voz 2 02:10 exacto y en función de cuánto más cerca más lejos tendremos una resolución u otra pero no sólo la temperatura sin también nos podemos medir el estado de salud de las plantas podemos medir el nivel de las aguas podemos pedir la personalidad podemos medir los vientos podemos medir cualquier cosa a por ejemplo el deseo de imágenes de satélite

Voz 1876 02:31 qué bueno y que otras cosas se usan además de satélites

Voz 2 02:35 pues fue pueden utilizar cámaras térmicas a poder utilizar Se están actualizando actualmente drones para poder hacer algo un poquito más regional más a escala local más particular

Voz 1 02:45 no tener también un poco más de resolución en las heridas espacial me refiero

Voz 2 02:49 aquí también una resolución temporal porque por ejemplo con una imagen del Meteosat tenemos una imagen cada quince días pero tenemos una resolución de cinco kilómetros mientras que con un sensor a bordo de de un dron podemos tener hijos y resoluciones de centímetros pero tienes que volar el dron aposta

Voz 1 03:10 también en la ventaja de que el metro sale igual no lo tienes disponible todo el tiempo que quieres

Voz 1876 03:14 claro lo de los drones y que lo había oído bastante incluso para echarlos fertilizantes y todo esto

Voz 2 03:21 sí sí sí claro podemos saber el estadio de la planta en cada momento hay que estadio debería de tener la planta en ese momento por los históricos que tenemos entonces si el estado de la planta se está desarrollando en menos planta de la que debería es que necesitamos clientes entonces le podemos decir al agricultor a es en esta planta la tienes que echar más nutriente podemos ahorrar en nutrientes en dinero llenarían contaminación de aguas

Voz 1 03:48 sin agua fundamental y no claro los simpático ahí está están cómo identificas el estado de la planta a través de de simplemente una foto como lo salas esa

Voz 2 03:57 cuando ves una planta que está seca como la ves

Voz 1 04:00 hombre pues está macho Rías claro

Voz 2 04:02 el sí como marrón Z no como un poquito marrón cita pues bueno eso significa que en el rojo la parte del espectro visible en el rojo refleja más cuanta más reflexión tiene peor está la planta

Voz 1 04:14 la idea es que nosotros cuando estamos viendo solamente estamos apreciando un color pero no estamos identificando exactamente cuál es la longitud de onda cuál es exactamente el color claro que estamos bien estamos bien

Voz 2 04:25 exacto cuando te vas a un sistema visto

Voz 1 04:27 escapado identificar exactamente cuáles longitud de onda que te están metiendo mucho más preciso al poder identificar con otras además es mucho más grande es que nosotros tenemos un espectro limitado en el que claras estás haciendo una foto estás puedes irte al infrarrojo otra avioneta hiper muchas más cosas de las que hemos nosotros

Voz 2 04:48 no sólo ver podemos medir

Voz 1 04:50 claro si no es una estimación es una media

Voz 2 04:53 queda cuantitativa entonces esa medida cuando iban unas prêt nos permite ser mucho más precisos

Voz 1876 04:58 al hilo de la temperatura porque una cosa es el color y otra cosa es medir la temperatura o qué

Voz 2 05:05 no es en verano es tan diferentes dementes que no no es tan diferente nosotros en el color lo que vemos es la reflexión del sol sobre la superficie nosotros la temperatura lo que ocurre es que cuando un cuerpo tiene una temperatura diferente a los cero grados que él vinos es decir a menos doscientos setenta y tres grados emite una radiación cuanta más temperatura tiene más radiación emiten no os habéis fijado que en las bombillas siempre hay un índice que no indica si es fría es cálida la luz que hace que terminan una vaca como los seis mil Kelvin cuatro mil Kelvin unos cuatro mil Kelvin es una temperatura una luz cálida unos seis mil o cinco mil Kelvin es una luz fría

Voz 1 05:46 en realidad decía que a Miquel es que no es tan diferente en realidad es exactamente lo mismo del color que nosotros apreciamos con la temperatura una depende de la otra Andre en realidad están nosotros estamos acotados al rango entre los cuatrocientos y los setecientos metros más o menos de los de tuve cuando vamos a los infrarrojos no estamos yendo a longitudes de onda más largas frecuencias más bajas más altas perdón al final en la parte del infrarrojo o la del ultravioleta no deje de ser unos colores que nosotros no somos capaces de ver alguna otra Violeta más el violeta infrarrojo debajo del rojo entonces lo que se está viviendo con estas cámaras es colores que nosotros no vemos mal somos capaces de identificar con bueno qué temperatura está asociaba ese color

Voz 1876 06:29 claro claro claro claro yo pero que tampoco

Voz 2 06:31 tan extraño las serpientes por ejemplo son capaces de de notar la temperatura entonces es un ellos pueden ellas pueden ver en la los cambios de temperatura en el aire o en el o en la zona dictar sus presas

Voz 1876 06:45 ellos ya llevan hay sucesores naturales incorporados hoy y todo esto para qué sirve al final a que se aplica

Voz 2 06:52 os acordáis de la gripe aviar

Voz 1876 06:54 claro como pues utilizaban

Voz 2 06:57 las técnicas para en vez de ir a un pasajero por pasajero midiendo es clave si tiene fiebre bueno tiene fiebre posponen en la cámara térmica podían medir la temperatura de la frente de la gente directamente sin tener que hacerles ningún tipo de molestia es un ejemplo

Voz 1 07:13 es mucho más rápido pues claro ahora enchufarse en en el hall de el del aeropuerto y en cuanto ves a alguien brillando dice es un esté mejor que no pase

Voz 1876 07:22 o detectar personas no

Voz 2 07:24 el dictamen tres se están haciendo estudios sobre todo en Granada y en Barcelona para detectar situaciones de estrés en una persona por ejemplo cuando intenta mentir hay un efecto que se llama el efecto Pinocho que vuelve toda la cara roja la nariz azul

Voz 1876 07:41 hay que me Ilan Ariza fingía no lo voy a hablar

Voz 2 07:44 sí sí sí azul por por los colores se llena de

Voz 1876 07:49 la mientras que volvemos a la agricultura porque todo esto está fenomenal pero vosotros también investiga AIS para para eso para la agricultura de precisión no

Voz 2 07:58 lo primero que habría que hacer es definir qué es la agricultura de precisión las encontré precisión es ser capaces de decir qué dosis

Voz 3 08:06 dónde cuándo

Voz 2 08:08 hay que aplicar bien los nutrientes bien las semillas o bien el agua en un campo determinado

Voz 1 08:13 sí sí

Voz 2 08:14 nosotros tenemos somos buenos uno en este te campo se tiene una serie temporal y sobre los campos cómo han funcionado es decir nosotros sabemos en cada campo cuanta biomasa han generado normalmente casi todo

Voz 1876 08:27 un histórico vamos de cómo ha ido comportándose verdad

Voz 2 08:31 por ejemplo aquí en Albacete está utilizan todas las grandes fincas que trabajan con el cereal ya prácticamente la están utilizando todas se han conseguido subir dos niveles la calidad del cereal

Voz 1 08:47 el canje de proteínas sabiendo afinar cuál es el estado en el que debería estar la planta como se encuentra ahora mismo es lo que necesita aclare a ver qué os lo voy a hacer

Voz 2 08:57 no es la comparativa es si hemos conseguido sí normalmente en un campo una zona del campo produce más que otros zona del campo no hace falta regar todo campo porque igual o no hace falta nutrir todo el campo por igual no vamos a echarle abono a una zona del campo que no produce más eso es lo que hace es contaminar las aguas subterráneas aumentar los gastos de producción etcétera etcétera

Voz 1 09:26 yo esto lo aplicó a todo tipo de cultivos ahora mismo

Voz 2 09:28 estamos aplicando tanto a cereal como apiñan Almendros estamos ampliando el tipo de de cultivos a todo lo que podemos

Voz 1 09:38 pues supongo que tendría que tener una especie de perfil de cava claro de cultivo intenso por ejemplo

Voz 2 09:45 mientras que hemos desarrollado también aquí junto con la empresa que Isaac que es el Spider Webb que nos permite tener datos sobre todo el histórico en sensores determinados

Voz 1876 09:57 huy eso está bien que que eso

Voz 2 09:59 Moll Land Sat como por ejemplo el sensor que va el tema timbal que va en el satélite lanzas de los americanos han liberado las imágenes y estamos utilizando todas esas imágenes para poder hacer históricos de todos los campos que podamos

Voz 1 10:14 como una base de datos si estáis utilizando datos viejos que en principio nadie tenía pensado utilizar no

Voz 2 10:19 son datos históricos que no se pueden permitir estudiar y ver cómo varía primero preparar del campo antes de hacer la plantación después alimentado campo conforme va creciendo la planta

Voz 1876 10:33 ya los agricultores pues fíjate están viendo de todo además dan cursos de formación les tenéis muy al tanto pero qué cara pone ese señor de toda la vida que ha trabajo en el campo Joan cuando le enseñé mis estas cosas

Voz 2 10:48 la lo bueno no es la cara que pone cuando él se lo explicamos la bonos cuando les decimos bueno pues ya hemos terminado quieres continuar decir y nadie se ha quitado sea todo el mundo ve que que el cambio este tipo de meto duplica sean suben niveles en su calidad de producción nadie quiere dejarlo estar todos tienen continuar pero tampoco te creas que es muy diferente es decir los agricultores saben perfectamente que es zona de su campo produce más

Voz 1876 11:17 no es raro tiempo ni más ni menos

Voz 1 11:20 no te tienes que ir dando el paseo aporta afirma

Voz 1876 11:23 la evolución optimismo

Voz 1 11:25 eso sí a base de aprovechar cosas hemos hecho antes es una de las ventajas que tiene trabajar en ciencia básica al principio toda esta parte de identificación y Meterología para llevarla al al terreno de de la aplicabilidad

Voz 1876 11:41 sí eso es todo lo maravilloso ver

Voz 2 11:44 esto ha sido a mi entender es cómo nos contamos físicos Nos juntamos agricultores no eso contamos biólogos a Agrónomos Forestales nos contamos informáticos nos juntamos comerciales nos contamos una gran cantidad de disciplinas que nos permiten encontrar un producto a todos es lo más aplicado que podemos encontrar

Voz 1876 12:11 oye Joan que en esta sección siempre nos acordamos de una mujer yo creo que hoy si no me equivoco tú quería recordar a dos cuéntanos

Voz 2 12:21 a primero a la profesora María del Mar aspirado que fue una de las precursoras en en el cálculo de la evapotranspiración una profesora de la Universidad de Castilla La Mancha que lamentablemente falleció en el dos mil cuatro sea su tesis trabajo sobre cómo calcular la pérdida de agua que tiene una planta lo que es el estrés hídrico quién hay que agradecer también esto que es la que consiga su hay una gran sinergia tanto a nivel mundial sea a nivel mundial es Ana Osan que está trabajando junto con nosotros aquí en el junto con avisar junto con aquí con él y de que nos ayuda a a poder juntarnos todos está argamasa de gente que hemos hablado anteriormente Junta gracias a personas como Anna osa bueno que es muy conocida por aquí

Voz 1876 13:08 muy bien pues la saludamos seguro que nos está escuchando e seguro seguro que sí seguro que sí ya no es anunciaba Gabriel que hoy en la mediateca nuestra película bueno El peliculón

