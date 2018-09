Voz 1257 00:00 quiénes nos siguen a través de las redes sociales y de nuestra página web ya saben que les habíamos anunciado que hoy hablaríamos con Roberto Polo sobre las obras que ya oficialmente estarán en la exposición tanto de Cuenca como de Toledo lo cierto es que hemos pedido al propio filántropo Roberto Polo que notable de las diez obras que considera mejores que le gusta más desde un punto de vista artístico que ya viene en camino en este caso de Toledo o también de Cuenca de Casa Zavala o del Museo de Santa Cruz Roberto pueblo qué tal muy buenos días cómo pues encantada de de saludarle para hablar de arte ya por fin poner nombre a algunas de las muchas piezas que iban a formar parte de su colección la con la colección del museo Roberto Polo aquí en Toledo y Santa Cruz

Voz 2 01:01 eso Roberto pueblos dentro de hay contemporáneo Castilla La Macha en Toledo y Cuenca

Voz 1 01:28 sí es imposible para escoger entre mis hijos eso es imposible entonces una selección más o menos así no ha yo sé que que a la mayoría de las escuchar nombre famoso sin embargo debe tratarse atención a nombres que debería ser más famoso y más claves muy importante pero que no comérsela a la gente escuchar la canción

Voz 1 02:01 ha existido ya sabes acciones siglo XIX de se eleva el retrato de azar achicar achucharla a la gente sabe el precio de todo si no saben el valor de nada así desafortunadamente días amo a las personas que confunden precio con valor

Voz 1257 02:32 no obstante dentro de la lista que nos ha enviado de esas dieciséis obras que se van a acceder al museo Roberto pueblo de Castilla La Mancha hay nombres muy reconocidos tenemos

Voz 1257 02:49 tenemos un Kandinsky un domingo

Voz 1 02:58 se había animado a artistas conocidos en España hay otros que no lo son pero creo que muy interesante conocer atender lo que no se conoce lo que no se sabe qué qué es lo que ya sabe lo que ya se conoce entonces se equilibro seleccionando imágenes dos

Voz 6 03:21 yo creo que eso lo importante a menos de esas obras

Voz 1257 03:26 de la importancia de estas obras de que estén aquí en Toledo en Cuenca

Voz 1 03:31 sí quisiera tener una por Texas yo no sé si si estas son las diez mejores goles diecisiete mejor del te quiero preguntarle una puro una ayer

Voz 1257 03:46 hablemos por ejemplo de Kandinsky

Voz 1 03:48 sí bueno el Kandinsky es una obra de amigos y amigas sacudieron el pueblo no cerca de allí para crear una colección un género de Colonia y entonces hicieron el término de centros ocho cucharas allí en cuadro que tiene unos matices increíbles y creíble que tienen aspecto físico de hecho por la calle y metafísicos italianos también pero a la vez se a que sirvan la obra de Kandinsky digamos entre el siglo detenido en Toxo tras actoral que empieza con las tres siento que he echado una obra muy interesante con unas obras salido sea

Voz 1257 04:51 hace cuanto forma parte de su colección

Voz 1 04:54 tú eres satánico Alexandr ya desde hace varios años o sea se me puedo recuperar exactamente entre quizás así

Voz 1257 05:07 sé que no les gusta demasiado hablar del valor económico porque no siempre se corresponde al valor artístico pero de todas estas obras cuál cuál las ha sido más cara

Voz 1 05:23 pero que ya hace tiempo que nadie porque al utilizar ninguna

Voz 1 05:29 ya hay una cosa muy diferente es hablar de precios y hablaba de valores son cosa que rápidamente a veces coinciden no pero en un momento dado se gana esta cantidad de dinero por esta obra la vendería yo o no has comentado prédicas para saber si existe algún organismo cuánto vale para ir y entonces yo por ejemplo cuando presto obras a gente muy jovencito han sido los contratos de préstamos mucho y tengo que ahí tener el valor que tiene para mí entonces tengo como un termómetro internos que me que me dice yo me pregunto interiores TPS ofrece hasta que yo yo al hotel ya sea por las fiestas

Voz 5 06:37 yo no lo pueblos donde incluso otra a lo olvidan que cuando el pasado yo cuando la coalición cualquier el boxeo te pongas no dio cuando el COC cuántas en el hacer cuando la colchón hacia el el Museo de Brooklyn Woods en todos en que las casi no eran cosas y luego voy muy pocos uno muy poco conocidos sin embargo hoy en día las es verdad que para entrar en un museo ya sabes lo que va a saber a qué te pasa la puerta o sean buscan artistas que crean marcas yo el museo entonces también tu propósito esenciales pedagógico más de descubridor de identificador claro colección hay obras a vosotros que fueron atizan cruciales muy importante pero también hay otras obras de artistas igualmente cruciales Obama pero que cayeron en el olvido corra política o religiosa es por culpa de los efectos de los artistas infancia eran personas muy complicada certera pero eso ha sido así pero donde late hoy en día se ha convertido en un mundo muy comercial viole recordando que desde dos feliz película lo comisaria que se ciudadana el precio de todos detrás hizo de dicen inspirado por la situación once dijo es un documental y que tendrá su segunda temporada en el Museo de Arte Moderno chic octubre clara y que ya tuvo su premio el Juanfran se supo diez pero también que sean más de Cuéllar alguna película sueca se dijo usted la pintura un poco lenta más rápido porque las diferentes capas de película sí es una película que trata sobre el bulo de arte contemporáneo no hay policía Inbursa hacen con contemporáneos que compraron una cierta que consiste de cuatro tubos fueron un precio alucinante como estoy sí cuando el conservador la presenta al Patronato del Pocero que lo escuchan como si fueran deja o venga a película Buñuel como el experto Gador él la fiesta con una protesta de la gente pobre de Oslo bien veinte millones jugando con su Hidalgo

Voz 5 09:33 el ojo el yo creo que estamos al final de un ciclo de pensar en esta mano era ya hemos entrado en cómo está notando nuevos si flor de descubrimiento de te por amor a las

Voz 1257 09:49 sí claro el arte ese contra señor Polo por amor al arte pero se paga con dinero luego al que cuente citara a amor de alguna manera no

Voz 5 09:58 pero por ejemplo ha sido voy a una de las pulgas

Voz 5 10:02 si por casualidad el descubrimiento de un cuadro de Goya por cien euros para esto no quiere decir que eso es lo que vale el cuadro

Voz 1257 10:12 eso quiere decir que le ha vendido el cuadro desconoce su valor

Voz 5 10:15 exactamente pero como usted sabe porque usted ha leído sobre el yo soy conocido de toda la vida como cracks

Voz 5 10:27 el mercado Belate por ejemplo largo otra citación el cuadro de Leonardo da vida estar a córner tras que se vendió hace poco el quince de noviembre del año pasado ha llevado llevaba los expertos no habían activado hacían el dólares usted sabe que precio realizó cuando no

Voz 5 10:49 cuatro quinientos cincuenta mil trescientos doce quinientos dólares entonces qué sabían los dichos expertos tardaría dos porque yo quiero deciros excepto Scarlatti algo fueran en realidad está estuvieran a su cuenta descubrió identificando piezas

Voz 1257 11:10 pero usted ha llegado a pagar por ejemplo por algunas de las que vamos a ver en nuestra página web de la que usted nos da hablar millones de dolares no como por ejemplo las de Mier

Voz 5 11:19 no no no no es absolutamente por otras piezas pero buena subasta así esta puede ser y por veinticinco euros si se encuentra en euros porque paran infracción subastas suele parecer revela lo que el dicho excepto en su cabeza piensa que ya piensa pero yo no sé cuánto hacía esa soy yo que lo he Liza

Voz 1257 11:51 hablemos de otra pieza hemos hablado de Kandinsky háblenos grotesca de la famosa escultura de Oscares Le Maire

Voz 5 12:01 bueno las culturas brotes existen tres cultura buenas Galería Nacional de Arte a la que está en el edificio y otras tengan adaptarte a la tercera pesa más de ellas la que tenemos nosotros ahora nunca ido a una escultura original de Altea pasaron suba hasta el punto de referencia para precio algo que una cosa diferente valor pero es una pieza muy muy descoordinadas ya en otras plantas fuera del museo es el de actividad mencioné esa única que queda en manos privadas entonces decidí yo le propongo decirle usted y la escalera del ojal pero gana está en el MOMA sí si por alguna razón debería salir a subasta cuál es el precio que realizaría usted es capaz de decir

Voz 1257 13:05 es que no tendría dinero para pagarles estabas

Voz 2 13:08 me pregunta usted cree que alguna persona ya lo vería capaz de cuanto realizaría esas uvas

Voz 1257 13:15 imagino que hay en juego lo que usted no está estado explicando depende del amor que haya algún experto en arte de algún coleccionista que le pongáis a pieza con para pagarla ese va a ser su objetivo

Voz 5 13:28 exactamente todo depende por la competición ver a cien el contexto total y el amor es una combinación de pasión de complexión intelectual de de de intelecto emoción a veces pasan las subastas también lo contrario que una pieza que está estoy estaba alta con los hizo expertos ni siquiera se vende esto no quiere decir que la fiesta no sea buena esto quiere decir que es la persona que tenía la pasión la comprendía porque quizás se deprisa si antes de la persona que la hubiera separados Sermas

Voz 1257 14:07 R La tío todo es relativo pero lo que es extraño en esto

Voz 5 14:10 hace es una cosa tú que decida duramente sus vidas por eso es que cuando uno empresa obras e para expulsiones y eso no es lo que le pone el valor a las fiestas el propietario

Voz 1257 14:25 usted hizo usted qué precio le pondría a la colección que cede a Toledo y Cuenca

Voz 5 14:31 ya lo hizo usted conoce así se dieron trescientos y pico millones

Voz 1257 14:42 después hablamos

Voz 5 14:44 te das la Junta ha hecho un buen trabajo como parece también es hacer una donación a España no solamente eso sino hacer otras donaciones

Voz 1257 14:57 sabemos de señor de pueblo que además se prevé también que finalmente vea la luz la Fundación Roberto pueblo le pregunto vendrá a vivir a Toledo aunque sea temporalmente

Voz 5 15:10 no yo yo voy a residir en Toledo

Voz 2 15:13 pues lo Silvia como una obligación moral porque estoy pues sólo que es un museo que además ha llamado proyecto todos los días centro de arte poder de Castilla La Mancha es un gran honor para mí entonces yo siento la obligación moral de identificarme con Toledo y Cuenca que esas cuatro ciudades también se identifiquen con él comido Oceana no pues yo no puedo pensar a denuncias allí Cruner ahora no puedo pensar a Berlín sin pensar arrancar perdonen no puedo pensar ha sido sin pensar

Voz 5 15:50 es que los tres fueron coleccionistas y galeristas igual soy yo

Voz 5 15:55 pero yo creo que para para Toledo sobre todo alguna es un momento histórico será un momento histórico porque es muy frecuentemente yo comparo Toledo de esas dos ciudades incluso hasta se parecen a su arquitectura hubieron influencias de los dientes o sea el arte ya con Hizbulá judío etc etc Pla al inteligencia de canales que ya lo no es eficiente a invitaron al arte moderno y contemporáneo de entrar en una ciudad que muy tensa ser que vivían en aquel momento todavía muy Ángel tasarlo liberal quedó el pasado esa Si entras en picado el arte contemporáneo lo cual es muy importante también porque sino entonces sería una ciudad muestra esta ciudad tiene que ser un organismo vivo

Voz 3 16:54 la Isabela donde va a residir

Voz 5 17:02 tres mataron fotografías del lugar de BR sí pero todavía no lo hizo personalmente

Voz 1257 17:08 pero está en el casco histórico o lo cigarrales

Voz 5 17:11 es casi fuera estás fuera el casco histórico porque es mucho más práctico pero por razones de seguridad yo no puedo decir esto es porque claro esto usted presta a robos y todo tipo de cosas

Voz 1257 17:26 ya una última cuestión señor pueblo es que nos quedamos sin tiempo y son muchas las obras en las que podríamos hablar y que pueden ver en nuestra página web en SER Toledo punto com así que le voy a preguntar

Voz 5 17:41 no se lo puedo decir porque son todos esos imposible es una pregunta que es imposible dejar de pensar que que a es la misma pregunta que Le Pen que

Voz 2 17:56 sí claro la gran periodista de televisión francesa lo hizo Federico Fellini cuál fue su compositor preferido después de pensar mucho rato dijo es posible para responder esa pregunta pero es verdad que me gusta mucho Rossini bueno a mí también me gusta mucho Rossini dos artistas que están estoy colección ahí todos me encanta adquirido Cedro un particular muy revolucionario fue pollos

Voz 5 18:28 sí ciudad compara eso porque fue él

Voz 2 18:32 gratis apartada pasada lo que te decimos no en la universidad

Voz 5 18:47 su primera obra dadas estas fechas personal está fechada maneras si apago las obras que yo y novecientos dieciséis

Voz 5 19:04 los dada de guión que son como esculturas arquitectónicas estoy avanzan a a los arquitectos culturas arquitectónicas Pepa le he dicho

Voz 5 19:18 bueno todo el mundo sabe que alegría pero

Voz 1257 19:42 pues precisamente una a partir de febrero del año próximo estará

Voz 1257 19:49 Nos ha enviado una que podrán ver en el estrado de nuestra web ser Toledo punto com lo que no sabemos si estará en casa Zavala en Cuenca o estará aquí en el Museo de Santa Fe de Santa Cruz

Voz 5 19:58 no es un principio cuando notificaron a al proyecto esto se pusieron dos lugar exacto ciudades yo la verdad cuando me alguno no pelo se observa cómo no va a hacer digamos que cada una de las doce tuviera una identidad propia entonces decidió no de hacerte Toledo sobre todo porque caminan mucho más espacio que él hace pictóricos bajo Manolo cuarenta hasta hoy en día cuente el arte de los años sesenta está hoy día también dice no pero claro por el momento incluido la Casa Zavala tienen una casa del que ya está Macías tres era para salas con sus salas expositivas porque era la opción de Antonio Antonio Saura previamente quedó bueno cincuenta metros cuadrados o más o menos no sirven para él ahora tenemos que esperar la renovación del interior rico quién me dijeron que tienen alrededor de cinco mil metros cuadrados

Voz 1257 21:18 señor Roberto pueblo ascendió hasta agota el tiempo como siempre es un placer poder hablar con usted no estaba poco porque cuando dos León debían no sólo hablar de arte sino del suelo Sofía eh

Voz 5 21:30 sí es todo lo mismo no se procura estudia la filosofía de Belate son dos cosas que no se pueden separar situaron educación esto yo no estoy colas de filósofo llegaste con algo como esto esta visual como pintor y escultor

Voz 1257 21:52 ha sido un placer hablar con nuestro trabajo