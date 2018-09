Los hosteleros reconocen el beneficio de las altas temperaturas

en el caso de la hostelería no sé si se está compensando un poco porque verdad que en esto hay que tener memoria en la campaña comenzó tarde porque hubo días del mes de junio incluso alguno del mes de julio que ya no es que hiciera calor sino que llovió bastante y las terrazas subieron un poco resentida vaya

Voz 1

01:24

sí sí hombre vamos a medida que la cama que no soy nada puede ser mañana pero ya has perdido lo cual hombre lógicamente no razón que puede ser que en un momento dado compense algo lo que no sea lo que ha facturado en esos días que efectivamente lo de verano vinieron un poco peores lógicamente el siempre es bienvenido evidentemente eso puede compensar de alguna manera la sobre todo para las terrazas y sobre todo para las terrazas que solamente abren en verano desde luego que sí que es una oportunidad que no que no el momento