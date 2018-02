La pasión de Forges por el Athletic

Voz 0216 00:00 es un placer nada nada oye muchísimas gracias a vosotros por invitarme ya sabes que yo es uno a un equipo a ellos les gusta llamar Athletic blusas vestidos hay que decirlo incluso a veces perdido los del Bilbao se tienen que dar cuenta que en el resto del Estado no hay más remedio que hacer una precisión porque Athletic por ejemplo es complicado para los de Madrid pero siempre que oigo el Irrintzi ese que es el grito de los vascos en general en este caso cuando se refiere al Athletic de Bilbao sede inicial pues es tremendo yo esto lo hacía de pequeñito a los once años en Instituto Ramiro de Maeztu rodeado de personas lo sabe

Voz 1 00:37 la validez de la del Real Madrid Athletic

Voz 0216 00:41 Barça y aquello claro era espectacular éramos muy pocos sabes éramos eso sí los que más corríamos lo que más cargamos con nos perseguían para darnos ignoró escogían no

Voz 1546 00:51 es que he leído no sé donde no sé dónde de que si tú no hubiese sido dibujante hubiese gustado ser portero de Athletic Club

Voz 0216 00:59 sí sí es verdad eso es ha sido siempre mi

Voz 1546 01:02 pero eso tiene alguna complicación póquer madrileño hito madre catalana tu padre es gallego entonces como hubiésemos ingeniado para para jugar en el Athletic

Voz 0216 01:13 es facilísimo aumente me hubiera ido a vivir allí hubiera estado un tiempo ya una vez entre comillas nacionalizada seguro que podía Juventud bueno ya sabes que alemana de Sarabia tuvo muchísimos problemas para joder Atleti de hecho no jugó el Atleti precisamente porque no era oriundo total y absoluto

Voz 1546 01:32 sí sí sí la madre cordobesa si si era gordo fíjate el cuando tú empiezan a ser del Le T A eran otros tiempos no que realmente Athletic Club como segundo equipo para todos los españoles no efectivamente además hay una cosa muy importante que mucha gente no sabe no hubo una época en que había dos selecciones españolas de dos ediciones la el AVE era muy curioso porque

Voz 0216 02:01 cuando el él empezó a creerse esa masa extraordinaria de futbolistas que la forman Carmelo he Garay Canito Mauri Maurici Arteche marcada ariete Uribe y Gainza pues entonces hubo un momento en que la selección B de España es menos Alsasua que era del Barcelona en el Atlético de Bilbao entero jaima sí sí sí sí claro tres que mirarlo hubo un partido muy importante en Atenas contra Grecia que me acuerdo del Iker at prácticamente todo o menos uno que era el sur

Voz 1546 02:35 bueno hay una forma negativa a ver esto también hay que quiere decir que los que juegan el B no eran suficientemente bueno

Voz 0216 02:41 no yo creo pero no una forma de sub veintiuno sabes algo de eso sí era una especie como de sello que se había hecho conoce creo que fue es lo que a mí me parece y la verdad es que era muy buenos eran buenísimos

Voz 1546 02:54 es más conocido ante el templo el nuevo templo no no he visto nunca algo de lo que es una pasada si me voy a ir a verlos y si es Illa acústica también insistí quién es imposible poner una una pega te haga imposible es realmente fantástico eh oye por cierto Michael te iba a preguntar una cosa

Voz 0216 03:17 buenas jugado allí en San Mamés que habló varias veces como era de grande el San Mamés desde abajo porque desde Aribau pequeñito pequeñito el antiguo y me refiero pues no

Voz 1546 03:28 hablas ya desde del del viejo no si debía o no no es que era grande así

Voz 2 03:33 el análisis si en personada

Voz 1546 03:35 era muy inglesa del estadio muy muy tipo inglés entonces sentimos sin casa aunque es contar una anécdota en la Copa de Europa que ganemos nosotros no ochenta y cuatro ochenta y cuatro pues en el año ochenta y tres de la temporada Nos tocábamos en la segunda eliminatoria al Athletic Club quiere campeón de España y empatamos a cero en la en Anfield uno de Patito y las tuberías en dos dos vestuarios y cuartos de baño estaban conectados las mismas eh después del partido hoy hemos suscrito Si los darle club bilateral no está infravalorado decía oye estoy creen que que nos han ganado eh bueno cuando fuimos a San Mamés

Voz 0216 04:23 ah

Voz 1546 04:24 íbamos a subir al al al al césped Pájara chorros reiterando el estás claro ya sabes claro nosotros encantados como estar en casa San Mamés un estadio inglés sigue irritando césped editado justo antes de salir del vestuario no esté entrenador nos decía oye acordáis esos gritos en fin hace una semana ABC es decir ellos escuchen no esos gritos después del pazo y lo bueno es que jugamos muy bonito esta noche aquella noche de hecho San Messi puso de pie nos reclamaba volver al estadio Nos aplaudieron india era un recuerdo absolutamente fantástico ha siempre miedos su y luego con Osasuna inclusive si se lo que es marcar goles en San Mamés con Osasuna que tiene su mérito

Voz 0216 05:16 Hall que si tienes que tienen sobre todo porque ahora sobre todo fíjate ahora casi el Osasuna ahora aquí en los oyera nadie es filial es el filial es la cantera precisamente exige el otro de estuve en Pamplona se me ocurrió hacer un ejercicio de oratoria en una conferencia que es un momento determinó parar eh Muniaín nada más me me dice

Voz 1546 05:40 Sonia que tiene es una anécdota de la segunda cabeza más importante de Europa después de la de Winston Churchill no ha querido contar para contarle a mira pues si queréis os la cuento sí por favor mira vamos a ver yo hace muchísimos años en el año mil novecientos sesenta

Voz 0216 05:58 Taylor

Voz 1546 06:00 estaba con Televisión Española yo era técnico montando la emisora de soy Juve

Voz 0216 06:06 precisamente ahí en Bilbao no buena pues estábamos allá arriba es una masa de granito enorme teníamos unos problemas como no te puedo contar de la cantidad de radios que nos caían porque claro la de no podía hacer tierra iban bueno las pasábamos un poco canutas es cierto total que ahí cuando hacía buen tiempo que también era complicado porque eso IV entra todo el norte ya sabe este de cabeza no estaba lloviendo rayos centellas nos caían rayos como te he dicho a punta pala pues nos baja vamos a Munguía o nos bajamos a Bermeo entonces ahí pues nuestros los chiquitos veamos jugar al mus íbamos en Bermeo a casa sí que tenía un loro arriba que cuando se quejó al mus estoy convencido que pasadas el caso bueno estábamos deambulando por ahí por un día veinte vemos a un señor muy alto con un mono yo yo creo que lo conozco efecto era Telmo Zarra blandía fíjate para mí que yo era ella absolutamente acérrimo derbi lo hizo y yo creo que se había jubilado entre comillas con el Barakaldo allá por el cincuenta y siete cosas y osea que era muy joven tal pero creo era mucho mayor que yo y sobre todo que era muchísimo más alto sea Telmo no sale en las fotos no sale cómo era de verdad de alto él era altísimo como ochenta ochenta y cinco puedas al que le digo oye por favor me podía usted un autógrafo y taxis y como no como no me da un autógrafo dice que que estáis haciendo no somos aquí de Televisión Española que estamos arriba en la Juve llamar baja hoy estamos aburridos y tal pero no lo haga aprueben y venir nos metió en una fábrica ojo eh en una fábrica de coches que se llamaban Gogol móvil que eran unos coches pequeñitos con una patente ADE alemana mejorada y fabricaban todos los días cuatro coches en ruta que fueron muy famosas en España esos coches cuando pasaron muchísimos años muchísimos años recibió un regalo espectacular del Athletic de Bilbao con motivo no me acuerdo exactamente de qué follón no sabíamos metido ambas instituciones fue una camiseta de Telmo una camisola de Telmo Zarra día firmada por él vale esta camiseta que la tengo yo guardada abajo trescientas veces la suelto por nada del mundo Mis hijos todos por papás suelta la tal nada bueno pues estoy muy agradecido a ellos y sobre todo también quiero mandar un abrazo muy fuerte a sus hijas sobretodo a Carmen que ha sido siempre una mujer encantadora trabajadora y que ha llevado continuamente el nombre de su padre encadena nadie su vida veda por ciento Antonio

Voz 1546 09:01 al mejor estoy siendo muy despistado poquito una fábrica de coches a por qué no

Voz 0216 09:07 el agresor era suyas y si él estaba allí trabajando pero siempre hay una vez era suya sea no a lo mejor no era suya del todo pero tenía parte de las acciones de la fábrica sabes era una cosa muy bonita ver aquello tal como la vieron montó

Voz 1546 09:24 yo en la yo tuve el gran honor a recibir un clásico de remates de que de sino Farah sí porque había leído yo hacía entonces después

Voz 2 09:34 en India

Voz 1546 09:37 yo me he leído que era la segunda cabeza más importante de Europa después la de Winston Churchill entonces yo quisiera hacer un vídeo con él el enseñando quiero matar de cabeza de parece francamente bien con él sí sí sí Antonio pues miles de grácil poder participar con nosotros en acento Robinson o Atleti

Voz 0216 09:58 desde luego este año ya que a lo mejor nos enteramos eh acuérdate que la frase típica de de José Ángel Iríbar siempre y para siempre jamás es cuando hay una resultó controvertido para el Athletic

Voz 1546 10:12 siempre que nosotros ya sabes tener hubo mucha vida interior

