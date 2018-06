SER Runner: Homenaje a Martín Fiz desde Vitoria (15/6/2018)

Voz 1 00:00 si conocemos esa sensación sabemos lo que sientes cuando te marcas un reto lo que experimentan cuando mejoras tus tiempos el entrenamiento el calor el frío la lluvia el barro la soledad conocemos tus miedos sus frustraciones tus triunfos sabemos lo que es correr porque en un sport somos corredores por un sport patrocina Sara

Voz 2 00:21 Ander Martín fin nació para que nació para maratón yo ahora después de tanto tiempo sigo corriendo y espero que vosotros también empecé a correr correr no es de cobardes es para gente que busca sus propios retos corriendo si tú crees que puedes puedes a ver mi forma de vida aquí comienza se runner

Voz 1522 00:46 el universo runner en la Cadena Ser con Verónica Gómez Jon Egaña

Voz 3 00:59 lo digo

Voz 4 01:11 muy buenas muy buenas bienvenidos una semana más a ser runner gracias por continuar siguiéndola la puesta de la SER por por este deporte este deporte que nos sigue enseñando cada día lo sigue haciendo eh fijaos ciento quince programas después que ya se dice pronto he dicho una semana más pero es sólo una frase hecha porque obviamente no es una semana más hoy tenemos preparado algo especial algo para la persona que nos ha dado tanto de comer en todos los sentidos durante este tiempo hoy saludamos desde Vitoria la ciudad donde ya se corría antes de la moda del correr donde había ya gente por la calle mayas en pantalón corto camiseta técnica bueno Verónica Gómez muy buenas aledañas Hervías ahí todo lo noto porque sabes de lo que te hablo porque tú conoces vitoria muy bien además

Voz 1951 02:03 correcto sé que aquí corren esta cuando hay diez centímetros el quince de nieve

Voz 4 02:07 yo no sé tú me dirás Si es mucho exagerar si digo que es una de las cunas del running Junta junto a otras ciudades del entorno aquí se puede decir que de algún modo nació todo a los hechos me remito

Voz 1951 02:18 yo creo que incluso podemos quitarlo de una de las no hoy por la tarde por lo menos podemos decir la cuna del running porque quien nos acompaña sin duda merece ese título para él es este programa tendríamos que hacer cien

Voz 4 02:29 Vitoria-Gasteiz Laguna el running ya lo dicho Verónica osea que yo no añado nada más Martín Fiz Martín hola muy buenas hola muy buenas

Voz 1522 02:37 encantado de que este programa por fin medidas en Bilbao aquí hasta Vitoria era ahora a la cuna a la cuna de el running o con firmas no lo confirma aquí es donde más son los partidos que cobren participan y sobre todo aquí es donde esa oleada de atletas deportistas que se iniciaron hace dos años el porcentaje de mujeres que participan que comen por los lares de Vitoria las grúas gana para que el pasado pues queda Armentia aquí es donde más mujeres y donde más

Voz 0093 03:08 esa directas hay y hacemos hábitos de vida

Voz 4 03:11 pero saludables importante y además lo vamos a comprobar oye con testimonios en primera persona Martín antes de nada hay muchos móviles hoy echando humo sabes que hay nuevo Gobierno con Pedro Sánchez al frente tan llamado a ministro

Voz 1522 03:26 bueno yo gobierno desde aquí yo solo decir que además hace poco hicimos un me hicieron un homenaje y sólo decir que Martín no es político me me gusta la política Martín

Voz 5 03:36 es patrimonio de

Voz 1522 03:39 de la ciudad Patrimonio del mundo por lo tanto notas en ninguna falta tengo una falta ser ministro a ministro de de de Vitoria pues

Voz 1951 03:50 aparte de los miles de ranas voy a decir es así en Vitoria que hayan venido a acompañarnos a este museo Artium que nos acoge en esta tarde en la que John salimos de casa entre comillas casa es nuestro lugar habitual los estudios de Radio Bilbao hasta Vitoria desde la Behobia no decíamos esto así que sin duda es por un motivo especial es ese gran reto que como todos sabéis Martina conseguido hace poquito ganando por primera vez eso Six Meyers parte de la culpa creo yo lo tiene alguien que pertenece a la saga Fiz que ese su hijo Alex o la Alex muy buenas como llevas eso de ser el hijo de Martín porque entiendo que de momento se dijo de Martín

Voz 1522 04:28 sí bueno ya uno uno no lo lo normaliza después de tantos años pero la verdad que

Voz 6 04:32 eh que con orgullo de de tenerle aquí

Voz 1522 04:35 que al fin y al cabo yo creo que se trata de uno de los grandes atletas incluso se podría que decidir dentro del del Olimpo del atletismo junto a grandes atletas como Haile Gebreselassie o Emile a tope la verdad que es es un orgullo

Voz 4 04:49 pero anega porque físicamente son diferentes hay que decirlo Alex está más Cuadrado

Voz 1951 04:55 algo de culpa tendrá su madre digo yo

Voz 1522 04:57 pero bueno del atletismo que podrá diferentes disciplinas yo puedo de Canal maratón y se va a dedicar

Voz 7 05:02 a lanzar peso Bono por ejemplo pero el bichito de oro parece que lo ha heredado eh Alex tú corres sabía es que esta pregunta te iba a caer

Voz 1522 05:11 bueno actualmente no tengo mucho tiempo o intentos acá un tiempo libre para correr pero bueno

Voz 6 05:17 eh lo llevo más como un como un hobby

Voz 7 05:20 alguna vez os habéis picado los dos o no te atreves a esto

Voz 1522 05:23 tenido cuando yo era más joven el el no empezábamos a alguna vez yo una carrera dos de las empresas de la de Le dio unas unas pequeñas órdenes porque íbamos los dos en el mismo equipo no me no me hizo caso y al final pues estos últimos metros los pasó fatal pero sí que pudimos donar lo que es la la competición lo hizo bien y como la mayoría ya de los mortales que estamos aquí participamos en en eventos deportivos pues ahora hace atletismo hace de la de la manera que el lo hacen casi todos no de de de la jornada laboral de trabajo de estudios de de nubosidad pues luego va a correr a desahogarse

Voz 4 06:04 vale hemos empezado dándonos grasita Alex está bien porque además oye que no deja de formar parte del tinglado también pero luego queremos saber cómo es Martín cuando están los prolegómenos de una carrera como es Martín en casa cuando pues igual no encuentra la comida en la temperatura exacta o no lo sé Si si tiene muchas rarezas a priori brevemente Martín dirías rareza del uno al diez en esos en esas fechas previas a una carrera importante

Voz 1522 06:32 no Mi mayo rareza como aleta de élite es que me gusta beber un vaso vino todos días uno o dos más a lo divino cosas que la mayoría de los Saleta no lo hacen la mayoría de los atletas africanos y toman una una una cervecita a mi me gusta ser un atleta normal se que cuanto llegan desde retos evidentemente que hay que cuidarse pensar en el en el reto sabes que el día a día en que competir trato de cuidarme lo mayor la mejor de la mejor forma posible una botella de agua lo tiene que estar fría tiene que estar a a una temperatura ambiente para no ponerte enfermo están obsoletas estamos siempre al al al límite de la navaja en en el cual el momento que estás muy en plena forma pues te puedes poner enfermo una comida una salsa mal mal puesta pero al final yo creo que se vaso de vino que Mato

Voz 1951 07:21 está subiendo peligrosamente que ha dicho John del cero al diez creo que vamos Martín por el ocho más o menos ya en cuanto a rarezas

Voz 1522 07:27 lo que peor llevo y ellos lo saben es que cuando la semana previa a la a la competición no me gusta que me hablen de de los rivales de cómo cómo estás cómo cómo va a ir bien encauzar la carrera me gusta tenerlo todo lo visualizó pero que no me gustan que me hablen mucho de lo que es la la competición porque ya de hecho ya estoy muy metido en lo que es la en la competición sé cómo tengo que hacer las cosas son como debo hacer las cosas ellos saben la familia y los amigos saben que me tiene que dejar un poco más tranquilo tener mi mi pequeño espacio para poderse de desarrollar May para saber lo que tengo que hacer el día de la de la competición

Voz 1951 08:02 así ha cumplido con ese retorno de los Six mellor John que vamos a repasar aunque sea brevemente

Voz 4 08:06 vamos con ello vamos a ver cómo ha sido esa trayectoria no ha sido fácil ha durado un poquito más de lo de lo esperado y encima ha tenido toda la épica en su parte final vamos con este repaso de la mano de nuestra compañera Izaskun Montero

Voz 0419 08:23 Vida tranquila hidratos de carbono o bebidas isotónicas media barba que intimida zapatillas que han tratado unos ciento cincuenta kilómetros y que por supuesto viajan en el equipaje de mano así es como Martín Fiz relataba en SER Runner como tenía todo controlado y visualizado para enfrentarse a sus esta Wall Marathon mellor la de Londres un reto al que se enfrentaba por segunda vez después de clasificarse segundo el año pasado por detrás de Mohamed Villamanín algo que tal y como contó en La Ventana logró sufriendo mucho

Voz 1522 08:49 muchos pueden pensar joder caro Martín pieza ha sido campeón del mundo eso tiene chupado el problema es que si suscribe que es que tiene trescientos mil kilómetros en las piernas que la musculatura está muy dañada que tienes que jugar en estos seis mayor con entrenar ICOM mantenían una buena salud para poder estar en el día a día a la hora H en estas maratones

Voz 0419 09:08 además se enfrentó al calor y a la humedad

Voz 1522 09:11 nadie pudo batir ninguna ninguna marca sobre el asfalto el Nico que Matti que batido una marca fue un un sol de justicia que hizo justicia y no mató a todos y luego el Támesis que con ese agua pues el porcentaje de humedad fue muy estoy hizo que nosotros unos no pues que sufríamos mucho a lo que se une una caída bastante épica lo que es para mí porque una caída en el kilómetro seis me dice mucho bastante daño con lo que es en la en la cadera pero lo que peor lo que peor es el el estado anímico te quedan treinta y dos kilómetros no sabes cómo vas a poder rendir ese calor y esa humedad va haciendo mella en en tu cuerpo

Voz 0419 09:49 dudó de si podría llegar a meta pero consiguió el objetivo Fiz alcanzó el kilómetro cuarenta en dos horas y veintiocho minutos necesitó nueve minutos para cubrir los dos últimos kilómetros acabó con la satisfacción de haber marcado un hito histórico es la primera persona que gana los seis mil

Voz 1522 10:04 yo sufrí un taxi sufrimiento ha sido mucho mayor es decir tampoco te recuperas como te recuperas cuando tiene cuando estaba en la en la alta competición pero sí que es cierto que lo disfrutado con la misma intensidad que cuando pude lograr la medalla de campeón del mundo pues porque los dos lados de la carretera estaba mi hijo estaban familiares que me habían dado esa sorpresa yo pensaba que iba a estar solo ante el peligro de colocaron en lugares estratégicos cada vez que que qué les veía porque como he dicho yo he ese era ese ese gel se bien cafeína esa bebidas isotónicas no es que te empujaba seguida de delante

Voz 0419 10:36 un aliciente que les sirvió para hacer una marca de dos horas treinta y siete minutos y veintidós segundos en Londres según este éxito al de Nueva York en dos mil quince al de Tokio Boston Berlín en dos mil dieciséis ya de Chicago en dos mil diecisiete donde batió un récord en su cara

Voz 1522 10:50 María además de que en cuenta con dos horas bien

Voz 0419 10:52 de ocho minutos nueve segundos

Voz 4 11:00 a veces se preparan las cosas se preparan para ganar en este caso se ha conseguido el el objetivo pero esa imagen final quizá ni aunque la hubiera pensado Martín hubiera sido así no con su familia allí con esa caída Nos Eco con esa bebidas isotónicas en forma de de de los más cercanos ahora vamos a hablar de ello pero déjame antes que que aporta algún dato más porque los seguidores de SER Runner seguro que conocen los reportajes ya de Izaskun Montero o por dónde estás entre el público

Voz 7 11:25 pues es difícil verme porque estoy aquí entre todos los aficionados todos los balones

Voz 4 11:31 la última e Izaskun que lleva año y medio con nosotros e te voy a hacer una pregunta antes de nada tú sabías algo de de Martín de del tema del running antes de entrar en la SER

Voz 1522 11:41 con algo me sonaba pero poco más

Voz 7 11:44 más si nuestros esto es una constante en el periodo

Voz 4 11:47 bueno es una conversa más siempre se habla de lo que se sabe

Voz 1522 11:50 muy poco o nada al principio luego se va se va

Voz 4 11:54 vendiendo Izaskun tienes caliente en en la mano al algún dato más no que que ha recibido hoy mismo respecto a cómo Martín llegó a conseguir el reto

Voz 7 12:03 sí tengo entre mis manos la revistas runners Word con un artículo que ha escrito Martín que se llama sueño cumplido en el que cuenta pues cómo comenzó toda toda esta trayectoria de los Six Meyer IU cuenta que todo comenzó un uno de noviembre de dos mil quince cuando fue al maratón de Nueva York con la idea de combinar turismo y deporte o sea que todos sabemos que ha acabado con

Voz 1522 12:24 sí a todo aquel que esté pensando en hacer bien

Voz 1951 12:27 eje de ocio ya sabe cómo puede terminar sonando

Voz 7 12:29 de acabar así y nada pues yo os lanzo datos porque estoy aquí como entusiasmada pasando todas las paginas preparación del uno de julio de dos mil quince al veintidós de abril de dos mil dieciocho esto supone veintidós meses de entrenamiento e rodajes bastante largos usa de tiradas a veintidós tiradas de veintiocho a treinta y dos kilómetros ya hecho un kilometraje de diez mil ochocientos diez kilómetros en seiscientos sesenta días diez mil

Voz 4 12:54 ochocientos dos

Voz 7 12:55 diez mil ochocientos diez diez no lo quites ocho por favor sobre ocho kilómetros

Voz 1522 13:01 has visto que Martín ya estaba corrigiendo tengo gente que ha hecho conmigo parte de esos de esos deshora kilometraje gente que me ha acompañado que ha estado conmigo en diferentes seis mayo que me han acompañado han ido a competir a correr y otros han ido pues a verme y a seguir me ahí a la vez hacer hacer turismo cosa que les les agradezco desde aquí porque yo creo que sin esa ayuda extra como ya he dicho yo hay diez esquemitas esa ayuda extra y esta vez pues esa barrita energética no hizo su efecto ni se gel con cafeína hay mucho efecto pero sí que hizo efecto fue la la familia a los amigos y la gente que empujaba desde acá desde Vitoria

Voz 1951 13:37 Teresa gasolina que necesita todo el mundo durante una carrera a uno de los miembros de ese aporte extra de energía lo hemos saludado hace un instante que esa Alex a tu hijo Alex tú estuviste en Londres

Voz 1522 13:48 sí sí sí he donde te colocas te decía tu

Voz 1951 13:51 mira qué puntos estratégicos elegisteis para darle energía

Voz 1522 13:54 si nosotros sabíamos que da el paso por la media iba a ser un punto difícil porque todavía quedaban veinte kilómetros y sabíamos que podía tener un pequeño bache y la verdad que nosotros fuimos ya a darle un gran aliento sí creo que surgió efecto usando suelo yo eso lo gesticulaba porque yo les veía ellos súper preocupado estaba super preocupado iba la verdad quién iba en unas Ana buenas condiciones físicas y ahí veía pues Alberto año Iñigo Andoni han Gemma en fin a todos yo les veía que con y a ellos con cara de preocupación porque me vivían que que estoy sufriendo bastante que encima muy caras y se denotaba que que había esa sal Salitre estaba sudando demasiado cosa que que no suele surgir en mi en mi persona me gusta porque en este tipo de de carreras cuanto más dudas son mucho mejor pero Londres atragantó el año pasa también se atragantó estaño atragantar recuerdo que me decía joder eres capaz de de sufrir de hacer eh dos XXXVII que es una marca normal pero pero eres capaz de ganar que es que es que ganas no sé si es que en este tipo de de carreras que son carreras muy difícil para todos al final pues le echas de tiras un poco de de galones tiras de sufrimiento de sacrificio de los amigos de que estáis aquí a final pues llegas a meta hay yo no sabía que había ganado la verdad que estaba muy muy preocupado de ojo yo creo que lo he hecho bien pero me faltaba ese la confirmación cuando te dan bueno pues nada más llegar a meta ya me dicen que ganan lo que categoría pero la verdad es que hasta que no estoy con los amigos y con la familia pues se pasó momentos que me me daba igual joder ganado pero no me he encontrado bien ha sido la peor prueba que que pude hacer porque las sensaciones fueron fatales es más hubo un un chico que en el kilómetro cuarenta me pasó a mí me pasó bastante fuerte y ese chico iba vestido Portugal eso me peguen me pegan momentazo a Force Gun pero forjan igual que la película iba iba demasiado deprisa de no pude ganarle pero con los pantalones beige es la

Voz 4 16:04 la camisa y todo iba idéntico pero

Voz 1522 16:07 el auténtico la caja de bombones tamaño no esto no es no es muy bueno para el que siguiera Bellón bombón seguramente se ha quitado me hace falta de todo

Voz 1951 16:15 eh está por aquí también con nosotros en esta mesa tu sobrino Miguel hola Miguel bienvenido buenas tardes también fuiste a Londres

Voz 1522 16:20 tú estabas con Alex estáis otro punto como les distinta

Voz 4 16:23 hemos juntos sí que es verdad que hubo gente que se separó

Voz 9 16:26 para para abarcar más puntos para para dar aliento Martín pero yo estuve con con el esto a la cara que nos invadió cierto pesimismo a la altura del kilómetro veinte cuando Martín gesticulaba decía no puedo no puedo

Voz 7 16:37 fue como hora y media de sufrimiento hasta saber qué que efectivamente había ganado cuando llegó allí sabíais que se había caído no nos lo dijo después como Le visteis

Voz 1951 16:45 al pasar entiendo que claro entre el calor la caída además nos sabía muy buena sensación no haberle no

Voz 9 16:51 había comentado el día anterior que al al salir a trotar un poco para soltar o para calentar piernas es y que había tenido molestias musculares y lo que pensábamos es que esas esas molestias musculares están haciendo mella pero no se había caído eh Miguel eh

Voz 4 17:03 como es Martín ya hemos hablado con su hijo Alex tú tú desde cuando recuerdas o tienes consciencia de que Martín es alguien importante en el mundo del deporte que se cuida de una forma especial operativo es Estudi punto es alguien normal una Nochebuena cualquiera sus afortunadamente

Voz 9 17:17 hombre yo creo que sabría distinguir entre lo profesional y lo y lo personal profesionalmente y sinceramente no me acuerdo del del Europeo el noventa y cuatro no me acuerdo hasta después del Mundial de noventa y cinco sí que es cuando empieza a tener constancia de de coño que emitió es campeón del mundo

Voz 7 17:32 dos años tenías Miguel el noventa y cuatro seis claro tú Alex ni te pregunto si te acuerdas claro veinticuatro dos añitos

Voz 4 17:39 sí porque además Martín siempre dice que a las Olimpiadas del noventa y dos que bueno pues le llegó ese premio de las Olimpiadas te acuerdas en esa conversación que manteníamos con con Cacho con Antón cómo llegó ese momento de las Olimpiadas que trabajaba para ello pero no lo teníais del todo claro que llegó ese doble regalo no ese verano

Voz 1522 17:54 sí fue un regalazo ese año a año olímpico y a mí lo para para clasificarnos para clasificarme para la carrera de de los cinco mil metros pues bastante difícil porque no era una adicta demasiado rápido fui a los Juegos Olímpicos ahí me ganaron todos los que me decían que que ganar impulso alguno más y luego pues tuve la satisfacción de que sea yo también pues el nacimiento de de mi hijo cosa que los primeros meses el el ex del mes de junio los JJOO se desarrolla en el mes de de agosto y como y como que había que dormir pues para intentar entrenar y preparar ojos olímpicos pues el dormir a una habitación yo dormía en otra

Voz 4 18:33 bueno vamos a vamos a hablar de de cómo hemos llegado hasta aquí ahora estamos centrados en en esta primera parte del programa en ese reto conseguido de los IGME ellos Id E Verónica Las Fiz Airlines llevaron a a más gente desde Vitoria hasta Londres

Voz 7 18:46 por ejemplo algunos mal puede gente

Voz 1951 18:48 no del que creo que nuestra compañera Izaskun andaba por ahí con parte de los integrantes de esa expedición no solamente las Fit Airlines como dices tú a Londres sino que creo que han estado en alguna otra ocasión quizás con han estado viajando con él por medio mundo

Voz 7 19:02 sí antes contaba Martín que ha estado acompañado durante todos esos retos y entonces pues aquí un ejemplo hola Íñigo

Voz 6 19:09 hola Roberto hola buenas tardes cómo ha sido

Voz 7 19:11 hola experiencia cómo ha sido todo hecha esa trayectoria

Voz 6 19:14 la verdad es que tanto Roberto como yo nos hemos incorporado a la al al su proyecto un poco tarde a gente como Andoni Gemma les han acompañado en todos los centros los mayor si nosotros no se nos acoplamos con él en la en no Londres también no en Londres fue la primera que estuvimos con contigo

Voz 1522 19:36 ahí bueno pues la verdad es que

Voz 6 19:38 Nos quedamos un poco chafado aquella experiencia porque no lo consiguió

Voz 10 19:45 bueno después hemos esto

Voz 6 19:46 con Chicago con él aquella fue ya diferente ir este año a la a la hora de de afrontar el las por segunda vez el el maratón de Londres pues le comenté a Roberto el la la opción de ir a a intentar que a ayudarle de alguna manera a Londres y no lo pensamos la verdad que los dos nos apuntamos y fuimos a a disfrutar un poco de de este de este final no

Voz 7 20:11 pero vosotros vivisteis la carrera desde otra perspectiva no de Osama mirando

Voz 6 20:17 si en este caso Londres estuvimos viéndoles en diferentes sitios tuve una suerte de que allí teníamos un compañero del club que no motivó a diferentes sitios bueno ya teníamos un poco la la la la reseña de los que estaban habían estado el kilómetro veinte que no venía bien incluso ya nosotros teníamos una aplicación en la que veíamos que que no iban en sus tiempos bueno ya cuando cuando en la primera vez que les vimos en el XXIV ya la sabíamos que algo estaba fallando bueno pero lo demás pues intentamos apoyarle y ayudarle en lo que pudimos

Voz 4 20:49 Íñigo Roberto es un programa que se que se emiten podcast en la SER por tanto vamos a decir que eso es es mundial no escuchan desde todos los sitios y está bien explicar que para vosotros en en Vitoria es habitual tú me dirás ver correr a alguien Martín Fiz eh por cualquier parque o cualquier plaza o por la calle hacer su entrenamientos al al aire libre y que eso funciona de algún modo que quizá en otros puntos no es tan habitual como como un puente no entre entre el deporte profesional Israel Running urbano de calle que que cualquier atleta con cualquier marca puede convertir en un momento dado unos kilómetros en una tirada con él

Voz 0093 21:23 sí efectivamente Ansar al final es una un privilegio poder compartir kilómetros con alguien que ha sido campeón del mundo cuando evidentemente los ritmos Si las marcas de unos y otros son totalmente diferentes

Voz 11 21:33 pero bueno él no tiene diferencia

Voz 0093 21:36 no comparte los kilómetros con el resto de personas y la verdad es que estamos encantados por ello

Voz 1951 21:40 bueno está bien hacer la pelota pero a ver contando un poquito la sustancia como es el Martín runner el que bueno que bueno poder salir a entrenar y demás cómo lo definiría como corredor popular imaginamos que no se llama Martín Fiz

Voz 0093 21:52 bueno pues una persona muy disciplinada Hay que cumple sus sus programas y sus entrenamientos a

Voz 1522 21:57 habla

Voz 0093 21:58 descansando también en esos momentos pero bueno sobre todo haciendo muchos kilómetros que es lo que a él le gusta hacer disfruta con ello te sientes regla

Voz 1951 22:04 dado Martín en la definición que hacen de Ci practica

Voz 1522 22:06 este es igual un poco más dicharachero que que ellos y ellos travieso Tomás muy muy serio iba a veces es

Voz 12 22:12 les bacilo pasante pero prácticamente hacemos todos los entrenamientos

Voz 1522 22:16 el conjunto en en en conjunto

Voz 12 22:18 estoy sobre todo esas tiradas largas que nos juntamos todos los fines de semana sobre todos

Voz 1522 22:23 vengo para hacer tira de veintiocho treinta kilómetros

Voz 12 22:26 esa final empezamos todo junto y al final cada uno pues aquí

Voz 1522 22:28 va como la obra como la del besó como no Rosario de la Aurora no cada uno va a su dimito intentando afronta a esa esas tiradas largas no pero luego tomates el Benito al final todos juntos los esto nos tomamos nuestro todo Nico

Voz 4 22:42 para para recuperar eres tú el que en ocasiones siendo profesional el campeones del que en ocasiones tienes que calmar a la gente

Voz 1522 22:49 hay gente que se me pica hay gente que entrena muy muy bien entrar muy fuerte y luego a la hora de competir compite peor no lo que hay que intentar es tener un poco la balanza bastante bastante mejor equilibrio equilibrada en el caso de mío lo que hay que tratar las hacia la dieta populares que que entrenen de una marea moderada pero que tampoco sé que sea una una obsesión de de que tengo que hacer cómo hacerlo si hay que descansar algún día hay que hay que descansar

Voz 4 23:15 bueno pues hasta aquí hemos hablado de ese reto conseguido es verdad que habíamos hablado en alguna otra ocasión y ya hemos tenido la oportunidad de escucharte también decir esa frase de de hay vida más allá de los cincuenta no que que de algún modo ha sido leitmotiv que que haga pues estado todo el rato sobrevolando este reto que que has conseguido con el que mueves a mucha gente no hay y más en una etapa de la vida eh bueno pues no lo voy a calificar yo no pero tan interesante como cualquier otra en la que bueno pues hay hay personas que el sedentarismo que que tú no defiendes que es

Voz 1522 23:43 pues efectivamente yo me yo pensaba que cuando cumplí los cuarenta o a esto esto va a dejar de coger ya se ha acabado ya tengo las articulaciones poco cansados me dedicara a otros menesteres pero supe unir lo que es el deporte con el deporte popular vino que a mí personalmente me gusta mi entorno tanto familiar como social tal es el mundo del del deporte el mundo del del comedor seguido cubriendo yo creo que al igual que los alimentos sólo decir yo tiene fecha de caducidad deportista no tiene fecha

Voz 13 24:14 la calidad de la la

Voz 1522 24:16 la suciedad la dicta el estar bien físicamente y mentalmente puedes tirar corriendo hasta que hasta que uno consiga hay gente de sesenta años en nuestro equipo de la que estamos que estamos corriendo y la gente está bellamente sana e insano es que la gente se se obsesione los gestos tienen que ser siempre reales intentara coger porque les gusta

Voz 4 24:40 pues ahora esa gente a esos anónimos se anónimas vamos a escuchar durante la segunda parte del programa también vamos a acercarnos un poquito más al Martín adolescente Martín que Príncipe Ava las las primeras eh

Voz 1522 24:52 bancadas que pegaban eso vamos a hablar después va era un poco cabrones

Voz 1951 25:13 ah bueno pues aquí seguimos en directo en este museo Artium de Vitoria con un montón de invitados con un montón de amigos vamos a a tener ahora una especie de carrusel podríamos decir de entrevistas con

Voz 14 25:26 qué opinan que defina la Martín que conoce de siempre no entrenadores

Voz 1951 25:30 hablando de entrenadores y cuenta

Voz 4 25:33 no yo tengo un listado de teléfonos móviles e ha escogido al azar uno marcado un número al azar

Voz 15 25:40 hola muy buenas invitado buenas tardes dónde estás Torrevieja entonces entrenador de atletismo poco si soy hecho ahora mismo Valley conoces es algo va Martín Fiz hombre luego lo quiere Martín quién es este señor presentarlo tú

Voz 1522 25:58 pues este es el la persona pito Clemente que me engañó en los años cuando yo tenía trece catorce años que me hizo dar un montón de vueltas al al patio del colegio Miguel de Unamuno que me dijo si era capaz de dar no sé cuántas cientos de vueltas al al parque al al colegio me iba a llevar al al maratón de Nueva York cosa que luego no hizo y cosa que lo ha el caso con el paso del tiempo pues se pudo ir al maratón de Nueva York y ahí empezó mi mi reto de los es mayor con cincuenta años

Voz 16 26:27 digo la verdad me empezaron a dar las vueltas calcula muy las vueltas que eran quedan yo tiene que pensar cráneo deltas continental cuatrocientos metros pero empezamos que los cuarenta y dos kilómetros ciento noventa y ya no sé cuantas vueltas a darlas yo al principio le escoltaban las vueltas descontaba bien pero después empecé a contar las para atrás y se dio cuenta increpado

Voz 1522 26:47 bueno entre gente entre los que entrenaba también estaba Maite Zúñiga tuvo un equipo de de de aletas femeninos que fueron las campeonas de España durante mucho tiempo en en en edad escolar oí tuvo un buen ramillete de Víctor Clemente

Voz 16 27:03 ya trampas especular a la trampa que así era que un colegio pum casi mil alumnos dos Hilal U2 yo decía que habían atletismo todos y el que lo varias

Voz 17 27:15 iba a juego sexto otra cosa entonces

Voz 16 27:18 poco ocurre de mil personas elegir a los mejores pues ya no usa montajes cantaré muy buenos atletas que salieron Martin Fiz Mayte Zúñiga Begoña Nicolau Carmen manzanos Walton de Recio

Voz 1951 27:29 pero Víctor tú si tiene aquel momento te dicen que Martín va a ser hoy quiénes el habría mandado a paseo entiendo

Voz 7 27:35 eh

Voz 16 27:35 bueno yo voy a contar algo que esto ha contado muchas veces volver a contar a partir e lo llevé a Toledo Televisión Española jugar a futbito y entonces el Alcalá de Henares Iñaki Sáez lo quiso fichar Florentino algo

Voz 13 27:51 ahí va dijo el Atleti

Voz 7 27:55 me voy a dedicar a

Voz 16 27:59 no fue lo primero al este con Valverde a Valverde lo desechó porque les dijo que había leído envían darle la Vera en Cáceres después resulta que era vasco dijo o en el de la dominó yo les ir al otro qué hablo con quién fija requisitos habían nacido en la calle Reyes Católicos invitó

Voz 15 28:16 ya dieron a Japón en él

Voz 16 28:19 yo que les convence aquí la cosa porque el MEC y quería quería seguir el tema aislado y llevarlo a entrenar dirá busca con casi las cosas más de y entonces ya sabía que iba a ser

Voz 1522 28:35 bueno si yo que era un correcaminos me gustaba mucho el truco pero Valverde era pedazo de de jugadores que eran eran yo era un Iniesta pero en malo un pulmón Bull un pulmón hecho un ratito pero vamos a ver no jugabas en la banda

Voz 16 28:53 lo que no desde jugaba ese jugaba en todos los sitios jugaba en a él adelante era en la defensa y la portería todos lados lo de no vendí con balón y con balón en juego el valor que mira te voy a decir una cosa que él no sé si os habrá acuerdo si la puede contar o colaborar pero ese apostaba concretamente unos valores que había de plástico tirando desde el centro del campo las de de balonmano de scudetto a pegar aún da Dau jersey que estaba colocado en en el el la alaba el otro si no posea que habilidad sería mucha te diría que que

Voz 1522 29:31 ha perdido toda la fuerza ya en el momento que me dediqué a correr ya empecé a perder toda la fuerza que puede has tenido cuando cuando daba patadas a un balón

Voz 4 29:41 el Víctor habéis mantenido ha no han tenido la la amistad con el paso de los años cuando acabo vuestra relación no sé cuando ya dio un salto más profesional lo todas estas décadas cómo han transcurrido

Voz 16 29:52 siempre me llevó bien quienes se pero lo que pasa es que hay veces que bueno no lo vemos en un beso pues al periodo ves el jefe me llevó muy bien porque además es una persona que entienden que no es eh tiene una cosa buena que siglo es probablemente uno de los mejores atletas españoles Teo quiera cosa buena que es una buena persona

Voz 1522 30:11 una vez que ya he termine con mire con visto Clemente sólo fue porque Víctor Clemente empezó a entrenar al equipo femenino Faustino castillos empezó a dedicar al equipo más hay masculino pero siempre estábamos siempre estábamos juntos ambos el equipo éramos éramos los mismos lo que pasa que una persona seguirá equipos benigno y Víctor ir Postigo Castillo eh ya empezó a ahí para el equipo más

Voz 16 30:31 las chicas con seis incluso e incluso por ejemplo pues hasta los viajeros hacíamos juntos etcétera me acuerdo de un viaje en el tren

Voz 15 30:39 que nos lo pasamos el miedo te acuerdas Chema Víctor Clemente bien visto Clemente

Voz 1522 30:44 que nos llevaba a dormía a cualquier antro pero luego para a la hora de comer comíamos lo mejor la verdad que que eso es cuidaba escriba muy bien sí

Voz 1951 30:54 Martín cuánta culpa tiene Víctor de lo que tú has llegado a ser después

Voz 1522 30:58 pues toda mucha pues porque al final estas personas que trabajan de manera como cómo fue debe Yes he visto Clemente palestino Castillo que no entraban porque les gustaba Vitro que era profesor de de otras materias escolares como pues las matemáticas pensé luego en su tiempo en su tu tiempo libre se dedicaba a entrenarnos ya está con nosotros e incluso se ha visto Clemente le le costaba dinero llevarnos porque luego en las en las competiciones que vamos a los a las carreras de campo a través pues esa es refresco ese bocadillo pues no lo no lo no lo pagaba él con lo cual a la costado dinero yo creo que ahora estamos todos contentos y estoy contento de que Victoria ha sido mi mi mentor y que la red esa gracias al a ese descubrimiento ya ese medio engaño de que te a donde no mayor pues ahora sigo cogiendo el maratón de Nueva York

Voz 7 31:51 Víctor antes de despedirte

Voz 4 31:52 qué pasó en ese viaje en tren

Voz 16 31:56 pues que si pues estábamos si mar Diego Martín concretamente a la excavación al que estábamos de las chicas potente

Voz 15 32:06 que todo lo mejor

Voz 16 32:08 Jake así yo pues eh pues lo que sea por la posturas el alboroto el pelo y entonces el vino vino va a nuestro vagón que le dijo Martin le deseo oye que te pasa te ha lo concretamente queda manco porque es porque es que en en Barcelona el nada había uno que probablemente iba en la misma dirección que nadie se cree y el caso yo creía que les sería paso de pena porque había un saco Cresa dos estaré dijo que a Sergio Dalma Koke porque debería pelo alborotado

Voz 15 32:40 bienvenido buenas victorias Víctor Clemente el primer entrenador de Martín Fiz que sigue ligando ligado a este mundillo gracias por haber estado en SER Runner

Voz 16 32:49 venga gracias dale un abrazo crítica

Voz 7 32:54 así comenzó

Voz 1951 32:55 la dura que pocos años después eh bueno ya se veía venir no ese campeonato España de cross del que hablaba Víctor añitos después llevaría a Martín a sus mayores éxitos deportivos si no son menores ese campeonato Europa ese campeonato del mundo grandes carreras que os vamos a recordar también en otro de los reportajes que nos ha hecho nuestra compañera Izaskun Montero

Voz 5 33:13 tu

Voz 19 33:18 sí sí

Voz 1522 33:21 no

Voz 0419 33:23 la casa de mil novecientos noventa y cuatro fue campeón de Europa en Helsinki además hubo triplete español el oro fue para Martín Fiz la plata para el ya fallecido Diego García y el bronce para Alberto Hood dado narran para Teledeporte el final de la carrera Alberto Hood dado Martín Fiz

Voz 20 33:38 en el kilómetro treinta y seis XXXVII no iba descolgando dije yo tengo que defender mi carrera mi puesto bueno Martín y Diego García hacia adelante es más yo está estaba hasta alegre de verlos que se fueran con ellos en mi preocupación era sentir que Luca no me cogieron me puso un momento nervioso porque se acercaba y creo recordar a mi entrenador ya sabías Éibar dándome ánimos que ya estaba casi hecho pero en el kilómetro treinta y ocho dieron Moon gotelé donde hasta que no entre en línea de meta pues eh hay estoy experimentando intentando sacar lo mejor de mí pues para inventarse del campeón campeón de Europa y bueno no no no disfruté hasta hasta que cómo veo aquí la imagen que me hubiera vuelta iba veo ella es increíble no te salto de meter grito el grito de guerra pues eso es el digo Marcial murió al final era un gran salto oí y otra vez mirada hacia atrás intentar ver si vemos a Alberto Jurado y yo me sorprende viven hay Alberto jugador que emocionante verlos así pues le imaginas ver el tercero junto al Alberto qué de dos grandes amigos de rodillas dándonos no sabían qué hacer ella lo dirá por dónde voy a dónde voy aquí allí me mira Martín yo justo exacto pero bueno como una cara de felicidad muy emotivo

Voz 0419 35:17 y repitió oro en el Mundial de Goteborg en mil novecientos noventa y cinco

Voz 21 35:21 cerrando muy fuerte Martin Amis está feliz El español campeón del mundo y campeón del mundo dos horas y once minutos cuarenta y un segundos no ha logrado Martín Fiz el español

Voz 0419 35:37 en mil novecientos noventa y siete en el Mundial de Atenas en los últimos minutos se vivió una auténtica lucha entre Martín Fiz y el soriano Abel Antón que finalmente consiguieron la plata y el oro respectivamente

Voz 22 35:47 sí está claro que por las diferencias habidas y para España que además conseguirá con la última o octava posición tenemos cero títulos la Copa del Mundo y lo único que queda por saber es si mal impide renovará su título de Goteborg adelantó en consiguiera la victoria en su tercera maratón en una carrera deportiva en esta especialidad increíble se sube ahí está el formulario que se diga prácticamente a la altura de Martín Fiz estamos en el momento decisivo estamos muy muy cerca del estadio Panathinaikos Formigal hasta que en español a conseguir la Copa del Mundo confirmando los pronósticos del sexto más sea enormemente el ritmo de sus Ankara está cerquísima ya el que nada ni Muse sólo ahí está la mente Martín Fiz que sabes que no pudo hacer nada ante un hombre con la velocidad de adelantaron ya es que a ver qué carreras de los españoles en ese marco incomparable llenos de de de simbolismo de leyenda Arlanzón que será irresistible hacia la meta que se ha Carlos porque hoy también muy poca gente entendía que el realizador ya sea ningún para que no veamos las gradas desiertas porque la amenaza de bomba impide que el público esté presente el escenario donde se coronó adelantó con Isco uno también Martín Fiz antes del mundo segundo clasificado Martín Fiz dos horas trece minutos dieciséis segundos alguien esa Martín Fiz excelente y fantástica la estación española y ahí está el abrazo ante los tres españoles que momento Carlos qué momento para la historia del atletismo

Voz 0419 37:39 sin duda Martín marcó un antes y un después todos los éxitos le han alzado además con la distinción entre otras el mejor atleta español en mil novecientos noventa y cinco

Voz 1951 37:48 ah bueno con unos cuantos recuerdos le Martín los hemos intentado condensar pero entiendo que te acuerdas perfectamente de las carreras evidentemente

Voz 7 37:59 no de todas las edades disputado en tu vida porque es imposible pero sí de los grandes hitos no que te marcaron como deportista bueno sí tenía previsto pues precisamente esta semana

Voz 1522 38:07 con con Alberto Jurado lo recordamos cada uno hemos te hemos llevado en estos últimos años vidas totalmente diferentes y la verdad que todavía por recordamos esa llegada en el estadio de Helsinki donde he hecho llegó a meta miro hacia atrás veo llegar a Alberto a Diego García ahí a unos pocos metros Ah Alberto juzgados una una imagen de la cual es debida a partir de ahí pues muchos de los que aquí están ahora a participando corren por las calles de todos lugares eh a empezaron a a correr sobre todo cantes por ejemplo veíamos a chicas que en un gimnasio no no salían hacer deporte en la calle y a partir de esas fechas pues la gente empezó a correr por las calles luego en el gato del del mundo de Goteborg hemos visto la narración del de el periodista mexicano fue

Voz 7 38:55 sí claro me rúbrica como el mejor

Voz 1522 38:58 y luego también pues la entrada de de Abel Antón cómo no no que me ganó en el en ese mundial pero que a todos nos beneficiamos de esa de esa gran rivalidad que hemos tenido entre otros

Voz 1951 39:08 sabías que te da Nabai en esa carrera en esa parte final de que haces que me donde iba a pegar un repaso

Voz 1522 39:13 bueno yo yo aparte en el kilómetro treinta y cinco a para a partir cuando quedaban siete kilómetros yo sabía que Abel Antón ya evidentemente me iba a ganar es era una atleta de que tenían muy mucho final tiene un final demoledor el había sido años anteriores campeón de Europa de cinco mil y subcampeón en diez mil metros con grandes marcas en M quinientos pero el es el maratón y los que estamos aquí y los que han participado alguna vez Marton todos lo saben no que tal vez en el minuto treinta y cinco estés bien este este es fatal yo jugaría jugaba con la baza que yo no quiero que la gente mal mal intérprete no una pájara una articulación dañada no eso forma parte no de eso importe de forma parte desde que ponga las zancadillas porque te hace pocas fechas hemos visto pues pues por ejemplo en los Juegos de la coman Wei como un atleta una cierta inglés pues a falta de dos kilómetros una pájara bastante fuerte lo épico y lo malo fue que la gente que estaba en el público empezó a sacarle fotografías pero el que que iba detrás de él pues no sabía lo que pasaba todo hacia adelante son

Voz 4 40:19 pero el oficio no mira este este pequeño inciso aunque hubiera sabido lo que pasaba seis ahí asistencia sanitaria hay gente que se dedica ex profeso a eso tus mal eh que un atleta siga corriendo no sabiendo que sabiendo que el otro estaba atendido obviamente no sé si es en en un ámbito desértico donde no hay nadie obviamente que atenderle Méndez

Voz 1522 40:39 en el deporte profesional es es parte del juego yo solo siempre solo recordar que siempre extrapola a Carlos I cuando se quedó sin gasolina en el a falta de de cien metros y su copiloto decía Carlos trata de arrancarlo esto es un poco lo mismo tienes que tienes que medir los esfuerzos hemos que si el maratón o la maratón que no tiene ningún tipo de género e la fortaleza y la fuerza de este de este y la gracia de este de esta prueba es eso que hasta que no llegas a meter sobre lo que va a pasar y más recientemente

Voz 4 41:10 te el Madrid siguió jugando después de ver quién era el portero del Liverpool no pasa nada o sea que

Voz 1951 41:16 dos Sergio Ramos siguió jugando pues darlo eh

Voz 4 41:19 bueno vamos a veremos ha visto cómo era Martín como entrenado como pupilo como alumno pero también queremos saber cómo es como entrenador no de élite sino de entrenador de personas que se animan a empezar a correr a empezar a experimentar a través de este deporte sensaciones deportivas y como vemos cada semana este programa de bueno de de otros muchos matices no vamos a ver si estás con Montero tiene por ahí al menos lo puede contar

Voz 23 41:49 sí estoy aquí con Karmele Karmele bueno como es Martín como entrenador pues Martínez es es cercano para mí Martín es una persona muy especial porque soy que decirlo sea siendo un deportista de élite que su tiempo

Voz 24 42:05 lo vale oro sea

Voz 23 42:08 saca tiempo para para para entrenar a nosotros que somos corredores de de la calle vamos no no somos deportistas

Voz 9 42:19 sí claro tiene su historia porque no se empieza a correr a Karmele cuando empezaste a correr más o menos

Voz 23 42:27 es hace tres años y medio

Voz 9 42:29 evidentemente entonces Hoyos en nada y entre seis meses

Voz 1522 42:33 a Tokio sí bueno es que claro

Voz 23 42:35 a él le osea fui al maratón de New York y ahí es donde salió la idea de hacer los seis años y la verdad que es que es correr pasarte lo bien porque es que es una persona muy cercana es es es especial para mí Martín esa especial pero es duro no no oye hace que te guste se sabe que yo no tengo el nivel de muchos corredores que hay aquí hay lo importante es eso no que hace que que me guste que quiera seguir el martes quiera seguir al jueves quiera seguir la semana siguiente y me pongan unas metas y sé que no voy a agarrar a ganar ninguna carrera

Voz 7 43:13 pero hace que me guste el deporte cuánto puedes tener ahora como pupilos Martín en Vitoria

Voz 1522 43:17 yo calculo que directamente entrenando unos unas trescientas personas de diferentes edades aquí tenemos una señora que tiene más de setenta años

Voz 7 43:25 también viene también esto entrenada viene viene a entrenar si este año

Voz 1522 43:28 qué está fallando porque un a falla un poquito un poquito más

Voz 7 43:31 qué tal es como alumna

Voz 1522 43:32 es esfuerza mucho lo que tiene que forzar menos porque ya es una persona que es más que es mayor que tiene que tener un poco más de cuidado como se llama María Ruiz

Voz 7 43:40 cómo empezaba a practicar también en el rally

Voz 25 43:43 sí yo lo conocí porque éramos vecinos un día pasarse por la tienda y que estaban entrenando oí a mí me ha gustado mucho el deporte entonces le pregunte si yo podía correr me dijo que sí y la verdad que como persona es increíble

Voz 4 43:59 y lo ha retomado décadas después si mucho tiempo es pues Martín pero la historia está

Voz 1522 44:06 sí hay detrás de cada corredor hay una una historia pues gente que ha padecido y cómo selecciona una un tipo de de enfermedad gente que siga siendo un puesto de trabajo gente Piqué ir sabe su propio objetos gente que quiere elevar su autoestima esa sendos finas de la de la felicidad gente que sabe que que que es una manera de de Conté de continuar viviendo aquí tenemos extrae señor que yo he hecho con el cantidad de deportes y que ahora cojea me maratón y muchos maratones en silla de ruedas que antes pues por un problema de accidentes pues eh tuvo que que estar ahí perpetúe la silla de ruedas pero él ha sabido encauzar su vida ahí sigue haciendo deportes son sus afanes de de superación y L A su modo hace hace running

Voz 7 44:49 es tu nombre

Voz 11 44:50 Roberto eh yo yo tengo unos flashes de que las primeras desde las veces que coincide con él que son super bonitos yo la primera vez el primer recuerdo que tengo yo es corriendo en el Prado que se lo mítico correr en el Prado con él solo y yo no le conocía más que de pues como reconoce

Voz 1522 45:08 todo el mundo no pero claro dar vueltas en el Prado y me estaba contando poco

Voz 11 45:12 días de difunto Diego Diego García poco pues su vida no yo estaba o ese día de llegué a casa o que que encantado de la vida no y luego pues ya hemos coincidido en otras circunstancias vemos una vez que jugamos un campeonato de de frontenis que me hizo mucha ilusión jugar de pareja cuando yo le conocía Martín fin estaba estaba preparando para hacer oposiciones de bombero se y luego ya bueno años después ya tuve un accidente y desde entonces como si que el ambiente siempre me ha gustado el de correr pues y luego quema artífice de me lo pone muy fácil para hacer la maratón

Voz 1522 45:45 no

Voz 11 45:46 pues la maratón una media todo lo que hay en Vitoria

Voz 7 45:49 pues hago otro lo puedo y ahora Roberto cuál es tu deporte ahora estoy

Voz 11 45:52 cuando va mentón y que se te da lo mejor

Voz 1522 45:55 el mundo bueno mucho mejor

Voz 7 45:57 del esto no son palabras menores en serio sí sí sí sí

Voz 11 46:02 que he tenido hace poco un torneo en Dubai que gané en categoría mixtos que es la primera vez en mi vida que consiguieron la medalla de oro gradas son todo en en Bami todas son toda internacionales y la habrá queda muy bien muy contento ahora estamos preparando para ir a ahora así le en agosto

Voz 4 46:18 Izaskun te voy a pedir ya para cerrar estos testimonios estás excediendo ya con lo de Pereiro

Voz 7 46:23 sí ya que ella no te lo dice lo digo es cierto está subiendo bajando escaleras pero

Voz 4 46:28 hay un flequillo un joven con un flequillo prominente

Voz 7 46:33 en esa zona de atrás el hecho de que se haya sentado en la penúltima fila igual si es sintomática y además

Voz 1522 46:39 Vitoria hay dos aceptas que han ganado la Media Maratón de Vitoria que es Iván Fernández

Voz 4 46:45 el mítico Iván Fernández Javier

Voz 1522 46:47 que era alardea que ha ganado que fue el primero en ganar la media más de de Vitoria y luego a la semana siguiente ganar la San Silvestre de Vitoria

Voz 4 46:55 eh sí tiene pinta de alardear a ver dice

Voz 1522 46:57 la gente ahora es para eh es un paquete ahora totalmente

Voz 7 47:01 hola buenas tardes con permiso desmiente es Javier eso lo primero bueno

Voz 0093 47:05 él es infinitamente mejor como ilícitamente mejor Nos conocemos de toda la vida desde el año setenta y cinco

Voz 4 47:11 desde el año setenta y cinco cuando entonces

Voz 0093 47:15 pues uno menos que él diez once años

Voz 23 47:19 Correa