Txiki Muñoz señala a la 'foto de las Azores' en el aniversario de los atentados

a ver a León bueno en un momento vamos a hablar de

Voz 3 00:13 calidad laboral pero la otra actualidad también manda

Voz 0975 00:17 todas las miradas están centradas en este aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils que le parece toda la polémica formada en torno a la presencia o no del Rey los carteles aparecidos esta mañana después de que ayer mismo las víctimas hubiesen pedido que no se politice politizadas el dolor

Voz 2 00:34 bueno lo primero la solidaridad con unas personas que está sentado y con todas las personas que resultaron heridas demás no porque un atentado de esa naturaleza es cuenta que puede pasar en cualquier momento te das cuenta también que se está construyendo una bajo la oferta de una seguridad desligada de la justicia que tiene un componente muy peligrosa tienes ofrecen seguridad muchas veces detrás de eso ocultan sumó su propia responsabilidad en lo que está pasando no caro en un Estado donde estaban sentados en las Azores y construyeron un discurso para atacar a setecientas personas dicten cuáles son los códigos de hacer una cosa o hacer otra que no haya ninguna responsabilidad estoy hablando de la nada Bush y de Blair pues no sé me parece que son hechos que hay que remarcar los no

Voz 0975 01:35 Nos vamos a centrar ahora ya sí en temas más laborales este verano se ha hablado mucho muchísimo de el impulso que desde el Gobierno vasco desde las diputaciones parece que se quiere dar a las se PSV con una aportación a medias entre trabajador y empresa bueno usted se ha manifestado ya en contra pero en Guipúzcoa el sistema está funcionando aplicándose en muchos casos porque este rechazo

Voz 2 01:55 bueno pues porque los impulsores de esa propuesta primeros no han hablado con nadie habla con nosotros nosotros no tenemos ningún conocimiento de ninguna afronte esa propuesta ni la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco y en segundo lugar porque en sostenimiento el sistema público de pensiones que es la prioridad debería ser la prioridad no se puede hacer si se bajan los impuestos a las rentas altas de capital empresariales no se puede hacer sin se impulsan condiciones de trabajo de miseria y eso es lo que está haciendo el Gobierno vasco ámbitos responsabilidad y las haciendas y a partir de ahí nosotros lo que le decimos al Gobierno es que no nos hemos negado a hablar de eso pero que las premisas políticas hostilidades va justo en la línea contraria de lo que hay que hacer no no es posible sostener un sistema pólipos de tensiones bajando salarios bajando cotizaciones sociales e impuestos a a las empresas que es lo que están haciendo ahí no es posible si el silo que hoy estamos viviendo es eso no estamos combatiendo miseria moral de una parte de esa emite diez Ministerio elabora tiene que ver con la responsabilidad de las administraciones públicas en su política de subcontratación

Voz 0975 03:08 me decía usted que no se lo habían comentado que nadie le había hablado de de ese proyecto las el PSV obviamente es difícil porque el diálogo social lo tenemos roto en Euskadi no sé usted cómo ve a futuros y se va a poder recuperar o no ese diálogo social en Euskadi

Voz 2 03:24 pero los que han estado en el diálogo social durante siete años lo que deberían hacer es explicar en siete años que han hecho no porque ahí es nada mientras que en una relación bilateral de los Gobiernos con patronal pues se han aprobado reformas fiscales que inciden en presupuestos de manera muy negativa y mientras han aprobado reformas laborales tremendamente duras para los intereses de la clase trabajadora entonces no es una negativa al diálogo social es una constatación no hay diálogo social con política neoliberal y a partir de ahí nosotros ya entendemos el Gobierno vasco quiera tener a los sindicatos entretenidos en mesas que no dan ningún ningún tipo de resultado final otro les hemos dicho que no vamos a ser que no vamos a estar ahí en esas mesas no hay nada eso no significa que no quiero saludar con el Gobierno lo que pasa es que el Gobierno en la medida en que no acepta una posición no crítica a sus políticas en la medida en que no hay una posición velar en relación a su mala relación con el Gobierno pues decide que no quiere tener relaciones con las organizaciones que como Ella representan a más de un cuarenta por ciento de los trabajadores de este país

Voz 0975 04:32 esta semana la empezábamos también con con un nuevo muerto en el trabajo la seguridad laboral es un tema preocupante está claro el miércoles el Director General de Osalan pedía a los sindicatos y también a la patronal lo hacían estos mismos en estos mismos micrófonos que reflexiona sobre el daño que hace a la seguridad laboral el estancamiento nos decía de la negociación colectiva decía y hablaba de posiciones maximalistas de algunos sindicatos que opina

Voz 2 04:57 bueno que creo que es el Partido Socialista el responsable de Saban

Voz 0975 05:02 su trabajo

Voz 2 05:04 el mejor favor que el Partido Socialista podría hacer a la lucha por lo en contra de la siniestralidad laboral es derogar la reforma del Partido Popular la que hizo Zapatero en su tiempo no porque una gran parte de la siniestralidad de los accidentes tienen que ver con la con la precariedad si los gobiernos están haciendo muy poco con la ley actual están haciendo muy poco desde el propio Gobierno ayer reconocía que de un cuarenta por ciento de los te contratos temporales están en fraude de ley bueno pues que pongan medios porque si la inspección es tu vida dotada de medios y si Osalan tuviera medios sí habría de verdad políticas coercitivas para que como dice la directora de trabajo les salga más rentable a un empresario pagar una multa que cumplir la ley pues ellos mismos lo están diciendo lo que pasa es que competimos con una situación entonces creo que hay excesiva para ahorrar hay pocos hechos no

Voz 0975 06:01 no es una olvida tampoco que el uno de septiembre se va a abrir el periodo de elecciones sindicales dos cosas le quiero preguntar de una manera muy rápida primero que espera como del sindicato ELA que que saque en esas elecciones y luego sí que es cierto que con estas elecciones parece que se ha anotado Se ha abierto un distanciamiento entre ELA LAB que les ha acompañado a lo largo de muchos procesos durante estos años no sé si es que realmente hay diferencias de fondo entre ambos sindicatos son o que conviene separarse un poco para las elecciones

Voz 2 06:31 no ese encuentro de la isla no tiene absolutamente nada que ver con con las secciones sindicales yo diría que hay dos problemas uno es qué papel tiene que jugar sindicalismo en relación a la interpelación a la política nosotros lo que decimos es que el sindicalismo tiene que ser completamente autónomo que necesitamos una relación con la política allí hablo de la izquierda en donde la izquierda haga oposición al neoliberalismo también a las con ya hay problemas el segundo tiene que ver con la negociación colectiva la negociación colectiva en la medida en que quieres entrar referencia a la precariedad con salarios de setecientos ochocientos euros y con un bloqueo de la patronal que no quiere dignificar esas condiciones de trabajo el conflicto la huelga son imprescindibles y en eso tenemos problemas

Adolfo Muñoz Txiki