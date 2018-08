SER Runner: No te pongas a correr en verano a la ligera: la importancia de las pruebas de esfuerzo (17/08/2018)

Voz 1 00:00 si conocemos esa sensación

Voz 0066 01:12 bienvenidos a este programa SER Runner una semana más lo advertía Moss ya hace cosa de quince días venían unos Europeos de atletismo para disfrutar realmente pintaban muy muy bien en todos los aspectos ella ya no hablamos de del medallero como tal sino en el espectáculo que que sea ha podido brindar a la afición presente en Berlín y a la que ha podido seguir las retransmisiones por cierto

Voz 1684 01:36 crónica hay que agradecer a Televisión Española esas largas retransmite

Voz 1951 01:40 no es correcto también te diré que para eso están en el sentido de servicio público este tipo de deportes totalmente de acuerdo pero bueno no

Voz 0066 01:47 que sea su obligación hay que dejar de constatar que te da gusto el hecho de poder ver los deportes como la antiguos un poco sin esas prisas posee comentarios bueno pues más o menos concierta no sé es que es que todo veo

Voz 1951 02:02 bueno mucha prisa yo era muy versátil más con más calma Icon otra forma de analizar las cosas que yendo al puro espectáculo

Voz 0066 02:09 eso es no tanta celeridad en esas imágenes un poco detenidas las repeticiones bueno lo dicho que hemos que hemos disfrutado de estos Europeos de atletismo algunos como estamos viendo lo hemos hecho desde el sofá de casa

Voz 1951 02:19 yo otros han tenido que claro patearse la pista

Voz 0066 02:22 el hombre que da la vuelta al mundo siguiendo siempre a nuestro deporte José Luis López hola qué tal muy

Voz 4 02:28 tras que estarían qué tal Verónica estábamos diciendo Verónica yo que que realmente ha sido una competición en la que

Voz 5 02:35 hemos podido disfrutar mucho ha habido en concreto bueno pues algunas

Voz 0066 02:38 Artes que que han brindado espectáculos impresionantes pero vamos a ir por partes no se antes de nada bueno por cierto vaya labor como oráculo José Luis porque claro Castelo del tema de las medallas españolas

Voz 1951 02:52 se mojó de dejó diez con diez ha vuelto a la delegación

Voz 0066 02:55 ahora entramos en eso pero antes de nada que se quedan tu retina

Voz 1655 02:58 pues mira yo me quedo con un campeonato muy bueno se nota que se se Campeonato de Europa que no coincide con juegos olímpicos tampoco evidentemente con mundial SAE libre y que por tanto era el gran objetivo de todas las grandes estrellas del atletismo europeo y eso a fe por una parte que el nivel sea mucho más alto que el de hace dos años en Amsterdam y luego me quedo con la juventud creo que estamos hablando ya de un relevo generacional importante han surgido atletas de lo que antes hablábamos la categoría promesa habrá sub veintitrés incluso los antiguo Juniors hora sub veinte que han sido verdaderos protagonistas grandísimo los protagonistas del campeonato eso pasa con el equipo español que hay una generación de jóvenes muy muy interesante pero pasa también con el atletismo lo europeo y lo hemos visto en polacos en alza en ese noruegos suecos en británicos en en en muchos países que esta generación realmente no sólo ha llamado a la puerta sino que ha entrado con un verdadero vendaval

Voz 6 04:01 eh José Luis tienes la sensación de que han sido de los mejores campeonatos no se en la época al menos reciente o yo tengo esa sensación no sé si porque cada vez este tipo de deportes consigue merecidamente además más presencia a los medios

Voz 1951 04:14 comunicación pero no se ha copado un poco portadas también influye que el fútbol todavía no haya comenzado pero en fin no sé yo tengo esa sensación un poco positiva de de general más allá de medallero

Voz 1655 04:25 sí sí sin duda yo creo que también había otras circunstancias a favor por ejemplo el escenario es muy atractivo el Estadio Olímpico de Berlín hemos tenido incluso entradas de hasta cincuenta mil personas muy buena la puesta en escena todo lo que era la música la megafonía los tiempos se ha cuidado todo muy muy bien el escenario es fantástico además de toda la historia que conlleva ese ese estadio olímpico ir el público alemán se ha volcado totalmente las cosas también porque ha tenido un equipo local equipo alemán potentísimo todo eso se junta para qué dar una gran atmósfera y luego evidentemente también por parte del atletismo español hay otro dato que que yo considero interesante yo es que hemos batido otro récord que es el de periodistas españoles acreditados sí

Voz 1951 05:10 el cinco

Voz 1655 05:12 cincuenta y cinco policías españoles en este campeonato quiero decir que interesa dejando aparte de que ya no son sólo los medios trae penales como la Cadena SER Corsán los blogs las páginas web etcétera En cualquier caso la gente el empieza a interesar el atletismo que empieza a interesarle en los medios está nueva generación y eso es algo interesantísimo para nosotros

Voz 0066 05:33 sí porque al final digamos que hay un efecto bola de nieve no que la gente es además mediática a los mediáticos de repente también asumen que son estrellas en las delegaciones representando las delegaciones de un país quiero decir que que el dar importancia a las cosas a veces se traduce en que la acaban teniendo acaban teniendo peso específico de por sí

Voz 1655 05:52 claro y además están también las redes hoy en día Gianni Letta que no tenga redes sociales ahí está redes sociales van aparejadas también hace autógrafos algunos que trabajar solamente para algunos atletas en concreto para agencias que son especiales en las grandes estrellas todo esto hace que la repercusión de del campeonato ir en el Times general sea mucho más grande y eso es buenísimo en todos los aspectos

Voz 0066 06:17 vamos a destacar si te parece eh yo yo hablo como espectador pero esa final del del salto de pértiga fue espectacular

Voz 1655 06:26 sí sí sí sea yo creo que es una de hacinados ante la más emocionante por una parte encontramos a este jovencito dupla mantis dieciocho años sueco ya la habíamos visto en en las categorías menores destacando muchísimo ya en la Diamond de este año ha plantado cara a las grandes estrellas a Hendrix al Avilés ni agua fechas pero es que en este campeonato uno uno récord récord recordar que se hicieron añicos el récord del mundo júnior que es una marca impresionante citar mucho mucho tiempo el cáncer gay busca en llegar a los seis metros de este chaval lo consigue con simplemente dieciocho años es un pertiguista de una tableta que está viviendo el atletismo desde que era Municio de hecho desde los seis años jazz está saltando con pértiga con ocho años ya conseguía tres vente un niño de ocho años faltando los tres Veinte imaginados saco

Voz 0066 07:21 me mira Canal yo Yeste

Voz 1655 07:23 los cinco que tuvo además una respuesta muy buena de Morgan no de la Bille ni de hechos que todos saltaron mucho la vine ni llegó hasta cinco noventa y cinco francamente muy bien pero es que lo de tu plantilla fue sensacional lo bueno es que esos que se iban consiguiendo incluso pasando las alturas en el primer intento ir una emoción fantástica en en esa prueba que se disputó el último día

Voz 0066 07:49 va a haber que seguir en el futuro además fue arrastrando no ha como la gente siempre liderando esa esa clasificación hay una pregunta que que te quiero hacer me crea curiosidad no sé si es un gesto de elegancia o a qué se debe pero él habiendo ya ganado habiendo tenido el oro asegurado podría haber intentado batir ese seis cero cinco renuncia a esa posibilidad

Voz 1655 08:09 claro que las emociones eran tan grandes grandes tan grandes supongo que el desgaste no sólo físico sino emocional es tremendo que en esa aumentó con con seis cero cinco que yo creo que ni podía imaginar antes de empezar la competición que llegará eso ya se debía de sentir mucho más que satisfecho lograba el récord del mundo y él ha batido varias veces en cualquier caso los digo que con eso me parece que ya era suficiente yo otra cosa a destacar de esa final normalmente hablamos del atletismo como deporte lleno de valores en algunas pruebas específicamente se ve todavía más en la pértiga el buen rollo que hay entre Perdices masculinos es tremendo es como se venían animar los unos a los otros conversé abrazaban comer solicitaban al rival en medio de la competición ahí el el que lideran poquito según Royes bocetos que es Tien creíble el que norteamericano y claro lógicamente no estar tan dura porque también Kendrick anima absolutamente a todos igual la vil en y que es un tipo de excepcional Avilés por ejemplo pasada invitaba a su casa de Clermont Ferrand pues muchas veces cosechados que han estado ahí pues compartiendo entrenamientos al viviendo en casa al Avilés yo ese buen rollo que había ahí en la pista en la en la final sea transmitía también al público y me encanta me encanta lo bien que se lleva esta generación de grandes pertiguista masculinos mundial

Voz 7 09:35 ya hay otra modalidad José Luis que aquí

Voz 1951 09:38 Pardo gran parte de las medallas bueno te diría que prácticamente la mitad han sido en la modalidad de marcha además todo comenzó con con esto no es un deporte que no haya dado alegrías en el pasado a las delegaciones españolas pero es verdad que que bueno que han obtenido unos resultados fantásticos

Voz 0066 09:54 sí la marcha una vez más ha

Voz 1655 09:56 se ha tirado del carro efectivamente la marcha es la que convenció la historia de las medallas internacionales en España con él el gran Jordi Llopart Josep Maria luego Nicolás a Valentí Massana casi agradado que todavía sigue tercero decía que en los dos últimos años no llegaban esas medallas había obtenido los últimos éxitos de Miguel Ángel López hasta que se consigue esa eclosión fantástica sobre todo en los veinte kilómetros con las dos medallas de oros España había logrado seis medallas de oro en campeonatos de Europa en marcha pero nunca había conseguido el doblete en la categoría masculina sin hay femenina y además añadimos el tercer lugar en los nuevos cincuenta kilómetros marcha femeninos de Giulio atacase quise completara una actuación magnífica no lo mejor de todo ello es que son atletas muchos jovenes muy muy joven María Pérez tiene sólo veintidós años himno hola nada mediador ha batido el récord de los campeonatos algunos dirán bueno esto tiene que ser mejor marca de los campeonatos porque iban chicos y chicas junto si la ayudaron y tal cual de eso de la organización hago sellaron oficialmente rocosa de los campeonatos que ese récord lo tenía Olimpiada Ivanova Eva Nova era la súper número uno del mundo campeona del mundo campeona olímpica imbatible que arrasaba en todas las pruebas pues ahora ha sido más rápida la letra granadina que quiere decir que si con veintidós años consigue esto el futuro de la Marcha española está aseguraría pésimo Dios es algo muy importante también con con García Carrera con Álvaro Martín por supuesto o con García Caro tenemos un gran presente y un gran futuro en la marcha que ya hace algunos años ha salido de Cataluña ya no solamente el centro está en el Baix Llobregat sino que tenemos en Granada Ada en Murcia en Madrid algunos centros de entrenamiento de Nacha muy muy destacado de primer orden mundial

Voz 1951 11:54 y luego hay un grupo José Luis que es el del cuatro por cuatrocientos que se hace con esa medalla de bronce en la prueba de de relevos quería preguntarte por el grupo de cuatro por un atleta en particular del que hablábamos contigo en la última o qué

Voz 6 12:07 pasión que ese Bruno Hortelano y en el que no sé si había puestas unas expectativas desmesuradas para estos campeonatos

Voz 1655 12:14 yo creo que en realidad ponérsela no ha cumplido con esas expectativas es decir cuando base al doscientos Si consigues veinte cero cinco a sólo una centésima del veinte cero cuatro recuerdo España los estás has hecho una grandísima carrera regir si piezas cuatro decimos que es maravilloso con veintidós horas cinco Nos parece poco entonces esto para que esto es lo mismo lo que ocurre es que se corrió más que nunca sitio es que es una de las mejores marcas mundiales de todos los tiempos mira de los XXIV Campeonatos de Europa que se habían disputado antes de Berlín en el XXI hubiese ganado Bruno la medalla en nosotros esta hubiera sido medalla de plata hizo una gran actuación una gran carrera sólo perdió esa plata por una centésima exilio es algo mínimo es cierto que que contamos siempre las medallas la medalla pero francamente creo que Bruno con veinte cero cinco ha estado muy bien yo en el luego yo diría en primer lugar destacar esta generación yo está el grupo pero se ha formado también el el más mínimo ambiente equipo han estado en os dan entrenando equipo unos días antes del campeonato creando una verdadera familia esa familia que lidera el capitán que es Samu García me parecía fantástico como las siete atletas apoyaban entre ellos querían hacer algo grandioso la final fue impresionante por parte de los tres primeros relevistas impresionante siguió nunca visto correr cambia en en un relevo a ellos a Lucas Moura que lo que hizo para ganar la calle libre fue increíble guasa hacía y me pareció también una posta muy muy buena de de Bruno Hortelano que pasa es que nulo la la la Piedad el decía es que con el trabajo que han hecho estos tres compañeros te has dejado tengo que salir a morir están dio justamente el cambio no fue excesivamente perfecto muchas veces incluso todavía le motivo más para ir es superar esto no puede ser rapidísimos al yo que parecía que iba para para recuerdo España de doscientos osea era algo absolutamente desmesurado en el cuatrocientos habéis que hay que saber leer la distancia hay que saber distribuir el esfuerzo lo pago mucho pésimo en la en la última recta se queda con medalla de bronce casi casi récord de España pero cuando alguien lo da todo como digo Bruno Hortelano en ese relevo el decir es que se equivocó tácticamente Sanyo demasiado rápido yo creo que no tiene tanta importancia da absolutamente todo todo el relevo para mí como si hubiera sido una medalla de oro lo que lo que hizo ese ese relevo y que nos hace pensar que en el futuro paradoja para Tokio volvemos a tener muchas garantías ya estoy convencido que España bajará de los tres minutos el cuatro por favor

Voz 0066 14:52 no e incluso José Luis Si hubiera equivocado quiero decir que no sólo las alabanzas deben tener que ver con hacer las cosas bien y si se ha equivocado pues equivocado y que no no no tampoco pasaría nada

Voz 1655 15:06 son claros por poner tanto corazón en la prueba pues a mi me encanta a la gente que que lo da todo

Voz 0066 15:11 así es que ese vacías hasta el final

Voz 1655 15:14 si al final pues me cuelga más pues no tenía aún un le fantástico que hizo también una última

Voz 5 15:19 es verdad es que estos últimos metros te hacen duros Tevez verdad como se va quedando ya está clavado eh no se puede mover

Voz 1655 15:25 sí sí no no estaba clarísimo ahí es donde

Voz 8 15:27 ciudad ático hace estragos si es que no podía más no podía Maura diez metros más si queda sexto sea no estaba estaba bien

Voz 1655 15:35 sí se ha quedado clavado yo quizás hubiera que hay que casi no le dio ni ni avanzar más no porque ya ya le costaba hasta dar lugar a la vuelta de honor andando

Voz 1951 15:44 de puesto muchísimo porque realmente usted

Voz 1655 15:47 Dolores por todas partes pero insisto ese ese separa pues juego creo que podía haber sido azoteas psico con una marca increíble a esta falta de cincuenta metros pero se queda con una media ya que que tiene mucho valor

Voz 0066 16:02 vamos a hablar de esa prueba que en este programa tanto nos gusta no oí tantas alegrías nos no suele dar el el maratón en este caso está el éxito logrado por por equipos pero te quiero preguntar en general por la prueba como la viste

Voz 1655 16:16 yo creo que fue una fuera bastante rápida era una prueba dura complicada en el sentido de que hacía bastante calor pero tan bien es cierto que en Berlín se ponen muy bien Berlín es un circuito totalmente plano no es el mismo circuito de el famoso maratón de Berlín sí que he una algunas partes sí que coincidían es muy rápido practicamente no tiene nada de curvas las si hay alguna son pocas y muy abiertas y había posibilidades realmente de hacer grandes marcas como ha pasado por ejemplo con el campeón con el belga yo creo que la actuación del equipo español hay que considerarla como muy buena tanto en hombres y mujeres porque tenemos esas dos medidas equipo que cuentan exactamente igual que las anteriores desde el Europeo de Ámsterdam ir destacar sobre todo yo diría Javi Guerra Jesús España Javi Guerra por cuarto en lugar porque estuvo siempre ahí no bajó del cien pueblos de la cita posición entró a la carrera es simplemente el último cambio muy fuerte del belga es donde hay se quedó y no pudo responder para poder lograr la medalla pero en cualquier caso pienso que aunque esa década otra vez a las puertas a individual hizo una gran prueba y es que sido España en la última carrera internacional de su vida era su despedida creo que es una muy buena despedida ese sexto lugar también estuvo siempre entre los diez euros incluso pues fue remontando alguna posición en los últimos kilómetros fue un planteamiento táctico muy bueno tirando muchísimo no de de experiencia hay esto me ha de servir también para hacer un pequeño homenaje a sus España por su trayectoria por lo que significa por la forma de conseguir todo lo que ha conseguido por la coherencia por luchar por un atletismo limpio por ABC ha ganado el respeto de todo el atletismo español durante tantos años para mi caso España es un ejemplo absoluto a seguir por parte de de cualquier atleta

Voz 1951 18:12 en José Luis quiero preguntarte para mí por la imagen bueno es que no han tampoco la imagen deportiva pero esa bielorrusa creo que eran hola que ganó la medalla de oro no voy a decir su nombre porque lo voy a pronunciar mal pero con toda la cara llena de sangre corriendo me parece vamos a una imagen icónica de lo que es una prueba como el maratón eh

Voz 1655 18:33 sí sí efectivamente bueno pues tuvo ese ese ese pequeño accidente llegó de esa manera hay esos pues es que pues nos hace pensar en la ética de de esta carrera la etiqueta deporte la verdadera cultura del esfuerzo hice resume gente en esa imagen ensangrentadas los siguiendo luchando mezclando la sangre con el sudor tirando adelante a pesar de todo eso es una imagen que nos llevaban poquito a lo que es eso la la cultura del esfuerzo que tan bien asumida tienen todos los maratonianos y todas las maratonianas

Voz 0066 19:11 bueno otra de las imágenes para ir concluyendo ya antes de añadir algo pues lo que tú quieras no nos queremos dejar nada de lo que te ha resultado relevante en el en el tintero pero ahí se ha ido la atleta que la pero bueno tú me lo vas a decir

Voz 1655 19:24 el noruego seguro ya que alguien que existen

Voz 5 19:26 bueno eso eso por supuesto pero espera que estabas saltando de prueba venga vamos a empezar

Voz 0066 19:31 con el chiquillo este que que no deja de serlo pero que es una auténtica locura además tiene a todo el mundo loco también

Voz 1655 19:36 sí sí tremendo bueno es es toda la familia no lo lo los tres ser más dicen ser más son muchos Magro ahí ya viene era una una niña pequeña que que también empieza a destacar pero ya ponía Christian que hizo el doblete mil quinientos cinco mil que está batiendo los récords del mundo júnior récord duró para recordar eso es cabal es que es un talento increíble increíble lo hemos visto en carrera hacia la calle Damon con sólo diecisiete años ganando batiendo récord le hemos visto hacer doblete en Berlín tan bien escoltado por su hermano mayor que lo del hermano mayor es increíble se pone ahí de estas ayudar le hiciese algún cambio Si alguien quiere meterse se ponen medio me protege Le ayuda

Voz 4 20:20 Esquerra correr que obliga al estilo Tour verdad corren un poco

Voz 1655 20:24 sí sí sí esa ese es algo y persona antes pues este este chico dice bueno pero cómo estás conseguido me tras su padre cómo estás consiguió te estas cosas que bueno no es que esté entrenando mucho que pero enteró seguro muchísimo es todos los muchísimo más El ya es profesional imaginaros desde que Kenia ocho nueve años escénico ya lo hicieron contrato profesional porque dijeron bueno que esto va a ser una cosa absolutamente eso rumana va a ser algo increíble no harás tiene un contrato con Nike y fabuloso que le va a blindar ya de eh de por vida es es la gran sensación la gran a mí que visten alguno dirá bueno pues que se va a quemar es imposible con diecisiete años esto es algo absolutamente anormal vale pero que incluso se retirara mañana nadie le quita todo un palmarés que tiene Saquín una cantidad de Mena hayas absoluta digamos a la estrategia inferiores a nivel europeo a nivel mundial tan grande Alter récord que ya solamente pone esto virar estamos ante una atleta que ha tenido unos resultados vemos muy muy muy destacados pero no va a seguir va a seguir que espero que durante muchos años creo que van a salir más hermanos toda la vía de de de los pequeños que hay porque además se muchísimos años de diferencia entre el Mallorca y la más pequeña pues van a salir todavía más y esto va a ser un auténtico espectáculo verá los ingresos estén especialmente ahora allá acepta que tampoco olvidemos así Lita Henry en las pistas para mi ha sido probablemente la gran estrella el campeonato junto con tu plan juntos puedan Dina seres admite la la velocista británica que a su triplete cien doscientos y cuatro por cien personas lo demás vencidos años os Éstas son las para mí las grandes estrellas el campeonato

Voz 0066 22:12 qué hacer con esta familia como con las ganaderías e separarlas semilla para madre mía

Voz 1655 22:17 sí sí sí sí yo no sé qué tramo se conjuraron las estrellas y las una y ese día pero vamos como impresionante lo de estos hermanos noruegos

Voz 0066 22:28 en la que te quería comentar brevemente pero también fue una imagen digamos bueno pues da mucha rabia o da mucha cosa o o crea no sé un cierto desconcierto el ver como un atleta para sí que a falta de la última vuelta cree que ha hecho plata me parece que era en este caso se equivoca y luego llega cuarta cuando iba sobrada para para la medalla que cómo puede pasar esto

Voz 1655 22:53 pues yo creo que es algo inexplicable una letal con ilusión pero que se ha dado eh yo lo hemos visto en algunos campeonatos hemos visto incluso por los tres mil obstáculos

Voz 9 23:05 que yo africana que ya Peña que pasarla arriba pues no se dio paso por fuera y tuvo que volver hacía volver a pasar la ría en que que en estas pruebas a largas pues tildes establece un poco la noción de lo que son las las cuentas que se quedan que si suena la campana en los a la campana empiezas a doblar atleta ya no sé si está el problema no es doblaban a siguió con lo llego hombre es un despiste fenomenal evidentemente sí pero esto ocurre no es la primera que ocurre que algunas veces de estos fallos clamorosos que que luego lo pagas lo pagas muy caros yo dejaré un poquito en la anécdota del campeonato pero sigue efectivamente que es algo muy duro y que ha pasado algunas de estas pruebas de de fondo

Voz 0066 23:54 bueno pues Verónica hasta aquí no ha dejado

Voz 1951 23:56 los cuantas imágenes sí he unas cuantas no solamente medalla sino bueno carreras para para recordar

Voz 1684 24:02 así que yo creo que aquí se les vamos a dejar descansar no que ella sólo ha ganado si oye no quiero que se me olvide

Voz 0066 24:08 ahora a Camilo Santiago viejo conocido del programa como como representación del deporte popular no de alguien reconvertido atleta de máximo nivel este chico vamos a

Voz 1951 24:19 acordar por si alguien no escuchó en su momento a que el programa que bueno está disponible en la web lo poder recuperar pero este chico hasta hace unos años jugaba en Tercera División en un equipo de fútbol como mera afición trabajaba como comercial de repente un amigo le pica para correr la Behobia San Sebastián se engancha absolutamente a este deporte

Voz 0066 24:37 más de queda veintiocho coma ocho años

Voz 1951 24:39 ahorras superando los treinta o bordeando los treinta ha debutado como internacional

Voz 0066 24:44 un europeo no IAP tenido una medalla en el maratón por equipos porque es el tercer tiempo después de Ray España el que suma junto a ellos para que pues eso que la suma de de esa de esa plata en el maratón por equipos masculino Camilo Santiago una historia bastante increíble bueno pues ese José Luis López que como siempre ha estado contándonos lo más destacado en estos Europeos de Berlín nada a descansar lo que se pueda antes de la Diamond gracias por atendernos

Voz 1655 25:11 a a negros un abrazo

Voz 13 25:56 ya has ni de Carabanchel y la verdad es que en mi adolescencia he corrido mucho pero siempre delante de alguien

Voz 1951 26:01 sí ahí no perseguían los dos hablo de Carabanchel bonito yo di entonces tenemos empecé a correr un poco y entonces me dijeron después de las fiestas

Voz 14 26:09 yo una mi quedó Marató no fuese una carrera aquí tengo que decir que no

Voz 15 26:13 quedé tercero eh si es verdad que éramos tres corriendo pero quedé tercero pero sabíamos ya se oye que bonito que nos estamos entrenando nosotros también de cosas nuevas pero no es que a Juan Si el deporte no

Voz 14 26:25 en inglés no lo hace no le pidas que haga correr será ser de hecho este año sin por el nombre porque también hace hueco

Voz 16 26:34 es delicadas nuestras contenidas

Voz 1951 26:36 jueves tras cosechar cuando quieras

Voz 15 26:39 oye vaya runners que sois

Voz 17 26:43 eh

Voz 1951 27:22 hoy va a ser un día importante no importantísimo yo creo en este Serrano puede ser incluso calificado de hito lo que vamos a vivir a continuación yo creo que es importantísima está en no te rías John así como te digo de verdad sabes por qué vamos a hablar de pruebas de esfuerzo en todo el mundo más o menos sabe de lo que hablamos nos algunas carreras principalmente en el extranjero que en algunos lugares la exigen otras no ha sido un eterno debate durante años si debería exigirse a todos los corredores populares que se realicen estas pruebas a la hora de inscribirse en una carrera Si esto evitaría o no mayores problemas a la hora de luego correr en fin yo creo que materia hay una época

Voz 1684 28:00 te más serio si vamos a saludar al doctor antes

Voz 1951 28:02 es como se dicho esto fe de erratas bien podemos abrir un pequeño aparte

Voz 1684 28:06 dado su visita de la semana un anexo que hace una semanas un anexo porque hay veces que nos vamos del estudio décimos se me olvidó decir esto entonces qué mejor al tener un programa semanal que que añadió

Voz 5 28:17 pues no pasa nada si hablamos del plato hablamos de flat y es que hicimos todas las preguntas posibles

Voz 1684 28:22 a doctor Jiménez sobre el plato sí pero sobre la primera y más conocida acepción de plato al menos en este lado del mundo pero me quedé sin decir lo quería decir que según la RAE en América Central plató significa una cosa muy bonita y triste a la vez pero pero bueno es un sentimiento muy generalizado en ocasiones no sé si te ha pasado de si has tenido este plato una pista sensación de tristeza profunda permanente osea que nos vamos a la RAI compañía a los románticos es una cosa que además

Voz 0066 28:55 más

Voz 1684 28:56 los dos adjetivos son

Voz 5 28:58 no sé para preocuparse pero la segunda pero sobre todo el segundo permanente eso es plato si estamos yo qué sé por ejemplo en Panamá o en Nicaragua

Voz 1951 29:06 vamos a volver a los estudios Bernardo Sebastián con el doctor Ricardo Jiménez el responsable del servicio de Medicina Deportiva de Quirón Donostia hola doctor muy buenas hola ya ve que tenemos acepciones para todo

Voz 20 29:17 ya veo ya está parte del plato en fin que

Voz 1951 29:20 qué va a los sentimientos a lo más profundo pero hoy le hemos llamado para hablar de las pruebas de esfuerzo decía yo antes eh bueno unos test más o menos sencillos que todo runner más o menos conoce pero que sin embargo no todo el mundo se ha hecho yo lo primero que le quería preguntar es si usted considera que que es algo bueno o que es algo incluso necesario para los corredores

Voz 1296 29:40 bien evidentemente considero que es algo necesario voy a decir casi imprescindible para cualquier persona que va a someterse va a someter a su organismo luego al estrés al importante estrés que supone el parte no sólo el runner tradicional sino incluso la participación en competiciones

Voz 1951 29:56 qué diría usted bueno explicado llanamente digamos para todo corredor que nunca se haya sometido a una de estas en qué consiste una una prueba de esfuerzo

Voz 20 30:03 bueno los esfuerzos un procedimiento no invasivo que lo que nos proporciona una información sobre todo de carácter diagnóstico sobre cómo funciona nuestro aparato cardio pulmonar y además también sirve para evaluar cuál es nuestra capacidad individual para realizar cualquier tipo de de ejercicio en las pruebas de esfuerzo se suelen realizar negó metros específicos es decir en el caso de los corredores se hacen tapiz rodante así como en el caso de los ciclistas cicloturista se hacen en una bicicleta son pruebas de intensidad progresiva es decir cuando si nos referimos al tapiz rodante se empieza corriendo a una velocidad baja como pueden ser ocho kilómetros por hora que casi esa ir andando ir progresivamente se va incrementando la velocidad y normalmente se hacen pruebas máximas es decir el final de la prueba lo marca la propia persona cuando ya no puede en el ritmo que se le impone claro para someterse a esta prueba se me ocurre que hay que estar sano eso lo primero

Voz 1951 30:55 bueno lo de problema de monos respiratorio o una cardiopatía etcétera

Voz 20 31:00 sí bueno con respecto a estas pruebas hay hay contraindicaciones lógicamente algunas son absolutas pues por ejemplo estar en fase activa por haber tenido un infarto reciente tener una angina de pecho inestable tener una arritmia que esté mal controlada todo este tipo de de problemas en principio contra indican en la en la hacer una prueba de esfuerzo inmediatamente sin luego hay otras de indicaciones que ya son más relativas nuevos por ejemplo cuando estamos en un proceso infeccioso pues lógicamente hay que esperar a que pase ese proceso para hacer la prueba o cuando cualquier tipo de descompensación de alguna otra patología que tengamos

Voz 0066 31:31 su experiencia ya que está al frente del servicio de Medicina Deportiva no es un ámbito muy concreto y que estaba tratando con pacientes qué bueno que están en nuestro mundillo a la gente levantando en la cabeza que que tiene que hacerlo es decir cada año el porcentaje de runners en concreto de personas que practican deporte en general realizan esta prueba va aumentando

Voz 20 31:52 sí bueno por un lado evidentemente el mundo del runner es evidente que en los últimos quince años ha se ha incrementado de una forma notable y en la realización de las pruebas de esfuerzo hombre no sabría establecer tesis se ha incrementado en la misma medida que el número de runner pero sí es cierto que se ha incrementado suele ser un poco triste que casi siempre hay picos después de algún hecho luctuoso no es decir las típicas muertes súbitas que a todos nos alarman bueno sí que es un poco triste que sean necesarias este tipo de situaciones para que alguna gente digamos un poco la conciencia decir hombre pues me vendría bien hacer esto

Voz 0066 32:24 el doctor Jiménez máxima sinceridad usted sea realizado una

Voz 20 32:28 prueba de esfuerzo yo me realizar una prueba de esfuerzo si Messi ha cumplido también insiste es que hay muchas veces que predicar con el

Voz 0066 32:35 yo hay bueno hay hay médicos que que no predican oye que no tienen porqué pero que no predican con el ejemplo

Voz 20 32:41 doctor cuánto rato cuesta hacer una prueba de esfuerzo bueno lo que es la prueba en sí pues puede durar entre quince veinte minutillos depende un poquito del nivel de cada uno porque como te he dicho

Voz 1296 32:52 al ser una prueba máxima en la que cada uno para cuando ya no puedo

Voz 20 32:55 más evidentemente en los que están en más bajo

Voz 1296 32:57 de forma pues aguantan menos tiempo y los que están en muy buena forma pues aguantan más pero lo que es la prueba en sí ya digo la vamos a poner unos límites mínimo de unos diez minutos y máximo de unos veinte

Voz 1951 33:07 Valen qué conclusiones saca el deportista cuando marcha de la consulta que sabe sobre sí mismo y sobre lo que puede hacer y no hacer

Voz 20 33:15 bueno hay varias conclusiones unas conclusiones relacionadas directamente con el con el punto de vista de la salud es decir sabemos si el corazón la respuesta del corazón al esfuerzos adecuada tanto desde el punto de vista específicamente de frecuencia cardiaca como el el desde el punto de vista de tensión arterial y también desde el punto de vista respiratorio hay algunos procesos como por ejemplo estoy pensando en el asma inducido por el ejercicio que son específicamente inducidos al hacer un ejercicio de esta manera se puede detectar entonces desde ese punto de vista salud así como incluso aunque no tenga directamente nada que ver con corazón no con aparato cardio respiratorio también pueden detectarlos pequeñas anomalías generales nuestro organismo pues por ejemplo una rodilla alterada que se manifiesta en las intensidades relativamente altas de carrera y que puede estar relacionada o no que a lo mejor un defecto del apoyo esto todo esto desde el punto de vista vamos a decir específicamente médico desde el punto de vista físico también no sirve para valorar cuál es la capacidad individual para el ejercicio dinámico como es la carrera en este momento es decir con eso vemos cuáles no en lo que se denomina habitualmente en nuestro estado de forma y luego quizá por último también desde este punto de vista físico nos permite calcular unos umbrales de fatiga que luego a partir de ello se pueden planificar los entrenamientos para que se hagan digamos de una forma más rentable entendiendo como tal trabajar

Voz 1296 34:33 aquellos ritmos que realmente no van a hacer mejorar

Voz 20 34:36 quizá como último como último elemento que no

Voz 1296 34:38 aportar sería una predicción de marcas en DT

Voz 20 34:41 primeras competiciones por ejemplo imagínate vamos estamos preparando la Behobia San Sebastián como todo el mundo o maratón estamos un poquito despistados pues por falta de experiencia o lo que fuere su

Voz 1296 34:51 hombre realmente aquel nivel en en Ken nivel nos podemos mover en la competición aquel ritmo el kilómetro podemos ir que es un poco lo que cualquier runner el necesita saber bueno pues este tipo de pruebas te pueden dar una aproximación que haga que por lo menos pueda iniciar la competición altos ritmos adecuados para luego según te vayas encontrando a lo largo de la misma pues poder hacer o no algún tipo de modificación pero por lo menos

Voz 20 35:11 tienes un punto de partida para intentar no cometer es

Voz 1296 35:14 errores en los dos sentidos os salir demasiado lento y luego llegar a hacer un registro que no se corresponda con tu valor salir demasiado rápido difundir te a mitad de camino

Voz 21 35:24 y lo que yo

Voz 0066 35:52 y uno o consulta lo cual hace bastante al doctor Google se encuentra doctor con pruebas de esfuerzo de diferentes tipos y nos anuncian la convencional por ejemplo pero también veo la prueba con gases aspira a dos la prueba con las Tato

Voz 1296 36:10 sí efectivamente a ver si la prueba se puede hacer simplemente con una monitorización cardíaca y un metro en este caso el tapiz rodante Issing más elementos entonces esto con esta prueba pues desde el punto de vista salud vale exactamente igual que las demás es decir para ver la respuesta del corazón al esfuerzo es exactamente igual de válida lo único que para hacer todos los cálculos de umbrales y demás vas a solamente un parámetro o dos la relación velocidad frecuencia cardiaca punto en la que has comentado de gases que es lo que nosotros denominamos la prueba directa se se pone un buenas lo que hacemos es conectar nuestro organismo a un analizador de gases por lo cual tenemos una una boquilla tenemos una mascarilla que hacen que todo lo que va vamos respirando se va analizando a través de un aparato de esta manera podemos calcular nuestros umbrales ya no solamente con el dato de la frecuencia cardiaca sino con la evolución de los gases en concretamente del de anhídrido carbónico el oxígeno entonces esto añade precisión tiene un punto bueno que es que añade precisión el cálculo de los umbrales tiene un punto digamos negativo malo que es que es bastante más incómodo y que sobre todo pues sí que hemos vivido situaciones en las que en los momentos después esto máximo e lo incómodo que resulta el estar con una mascarilla hay una horquilla pues haga que que la personas se tengan poco antes no por eso tienes como digo sus pros y sus contras y luego por último el tercer método que me decías que es la toma de las patos bueno consiste en ese basa en un principio fisiológico que es que cuando nosotros vamos incrementando nuestra intensidad se va produciendo una descompensación metabólica que hace que un parámetro que es el ácido láctico se vaya incrementando en el músculo Yeste cierto es incrementar el músculo pasada sangre entonces y nosotros recogemos una pequeña muestra de sangre y analizamos es el acta todo es es un indicador indirecto de la situación de fatiga no entonces esto se hace se hace ya con un avance ETA se pincha hace una pequeña perforación o bien en el lóbulo de la oreja o en el pool tejo del dedo y entonces en en en la prueba así como las dos anteriores que tengo que os he comentado son pruebas sin interrupción sea continuas desde que empezamos hasta que paramos no nos detenemos en estas pruebas de toma de acta todos lo que se suele hacer en cada tres cinco minutos los estadios suelen durar eso esos Marge les separa el individuo momento en ese momento se les trae un poquito de sangre y luego se reanuda al digamos la prueba de esfuerzo a una intensidad superior y así sucesivamente entonces en este caso lo que hacemos para el cálculo de los umbrales es tener dos elementos que es la frecuencia cardiaca por un lado el incremento de la concentración de la Tato

Voz 1951 38:45 la prueba básica portando sería la que la primera de la que hablábamos la que se realizan la mayoría de la gente

Voz 20 38:49 eso es sí sí sí además es la más económica para todos

Voz 1951 38:52 cuánto vale por cierto más o menos bueno

Voz 20 38:54 estila yo te digo que en en la mayoría de los hospitales anda en un rango entre los setenta noventa cien euros en ese margen

Voz 1951 39:02 el doctor para terminar Le quería hacer una bueno trasladar una consulta que no llegaba hace unos cuantos días a nuestro correo electrónico e de un chico se llama Jorge nos cuenta que lleva corriendo unos cuantos años ya que ha corrido medios maratones y demás está apuntada varias carreras en los próximos meses pero de repente nos dice hace como un mes y medio corriendo un día noté una leve molestia en la rodilla yo lo achaca que mis zapatillas por entonces estaban bastante gastadas pared tres semanas pero al volver a correr me aparece la molestia de nuevo no es nada muy grave pero es verdad que no se me quita y añade como decía John el doctor Google leyendo por Internet he leído que puede ser el menisco o la rótula estoy preocupado y no sé que tengo que hacer si tengo que dejar de correr ir auto a un traumatólogo o que me ocurre que le decimos a Jorge doctor

Voz 20 39:44 nombre evidentemente habría que mirarlo habría que mirar Rossi Si después de tres semanas de reposo al reanudar la actividad reaparece la molestia creo que hay que mirarlo por entonces va más allá de un de un momento puntual por un pequeño sobreesfuerzo con respecto a esas esos diagnósticos del doctor Google pues hombre una lesión venís Cal no es muy probable si no hay un antecedente claro de un gesto brusco

Voz 1296 40:06 lo que le haya provoca un dolor agudo no es muy probable aunque bueno tampoco se puede descartar yo me inclino más a que sea algún problema de alguna tendinopatía concretamente el el tendón rotuliano suele sufrir bastante los corredores dependiendo un poquito de la forma de su forma de pisar también dependiendo de sus características han antropométrico es decir si tiene un poco de sobrepeso o no pues dos son factores que provocan este tipo de alteraciones no luego habría otro otra posibilidad que es que fuera un problema con una lesión del cartílago entonces bueno se eso es más propio de gente Un poquito poquito mayor los en la edad de de esta persona gente poquito mayor como digo hoy después de unas cuantas horas de vuelo por así decirlo entonces yo me el en principio la adhesión a la veo poco probable yo me inclino a pensar más en una tendinopatía alguna alteración del tendón que en ese caso habría que estudiar las causas para intentar poner remedio o sino de una una un problema de cartílago que también lo digo lo mismo habría que objetivar Loi ponen de drogo de esto en cualquier caso mi consejo sería que cuando una molestia después de tres semanas de reposo reaparece nada más reiniciar actividad hay que mirarlo porque si no no hay ninguna posibilidad de que de que se vaya Jorge

Voz 0066 41:17 es el mensaje para el del doctor Jiménez y animamos a al resto de oyentes a que se conviertan también en en pacientes ella lo saben Serrano

Voz 1684 41:25 arroba Cadena Ser punto com para vuestras dudas

Voz 14 42:23 con un Sport a vimos el calentando Ramos como cada semana ponemos el colofón al programa en busca de

Voz 1684 42:45 carreras Carreras que estrenan carreras diferentes carreras pequeñitas en todos los casos sean lo que sean atractivas en este caso y como estamos en verano nos vamos a la playa playa del norte porque vamos a situarnos en la localidad asturiana de Figueras

Voz 0066 42:59 en el noveno cross Paseo Solidario Villa de Figueras ya no escucha al otro lado del teléfono uno de los pum

Voz 1684 43:06 Tales de la organización de esta cita Fernando García o Fernando muy buenas bueno un instante vamos a hablar de la de la carrera del entorno pero antes de nada nos quedamos con con

Voz 13 43:16 el epígrafe que utilizáis para correr por es solidario este paseo

Voz 7 43:23 es bueno este a la Deportiva porque concluyen varias cosas nacen al común

Voz 1655 43:31 es una persona

Voz 24 43:33 de Fernando Quintana que es estupendo

Voz 7 43:38 enfermo de cáncer y entonces en el momento en que lo vi recuperándose pues le parecía una buena idea el crear un proyecto deportivo pero

Voz 25 43:54 ha entrado en torno a la solidaridad que

Voz 1655 43:58 queremos conseguir en torno a los algo

Voz 25 44:00 a enfermos au

Voz 7 44:03 de cáncer básicamente entonces a través de la Fundación Sandra Ibarra fuimos tejiendo todo el proyecto de tal manera que se realiza en apoyo de la Fundación Sandra Ibarra que a su vez hace de mediador con el Hospital de Jarrio por lo tanto todo el beneficio de de las de estas actividades deportivas se destina a mejorar alguna cosa del equipamiento del Hospital de Jarrio para el tratamiento de casa

Voz 1951 44:36 es Fernando dices actividades en en plural e son varias pruebas son varias modalidades eh no sé qué qué vais a ofertar para aquel que ese apunte para la prueba del domingo

Voz 7 44:48 bien se trata de que la familia en su conjunto se implique y además pase un día fenomenal porque no solamente el esta iniciativa sino el lugar donde se realiza otras actividades complementarias que hay pues digamos animan a que toda la familia desde los más pequeños hasta los más mayores tengan un papel en este en este proyecto y además puedan pasarse un día entero fenomenal por lo tanto se incluye no solamente el coros propiamente dicho que es la parte más competitiva para los adultos sino la parte de carreras infantiles para críos ya que quieran pinitos compitiendo después la parte de paseo tanto de niños como de adultos en los cuales ya no hay ningún tipo de condicionante porque es un paseo precioso en un lugar eh

Voz 6 45:47 a ver transporta no se Fernando la playa de Arnau es el punto de salida

Voz 1951 45:52 me imagino que el paisaje tú lo conocerás bien cómo es ese recorrido que es lo que nos vamos a ir encontrando a lo largo de los kilómetros

Voz 26 45:59 a ver si el Arnau está dentro de la ría de Leo por lo tanto a sumarse a la playa Arnau esa asomar

Voz 7 46:06 se a la desembocadura de la ría

Voz 26 46:09 Leo con el Cantábrico abierto a la derecha a la izquierda la entrada hacia Ribadeo y Vegadeo

Voz 7 46:18 el paisaje es es impresionante aunque el la el área recreativa que está mismos sobre la playa Arnau es el punto de referencia todas las actividades tantos los paseos como como las carreras se desarrollan en la ruta que a él mismo a la orilla de del mar por lo tanto se hace un recorrido impresionante que bueno porque la gente va a competir pero la gente que va pasear pues disfrutar de un paisaje increíble

Voz 0066 46:52 eh ese día a Fernando por lo que estoy oyendo toméis la playa no sé cuántos participantes esperáis

Voz 7 46:59 a ver la el el número de con el que estamos trabajando ya estos últimos años son mil quinientas personas quinientas personas disponemos de mil seiscientas y camisetas porque evidentemente nosotros el control máximo lo tenemos que hacer con las personas que se inscriben con ánimo de conseguir la camiseta conmemorativa entonces nuestros controles son muy detallados para que la gente superado ese número pues en ya sepa que no tiene acceso a la camiseta conmemorativa en el punto álgido de el desarrollo de esta reunión que que es sobre la una de la tarde hay pues se reúnen en el entorno de la playa Arnau pues entorno a dos mil personas por lo tanto estamos hablando de un volumen muy importante de gente pero que colabora contado el autocontrol lo que los los voluntarios pues somos a veces el sobramos a veces con con el orden que con el que colabora todo el personal mucha gente participan

Voz 0066 48:11 calza y bueno

Voz 7 48:14 no es recomendable participar descalzo porque parte de la ruta es de piedra el camino no hay una parte asfaltada pero aparte es el camino que bueno no no convendría utilizar a ese tema no sí

Voz 1655 48:32 hay personas

Voz 7 48:34 decidí pues casi como un compromiso con algún familiar de contar pero lo realizan más con el esfuerzo físico en general que no con con otro tipo de cuestiones que siempre serían no recomendables

Voz 1951 48:50 eh Fernando para que la gente se anime acercarse durante estas fechas veraniegas seguro que más de uno que nos escucha desde latitudes más al sur le da envidia la meteorología de Asturias a los que vivimos por el norte nos ocurre un poquito al contrario cuántos grados más o menos podéis tener bueno este mismo domingo por ejemplo en en Figueras

Voz 7 49:09 bueno vamos a ver nosotros lo vamos a contar con unos veintidós veintitrés grados aproximadamente con lo cual es una temperatura lo suficientemente agradable para qué no haga frío y la gente pueda competir tranquilamente Ipar algunos pues edad digamos al mejor demasiado fresca pero en todo caso después del ejercicio que se realiza nada más agradable más sano que el pegarse un chapuzón en la playa Arnau que no se espera con los brazos abiertos

Voz 1951 49:40 lo que sí más tranquila

Voz 7 49:42 Hay que disfrutan todas las personas independientemente de su edad

Voz 1951 49:48 tú eres de Figueras Fernando

Voz 6 49:50 yo soy a la playa más bonita de Asturias

Voz 7 49:55 bueno en términos competitivos no creo que

Voz 0066 49:59 deberíamos centrar para los dos

Voz 7 50:01 pues evidentemente es un referente más que por la belleza que sí lo es porque es una playa que al quedar en el interior de una ría permite una cierta tranquilidad sobre todo a los padres tienen concellos pequeños te siempre pues tienen cierto reparo a dejarles me estarse a darse un baño en solitario y entonces es muy recomendable para las familias que lo lo hermoso lo quizás superior a otros sitios es el paisaje en su conjunto incluyendo la playa porque hay toda una ruta costera que pone desde hace precisamente este recorrido que digamos es impresionante en todo en todo su recorrido pues vamos teniendo aún algún lado el mar ya otro lado pues una zona de campo que que es una maravilla era sinónimo defenderé John todo lo contra

Voz 6 51:00 veo sabes que siempre que aparece en las guías con las playas más bonitas de la Península Ibérica siempre hay unas cuantas de Asturias y bueno destacadas como las mejores del Cantábrico las más bonitas de la zona del Cantábrico

Voz 0066 51:11 sí en muchas ocasiones es de las más desconocidas no por por aquello de que se atiende quizá a otros destinos Isère relegan a algunos como estos de los que estamos hablando que que merece mucho la pena Fernando precisamente vamos a a dejar justo la línea Costa íbamos a darnos un garbeo por por el entorno como autóctono como hombre de Figueras que no recomiendas

Voz 7 51:35 bueno sin salirse del entorno donde vamos a estar hay dos áreas recreativas que complementan poco digamos el atractivo de atraía por lo tanto se puede hacer un día de campo extraordinario pero desplazando poquito tenemos a Figueras a kilómetro y medio que se puede hacer tranquilamente dando un paseo hasta el puerto ir muy cerquita también antes sazonada Hernando tenemos otra playa preciosa que es la playa detonar ronda ya es una playa compartida entre entre el municipio de Castropol de Tapia pero que es es una maravilla de playa también hay ir pues si queremos e incluso hacer una incursión a la comunidad vecina por poco más que el propio es pues llegamos a Ribadeo atravesando el puente de los Santos