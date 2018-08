Las personas migrantes "se mudan" a Santutxu

Voz 1 00:00 dime

Voz 1257 00:38 te anuncia donde está anunciado desde hace veinticuatro horas que a las siete de esta tarde si ustedes residen en Bilbao están entre Bilbao La Vieja y el barrio de Santutxu verán como este barrio algunos de sus vecinos toman el testigo al trabajo voluntario que vecinos y vecinos de Bilbao La Vieja han estado realizando acogiendo a personas migrantes que se dirigen además todos ellos lo harán a través de una manifestación de esos ochocientos metros que separan los puntos hasta su nuevo lugar de acogida IS el tercero todo esto será por la tarde pero aquí por la mañana hemos entrado a quiénes se van a dar de la mano porque hemos sentado a Marta Viera aunque que estará en Santutxu en la Marta bienvenida con algunos ya Iratxe Ganuza que les acompañará desde Bilbao La Vieja hola Iratxe qué tal el guardia ardieron Iratxe cómo están cuántos son

Voz 3 01:22 pues un montón esta noche por ejemplo eh no han pasado los datos que han dormido ciento cincuenta y cinco personas entre los tres locales que hay a de la Kultur pues gracias a la solidaridad de la gente pues también están en una lonja que estaba en venta que la han cedido en el muelle Marzano también en otra lonja de eh Beltza de un ateneo libertario que está justo enfrente de la cultura Easy pues como había problemas de espacio que ya sobrepasaban los límites para estar en unas condiciones dignas en la Kultur en principio se quería establecer un límite de sesenta personas que al final hubo que subirlo a ochenta personas porque cada día vienen más más de seguido y más cantidad y esto va a seguir así y entonces pues eso entre los tres local decía ahora otro que tiene a Txori Gorri pues ya

Voz 1257 02:11 hablamos de los perfiles hay adultos hay menores hay mujeres de estas ciento cincuenta y cinco personas

Voz 3 02:16 pues estamos un poco no sé extrañados de no sabemos muy bien qué está pasando con las mujeres a las mujeres no se les ve demasiado eh generalmente son hombres hombres la mayoría mayores de edad algún que otro menor también hay tenemos datos también eh nos pasan todas las mañana es una compañera que hacer conteo en el centro de Montaño el centro oficial el que arroja destinado por la Cruz Roja así pues como te comentaba ciento cincuenta y cinco personas se quedaron anoche en los tres recintos de Bilbao La Vieja Montaño pernoctaron cuarenta y dos personas de las cuales veinticinco eran hombres quince mujeres y dos niños hay una persona encargada de hacer esta labor todas las noches son mañanas para saber cuántas personas están quedando en Montaño vienen rondando alrededor de las cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y dos personas y el lunes el día que más cincuenta y cinco personas se quedaron allí

Voz 4 03:13 las mujeres que tienen preferencia allí

Voz 1257 03:16 sí se pueden quedar incluso más de los tres días perceptor

Voz 4 03:18 hemos os consta que se puedan quedar hasta los cinco en el en montañoso daño no eso no se está llevando a la práctica sí

Voz 5 03:25 ahora sí hombres no mujeres mujeres con niños no queréis mujeres con niños

Voz 6 03:30 dos personas vulnerables aunque bueno entonces es son las únicas personas aunque yo creo que en la Cruz Roja mismos reconocen que no es un espacio adecuado para mujeres en Páramo

Voz 1257 03:40 se está hablando ahora es Chus pertenecía también al colectivo hechos blanco de bienvenida tus también a esta a esta a esta zona y claro todo lo que nos está contando Iratxe irá esta tarde hacia Santutxu Marta donde se van a ubicar cuando lleguen a Santutxu bueno

Voz 5 03:56 pues ya lo desvelamos vamos a ir a la Carmela la la Carmela era la antigua ikastola de de Carmelo que pues bueno hace cuatro años dejó de funcionar como tal y en la actualidad pues hace un año un grupo de gente pues decidió ocupar ese espacio para hacer talleres mueven alrededor de quinientas personas semanalmente en diversos talleres gratuitos tienen un rocódromo tiene una actividad increíble que le está dando mucha mucha vida al barrio y bueno pues como explicó explica mi compañera ha hecho una bueno Borrell impresionante la verdad estamos que realmente admiradas de de trabajo que han hecho induce estaban un poco relevo y además queremos ese relevo porque queremos que como el año pasado en en en el pregón de fiestas aunque le dieron como ciudad de acogida fuimos pregoneros pues ahora en fiestas lo que decimos es que en definitiva la ciudad unos barrios los barrios son las villas que que componen esa ciudad y entonces pues a través de los barrios nos vamos a ir articulando íbamos a ir articular a articular esa solidaridad

Voz 1257 04:59 en Marta cuántas personas se han apuntado porque sé que hacéis turnos la organización serán no se similar a la que ha llevado a esta hora en la zona de Kultur Etxea

Voz 5 05:07 hemos tenido una ayuda increíble de ella del trabajo que se viene desarrollando inicialmente en adquirir posteriormente en Belvis está cada vez mejorando dentro de que claro hay que entender que somos personas amateurs que nos hemos metido aquí en esta un poco hay bueno pero vamos mejorando y entonces si tenemos que hacer y tenemos un cuadrante para turnos tenemos ya la primera semana completa para ir ayer tuvimos una asamblea con setenta personas son malas fechas hay que decir lo que son las fechas porque en el mundo occidental que agosto es mes de vacaciones quiero decir que hay dos realidades la que nos llega y la nuestra hija nuestra entonces

Voz 1257 05:42 la persona fiestas de Bilbao hay setenta personas que

Voz 5 05:44 León ayer tenemos una lista impresionante de de teléfonos y además esa gente va a mover a más gente y además cuando acabe estas fechas que son realmente malas también tenemos fiestas de Bilbao gente comprometida a veces comprometían mis de estamos comprometidas en mil espacios en txosnas y entonces bueno pues son realmente

Voz 1257 06:01 hasta cuándo se van a poder quedar en Santutxu tenéis ya algún plazo algún no sé porque estoy sola

Voz 5 06:06 sabemos nosotros le decimos que dependemos sobre todas las instituciones dependemos de la respuesta institucional porque estamos realmente sorprendidos ya penadas de la de la respuesta institucional estamos agradecidas porque la ciudadanía está está tomando ese esa ese trabajo que deberían hacer las instituciones y lo está haciendo eh nos está sirviendo también para para enredar Nos como digo yo no oye darse siempre está bien no porque en esta vida es si nos entregamos y somos más somos más fuertes intento siempre ante cualquier situación vamos a tener capacidad salir adelante y en esta en esta situación nos está ayudando

Voz 1257 06:39 va a ello tengo la sensación de que habrá algunos planes para que ha mirado al nuevo curso hacia septiembre si esto es insostenible o esto se puede mantener así tendréis algún tipo de planificación más allá de lo del día a día de la semana a la semana

Voz 5 06:51 pues la verdad es que en este momento no tenemos una planificación tenemos hoy en principio la esperanza de trabajar otros espacios de otros barrios como digo de seguir de este movimiento solidario lo tenemos que trabajar te digo que son malas fechas porque realmente son muy malas son las peores eh pero pero esperamos que podamos continuar ETA está acogida por otro lado sí que quería decir también que esta gente está llegando a Bilbao es cierto pero que esta gente hay muchos peticionarios de asilo confirmó hablábamos antes muchos las citas de la policía se están dando para abril yo calculo no sé si en una cita diaria dos au es dan pero bueno serían ya ciento y pico personas con una cita diaria sólo entonces esa gente igual la como todos los ayuntamientos con más de veinte mil habitantes tiene la obligación de tener un albergue de tener de hacer esta cogida pues tendríamos que hablar también de repartir entre estas personas peticionarios que deciden ya quedarse con nosotras pues entre

Voz 1257 07:44 pues los los municipios Carmel el gasto las Santutxu ese es el punto de encuentro a nosotros nos hemos ido hasta la zona de Bill vi está nuestra compañera pasado unas horas el Davis facilitado también la compañía a Estefanía Salvatierra para saber más allá de lo que es la supervivencia las tres comidas al día y la posibilidad de tener un alojamiento

Voz 3 08:01 lo que más hacen cuando están bajo nuestro techo

Voz 1257 08:05 buenos días hoy nos encontramos para hacer una clase muy especial

Voz 7 08:10 no no no

Voz 4 08:15 así comienza una clase de castellano para las personas que vivimos en la Kultur Etxea hoy la clase especial porque los profesores nos van a explicar qué se hace durante la Aste Nagusia la semana de fiestas en Bilbao y Carlos nos traduce todo lo que no se explican

Voz 8 08:30 e in clase especial Pasquet on va va pas le de la fe

Voz 4 08:36 los profesores preguntan quién sabe presentarse en castellano y aunque a muchos nos da vergüenza hablar varios chicos levantan la mano

Voz 9 08:43 me llamo Alfa ha instado hoy de Burkina Faso

Voz 10 08:49 me encanta este y él ha

Voz 9 08:53 le llamo de su carrera el sitio en el que tengo veintisiete años sigo aquí

Voz 4 08:59 cuatro meses nos cuentan que durante las fiestas viene gente de muchos lugares en la calle hay música bebida y concursos gastronómicos y que hay gente muy diferente

Voz 11 09:10 vale la clase de hoy consiste en que vamos a tener os vamos a explicar desde el quién monta las fiestas cómo se montan las fiestas que se hacen fiestas para que se hacen las fiestas sobre todo y lo más importante los valores que se defienden en este Aste Nagusia

Voz 4 09:25 valores como el respeto para aceptar la diversidad y la cultura de todas las personas que visitan la ciudad durante estos días cuando la clase apenas ha comenzado conozco a Caroline se sienta a mi lado llevan los labios pintados después de intercambiar unas cuantas palabras me enseña unas fotografías son trenzas y manicura es que ha hecho a otras chicas es que así se ganaba la vida en Marruecos después de salir de su país

Voz 12 09:52 es de llegar a de hago la eh que me quememos o en la vi vi que me una Icomos fue que me un ahí

Voz 4 10:01 te llamo caro vengo de Camerún

Voz 0438 10:03 salí hace seis años buscando seguridad y estabilidad para mi y para mi familia mi tía quería matarme si no me casaba con un hombre mayor así que huir con mi hermana y con mi hermano pequeño

Voz 13 10:14 su nota

Voz 11 10:16 hay tan ubicuo Because the

Voz 0438 10:21 agradezco a Dios porque ahora estoy en Bilbao ahora mismo no es nada fácil vivir en Bilbao pero confío en que Dios

Voz 11 10:27 Lobera de I Don't Give it

Voz 13 10:32 mil ya es aún más because I Fun Da ondas

Voz 0438 10:36 quiero quedarme en Bilbao porque he encontrado gente muy agradable conmigo y no me puedo ir porque no tengo ni a dónde ir ni contigo

Voz 14 10:46 dos

Voz 4 10:52 la clase está a punto de terminar hoy hemos estado cerca de cuarenta personas y cuando los profesores terminan de hablar me siento más cerca de la cultura de Bilbao

Voz 15 11:02 bueno pues terminamos la clase de hoy ha sido un día estupendo creo que la que hemos compartido una gran ilusión

Voz 13 11:09 que son la él Aste Nagusia creo que además lo vamos a pasar muy bien todas juntas un abrazo y hasta el próximo día

Voz 1257 11:22 gracias a Estefanía Salvatierra porque ha pasado a esas horas allí en la zona de la Kultur Etxea hay además es una situación como saben ustedes que se va repitiendo día a día e Herman marroquí no la bienvenido Germán qué te ha parecido que te aparecía el trabajo en nuestra compañera

Voz 1635 11:37 bueno bien me ha parecido bien sobre todo dar la palabra a las personas que que acuden al

Voz 16 11:42 las clases no le ha sido fácil conseguir hablar con ellas porque algunos evidentemente no sabe o no tienen esa confianza ilusión

Voz 1635 11:49 es una clase en castellano para poder aprender no empezar a hablar esperemos que el próximo año cuando se repitan entrevista ya

Voz 16 11:55 pues no consiguen esperemos que no estén esperemos que se solucione que esperanzas tienes de que lo que pedís que es una unos Voronin que estén yo no depende

Voz 1635 12:03 nota que tengan ellos sí que esas personas si quieren quedarse espero que puedan quedarse en marcha si sí

Voz 1257 12:08 se refería a lo que estamos viviendo que afortunadamente hoy desafortunadamente está siendo noticia yo no sé exactamente Germán como miembro de on Guille torrijas y qué lectura haces de todo lo que está ocurriendo y sobre todo déjame decir a los oyentes que nosotros nos hemos puesto en contacto porque somos periodistas tanto con el Ayuntamiento de Bilbao con con con la Diputación Foral de Vizcaya ya han declinado nuestra invitación a participar quiero dejarlo claro porque no es no estáis quiénes habéis querido estar que valoraciones desde el momento actual que estamos viviendo en Bilbao

Voz 1635 12:36 bueno pues en Bilbao en una situación muy parecida a otros lugares de Europa en realidad es que esto no es un problema de Bilbao sea básicamente eso es un problema de las políticas migratorias que se que tiene establecidas la Unión Europea el Gobierno español a pesar del cambio de Gobierno en cuatro días a rebobinar unos planteamientos que parecían poquito distintos Ebro estamos volviendo otra vez a las nuevas políticas de cierre de fronteras de deportación nivel de retorno de personas básicamente en un una política de cierre entonces claro la gente llega en unas condiciones muy malas pasaje iban una declaración del otro día del secretario general de de ACNUR que echaban poco la bronca a los gobiernos europeos sobre sobre la política que llevan sobre todo de del cierre de puertos a partir de Italia la peligrosidad que eso supone para la gente y entonces el dato quedaba por parte de esta de esta persona este secretario general de ACNUR era que actualmente una persona de cada uno de cada diecisiete personas que embarcan para cruzar el Mediterráneo fallece el año pasado era una de cada cuarenta y tres sacan multiplicado por tres el riesgo digamos de las nuevas políticas nuevos

Voz 6 13:42 situación del pasaje las elecciones

Voz 1635 13:44 tan duras que si te quieres realizó en este momento multiplica por tres el número de víctimas entonces bueno me preguntaba sobre Bilbao pero es que quiero claro es que esto hay que contextualizar la gente llega así llegan esas situaciones malas llegan a través de las pateras según fuera el al sur de de esto y entonces ya desde ahí pues como ahí se acumula vamos más personas más personas pues es es descendía diferentes lugares entonces Bilbao la gente llega que pues la política institucional de por parte de las instrucciones ya locales municipales sigue Gobierno Vasco etcétera pues muy mal porque no se no hay una previsión no sea a partir del cierre también de de Italia del cese traslada un poco el flujo migratorio hacia hacia este lado a partir de Marruecos entonces se va a incrementar iba iba entonces hay que planificar yo creo que tienen que tener una previsión de crear mayor número de plazas que no va a ser una cosa de coyuntura iré emergencia sino que esto posiblemente

Voz 6 14:32 se establezca osea pase un poco estable

Voz 1635 14:35 seis pues hay que abrir más plazas de acogida de lugares donde la gente pueda pernoctar y luego de ahí pues que Gaggan un plan de vida si es que quieren quedárselo si quieren marchar

Voz 1257 14:44 tú que has convivido también con todas estas situaciones mañana sea te hace una acción en nuestras playas tengo entendido que vais a estar en Plentzia Gorliz le Moix porque vais esas playas que vais a hacer

Voz 6 14:55 pues vamos a visibilizar el problema que hay de las personas inmigrantes queremos pedir derechos para las personas migrantes queremos visibilizar que hay que tener en bueno yo a mi me gustaría si me permites azul hacer una fotografía de lo que está haciendo el plan de acogida el el deficiente plan de acogida porque yo creo que quizás la gente que está escucha

Voz 16 15:17 cuando el programa no tiene una informa hemos venido informando desde mediados de julio contra todo bien

Voz 6 15:22 nosotras denunciamos que las instituciones están digamos escondidas en este tema no están dando la cara no ha habido previsión hay que tener en cuenta que Bilbao esto planteado ya por organizaciones que llevan muchos años trabajando por ejemplo con el tema de refugiados llevan planteando durante mucho tiempo la deficientes plazas cogida en Bilbao todos sabemos CEAR por ejemplo lleva tiempo planteando edificios vacíos que se podrían utilizar quiero decir que hay que contar con estos a que no es algo que ha pasado que nos ha sorprendido sino que hay una falta de previsión y hay una falta de actitud de resolver este tema el el tema migratorio es algo que siempre ha habido personas migrantes por cierto Euskadi hemos sido eh durante bastantes siglos un un pueblo que ha emigrado para buscar una vida mejor ha habido veces que en España en todo el Estado sea migrado por razones políticas pero muchas veces la más veces buscando una vida mejor esto lo recuerdo Por otra parte en en Euskadi también hemos sido tierra de acogida de inmigrantes yo por ejemplo soy inmigrante vine en los años setenta ir hemos producido un gran cambio sociológico y riqueza en Euskadi es decir las migraciones siempre producen riqueza y ahora me voy a lo de la foto el plan de acogida a las instituciones lo que han hecho es externalizar el el Plan de Acogida mínimo que hay solamente ese dan tres noches no son tres días son pernoctación exclusivamente solamente se amplía ese es ese número de días a mujeres ya

Voz 16 16:57 alguna alguna persona buena pero fundamentalmente mujeres

Voz 6 17:01 quiero insistir que no hay ninguna articulación de por parte de las instituciones de los recursos públicos del tercer sector es decir por ejemplo yo que soy enfermera de conozco un poco el tema en las personas las pocas pues a la mayoría de las personas que vienen son personas sanas duras pero algunas personas ingresado en el hospital en la Coruña pierde ahí toda la información

Voz 16 17:24 cuando salga voy a contar por ejemplo en caso podría contar varios sí más a través pero voy a contar un ejemplo pequeño

Voz 6 17:29 es un joven que llegó estuve unos días ingresado por una infección sale instalé claro no hay nadie para recogerle sale a la una las dos del mediodía en la oficina de la Cruz Roja de una a cinco está cerrada por lo tanto era un día que hacía muchísimo calor y este chico está en la calle convaleciente porque claro cuando salimos del hospital

Voz 16 17:52 no estamos como para hacer una vida normal todos lo sabemos no

Voz 6 17:55 entonces bueno es de eso podríamos hablar un montón de cosas pero kilo decía otra cosa

Voz 1257 18:00 puede volver al alojamiento que ofrece Cruz Roja en ese

Voz 6 18:03 en ese caso gestionamos nosotros no es que el alojamiento que que gestiona la Cruz Roja es deficiente para personas que están convalecientes podrían haber osado en esos casos podrían renovar el pero bueno así es una vez regalos al micrófono quiero decir

Voz 5 18:18 que de día el caso siempre igual a las ocho de la mañana tienen que abandonar el dispositivo yo no quiero hablar de albergue me parece muy importante señalar porque es tomar cada precariedad Cruz Roja dice que este dispositivo en el cual las tres instituciones han puesto ciento cincuenta mil euros en los Juegos los fuegos artificiales de Aste Nagusia son doscientos mil digo para situar la cifra este dispositivos acabará cuando acabe ese dinero que quiero quiero decir que no es un albergue que son unas escuelas que es un local donde sean siempre hay que tener en cuenta que a las ocho de la mañana abandonen está hasta las siete de la tarde no pueden entrar e incluso en el caso de convalecencia estamos hablar

Voz 6 18:50 tú otro tema a mi me parece importantísimo hay dos temas que me gustaría tocar es no se están garantizando los derechos de las personas más vulnerables quiero por ejemplo mujeres las mujeres los niños están en la los menores también están en la calle durante todo el día tengo que recordar que hay un hay un nivel hay un nivel altísimo un porcentaje altísimo de mujeres inmigrantes que están dentro de trata de personas que Bilbao es un punto del paso de estas redes que las pocas mujeres que no están ya es que la red cogidas

Voz 1257 19:25 todo sería inmenso no

Voz 16 19:28 hay más detalles de Costa de Marfil hay hay ay de varias

Voz 6 19:33 tenemos que pensar que estas mujeres a todo el viaje es durísimo tienen que trabajar durante el viaje en Marruecos y tal para ganar el siguiente paso quiero decir que para pasar el Estrecho tal entonces eh a veces ante todas estas dificultades de de la Europa fortaleza que estamos pagando un montón de fronteras también internamente en África surge las mafias las mafias surgen así Vara

Voz 1257 19:57 una cosa do adónde quieren ir porque todo el mundo está diciendo Bélgica Francia Alemania esos destinos de las personas que está hirviendo son esos hoy han decidido quedarse

Voz 6 20:05 ahora hay hay una gran parte de personas que quieren ir a Francia a fundamentalmente a Francia porque tenemos que recordar que son personas francófonas entonces hay algunas que tienen referentes de pueblo de tal que conocen a alguien que es amigo de alguien yo utilizar mucho sus redes pero bueno hay gente que también hay jóvenes que quieren Alemania en fin hay queremos cada Navidad Racing

Voz 1257 20:28 dejadme decir que una de cada cuatro solicitudes de asilo presentada en Europa fue lo fue por una persona menor de edad en total sesenta y tres mil los menores no acompañados que han pedido asilo durante el año dos mil dieciséis y son datos de Save the Children traemos una historia ellos han querido dar a conocer las dificultades de los menores extranjeros que prenden sólo su viaje hacia países

Voz 1509 20:48 como el nuestro para eso han contado con chicos de catorce años como Unai hola Unai bienvenido a la antena hola buenos días Unai a que fuiste a Senegal que aprendí visten Senegal

Voz 17 21:01 nosotros fuimos a Senegal a de alguna manera intentar empatizar más con la situación de Omar que es el chaval de diecisiete años bueno que con diecisiete años emigró de su país

Voz 18 21:12 sí sí sí

Voz 17 21:15 estar entenderme mejor su situación Idi vulgar en

Voz 1509 21:19 lo que aprendíamos tú te te supuso un shock había algo que no supieras porque los medios de comunicación Si los jóvenes Police atención os lo contamos prácticamente todo a ti que te supuso cuando conociste en la vida de Omar

Voz 17 21:31 en la verdad yo he tenido la suerte de viajar mucho sobre todo en los últimos años ya había estado en lugares bastante parecidos donde pasaban cosas muy parecidas lo que pasa es que no siempre me había fijado tanto en el lado humanístico sino más en el naturalista estar fijando me en Omari como vive toda esa gente porque razones tiene necesidad de emprender un viaje tan complicada y tan arriesgada pues ha sido ha sido muy bonito una parte porqués en viajar sin sin fijarme lo que normalmente son los animales pero pero a la vez muy muy impactante

Voz 1257 22:15 claro tú imaginaba que que lo hicieran no un joven senegalés que llegó a España en patera con diecisiete años una última pregunta Unai tú si tuvieras que ponerte en la piel de esta persona este joven senegalés tú Darias ese paso claro

Voz 17 22:28 este hacen viajes probablemente te hubiese dicho que no pero las circunstancias cómo están ahí que los prometen que Europa es muy facetas nada entrar ya tienes todos los papeles

Voz 19 22:37 sí es una referencia en trabajo inanidad sitúan en setenta han tenido que te lo dicen que es súper fácil simplemente tienes que pagar el muchísimo dinero que supone para ellos un viaje en patera así como que no es nada arriesgado yo probablemente sí haría ese viaje pero como dice Omar una vez cruzado el mar probablemente repetiría mucha gente que te has este viaje no no llega

Voz 1257 23:06 a las Save the Children muchísimas gracias a de catorce años para darnos la visión de lo que has vivido en primera persona e agur a vosotros

Voz 20 23:13 algo

Voz 1257 23:23 vamos cerrando ahora queréis que queda por hacer para esta tarde a ver quién de desde Bill Viola

Voz 3 23:28 a Santutxu cual cómo van a estar las próximas ahora

Voz 1257 23:31 es para vosotras sabe chicas pues a las que

Voz 3 23:33 estamos un poco en la organización de esta mudanza reivindicativa por las calles de Bilbao hemos quedado a las seis y media de la tarde en la plaza Doctor también la convocatoria oficial para toda la gente que ojalá se acerque a mucha gente porque es necesario es un problema importante el que estamos viviendo en Bilbao y las instituciones bilbaínas todas ellas el Ayuntamiento Diputación y Gobierno vasco no están haciendo nada por solucionar este conflicto que se está viviendo ahora mismo y entonces pues pedimos que se que cuanta más gente mejor para para hacer un poco de presión popular para decir que no importa lo que está pasando sabemos que no es un problema como viene habíais dicho antes de Bilbao que es un problema mundial pero bueno pues tendremos que solucionando empezando por casa Marta un tumulto ultimo mensaje

Voz 5 24:19 en desde Fleming y llegan a Carmela y Santutxu acoge el barrio de Santutxu prepara también la recepción con un aurresku se les va a bailar como ya se hizo anteriormente en en Atxuri es un momento la verdad siempre entrañable a mí me pareció emocionante icono pues estamos

