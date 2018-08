Entrevista: Teatro en el Euskalduna

Voz 2 00:00 no

Voz 0159 00:15 mira pasan quince minutos de la una de la tarde dos personas una prima la prima una localización hasta el veintiocho de agosto el Palacio Euskalduna sobre el este

Voz 4 00:26 y una producción vasca con nombres muy conocidos un libreto confirma argentina de quién siendo de Buenos Aires impregnó esta comedia moderna y comprometida para con carcajadas poder seguir a un hombre a una mujer a suprima siempre la prima

Voz 0159 00:42 Silvia espigado Yosu alma eche bienvenidos que tal como es

Voz 3 00:44 E Bay muy bien muchísimas gracias eh muchas gracias de esta deferencia con los oyentes de Hoy por Hoy Bilbao porque acabáis de estar todo tipo de explicaciones a los compañeros pero os habéis venido a nuestro ocho quitó para hablarles más directamente al oído pero no sé si ha quedado algo Yosu por contar de lo que vamos a ver hay que tener mucho cuidado en las preguntas porque yo no quiero hacer spoiler

Voz 5 01:05 efectivamente efectivamente porque esto es una comedia de los tiempos modernos y además un poco de intriga no porque van sucediendo las cosas por acumulación primero una después otra dices pero estos pobres de gracioso después de pasar pasan

Voz 3 01:21 que es como define al tuyo Yosu a quién interpretas una ideal

Voz 5 01:25 esta unidad lista un poco alocado de horóscopo aire que dice Silvia

Voz 3 01:31 aire vale perfecto además yo

Voz 5 01:34 oye aire también qué casualidad es es un día dista que intenta solucionar los problemas que que acontece al matrimonio con con ideas locas soluciones imaginativas hizo una prima la prima

Voz 3 01:49 yo sí yo siempre digo que está la prima no está aquí con nosotros pero está interpretada por Sofía Alves que es la prima Silvia tú eres esa mujer cuántos años de matrimonio más de veinte años de matrimonio no hay ni crisis de los dos miembros cuatro puede ser la crisis de los veinte es ella es

Voz 6 02:06 la realista

Voz 3 02:08 es tierra y freno de mano continuamente bueno en este matrimonio a ver son un poco tal para cual él también losas Jean si se complementa totalmente yo sí yo creo mucho en el equilibrio de lo que pasa es que claro está pobre pareja le pasa de todo

Voz 6 02:27 todo el dice que hay un momento

Voz 7 02:29 habrá que dicen no te quiero traer malas noticias dice fíjate que no ha parado toda una detrás de otra y bueno pues la manera de de de cómo salir del bache dónde están ni de Irán

Voz 5 02:46 la formulación de desgracias que les paso no porque es malo pero nosotras no

Voz 3 02:50 es que es una comedia desternillante como juega eso con el espectador que vaya a veros aparte

Voz 5 02:56 bueno esto esto es que no es tan sencillo como cuando vemos a Chaplin verse comer el zapato nos estamos partiendo de risa pero miran si como se como el zapato con el tenedor el cuchillo tal como si fuera sí es un tremendo un zapato otra cosa pero sin embargo el espectador se parte de risa como hacemos los de Tiempos modernos de Chaplin son me quedo aquí hay mucha texto de todas formas no sí sí sí sí si no paramos de rajar nos hemos metido en la cabeza ciento veinte páginas legalidad

Voz 3 03:31 Fuentes es cuántas personas en el escenario sólo los tres la prima vosotros dos principalmente estamos nosotros dos la prima tiene una intervención está presente todo el rato porque estoy ahora

Voz 6 03:42 mucho de ella pero tiene una intervención

Voz 3 03:44 más cortita pero estamos todos nosotros dos ciento Quantum ciento veinte páginas web ha dicho eso ha dicho a Efe que son muchas y yo creo que eso no no hecho dada la vital lo que pasa es que puede puede suceder porque cada día se

Voz 6 04:00 con cosas nuevas mira esto gusta mucho

Voz 3 04:03 hoy seguramente que bueno tú conoces Bilbao por supuesto yo eso también esto yo estoy mucho aquí esto de que hay alguna referencia hago vais a modificar en algún momento el texto para hacerlo más vizcaíno más bilbaino

Voz 5 04:15 no no esto del Morcillo y tal no no no porque somos somos los dos actores de método pero sí

Voz 3 04:22 no no no tendríamos en el escenario nos ponemos mucho muy de acuerdo porque salimos estamos en los ensayos de ensayo vamos a comer o lo que sea aquí hay un montón de cosas los personajes ya están entrando y nosotros cada vez que cuánto tiempo lleváis encima del escenario pues no llevamos ya está aquí estamos ensayando un le espera el estreno porque presentaba buscando a ver si os veía y me han dicho no no no una música genérica porque es todo azul esta tarde se podrá ver lo que hay no sirve nada hemos estrenado hemos hecho un estreno en Lisboa

Voz 6 04:56 que sigo sayo con público y tal pero hemos estado ensayando allí en el teatro

Voz 5 05:03 el país Muñoz Vittorio municipal unida

Voz 3 05:06 muy mismo por todo eso en español no no en español buena una frase creo que alguien alguna frase que otras al impacto que es bueno

Voz 5 05:18 sí esto es que es una coproducción de la producciones coproducción en breve la productora vasca producción Straw duda que soy yo el Auditorio Municipal de hoy irás que el director excelso Clayton que yo trabajé ya anteriormente por eso hemos conseguido secuestrar a la a la actriz Sofía Alves que ha trabajado varias veces con con Celso

Voz 8 05:43 al ser producción volteo oye pues venga aprovechamos sinergias que cabe ya le le le apetecía mucho trabajar en un idioma distinto trabajan en España es bueno hemos conseguido que porque ya

Voz 5 05:55 es una primera actriz en Portugal Annie consiguió que se que se venga para acá

Voz 3 05:59 oye para primeras actrices con todo cariño nada prima yo me he quedado con sirvió porque tengo que recordar que en el dos mil catorce otorgado por el II Festival de Cortometrajes de Requena yo acción fue mejor actriz mejor interpretación femenina en el dos mil trece en el festival de cine la miré tabú luego en con dos premios

Voz 4 06:14 tele teatro de de todo servía con qué te quedas porque para mucha gente que te está escuchando ahora dirá Silvia espigado visado a voces nuestra aclara

Voz 3 06:23 se venta me aclara que cuentan cómo evitar no lo he podido no está muy bien y Paulino es mí no porque claro

Voz 8 06:31 la primera línea de cuenta de se unió

Voz 6 06:38 se ha dado a ver porque bueno mira tengo la suerte que además puedo compaginarlo sabes entonces clara de cuéntame lleva diecisiete años haciendo tele ya estoy encantada con el personaje y ojalá siga muchos más

Voz 3 06:54 pero claro también el hecho de poder subir te al

Voz 6 06:56 escenario y de hacer tablas me me da mucha vidilla como actriz a mí me da la vida porque siempre bueno ese personaje declara que ya está ahí sabes que siempre pero luego tengo la oportunidad de pues como tú bien has dicho al hacer cortos hacer cine también voy a hacer

Voz 3 07:12 era una película ahora anotó

Voz 6 07:15 yo no sé no no tenemos fecha todavía que se llama y novedad con quién estás en esa película pues mira estoy con con Gonzalo de Castro estoy con Lola Casamayor estoy con Silvia Marsó lo vemos muy bien también bueno es una película de un director independiente tú opera prima es un dramón increíble no tiene nada que ver con esta comedia entonces claro fíjate podrá hacer tocar tantos palos y poder hacer cosas reventadas es lo mismo que me da mucha vida como como actriz

Voz 3 07:48 Silvia has notado que el teléfono sigue sonando igual que cuando tenías veinte años dentro en el camino de las actrices cuando ya tenis la determinada edad no no no para

Voz 6 07:56 nada hay que estar buscándose las lentejas continuamente eh cuando estás un poco más desde esperada

Voz 3 08:03 de repente llega la llamada

Voz 0159 08:06 llega la llamada de arena de mano

Voz 6 08:08 no claro fíjate a nosotros las temporadas de Cuéntame suelen durar más o menos honrosa hace unos ocho meses luego tenemos parones de cuatro meses que sabes que vas a seguir pero bueno dependiendo también de los pericos estos que a lo mejor pues tenga han algunos actores hubo la misma productora hay veces que se retrasa INC lapsus de tiempo que no suena el teléfono ya entonces tampoco eh quiere es desesperante porque esta profesión es así uno ya aprende a saber la inestabilidad que que es esta vida pero pero luego fíjate qué que de repente surge algo como este personaje y esté esta función de teatro donde somos tres personajes pero bueno yo suyo tenemos hay muchos Protón hay mucha oferta dicen es un es un bombón para mí un proyecto muy

Voz 3 08:59 ya sabéis que el pregonero de Aste Nagusia que es actor que además puede ideólogo de Aste Nagusia de las fiestas yo lo tengo que contar algo a Silvia que no sepa de Aste Nagusia las fiestas OT ha preguntado a ti ya algo que no si ella se mañana a las seis hay Chupi a las siete va a ser el Chupi pero a partir de las seis empieza a toda la programación especial de todo el mundo que se haga a cosa arremolinan dónde dónde vais a estar muy cerca pues en el Palacio Euskalduna pero está en el Arriaga no que estáis en el otro lado Josu Aste Nagusia producción con marca también vasca aquí a ver esta escena Se nota que se está apostando mucho por las opciones de aquí hay unas cuantas más algo está cambiando

Voz 9 09:41 sí sí eh hay que agradecer al director de

Voz 5 09:45 en

Voz 9 09:46 además la luna al donde al Andoni Aldekoa

Voz 5 09:48 con el cambio de política que ha hecho ha y sobre todo que las compañías estén más tiempo que puedan aprovechar bien la semana que no sea un fogonazo voy aquí me voy y luego vamos a decirlo euskaldunización de la producción sí colaboran también con el pabellón número se sí sí sí sí sí está fantástico porque aquí hay un talento desbordante tenemos una película que lo mismo puede presentarse a los Oscar

Voz 3 10:17 sí sí sí con Eneko Sagardoy protagonistas vizcaíno

Voz 5 10:20 exacto exacto eh vamos a aprovechar el talento de aquí Andoni del Palacio Euskalduna pues están abriendo un poco las puertas de además yo emitía reza mucho la mantiene Begoña nos ha traído este maravilloso tiempo que es

Voz 4 10:35 antártico para teatro Heredia que no os voy a la playa pues tú me ves la FIA

Voz 3 10:40 está más allá del escenario

Voz 4 10:43 vuelvo pronto vuelvo pronto mi tope son dos Iberia dos y media de aprovechar todo lo que pueda

Voz 7 10:51 no se sabes qué pasa que luego cuando está desde hace de la función te quedas agotado no no al revés el subidón de adrenalina de ahí la adrenalina de la función no te vas a ir al hotel

Voz 0159 11:03 al jefe de los oyentes en la pueden los por la calle en cualquier momento como convirtiéndose las comparecer yo solo lo que me faltaba tienes un ahí para ellos

Voz 8 11:20 que me tuve que ir el joven de todas las del primer año decía

Voz 5 11:28 estas fotos disfrazado de hace cuarenta años tengo fotos disfrazado de dado en la Plaza Nueva con una caja de cartón Joy la Cuadri nos juntamos seis llevamos aquí os de blanco en enero un frío del carajo con pantalón corto Iggy con un dando visual y al año siguiente Nos disfrazados de cabina telefónica Jay de hicimos una estructura con ruedas espetó fotos para probarlo

Voz 8 12:00 yo entraba por el casco viejo claro la cabina el duro que en cuanto entramos en en calle con auriculares que barbaridad

Voz 6 12:10 acuerdo las la la primera vez que vine a Bilbao en Semana Grande hace veintí muchos años con una función de Arturo Fernández que se llamaba o un nombre el cinco estrellas que además él está aquí toda la semana grande ya estaba en quince días o más si encantado a si yo estaba recién llegada de Málaga sabes

Voz 5 12:32 claro para mí la feria es malo

Voz 7 12:34 haga en la Feria de Málaga villana y el rebujito

Voz 3 12:37 esto te encontraste aquí un jaleo en la calle yo dije vamos a la feria entonces daríamos del estreno entonces Thiago

Voz 6 12:47 la jeta con esas y todo cómo va

Voz 3 12:49 sí sí pero claro nos metimos de las txoznas claro hoy lo dices muy bien eh lo aprendido ya Jedi estabas que no sabía si no aunque dijimos vamos no lo ponemos no Vaquero y teme por Dios que esta mucha noche por ser el ambiente oyera has deciros que hoy mismo hemos sabido que acaban de nombrar huésped de honor a Imanol Arias en Buenos Aires que sabes que está allí con la vida palos que también pasó por aquí hace poco yo no sé si después de que cuando se cierran las etapas de Cuéntame seguís en contacto no seguís dábamos que a reunir muy raro claro sí pero bueno Imanol es muy querido en Argentina lo creo que hizo

Voz 7 13:30 Calígula allí ya trabajado

Voz 6 13:32 son esos años hubo muchos años llenaría de Argentina yo creo que se siente porteño claro si tiene una tirita creo que van a Montevideo también no lo sé bueno hay

Voz 3 13:46 luego pues en en otoño no reincorpora haremos otra vez para ayudar en otoño o después de de estar aquí en el Palacio Euskalduna Yosu

Voz 5 13:55 bueno tenemos gira con esto vamos a Zaragoza vamos a Sevilla vamos a vejar vamos bien vamos

Voz 10 14:01 sí sí

Voz 3 14:03 hacemos Comunidad de Madrid también a los sitios

Voz 8 14:08 y con el director hacer eso que esto ya estamos maquinando comprando ir al mercado a comprar los productos para hacer otro aviso que maravilla aquí con porque aquí la comunicación que nos lleva ahí ya os iba a Elorza John Marín eh que han hecho toda la parte artística de diseño gráfico el tal pues estamos ahí ya eh

Voz 3 14:32 maquinando pero teatro teatro

Voz 4 14:34 era teatro será

Voz 0159 14:39 me ha sonado freno de mano que le tengo que echa el freno que lo cuenta todo y todavía tenemos que estar con los pies

Voz 8 14:47 suelo viendo que está imaginando el hombre Kuyt eso es siempre

Voz 0159 14:54 siria espigado yo soy Maite que os lo paséis también como los lo hacéis pasar a nosotros de verdad ha sido contar con vosotros unos minutitos muchísimas gracias

Voz 11 15:05 decidió