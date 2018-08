Las bandas sonoras: Compositores vascos

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:03 en Hoy por Hoy Bilbao sí

Voz 3 00:10 nada

Voz 4 00:13 sí

Voz 3 00:17 sí ha dado que sí

Voz 5 00:30 yo espero que le hayamos podido descubrir una de las bandas sonoras más deliciosas que hemos podido escuchar aquí que es la de el francés ya casi casi digamos Guipuzcoano Pascal a nuestro propio Nuestro próximo invitado Eduardo y tal como responsable de comunicación de Via hola bienvenido buenas tardes azul que te parecido para un desfile de moda alguna de esas composiciones pues yo creo que encaja perfectamente en cualquier situación casi esa banda sonora así que sí podría ser por supuesto oye ya la alfombra roja ya que estamos hablando de la posibilidad todavía hipotética de que alguna de las preseleccionadas entre ya día te gustaría que llevaran alguno algún vestido que fuera sostenible que es tu gran batalla bueno yo creo que que sí que podría

Voz 6 01:13 ser una opción porque no eh hay muchas actrices ya que recicla no que hacen uso varias veces de sus propios vestidos yo soy una práctica totalmente si digamos sostenible

Voz 5 01:23 de amortizar la buena imagen también no que tú siempre apuestas por lo vintage es una cosa que a veces es carísimo pero el hecho de poder conocer producciones y además que sean sostenibles pues evidentemente tiene que ser el presentes si queremos que este mundo siga siendo sostenible

Voz 6 01:39 claro hay diseñadores que tienen propuestas además innovadoras frescas y sobre todo que tiene un trabajo tanto a nivel de impacto medioambiental como a nivel de impacto social es decir cómo están trabajando que proveedores tienen el nivel de transparencia en su cadena de valor todo eso es importante para saber la ropa que estamos consumiendo

Voz 5 01:57 bueno aprendido mucho en el mes de mayo donde estuve a ver

Voz 6 01:59 en el mes de mayo fue invitado por Mola que es la plataforma de moda latinoamericana a Chile y Uruguay Cuéntame que aprendí este que te dura es la cartera bueno pues ya había estado el año pasado también en Chile y Uruguay y como siempre vas quitando prejuicios son mitos no siempre hablamos de la moda latinoamericana

Voz 2 02:15 como una moda basada en la pura artesanía

Voz 6 02:18 es indígena eso es si yo creo que estamos totalmente equivocados hay un trabajo excelente Montevideo en Buenos Aires eh han unas experimentos diseño que nada tiene que envidiar a Londres o París como capitales de modo

Voz 5 02:30 va a poner ejemplos qué tipo de tejidos colores como son esas formas

Voz 6 02:34 les protegería Lucía Chain podría ser si hubiese nacido hoy pues la próxima Balenziaga tanto por formas lo que dices volúmenes e los tintes naturales que utilizan porque eh es una diseñadora que rechaza los tóxicos eh y sobre todo eh esta diseñadora Lucía Chain la coherencia que tienen todo en todo eso hacer no es decir ella lo que quiere son prendas duraderas no quiere prendas de temporada entonces al final el consumidor tiene una vinculación muy especial con esas prendas que

Voz 5 03:05 creo que bien olla ella a serle puede comprar aquí prendas no todavía ese salto no lo hemos dado entre uno y otro lado estamos en ello estamos creando puentes entre entre Bilbao y Montevideo todavía Luciano no ven

Voz 6 03:18 en Europa pero sí ha visitado la Helsinki Fashion Week ha estado también en Bogotá al en Italia es una diseñadora sin duda con con mucho recorrido hay posibilidades de venden aquí

Voz 5 03:27 preguntarte por los colores son muy diferentes de los nuestros no tú que te has encontrado por ahí

Voz 6 03:31 pues la verdad que en cuanto a los Pantani que decimos ese pues no no no no hay tantas diferencias sí que es verdad que igual el proceso creativo está más vinculado a la naturaleza y utilizan igual los colores más afines a lo que podemos encontrar pues en inspiraciones no murales como cuesta del mar e los los Andes que es una fuente inspiración importante pero no la verdad no puedes comprar bogey US y aquí en Montevideo

Voz 5 03:56 están influidos también por todo lo que es la producción internacional oye Edú el cómo consiguen ellos o de las personas que tú aprendes que un por una camiseta no sea gasten dos mil setecientos

Voz 6 04:06 tres de agua pues por ejemplo un proceso que que está muy de moda y que ya marcas como Scan fan que están apostando marcas vascas como están fan que están apostando por ello es la economía circular es decir para qué crear eh no nuevas fibras de algodón sí tenemos muchísima ropa ya fabricada por qué no deshacer esta ropa y conseguir fibras nuevas otra vez y así hacemos un proceso de lo que era basura ahora que esa materia

Voz 5 04:28 pero no se puede hacer con cualquier prenda que tengamos de algodón se puede reciclar todo lo que tenemos o no se puede reciclar

Voz 6 04:34 todo lo que tenemos no por ejemplo hay materiales como el poliéster o ciertos materiales que son contaminantes lo que ese dilatan muy fácilmente y que no podemos someternos a esos procesos pero sin embargo de toda la ropa que tenemos seguro que hay cosas que podemos aprovechar o con procesos Duff Cycling e igual tenemos una que el mayor Arreta la podemos reparar o podemos convertir a lo largo en corto podemos jugar con nuestra propia ropa que eso también son trajo interesante para para amar la ropa que tenemos que diera

Voz 5 05:01 oye Gabriel la Grajal es Ineco Iturbe fueron los ganadores de la última edición de la duodécima ya de Via eso es ellos no sé si están aprendiendo todas estas técnicas sólo en gente joven

Voz 6 05:13 no al revés yo creo que los millennials tenemos muchas cosas malas dicen a diario en los medios puedan tenemos muchas cosas buenas que creo que estamos más comprometidos con con el medio ambiente y con la sociedad que generaciones anteriores e por ejemplo Gabriela Grajal es ganó la última edición a ciento tres sets enteramente con cápsulas grande anclada

Voz 5 05:32 es modelos tres prendas

Voz 6 05:35 eh hechas enteras con cápsulas de café Nespresso recicladas des

Voz 5 05:39 pero cómo voy a llevar eso por la calle me ves a mí con eso por la calle Eduardo

Voz 6 05:42 por qué no me refiero siempre es es un experimento antes hablamos de las alfombras rojas eso es un un experimento de diseño y luego hay que hacerla a la bajada comercial a decimos vale pero por qué no empezar a innovar con materiales que antes eran basura soy él Eneko Eneko ha hecho un trabajo muy bueno de reinterpretar a través de del diseño de de la imagen de un fotógrafo e muy conocido español me viene el nombre indica utilizado materiales que que tenía hay no

Voz 5 06:14 a no nuevas células para para hacer nuevas telas la tendencia es hacer nuevas telas no contra eso lo externo de los Grandes Lagos donde entramos todos y vemos que hay establecimientos de cinco mil metros cuadrados todo eso que vemos ahí dentro qué tipo de tela tiene

Voz 6 06:27 tendencia es querer hacer más más nuevo más nuevo el consumidor tampoco todavía está muy concienciado sobre esto entonces hay que hacer un trabajo a la vez de innovación y educación si será posible que alguna vez se igualen en precio o crees tú que serán más posible que ciudadano diga

Voz 5 06:45 menos prendas más calidad más reciclaje cuál es la atender

Voz 6 06:48 yo creo que es es más inteligente tener menos y que dure más porque al final el impacto medioambiental de estar produciendo continuamente es lo que

Voz 5 06:58 el plante aconsejara tener menos que dure más y que sea más caro quiere decir la variable del dinero que sabes que es importantísimo

Voz 6 07:03 claro que eso lo más amordazar durante más tiempo entonces tiene sentido que ese trabajo hablamos antes de innovación de experimentación que también esté valorado y eso se valora en precio

Voz 5 07:13 bueno oye Duque lo tienes clarísimo todo lo que llevas tú reciclable cien por cien reciclable no pero sí que

Voz 6 07:18 eh Spain prendas de segunda mano como los pantalones así que sí si podríamos decir esto

Voz 5 07:24 lo que sí hay que hay que predicar con el ejemplo

Voz 6 07:27 Eduardo iré a teta Nos parece

Voz 5 07:29 además fantástico que si queréis apostando por eso por la sostenibilidad desde la moda a ver si logramos reducir los litros con una camiseta hijo gracias a dedo gracias agur

Voz 3 07:39 está aquí