Odón Elorza: "No veo un Estatuto sacado adelante con los votos de PNV, EH Bildu y PSE"

Voz 0972 00:04 continuamos lo dicho al otro lado del teléfono estalla el diputado socialista en el Congreso miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez Odón Elorza a Rosa León en primer lugar le quiero preguntar como alcalde que ha sido que ha vivido desde muy cerca en el dolor a veces en primera persona cómo vio ayer cómo se desarrollaron esos actos de homenaje a las víctimas en en Cataluña

Voz 1635 00:24 pues destacando que no hubo incidentes afortunadamente más allá de una pancarta que poco hay que darle paso sin mayor importancia que es lo que algunos quisieran y en segundo lugar si que se produjeron una serie de derechos de exaltación de del proceso independentista no ha labriego o en el marco del homenaje a las víctimas del terrorismo yihadista y me parece que un aprovechar ese día para realizar actos de reafirmación independentista de aquella manera pues son de políticamente me parece incorrecto no no no es un incidente pero demuestra que hay todavía un camino muy largo por recorrer en Cataluña para avanzar hacia la normalización

Voz 0972 01:10 bueno pues dicho queda vamos a asaltar a Euskadi ya iré voy a preguntar para empezar con la actualidad vasca con esas relaciones entre PNV y PSE ahora un poco distanciadas me refiero en lo que se circunscribe al al asunto del nuevo Estatuto como las está habiendo

Voz 1635 01:29 yo creo que que el nuevo estatus de nuestro autogobierno no puede no puede repetir intentar repetir la vía soberanista de Ibarretxe que ya haya fracaso no hay una indefinición calculada en la posición soberanista del PNV sí es un partido atrapa la todo Atrápalo todo porque hoy está apoyando al PP mañana al PSOE hoy está con el estatuto el autogobierno y al día siguiente está en este nuevo estatus pues de la mano de de Bildu planteando eh posiciones e políticas con con riesgo no con Riesgo y excluyentes por tanto el PSE-EE esta vez trabajando seguirá trabajando para que este PNV vuelva una posición razonable una posición de defensa de la el Gobierno e ir de defensa de la convivencia pero que no limite el futuro de Euskadi en lo que su autogobierno a una propuesta en la que participe el PNV y Bildu salía una riesgo de ruptura de convivencia de por tanto espero que en la siguiente fase pues el detenido vuelva ningún sentido común trate de consensuar se futuro autogobierno con con otras perdón los tres fuerzas como mínimo

Voz 0972 02:51 política penitenciaria y que está Madrid Isabel lo que allí se cuece vamos a ver el fin de la dispersión usted estaría de acuerdo con que se se comience a a traer presos bueno pues de forma más habitual presos de ETA a Euskadi

Voz 1635 03:11 si tiene que producirse ese cambio de la política penitenciaria no porque ya se han dado las condiciones que es el cese del terrorismo es la disolución de la organización terrorista ETA no por tanto a partir de ahí se necesita de acuerdo entre los gobiernos informando evidentemente a los colectivos de víctimas del terrorismo pero dar pasos en el acercamiento de presos materia de de reinserción de búsqueda de la reinserción social de los presos de ETA importante es un fenómeno natural que yo la había también contemplado en su momento el Partido Popular que luego la fue retrasando y que ahora va al perder el Gobierno del PP Hay ciudadanos pues hacer un discurso alarmista un discurso caduco viejo que además no está conforme con la ley hace que acercamientos tienen que producirse sin gradualmente pero ya lo antes posible las los en cada momento en cada caso y también contando pues con esa voluntad de recuperación real y de reconocimiento del daño causado por parte de los miembros de ETA pero eso tiene que avanzar no hay excusa

Voz 0972 04:21 habrá presupuestos para el año que viene o lo que es lo mismo va a poder agotar la legislatura Sánchez

Voz 1635 04:28 es imprescindible que tengamos un presupuesto del Estado para el año dos mil diecinueve que recoja ya que permite identificar nuevas políticas políticas que cambio de este gobierno socialdemócrata que nos permita a acercarnos al Estado de bienestar y nuevas políticas nuevas políticas en materias sociales bacterias también Kane Teresa a la agenda social de millones de familias en todo el país

