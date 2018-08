Eneko Goia: “Igual hay algo que estamos haciendo mal”

Voz 1 00:00 hora catorce Euskadi

Voz 0972 00:04 Eneko Goia alcalde de San Sebastián arratsalde on arrestado bueno hemos cerrado las las fiestas de la capital guipuzcoana un éxito desde muchos puntos de vista sin ninguna duda pero lo cierto es que bueno pues quedan empañadas no sobre todo por ese final con con esa denuncia por violación a una menor es la la presunta víctima la detención también de dos menores en relación con este caso lo últimos que están en sendos centros de internamiento algo más sobre este caso concreto sobre los otros dos detenidos dos casos más que se han producido en el cierre de las fiestas

Voz 2 00:37 bueno los otros dos casos que son abusos que se han producido en el marco del mismo lugar en el que se produce la presunta violación pero bueno son de otra categoría aunque no exentos de gravedad evidentemente eh Yeste queme menciones bueno tampoco tiene mucha más novedad que ofrecer ni creo que debamos ofrecer da más allá de lo que sabemos porque hay implicados menores hay un secreto de sumario y creo que bueno pues habrá que respetar que la investigación siga su curso y que bueno finalmente se determine lo que tenga que determinar no yo creo que bueno en este momento no sigue tocando un actuar con prudencia y dejar que el procedimiento judicial puesto en marcha pues llegue a su fin

Voz 0972 01:23 es evidente en Hoy desde los medios somos también conscientes de que de que estamos hablando de menores de que son asuntos delicados pero sí le quiero preguntar alcalde dado que se repiten las zonas dado que se repite el hecho de que víctimas agresores son en muchos casos menores Si hay algún grupo de menores en Donostia que suponga y bueno una amenaza clara para la seguridad de las chicas

Voz 2 01:48 no creo que podamos decir tanto sea desgraciadamente creo que que este tipo de acontecimientos o de sucesos se van produciendo en distintos recintos festivos en lugares bien distantes no nosotros tampoco nos hemos librado de de tener situaciones como éstas tal vez lo que nos deba llevar es más hacer una reflexión de carácter más general no no tanto solamente sobre un espacio festivo concreto sino bueno Sofía algo más profundo probablemente que igual no estamos haciendo bien no lo sé

Voz 0972 02:21 los menores detenidos en diferentes casos se conocen entre sí

Voz 2 02:25 no lo sé yo en este caso concreto desconozco si se conocían previamente o no no lo sé

Voz 0972 02:35 aquí lo dicho están ser hemos venido además contando están internados en este momento dos de ellos los que están acusados de violación una violación en grupo a otra menor eh balance de fiestas desde otro punto de vista que más quiere resaltar el alcalde acerca de cómo han transcurrido estos días

Voz 2 02:54 bueno yo creo que por lo demás en términos generales las que éstas han ido muy bien lo más importante insisto el que la programación que estaba prevista pues haya tenido la respuesta mayoritaria de los ciudadanos que han salido a disfrutar de las fiestas algo que satisface no es que se programa y que esa programación tiene respuesta pues bueno nos ha nos da a entender que evidentemente el programa han sido del gusto de los ciudad

Voz 0972 03:22 tenemos todavía tiempo para para un par de preguntas más cuatro de septiembre el Ministerio de Defensa en este caso se va a hablar sobre el futuro de los cuarteles de Loyola está también el tema de de Zubieta ese proyectado centro de insertó de inserción social en que van a quedar estos proyectos alcaldes

Voz 2 03:37 pues habrá que ver que la próxima reunión del cuatro de septiembre es pues era un primer contacto con el nuevo Gobierno para volver a poner sobre la mesa algo que ya es viejo una reclamación de trasladado cuando menos de las instalaciones de los cuarteles que se han quedado se están quedando cada vez más en un entorno urbano y sobre la cárcel bueno queda pendiente una decisión que corresponde al Ministerio es la de ver si siguen adelante con la construcción de un centro penitenciario cambian de este centro penitenciario por un Centro de Inserción Social parece que la segunda opción es la que se ve con mejores ojos desde desde el Ministerio pero todavía nos falta que se adopte una decisión firme al respecto

Voz 0972 04:22 sobre las palabras de Otegi que bueno

Voz 4 04:25 en el marco de esa negociación sobre la ponencia

Voz 0972 04:27 de autogobierno ha dicho que estaría dispuesto a garantizar la estabilidad de los gobiernos locales con los votos de Bildu Si no se llega a un acuerdo con el SOE cómo lo ve

Voz 2 04:40 pues hay que hablar sobre cosas concretas eh yo en un municipio siempre soy muy partidario de de de hablar sobre los proyectos a pie de a pie de sueldo no es bueno que entendemos hablar con todos y también es bueno que se llegue a consensos amplios pero tiene que ser sobre la base de para qué queremos esos consensos y qué es lo que queremos desarrollar