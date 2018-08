Azpiazu: “Pasaremos de crear 20.000 empleos anuales a 12.000”

Voz 1554 00:00 pero las dos y trece os escucha y al consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco Pedro Azpiazu León bueno una de las noticias del verano es esa posible reapertura ese debate sobre las PSV como complemento a las pensiones cómo lo ve usted

Voz 1 00:14 bueno yo creo que eso no es un nuevo debate y entonces es un viejo debate en el que el Gobierno tiene trabajando con bastante discreción desde hace mucho tiempo no yo creo que cacas de buscar un consenso amplio entre los sindicatos las patronales entre las instituciones entre las propias entidades de previsión social creo que es absolutamente necesario para poner algo en marcha que sea positivo para de yo que digo malo que puede tener anunciarlo de una manera aún sin consensuaron sin acordar creo que eso podría hacer que las posiciones de los diferentes agentes que participan en el proceso subrayar no lo estemos dificulte el acuerdo final no que hay que trabajar con discreción lo estamos haciendo seguiremos haciéndolo llegar a llegar a buen camino

Voz 1554 01:04 hablaba usted de discreción pero el diputado de David Calle uno y Rentería lo lo anunció durante esa recepción de de San Ignacio Sáenz PSV para todos los trabajadores y trabajadoras de de Vizcaya

Voz 1 01:15 no yo creo que él él lo anunció de alguna forma una apuesta que sea un proceso de que efectivamente haya Entidades de Previsión Social de empleos no porque el cine la herramienta fundamental que es la herramienta de la fiscalidad en las manos y creemos que la Diputación estoy conforme con con este digamos instrumento de complemento de las pensiones nunca de sustitución de complemento de las pensiones de los trabajadores creo que es un tema importante también

Voz 1554 01:45 es un complemento porque el saco de las pensiones se vacía

Voz 1 01:49 de hecho él sacó las tensiones efectivamente tiene problemas pero lo que hay que hacer es tratar de solventar esos problemas es una de las Entidades de Previsión Social Voluntaria es una opción que nada tenía que ver si en principio ahora mismo que el de la seguridad social considerable que en el marco del Pacto Toledo entre los partidos políticos ir el Partido Socialista en este momento como responsables del Gobierno del Estado tienen que afrontar cae en ese marco es donde hay que adoptar las soluciones esa es una cuestión claro que la de las Entidades de Previsión Social de Empleo puede ser un complemento que queremos que el conjunto de los trabajadores no que haya un acuerdo entre las empresas y trabajadores de ella tocando de unas cantidades que permitan cuando uno se jubile en Ermua jubilación más holgada pero no es una sustitución de una una por otra

Voz 1554 02:45 los pensionistas vascos han salido hoy a la a la calle entiende sus reivindicaciones siguen quejándose es poco lo que les han dado

Voz 1 02:54 más allá de entiendo las reivindicaciones entiende que la gente rectifique lo que lo que crea que has no yo ahí ahí no me voy no me voy a meter pero bueno yo lo que creo es que lo que hay que hacer es trabajar desde la política insisten en el seno del Pacto de Toledo a tratar de que efectivamente todas las tensiones bueno pues que a la gente les iban para vivir dignamente

Voz 1554 03:18 se ralentiza el crecimiento económico era algo esperado

Voz 1 03:21 bueno he pensado que se venía hablando desde hace muchísimo tiempo la realización de hecho lo que lo que no se va sumiendo al conjunto de analista de todo tranquilo puntualizaciones era que esa ralentización que se preveía se iba retrasando que que la la ralentización que se ya hace igual dos años bueno pues se va a producir entonces la siguiente no yo creo que eso ha sido positivo es que la economía sea frenado menos de lo que sea que sea Tell no obstante bueno pues parece evidente todos los analistas hoy en día están dando datos que efectivamente apuntan hacia esa organización

Voz 1554 03:57 qué consecuencias puede tener esta ralentización sobre la economía vasca sobre el mercado laboral en Euskadi

Voz 1 04:02 no sé es si hasta ahora se habían creando en torno a los veinte mil empleos netos anuales pues con doce mil empleos netos anuales yo creo que eso es un secreto que va a tener en el sitio más o menos directo no pero todavía Radec tasas de crecimiento razonables en materia de empleo que van a permitir desde luego cumplir con los objetivos que el Gobierno habíamos establecido de la tasa de paro por debajo del diez por ciento que en mejor estado yo creo que la entidad a quienes tienen garantizada una unidad una parte tiene menor de empleo pero insisto todavía hay que ver las estrellas método va va serás vivimos relativamente importantes el uno coma dos coma cuatro por ciento anual el año que

Voz 1554 04:47 consejero e tienen calculado más o menos durante cuánto tiempo se puede prolongar este periodo de ralentización este periodo valle de crecimiento

Voz 1 04:55 yo creo que es difícil saber cuánto todo a ser la organización Si la ralentización va va a ir seguida de una recesión o no o bien para volver a Cannes de crecimiento superiores que es algo bastante pero bueno no es posible que llevan este año en torno al al autor con este año no lo sientes coma ocho coma tres por ciento ya sin intentó mal dos bueno pues es posible que a partir del año dos mil veintiuno de vamos a un poco sus previsiones en este momento en este tema es un poco aventurado

Voz 1554 05:34 cuestión impositiva o Podemos y el Partido Socialista hablan de de subir impuestos sobre todas las rentas más altas como cómo lo ven desde el Gobierno vasco

Voz 1 05:44 bueno primero tenemos que saber exactamente cuáles son las medidas que están yo no sé si es por las vacaciones para Rukavina información suficiente no conozco más que lo que ha aparecido en la prensa entonces misma opinión sólo más concretas sobre la propuesta de Podemos qué pasa que también la parte socialista tendríamos que tiene más información sobre sobre la mesa

Voz 1554 06:07 y una cuestión más uno de los deberes que siempre les toca a los políticos a los que gobiernan después de las vacaciones de verano es negociar los Presupuestos cree que lo va a tener fácil por ejemplo habiendo echado al PP de Moncloa tiene Euskadi

Voz 1 06:20 bueno él no lo tenemos no lo vamos a tener que fácil no hay no hay nada pero es nuestra responsabilidad al menos la economía la eh tratarle que antes pues no cuando se tratamiento ponga el Gobierno pondrá todo el empeño posible intentaremos es que que no estoy escuchas aprobado y esperemos que así sea no insisto no es fácil pero bueno esa es una responsabilidad extra que intentaremos es que que se cumpla que se cumpla debidamente

Voz 1554 06:49 el consejero Aspiazu muchas gracias por haber estado aquí en Cadena Ser Euskadi León

Voz 1 06:54 bueno esto

Voz 1554 06:56 el casco dos y veinte seguimos