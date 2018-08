Hoy por Hoy Bilbao se va al teatro

Voz 1 00:00 la gravedad no tenemos relación con su madre pero sigue siendo su madrina Bosco que esa decisión de refugiarse que también una lectura muy la veracidad de a ello Trillo a tal pues con la primera novela componen desde que era una expectativa

Voz 3 00:42 en todas esas situaciones que ustedes están escuchando quizá algunos de ustedes ya ya han ido a ver la obra porque está ya en el Palacio Euskalduna pero es que hemos invitado este están a Gorka Mínguez a Lola Baldrich ya Diego Pérez hola bienvenidos a los tres cómo está ahí Salama gracias por sacar tiempo porque claro de los escenarios que habéis vivir la fiesta tenéis muchos compromisos están esperando que lo sé en otro punto de la ciudad así que yo estoy encantada de tenerlos por aquí a ver por dónde empezamos donde bien este drama de que tienes una primera no Carlos haces de Carlos

Voz 4 01:13 en una novela que se parecen a mis noches

Voz 3 01:16 pero fíjate que escrutar este es impasible pero no existe esa novela verdad en la vida real no la voy a encontrar la voy buscando no existe ojalá porque es buenísimo seis días se parecen a tus noches es un título genio ahí me parece fantástica pero qué qué ocurre qué te pasa la madre el aplicar los porque veces de Carlos

Voz 4 01:31 Gorka pues porque hay veces que tienes la fortuna o la mala fortuna de tener el éxito muy pronto con la primera propuesta artística haces no

Voz 3 01:41 lo que pasa a veces eh que pasa o tanto

Voz 4 01:43 a la escritura como el no a la interpretación lo que sea y luego te queda mucha vida por recorrer las horas bajas puede llegar Inés

Voz 3 01:53 necesita salón le haya Gorka o no les necesitas

Voz 4 01:56 a ver si si si no se necesita porque tampoco perdido en esta obra digamos que él ha vivido un éxito que es el de esta primera novela y a partir de ahí todo ido cuesta abajo entonces los necesita para poner un poco de orden LEAR Vidal a mí me tiene armas y ella no claro algo de amigo y editor también estoy bastante harto

Voz 3 02:14 no te da lo que tú le pides que es más éxitos no tampoco me da lo que yo les pido que es algo un hecho pero es verdad que otra de vez en cuando le oye de leyendo un poco la obra hay leyendo sobre todo a Teresa Kahlo que es la autora codirectora y codirectora ella es impide que todo esto habla sobre el placer de crear sobre si se necesitan el aplauso y el reconocimiento anda que nos habéis tenido que sentir en algún momento identificados hasta el punto de fijo es que estamos hablando de nuestra propia profesión no como has ido esta vez Lola bueno esto

Voz 5 02:42 la reflexión sobre sobre el arte sobre cuándo llegas sobre el éxito sobre los altibajos que sufren que sufrimos todos los artistas no cómo se sobrevive a eso pues con los pies en la tierra yo creo y con y con la razón osea haciendo racional mirándole tanta importancia al triunfo a estar en primera plana ni

Voz 3 03:04 dándole tanta importancia a no estarlo sabes todo es relativo claro que vi claro que sí lo que pasa es que sabes que vivimos en el mundo de la imagen en el mundo del y de lista gran en el mundo del selfie que no sé qué os están diciendo a la gente que está yendo a ver a ver por aquí Gorka se sienten identificados con esto de las redes sociales por esto o lo llevan todo Baltar bueno no profesional

Voz 4 03:25 si no se hace bien me dejas un poco descolocado

Voz 3 03:29 no queremos estar en una rezo el mundo queremos que nos den la ex que nos den me gusta

Voz 4 03:32 mira mira arriba de los actores y los la ex en este caso está ahora mismo en un ahora hay una una leyenda urbana que dice que si no tienes ochenta mil seguidores en Instagram no vas a tener un protagonista en una serie en la vida no me lo puedo creer si si eso dijo Aitor Luna y algo lo dirá que justamente los tiene sabes lo que te digo pero hay una que estuvo aquí hace poco además una sufrida

Voz 3 03:50 palos no que estuvo con Imanol Arias pues eso pero eso no eso no debe ser y no debería de ser esta hora Nos enseña eso también acabas aprendiendo algo Gorka

Voz 4 03:58 no así a ver si no bueno escribe tengo escribo bien creo las las obras que he estado escribiendo a partir del éxito aquel cito sobre lo que pasa es que el público no responde no responde pues porque las modas cambian temática te gusta a ver qué es lo que no funciona pues me parece datos no

Voz 6 04:19 por lo que pasa es que ya no hay tanto Pedro

Voz 3 04:22 que bueno oye me gustaría que todo esto tuviera una contra parte yo quiero que entre la ambientación sonora de la radio es muy importante así que tenemos hay que se va preparado vamos con la sin

Voz 6 04:41 corta la Diego vosotros sabéis dónde está la Naja aquí en Bilbao la zona

Voz 4 04:46 pues sí sí tienes hambre y eso Portu entonces Portugalete de Walt adoptamos igual de Portugalete siempre llegábamos a Bilbao a la Naja claro claro si somos muy mayores lo hemos viví pues hallaron allí construyen no tanto tú no te vamos a ayudar

Voz 3 05:01 vosotros estáis en el Palacio Euskalduna los quedan días para ver hasta estáis hasta el vías de ese tiempo dos de septiembre los lunes no los lunes no por eso hoy estéis conmigo aquí estoy encantada David

Voz 4 05:11 de

Voz 3 05:11 vale pues en la Naja está otra obra de teatro que sólo con una mujer vea Insa

Voz 4 05:17 pero qué mujer tenemos a cuatro mujeres ayer

Voz 3 05:19 la morada ola de bienvenida recalcó a ver pero como que tú todo porque todo tú bueno pues porque hay que ponerse en la piel de de Di de diferentes personajes como para tener así una perspectiva general de de todo no oculta al patio pero claro eso es una exigencia brutal que te socio Ángel bienvenido tú eres el autor

Voz 4 05:40 sí yo sea otro estamos hablando de paradigma

Voz 3 05:43 a ver un ejercicio práctico como Le cuentas a la gente de play out que la tenemos aquí Lola es paradigma

Voz 4 05:49 pues paradigma es como un dato de de una serie Mujeres a las cuales vemos un poco lo complicado que que hoy en día

Voz 9 05:56 el el el ser mujer

Voz 4 05:58 con el tanto de esta procesional psicológico social etcétera y con con un toque de humor con un toque de drama que incluso en momentos trágicos pero al final es un un recital de P I

Voz 3 06:11 oye pasas por todas esas fases vea cómo lo hace se dice bueno es un texto muy feminista tengo que decir

Voz 6 06:16 bueno y hay feminismo feminista paritario si es una crítica a la sociedad contemporánea es un retrato social de pues eso de del trabajo de la situación de la mujer de de la inmigración Jaime Serret se habla de muchísimas cosas que te puedes hablar un poco de la sociedad actual que es patriarcal y machista entonces si la criticas el analiza un poco sale el feminismo pero la ir la obra no es feminista es simplemente

Voz 3 06:51 porque si alguien te diría que te está escuchando ahora que feminismo es igualdad entre hombres y mujeres con lo cual claro no debería ser así encima del escenario claro el papel Donnellan en play out qué tipo de mujer tendremos encima del escenario como la que aguanta Carlos como es esta mujer claro yo creo que es una mujer resigna

Voz 5 07:06 nada es una mujer sobretodo

Voz 4 07:08 que ama pero que espera que espera que espera antes hablábamos de la espera claro espera y no no obtiene respuesta una pareja no puede ser el psicólogo del otro ya ya a veces eso es eso es agotador y no sirve para nada entonces una mujer que de repente como Nora que así se llama además ella en casa de muñecas dice hasta aquí hemos llegado pero eso lo puedo contar no es Gorka luego pum pum bueno claro que puedes pagar más esto da más ganas de ir a verte a un momento tiene que se brutal

Voz 2 07:37 está claro entonces me voy de ahí surge no

Voz 4 07:42 las sesiones yo me puedo imaginar que Carlos se queda destrozado me estoy equivocando estás en lo cierto porque semejante mujer hice Eva claro porque no me lo esperaba sea yo sé no sé consciente de la situación

Voz 3 07:56 la que hasta ahora porque eres un tío de éxito y quién te va a dejar a ti o nuevas de si es va un poquito de SGAE Now que no sobra insistió sobrados a hacer referencia a hombre sobrados a hombres igualitarios a qué tipo de hombre sabe pues no se habla ni de ningún tipo

Voz 6 08:11 no hay cómo estáis está de no perder están a están ahí visibles pero no de ninguno en concreto qué mérito sino de ese oro

Voz 3 08:19 hombre que no está pero qué mérito tiene Ángel por qué consiste hacer esto mujeres ellas como como siendo hombres consiguió doce

Voz 4 08:28 lo vamos es una forma muy natural casi todas las que he trabajado incluso ya unos cuantos proyectos que llevó con siempre lo exportado muchas son femeninos y a mí me atrae mucho más los personajes femeninos me parece que dramáticamente muchas veces son más interesantes porque tienen más conflictos que tienen más obstáculos para para conseguir lo que desea de modo que es un es un campo muy para cualquier escritor

Voz 3 08:50 como es en el escenario plato tu cómo interactúa con el público allí en la morada bueno solamente hay un personaje que rompe la cuarta pared

Voz 6 08:58 para bajar el ahí estaban ahí están pues eso con Cuarta Pared hablando con con quién sea

Voz 3 09:06 pero hay uno que sí que se dirige directamente al público player guiños al espectador o no o a parecéis también

Voz 4 09:13 también hay un personaje que se habla

Voz 3 09:15 cuando el público y que ACS publicó lo que lleva a hecho que tal como es bien que encontrando es yo creo que es un punto de anclaje para conectar con el público muy bueno

Voz 5 09:25 que se les mire a la cara hay que si les hablen CCC empiezan a sentirse

Voz 3 09:29 dentro de la película no cada vez lo hacía más sé yo no sé si cada vez hay más obras que lo están haciendo eh esto de bueno ya no citó a la cubana porque es su sucesora no es que lo tienen que hacer que la boda hace cinco años puede que no expulsión a otros para vamos pero que cada vez lo hacéis más yo no sé si es algo cómodo para vosotros como actores y actrices au

Voz 4 09:48 no sabes a mí me da mucha vida en orgía

Voz 6 09:51 el obelisco también está cómodo de una manera un poco pasiva relajada de repente en el momento en que te diriges directamente a ellos les como que huy que hay que hacer no existiese que despiertan digamos bueno

Voz 3 10:05 me están diciendo que tengo que dar paso a la publicidad vosotros sabéis la radio privada depende de la conducía

Voz 4 10:10 si no siempre me de play out hasta que viaja hasta el dos de septiembre el Palacio Euskalduna lunes no ocho de la tarde funciones hora perfecta para luego salir a la fiesta que es lo que hay que hacer que esa es la buena

Voz 3 10:20 vosotros sabéis

Voz 6 10:21 los nueve al veinticinco en la morada a las nueve de la