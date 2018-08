Hoy por Hoy Bilbao se va al teatro (21/08/2018)

Voz 1 00:00 de ello el bolso familiar para las de liberales vale llegar de la vida te da

Voz 2 00:42 Bilbao porque está con nosotros miércoles para nosotros va a ser miércoles hasta el dos de septiembre hola miércoles es buenos días sé que te han tenido que traer a rastras pero esto no te va nada nada hay menos la luz del sol escucha quiere escapar vemos estos luces que tenemos aquí encima si por favor gracias pues no va a poder ser me está diciendo el jefe técnico que no va a poder ser no se empezamos mal no buena habrá que aguantar a ti los periodistas qué tal te caen bien depende si vamos a verte al Palacio Euskalduna entonces se sí que dice tu abuela de tu actitud

Voz 3 01:21 esta era la alegría de la huerta huelga ya que salía su antepasado que usted está muy orgullosa de la niña en la Ellen tiran con la ballesta por lo que se mueve que es una alegría

Voz 0445 01:35 la emoción precavida calentito les aplauso porque

Voz 0419 01:38 la verdad es que sacarles del escenario e interpretar al sol Meritxell Duró que efectivamente está con nosotros como la abuela y Lidia faire que es bienvenido chicas muchas gracias

Voz 0445 01:49 porque claro aquí estamos haciendo pero estáis ya lleva desde el pasado día dieciséis que estrenará este qué tal cómo va la cosa ver cualquiera de las dos me da igual Libia nada se en súper contentas

Voz 0419 02:00 con con la eh la recepción que hemos tenido aquí hay que ojalá

Voz 2 02:05 aguante hasta el día dos de septiembre que estamos aquí para que no se lo pueden perder a ver a ver yo creo que con el espíritu que tiene la gente de Bilbao tienen allí porque es Caja High gamberrada venga pero que es para todos los públicos porque hay gente que dice no la Familia Adams esto da miedo da miedo a los niños ya están como además es muy bonito directamente es muy bonito y si en este estilísticamente está buen mucho gusto si empiezan a pasar cosas que los niños se petanca Jan pero es que los que se ríen más son los padres es muy gamberro palos padres es que yo te digo los pies

Voz 0445 02:41 salen encantados con los niños sonriendo a precario todos quieren ir a jugar con la araña y con todo esto estoy convencida pero espera un momento porque vosotros La familia Adams que se mueve por todo el planeta desde el año mil novecientos sesenta y cuatro que ya ha llovido habéis hecho

Voz 4 02:55 a ver es echar opinan muy muy aciagos

Voz 0445 02:59 yo portaba pero esperas que tengo más deberes podía aquí os habéis puesto

Voz 5 03:03 a darle a la txalaparta

Voz 6 03:16 sí

Voz 0419 03:24 pero a ver que esa bien la familia Adams cuando venía aquí de dónde se metía con lo exigente que es el público de Bilbao porque encierra con el público de Bilbao sí andando ya como yo creo que vas yo creo que más importante que la gente de aquí y creo que es el eh el sitio ideal para ir a ver La Familia Adams porque es un juego totalmente Nos gusta a la familia damos eh hacer gamberradas a lo grande y aquí todo se hace a la grandeza así Dios

Voz 0445 03:52 la familia de hacer las cosas o las hace no las medias tintas el grises esas el de Bilbao negro danos bancos hoy porque claro aquí habrá gente que

Voz 2 04:03 la está voz esta voz yo creo que esta chica estuvo con la cubana bueno con la Cubana con Dagoll Dagom cuales Comediants pero vamos has pasado muchas Aste Nagusia es por aquí se edita El hay encantadísima porque es que me encanta Bilbao pero ya sólo la ciudad él la gente es que yo creo que soy de espíritu vasco

Voz 0445 04:22 siempre siempre yo estoy convencido hablamos el tienes la doble al jefe ya siempre haciendo reír comedia Meritxell es lo que a ti te tira

Voz 0419 04:30 sí mira yo

Voz 2 04:33 bueno estuviese así como muy profundo a la mi carrera de actriz en la escuela pero pero así como os Lansky pero luego te das cuenta que la lo lo más difícil es hacer reír pero con verdad que detenga la gente zaga no que vayan a la actriz sino que los tenga enganchado con el personaje y eso es yo muchas veces lo digo digo a mí sueldo la mitad me lo pagan las cuando oigo a la gente hoy es una señora mira esas señoras que se está hablando e ir para mí pero lo lo decía de mentir luego por si está por ahí el productor que que que aquí en el sueldo coctelería hacia adelante dijo oye pero

Voz 0445 05:08 pero alivia te espérate que yo con lo tuyo también los miserables Mamma mía La Bella y la Bestia High School Music al caro pero como te vemos como miércoles no hay quien no te reconoce tan llevas muchas Ascen

Voz 2 05:19 sí sí más no sé si cinco seis ya sí sí tonto

Voz 0445 05:23 según son seguros son muchas siempre además con papeles no sé muy variados peores llevas el peso de la obra porque miércoles es el personaje en torno al cual se desarrolla toda esta historia así es que has hecho mayor es Instagram hombre calor que lidia Fainé El cuento de tantas cuantas visualizaciones tiene

Voz 0419 05:40 eh tú Baile de la alcoholes saber cuántas tiene reproducción de del baile de miércoles ese el pequeño Gift que salen todos lados lo lo recrea Illa tiene creo que tiene una dos semanas y que creo que tiene como catorce mil reproches yo es obispo lo excepciones como se llame sí sí sí sí sí a lo tonto lo tanto a la gente lo que les gusta es eso Bagdad o el tonto oí haya los cuelgo los capítulos que hace lo cual no pero los capítulos también son de hacer el tonto entonces la gente no quiere en todo claros siempre en la familia por dentro claro claro se Naher el resto de del resto de los personajes saber qué miércoles qué tal tu relación con Gómez es muy difícil no querer a Gómez que es imposible yo creo trató como no te gusta dar besos como miércoles a ver a ver dentro de lo que es ella ella adora sal la complicidad que que tiene con Gómez es eh la que bueno en realidad yo tengo también con con el medio así que eh es algo esencial y se nota en en la función como ellos dos tiene una complicidad que no tienen con otros de la familia es el ojito para es la madre

Voz 0445 06:56 de la madre que es mucho es mucho oye de todas formas contadme ayer decía hablábamos con más gente aquí del teatro y no es decir a nadie hay que tirar la cuarta pared no se gusta interactuar con el público vosotros lo hacéis en algún momento la abuela lo hace

Voz 2 07:10 eh que si de hecho hay un momento que habla directamente cuenta hay una cosa que pasan es que hay cosas muy potentes que elabora muy divertidas indirectamente se lo dice a la gente dice

Voz 0445 07:21 tira cañas y está muy bien muy bien que me que me voy a ir a mil novecientos sesenta y cuatro a ver cómo hacían entonces ellos los Dial

Voz 8 07:28 la idea de que el primo pueda cuando hay tiene un parecido excelente soberbio en cariño pero hay que algo peculiar en bajo el que no crío a ver capta es que está un poco caído desde párpado del ojo derecho a utilizar del del medio

Voz 0445 07:53 vamos a vis à vis visualizado os habréis tenido que preparar viendo cómo era la original lo o Avis preferido no se dejaron llevar por el guión que ya está establecido yo sí yo yo creo que para

Voz 0419 08:04 ver un icono como es La Familia Adams yo tenía que que fichar muy bien cómo era joven larvas como era ella en realidad cómo evolucionó bueno intento ser lo más fiel a la ha miércoles para que la gente que son los fans de de la familia Dámaso seguidores de de toda de no sé cuántos años eh no no no se sienta no chirría no él era grado

Voz 2 08:34 la verla ya los había visto no yo me lo miro también

Voz 0445 08:36 yo soy de mirarme también me todo yo del miércoles tengo que decir que en él

Voz 2 08:39 alivia se han pasado cosas en escena que pasa surgen al clientes sigue se miércoles no sonríe es es una cosa que la pericia es una personaje como muy sobrio muy frío pero luego cuando canta es una bestia parda ósea era muy guay porque ves está en venta

Voz 0419 08:55 las mismas sí mismas es una abuela cuando dijo que es que la lo tiene abuela yo sí que no ver

Voz 0445 09:02 el inicio son agua en la que yo no sé qué edad tienes la huelga ya porque ya tiene cien años cuántos tienes la abuela yo tengo sitios

Voz 4 09:08 no siempre es la de la voz

Voz 0445 09:15 los Piero años yo como voy a tener un año pero te pega todo tenerlos iba a durar otros porque es un personaje fantástico nada vamos a despedir porque os esperan en otro punto de la ciudad

Voz 9 09:24 a mucha pena pero

Voz 0419 09:26 lo mismo le

Voz 0445 09:29 la Familia Adams que tiene una orquesta fantástica también un muy buen sonido nos dicen desde el control central chicas que si hubiese coge el coche que ahora no tendría ningún problema a mí me voy pero no más para circular por Vizcaya dicho lo cual gracias libia gracias Meritxell que fuerte