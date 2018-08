Andrea Sierra: "Queremos ser campeonas"

No hay resultados

Voz 3 00:03 el viernes en Francia en la localidad de de Mer en la Bretaña francesa

Voz 0497 00:08 cuatro jugadores del Athletic aspiran a proclamarse campeones

Voz 1 00:11 mundo de fútbol sub veinte son Maite Oroz da Mari Segurola Lucía García Andrea Sierra hola Andrea arratsalde León vaya mundialista

Voz 4 00:23 saliendo eh que qué bien las cosas Si nada en capilla pacíficamente

Voz 1 00:28 para para la final y la verdad que está yendo todo muy bien podemos quejar de nada el partido contra Francia es hicieron sufrir muchísimo

Voz 0497 00:38 con una jugadora menos contra las anfitrionas con el premio de estar haciendo historia un poquito más no todavía cómo es estar en esa final no

Voz 5 00:47 sí la verdad que fue un momento sala tuvimos parte lo pasamos un poco mal porque el como maldito el arbitraje también que no estuvo muy acertado y algún penalti que necesitaran en contra pero lo paramos pues al final salió todo bien pero la verdad es que pasamos muchos nervios pero bueno salió todo bien así que con muchas ganas de la final

Voz 4 01:12 lo que más cuesta dar mejor sabe no dicen no es algo que que que bueno que no se puede poner encima de la mesa en este en este momento oye bueno ya olvidado S

Voz 0497 01:22 el partido contra Francia hay que mirar Japón no aquí no en el uno de los partidos de la primera fase no ganamos uno cero una pero sí que creéis que pueden cambiar las japonesas para el viernes para poder intentar sorprendernos

Voz 5 01:36 pues la verdad que al partió puede cambiar mucho al final es una final si los dos equipos vamos a ir con Zalla con muchas ganas en la fase de grupos pero aquí tal al ser pues el último partido vamos a darlo todo ahí pueden cambiar mucho las cosas así que no vamos si confiadas íbamos a ir a darlo todo oí a demostrar aquí queremos ser campeonas

Voz 6 01:57 Andrea personalmente tú cómo te ves crees que puedes llegar a ser titular en esta final

Voz 5 02:03 bueno la verdad que que creo que no pero el decisión del entrenador y al final

Voz 0497 02:08 puede pasar cualquier cosa de trazo más bono loto ya jugaste casi media hora las lesiones la gente tocada a la expulsión yo creo que te pueden abrir la puerta bueno ya veremos en cualquier caso os está saliendo a todas se Lucía tía Mayte a Maris ligas cuatro jugadores estás haciendo un Mundial fantástico

Voz 5 02:28 sí la verdad que todos hemos tenido algún minuto a lo he vivido en ahora Lucía que es que no sabe si podrá jugar porque les estaba con molestias pero

Voz 0497 02:40 sigue tocada Lucía está con molestias

Voz 5 02:43 así que a ver si llego para al partido queremos que llegue esperemos

Voz 0497 02:48 qué garantía arriba la rojiblanca la goleadora la delantero centro pero en cualquier caso oye mismo haber llegado tan tan lejos

Voz 5 02:58 bueno la verdad que esa era algo que queríamos pero

Voz 7 03:01 yo al final deseamos va

Voz 5 03:04 ojalá que el pelo

Voz 8 03:06 ya lo ves lejos no sabes

Voz 5 03:09 al final ahora ves que está así que lo hemos conseguido ir desguace quedó al principio lo habíamos muy lejos encima no había tocado aún un grupo muy duro en la fase I Sabah difícil la convivencia en el grupo yen muy bien la verdad que hemos hecho un muy buen equipo y yo creo que al final también se ha visto en el campo porque al fin Nancy no me lo están tan unidas pero que hubiéramos llegado tan lejos

Voz 6 03:35 te atreves a mojar con algún pronóstico para la final algún resultado

Voz 5 03:39 yo creo que vamos a ganar por supuesto mi vida

Voz 0497 03:42 cuando

Voz 8 03:44 representado a él

Voz 0497 03:47 es uno un tres uno te voy a decir con uno cero vale pero con un tres uno a lo grande hoy si no eh Bilbao no del centro no oye las fiestas de Bilbao

Voz 8 03:59 con ella bueno el sábado ya llegamos al último día cerrarlas

Voz 0497 04:04 eh para cerrarle imagínate con con con la copa de campeonas eh esto es ya sería tremenda eh eso es lo que sí está haciendo es revalorizar muchísimo la cantera del Athletic

Voz 5 04:15 sí la verdad es que estamos aquí bastantes hay es al mejor equipo del mundo

Voz 0497 04:22 siguiendo el mejor equipo del mundo dejarlo lo más arriba posible no no sé si hay otro club que que tenga tanta representación como como la del Athletic no sé si acaso el Fútbol Club Barcelona tendrá

Voz 5 04:35 si antes el Barça hay así pero antes se aluda otros ex icono ahora mismo de dichos son los que más están

Voz 0497 04:42 pues nos alegramos un montón abismo que la cantera rojiblanca femenina sea la que este pues eso haciendo historia no también en este caso con la con la selección sub veinte que repetimos está un pasito nada más de ganar el campeonato del mundo que se está celebrando en Francia el viernes la final siete y media Perú siete y media City medias contra Japón contra