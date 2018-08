El PNV cree que PP y Ciudadanos compiten para ver quién es más derecha

Voz 1

04:43

primero me gustaría ver los resultados de sería que espero que sean un poquito mejor es que los del dos mil quince para el PNV que no fueron malos pero hay que intentar mejorar los también en ello estamos pero sí creo que hay que afrontar ese día haciendo una valoración real de lo que está siendo hasta ahora estos tres años que llevamos de legislatura yo como presidente pero no hay echar creo que tengo que decir que sí claramente ha mejorado algo la situación en Qatar yo no lo sé no lo sé claramente porque lo que no veo es hacia dónde van todavía no es pero que las palabras Un poco más fuertes son más gruesas que hemos oído estas últimas semanas ah bueno muy politizado das en un momento que tenía que haber sido de protagonismo absoluto a para las víctimas y que al final pues a a duras penas se ha conseguido que ha vayan más por la línea que hemos escuchado a la propia vicepresidenta del Gobierno que a mí me sorprendió positivamente no eran palabras de tranquilidad de consenso hay dejando todavía abierta como no esa puerta el diálogo que ya el presidente Sánchez el día de su propia investidura después también el la poca legislatura que lleva ha ido mostrando una y otra vez pero para eso también los catalanes tienen que marcar su propia hoja de ruta con consensos amplios y estamos viendo que incluso dentro del nacionalismo catalán puede haber no diría yo fractura porque eso no lo veo pero sí diferentes vías o fórmulas para para seguir adelante no