Ertzaintza y Policía Municipal en la SER

Voz 1509 00:16 las doce y treinta y cinco minutos y hay algo de lo que estamos muy pendientes también los periodistas durante esta Aste Nagusia y lo saben sino siguen muy de cerca tanto en los boletines como en la información quedamos puntualmente en Radio Bilbao es de la seguridad sobre todo de la coordinación policial para evitar cualquier tipo de incidente o para contarles lo que está ocurriendo en estos nueve días de fiesta estamos en el ecuador toca hacer balance más de una Aste Nagusia sin duda marcada déjenme decirles por el refuerzo presencia policial vídeo vigilancia Tomás de Hierro concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao bienvenido a esta cita que tal como está

Voz 1509 00:51 en otoño Nieto jefe de Protección Ciudadana de la Comisaría de la Ertzaintza en Bilbao la bienvenido José Antonio cómo está

Voz 1509 00:58 en cada uno de ustedes en este ecuador de lo vivido en seguridad de lo que ven cada mañana a partir de las once que es cuando se reúne esa mesa de coordinación Tomás

Voz 1425 01:08 sí en principio los resultados son relativamente buenos tenemos una serie de delitos estratégicos que les llamamos nosotros Iván relativamente bien robos con intimidación porción los hurtos un diez coma dos proceden los delitos de índole sexual pues tenemos un

Voz 1509 01:31 caso sólo un caso aunque están investigando un segundo caso como nos dijo el lunes el alcalde

Voz 1425 01:35 sí sí pero todavía confirmar un caso que está llevando también

Voz 3 01:40 hay denunciado es el segundo caso no hay denuncia dígame ya que estamos se ha acogido a alguien al han ustedes detenido a algún sospechoso o digamos presunto culpable

Voz 1425 01:54 el primero decir no al primero todavía no había no creo que hay identificaciones

Voz 2 02:02 si algo tengo todavía como para llevar adelante todavía no tenemos nada

Voz 1509 02:05 todavía no estamos en las previas las investigaciones

Voz 2 02:08 primeras diligencias preliminares no sabemos a qué fin llegarán esperemos que consigamos de tener alguien de momento no hay nada

Voz 1509 02:15 Toño se han reducido tanto los robos con violencia como los hurtos al descuido que es lo que mayoritariamente se produce donde podría usted el acento porque es por qué creen ustedes que tienen alguna respuesta los operativos que están de ustedes poniendo

Voz 2 02:27 yo creo que todo tiene algo que ver efectivamente este año como otros años siempre hacemos un esfuerzo especial Aste Nagusia estamos trabajando de forma coordinada desde hace ya varios años Si de cada vez yo creo que Abel medida que haciéndolos años tenemos mayor nivel de coordinación porque nos entendemos más mejor y entonces no repartimos también la zona como no podía ser de otra manera utilizamos un canal conjunto Nos reunimos todos los días hacemos briefing conjunto al inicio de cada turno de cada turno o de cambios de turno hicimos el sábado y seguramente volveremos hicimos otros nosotros ayer y el jueves haremos un conjunto con la Policía Municipal también

Voz 1509 03:04 la y todo siguen siendo muchos hurtos al descuido sigue habiendo robos con violencia el perfil de los delincuentes hay menores no cómo son estas personas que tengo en este les identificadas

Voz 2 03:13 estoy de todo porque la delincuencia es muy socializar adora lo que hace inuit además es que además bueno lo que hace es distribuirlo entre todas las estafas estén sociales quiere decir que no hay nadie que sea libre de eso dos bueno hay un poquito de todo y en fiestas con un poco más porque hay gente que viene de otras zonas precisamente para hacer su especial agosto porque ha pasado

Voz 1509 03:37 son organizadas itinerantes hay algunas

Voz 2 03:39 que si hay alguna algunos algunas que ya tenemos identificadas como tal que las motos útil monitorizamos cuando llegan tratamos de hacer un seguimos

Voz 1509 03:46 a las identificadas de años anteriores

Voz 2 03:49 buenas son muy curiosas porque no es mi el primero en el segundo ni el tercero ya peinan canas muchas muchos de ellos bueno si no estamos atentos lo pasa que es muy muy complicado de detectar y luego pues tenemos que pedir la corresponsabilidad de las de la ciudadanía porque es complicado quiere decir siempre delincuente siempre va a estar motivado y lo único que hace es esperar la la oportunidad hicimos si no tenemos mínimo cuidado pues estaremos siempre a tenor de lo que de lo que tengamos enfrente el valor bolso el móvil el móviles el el hurto estrella

Voz 1509 04:21 sigue siendo sigue siempre nos dicen en en Hoy por ahí cuando llegan estas fechas que nada de levantar el móvil en momentos de mucha gente y hacer alarde de que tenemos en determinado móviles

Voz 1509 04:32 y Tomás un año con más agentes usted en rueda de prensa no quiso dar la cifra evidentemente tendrán que tomar sus precauciones pero al menos en las filas municipales hay más agentes como se está notando es en los operativos

Voz 1425 04:43 sí pues tenemos agentes en todos los operativos en todo Bilbao y muchos de ellos en la zona en la zona festiva tanto en barracas como en la zona del Castroviejo recinto festivo Plaza de Toros etcétera donde hay glam a gana al gran aglomeración de personas no y luego en los dispositivos que que montamos pues pues también se nota mucho la nota que tenemos gente las labores preventivas a pies están realizando

Voz 1509 05:12 cuántos agentes más me puede decir al menos cuantos más

Voz 1425 05:14 pues más no no quiero dejar más más significativo significativo que tienes que tener en cuenta que hay un setenta y seis más porque son funcionarios que salieron hace poco hizo cuarenta y dos más que eran interinos que salieron hace un mes Si media

Voz 3 05:31 los nuevos van de paisano la inmensa mayoría se ha reforzado esa persona no a un número que no tampoco tengo eh

Voz 1425 05:37 sí que es un poquitín más que el año pasado pero no los que van de de camuflados no son no son nuevos son

Voz 3 05:46 veterano que le cuentan esos agentes

Voz 1509 05:49 hay menos delitos hay más respeto o estrena o hay más prevención que le cuentan Toño

Voz 2 05:55 nosotros creemos que es que estamos más gente estamos mejor organizados estamos allá donde pasan las cosas de ahí las de las reuniones que hacemos en el día a día Indra donde se cuantifican los ilícitos y el modo en que se comete lo que hace darnos pistas dos Don sobre dónde tenemos que estar y de qué modo entonces bueno en eso consiste precisamente la prevención lo que hacemos estar allí donde efectivamente sigue habiendo robos y hurtos Si como todos los años pero bueno no hay que olvidar que de Aste Nagusia tiene una proyección muy potente ya a nivel estatal viene muchísima gente

Voz 1509 06:27 el alcalde una cifra ciento cincuenta mil personas diarias es la que manejan ustedes

Voz 2 06:31 sí en torno a ciento cincuenta mil como bueno yo creemos que ciento cincuenta mil diez momentos depende en qué momentos pues puede haber incluso alguna alguna cantidad más

Voz 1509 06:40 alguna cantidad más oiga hable en vez de las videocámaras con alta definición es verdad son videocámaras que nos pueden identificar con mucha más facilidad son dispositivos nuevos de yo creo que hay una mesa de contratación ahora mismo abierta no

Voz 1425 06:56 yo comentar una consulta que comentado Toño eh no es que nosotros tengamos influencia estatal sino mundial nosotros Bilbao entonces

Voz 3 07:05 se lo permito pero que en escena Agustín a broma no videocámaras que nos interesan videocámaras nosotros

Voz 1425 07:15 tenemos una se debe de videocámaras de alta resolución por razones obvias la tecnología va avanzando ya no se a nosotros nos interesa el eh a través bueno nos interesa saber a qué persona tenemos enfrente ir identificarles cuando comete un delito entonces la la técnica va mejorando y en eso estamos y tenemos en una serie de puntos dentro del recinto festivo y la Ertzaintza me consta que también

Voz 3 07:42 menos sólo dentro del recinto festivo solo

Voz 1425 07:45 nosotros al si dentro del recinto festivo

Voz 2 07:48 no son algo más que el recinto festivo queda

Voz 1509 07:50 las reacciones siempre nos lo dicen estoy pensando en las sexuales los abusos se producen fuera de los recintos festivos la inmensa mayoría de las

Voz 2 07:56 si no tenemos algo más que los recintos festivos este año al hilo de lo que estás comentando efectivamente hemos diseñado también un plan un procedimiento de trabajo en cuanto a las agresiones sexuales y los robos con violencia pero fundamentalmente las agresiones sexuales en las que no habiendo un mapa en el que se puedan identificar puntos negros de aquellos que se llamaba la antaño si hay una serie de de zonas en las que hemos identificado en los últimos años allá donde se han producido ilícitos por la causa que sea cosas son puntos de salida del recinto festivo porque estaba oscuro porque es un lugar donde Sabater Pi porque no sé por la causa que sea en todo lo que hemos hecho este año localizado eso yo identificadas las horas y las tipo en el modus que en los hechos es controlar esas todas esas salidas están muy presentes con el puente encendido que se muevan las patrullas y que vean un poco qué es lo que se está moviendo en torno a eso

Voz 1509 08:46 de dígame conocemos una trasera de la estación de Abando se cerrado más zonas puede estar en ese en ese ámbito que decía Toño Thomas esas una que más vamos a encontrar los ciudadanos cerrado por ese motivo

Voz 1425 08:58 lo que nosotros sepamos sepamos no que nosotros hayamos sido abandonaran no será de una serie de circunstancias que se han venido dando durante los años anteriores y hemos decidido hacer

Voz 3 09:08 lo que hemos hecho y no hay ningún otro punto previsto de aquí a que termine la Aste Nagusia o otoño ustedes si tienen alguno en el punto de mira

Voz 2 09:16 no tenemos ni para evitar lo digo tenemos los que nos aconsejan un poco esos datos de los que disponemos lo cual no

Voz 1425 09:22 quiere decir que mañana no ya en algún caso y que modifiquen

Voz 2 09:24 hemos los puntos precisamente de ahí que vayamos analizando en el día a día aquí no sirve de nada de lo que se hizo el año pasado porque mañana pasa cualquier circunstancia cualquier historias eran tres casos seguidos si tenemos que modificar todo nuestro nivel de de prevención

Voz 1509 09:38 Thomas hasta el lunes cinco mil personas habían descargado la App municipal para prevenir agresión

Voz 3 09:43 o estás hasta hoy hasta el seis seis mil seis mil y cuantas veces sea accionado

Voz 1425 09:48 eh sean accionado no tengo aquí el dato viene a ser una una docena de veces al día eh pero todas eh por cuestiones de carga osea de descarga en a nivel real cero

Voz 3 10:00 pues ya que por error sí

Voz 1425 10:02 claro cuando descargas descargarse soledad al al botoncito oí a ver qué pasa Hay lo que pasa es que te llevan la Policía Municipal y te envía un recurso entonces eh a nivel real no se ha activado lo entre eh a nivel real ninguna lo cual no es malo

Voz 1509 10:18 tampoco claro evidentemente sólo tengo que preguntar el año pasado estábamos en las mismas una situación mucho más preocupante acabamos de pasar el primer aniversario del diecisiete de agosto con una alerta cuatro sobre cinco ante posibles atentados terroristas díganme Toño cuál es la percepción de riesgo real que mantienen hoy en este momento ante un evento masivo como es la escena

Voz 2 10:39 pues nosotros seguimos en alerta cuadros sobre cinco como muy bien has dicho tú lo que hacemos es tomar todas las medidas que están a nuestro alcance para tratar de evitar ante cualquier situación de esas que se pudiera dar en aglomeraciones de personas hay una serie de de situaciones de actos de los muchísimos que se dan de los seiscientos cincuenta que organizan las las comparsas y los cuatrocientos y pico que organiza el Ayuntamiento hacen casi mil doscientos actos en los que hay muchísimas personas hay que localizar los hay que estar y los puntos de bloqueos que la ciudadanía está viendo en la ciudad a lo largo de los distintos actos la la el chupinazo de las de las dos fosas artificio

Voz 1509 11:15 pero las furgonetas no efectivamente bueno

Voz 2 11:17 son puntos de bloqueo que tratan de evitar precisamente eso y tener una reacción ante cualquier otro ataque o amenaza que pudiera sufrir la ciudadanía hay

Voz 1509 11:25 dónde radica se lo pregunto a los dos porque es algo que también sale en las conversaciones cuando tenemos los periodistas con los ciudadanos ese equilibrio entre garantizar la seguridad no elevar la alarma ciudadana

Voz 1425 11:36 Tomás pues eh ahí tenemos que tener una mano izquierda suficiente para hacer lo que estamos haciendo sin que el ciudadano que no esté habiendo ahora tengo la sensación de que estamos en un Estado policial no es fácil pues no no es fácil pero bueno si no nos no nos viene no te quiero decir estamos acostumbrados porque venimos de un entorno determinado en este país precisamente se hayan inyectando intenta es evidente intentando conjugar ambos ambas percepciones Tana

Voz 2 12:06 sí bueno gestionar la percepción de inseguridad de las personas es muy difícil pero así y todo trabajamos también tiene yo quiero decir que a la hora de de gestionar la percepción que que tú puedas tener cuando te vas a casa si eres un coche patrulla a lo lejos poner con la luz encendida seguramente son te dará más seguridad es y no ves nada entonces bueno pues en eso estamos en eso estamos trabajando en el día a día

Voz 1509 12:27 otros asuntos más del día a día se qué les preocupa y mucho la alcoholemia y la conducción un buen reiteramos todos los años lo mismo pero qué resultados están dando los controles que de forma coordinada practican ambos ustedes la Policía Municipal más de treinta puntos

Voz 1425 12:46 no pues mira pues así así hemos hecho veinticinco controles de alcoholemia con trescientos noventa pruebas ya ha habido un cierto incremento de de personas que conducen en la en en no las condiciones alcohólicas que no tendrían que ser las las que son no se ha habido un incremento ha habido cinco detenidos Poor por delitos contra la seguridad del tráfico aquí volvemos volvemos a reiterar sea reiteramos que el que beban el que el que no conduzca porque sí yo ha habido verdaderos problemas no solamente en controles de alcoholemia sino en control de drogas

Voz 1509 13:30 te drogas también coincide Toño si esos datos

Voz 2 13:32 entre los mismos si compartimos los controles nos ponemos de acuerdo lógicamente esos coordinación donde hace la Policía Municipal lógicamente no estamos nosotros y viceversa y lo que hemos hecho ha sido poner en común para acotar lo máximo posible y las horas que comprendemos que son las más peligrosas de cara a coger el coche debe conducir coinciden los datos básicamente

Voz 1509 13:53 doscientas noventa pruebas a malos tratos

Voz 2 13:55 eso eso es es es conjunto coincide precisamente también el perfil que se está dando con con el tema del alcohol y las drogas ya que más de drogas

Voz 1509 14:03 también el alcohol que estamos también subiendo oiga tengo preguntárselo Tomás están respetando las zonas treinta no sé si se ha comenzado ya a multar

Voz 1425 14:11 no no todavía no estamos ahora en en la Aste Nagusia

Voz 3 14:15 no vaya a ser que no nos hayan avisado y todas las buenas tardes a todos ellos

Voz 1425 14:22 no no me tenía que avisar a mí mismo también muy bien y ahora estamos en otra en otra historia la idea no es eh multaron a multar la idea es que la gente tome conciencia de que una un atropello a cincuenta kilómetros por hora produce una unos efectos en el en un cuerpo humano muy diferentes a un atropella a treinta kilómetros por hora porque la la energía que que comunica es es están dirección directa al cuadrado la velocidad entonces los los efectos son mucho más nocivos de los que podría corresponder o a la idea que nosotros podemos tener entre treinta y cincuenta kilómetros por hora

Voz 1509 14:57 en esto no ir por orinar en la calle que seguimos recibiendo preguntas de oyentes fíjese que estamos dando de temas importantísimos insiste también interesa mucho están multando por orinar en la calle

Voz 1425 15:07 sí lo que pasa es que hay que pillar a los infractores infractora porque eso además está como de moda en en la escena ahí en lo que no es Aste Nagusia de fíjate que hay sitios para poder orinar pero bueno

Voz 1509 15:21 oiga entre sus recomendaciones textualmente de la página web del Ayuntamiento de Bilbao tener en cuenta que la vida continúa en la ciudad pese a la fiesta que hay personas que tienen que trabajar están enfermas son mayores cuántas denuncias por exceso de ruido están recibiendo en cualquier ámbito si es que han recibido influidas txoznas eh o han puesto ya

Voz 1425 15:37 no te puedo decir porque eso es una lo lleva el área de Medio Ambiente

Voz 3 15:39 en medio ambiente no

Voz 1509 15:44 terminar ayer supimos que habían incautado ustedes veinte kilos de alimentos por encontrarse con bueno pues de venta ambulante ilegal este tema les preocupa eran veinte

Voz 1425 15:55 veinte la noche de la noche de antes de ayer esta noche cuarenta más

Voz 1509 16:00 sea ya son setenta kilos de carne que

Voz 1425 16:03 eh lo hemos destruido porque eso es carne dichos Moro unos etcétera que te vienen en condiciones higiénicas deplorables ningún tipo en controles etcétera

Voz 3 16:13 es verdad que se llegan a esconder las Caleras lo dije el otro día claro bueno claro claro según ellos sí

Voz 1509 16:23 Toño que es no se queda en el tintero donde quiere poner el acento ya para irte

Voz 2 16:26 no he pondría el acento en que así y todo apertura o pasar de la Aste Nagusia o también además de la de los datos y de los eventos que se llevan a cabo en la Aste Nagusia efectivamente en la ciudad continúa con su marcha seguimos con los mismos planes que tenemos el resto del año entre ellos está Ruth lógicamente como no podía ser de otro modo los robos con violencia e intimidación los robos en domicilio es muy fácil el ladrón no no está ahí tiene la búsqueda

Voz 1509 16:51 en ese era el robo a domicilio tienen datos

Voz 2 16:53 tenemos iguales el dato pues que durante la Aste Nagusia ha habido pues trece casos por ejemplo por decir algo a día de oye pero bueno volviendo a la música

Voz 1509 17:04 durante cinco días llevamos por eso pues bueno

Voz 2 17:06 hay que tener la precaución también como como en el resto del año quiero decir que no baja el nivel se incrementa porque precisamente recibimos muchísimas más visitas hay muchísima más gente en la calle

Voz 1509 17:17 hay que tener muchísimo cuidado eh Toño como jefe Nieto jefe de Protección Ciudadana de la Comisaría de la Ertzaintza en Bilbao y Tomas del Hierro de los municipales de la villa

Voz 3 17:26 qué tienen ustedes han muchos hombres y mujeres a su cargo y que les agradezco las explicaciones ante los oyentes

Voz 1509 17:31 de Hoy por Hoy Bilbao les tengo que hacer una última pregunta alguna vez han donado sangre sí sí sí sí bueno pues mire usted que vamos a irnos a un cambio que está justo aparcado detrás de nosotros está Íñigo Ruiz ahí hola Íñigo adelante

Voz 3 17:44 azul que tan a ver qué pasa porque hay también hay un

Voz 1509 17:46 punto reivindicativo esta mañana a ver qué pasa

Voz 3 17:49 sí esté aquí justo dentro de el camión de donaciones estoy con la doctora Otaola que nos va a contar pues cómo está yendo la jornada asistiendo bien sustrayendo manda así que o la doctora qué tal buenos días cómo está yendo la jornada bien está viendo a muchas donaciones pues está yendo estupendamente sí la verdad es que la gente está respondiendo muy bien

Voz 1509 18:08 a sigue está respondiendo muy bien Íñigo sí seguro sí sí sí es otra es valioso esto es maravilloso porque esta mañana no había nadie decía bueno vamos a hacerles aquí un añito porque necesitan que venga personas aquí a donar no

Voz 3 18:19 claro sí sí sí muy bien

Voz 1509 18:22 que sí que ha venido mucha gente sí sí sí cuántas personas han pasado doctora pues han pasado ya por aquí veintitrés personas ajá veintitrés para el mes de agosto fiestas está muy bien muy bien usted sabe que aquí delante tenemos a mucha gente viendo el programa como les animaría a que fueran a dar un poquito de ese líquido rojo del que no podemos hacer copia de momento bueno pues yo creo que todo el mundo

Voz 3 18:45 en la necesidad y para que ese utiliza esto y que pues eso que no hay otra manera de sustituir la sangre que con sangre de de otra persona entonces pues muy bien lo que es muy

Voz 1509 18:56 Mario yo estoy rodeado de gente solidaria porque Toño aquí de la Ertzaintza nos acaba de decir que si lo lo hace evidentemente porque a ti te parece un acto solidario

Voz 2 19:03 evidentemente sí que creo que es necesario es válido

Voz 1509 19:06 el grupo que más falta hace doctora por si acaso nos está escuchando a alguien hombre pues los grupos los que más hacen falta eso

Voz 3 19:12 es el el lo negativo es el cero negativo el cero dos eras Toño cero negativo por miramos el universo

Voz 1509 19:19 tal luego bueno claro los todos los grupos son bien recibidos es que a veces ustedes piden a o porque hay algún eso es eso es que cuando eso eso es cuando hay una escasa

Voz 3 19:27 sí pero en general se necesitan todos los grupos

Voz 1509 19:30 muy bien bueno pues nosotros lo que queremos decirles que muchas gracias por su trabajo en ese cambio que da vida aseguró Íñigo no sé si hay alguien ahí esperando hoy hay alguien tumbado para donar

Voz 3 19:40 sí sí sí hay gente esperando a gente preparada para donar así que está a pleno rendimiento el camión sí sí

Voz 1509 19:46 muy bien vale perfecto pues nada os dejamos ahí nosotros seguimos gracias Toño herejes Tomás un año más muchas gracias