Hoy por Hoy Bilbao se va al teatro

Voz 1406 00:00 bueno me gustaría pedir mejor estado de ánimo perdona que vengan con esta opa de mala leche pero es que me pareja sí ya sé que todos humorista en San esto verdad eso sí la verdad es que además es que ya es muy de gritar no les gusta mucho oriental piensa que porque grite más va a llevar más razón sea cuenta escrita ella yo también grito ya sino nos entendemos porque aquí no piense que porque teme va controlar perdonad que son muy fuerte me dice

Voz 2 00:46 bueno no sé ustedes eh Perelló esta mañana tras escuchar en esta casa no esté que tenía preparado el equipo de hoy por va para recibir hago yo sino a escuchar Aimar Bretos que el ex abogado de Donald Trump se acaba de declarar culpable de financiar ilegalmente su campaña electoral

Voz 3 01:02 el equipo de Hoy por hoy Bilbao ha girado ya ha dicho bueno hemos pensado no que digo yo pensado hemos gritado por favor tenemos que avisar a nuestro invitado para que incluya la noticia el nuevo sobresalto del estilo de vida política americana en Suay ante Uribe en América dos un aplauso para Goyo Jiménez a vas a incluir Goyo buenas bienvenido a este estanques de tu casa allá porque llevamos muchos años

Voz 4 01:26 en hallados eh pues la verdad es que incluye no sólo el abogado El jefe de campaña si si es culpable de ocho delitos de fraude de vamos que se ha rodeado de lo mejorcito de cada casa Donald Trump

Voz 3 01:39 esta gente quiere el One to Live en América tres y cuatro

Voz 4 01:42 si ellos quieren vivir en América lo que no quieren que en otros

Voz 3 01:46 déjame decir a los oyentes ya quiénes están ahora mismo con alguna red social que estas apareciendo en nuestro Facebook Life así que si no están aquí te pueden seguir saludar es que mola amo lo haremos como lo haremos buena medicina el hombre blanquilla

Voz 5 01:58 oye eh vamos a ver no hay entradas lo tiene todo agotado por qué nos gusta tanto América y cómo lo cuentas tú a ver tienes algunas respuestas

Voz 4 02:07 es que antes fuera de micrófono que he aprendido euskera gracias al aquí Gerais todas las entradas a Riera que abortó Cecilia eso aquí es que es que Armilla después pues mira evidentemente sea será que que o que tengo muchos amigos

Voz 3 02:22 o que a la gente le gusta lo que haces yo prefiero creer lo segundo bueno pero a ver todo esto pasan quince años vuelves a este tema

Voz 4 02:29 sí porque cuando lo lo hacía tampoco quería etiquetar a todo el mundo decía mira de los americanos oye tal podía hacer otro tipo de espectáculos porque sino me convertiría en el de los americanos y ya está que somos muy etiquetar en este país San Benito cuando después de acepta todo el mundo decía no vas a esas llamas de americano y conforme fueron aflojando donde preguntar me lo dice ahora es el momento de hacerlo aproveche que habían pasado quince años y que está Donald Trump en el poder que hemos pasado por todo fíjate que yo lo digo decimos de los americanos son racistas han tenido presidente negro hicieron presidente naranja es la gente era creo que era el momento de volver a hablar de ellos y aquí estoy con encuentro de América dos que realmente no es la segunda parte es una precuela

Voz 3 03:09 es anterior pero entonces pero están Mike Jones usan están todos pues todos tú sabes lo que es una precuela una precuela cuando beso De Gea en la portería y eso es una precuela dices en breve entre el balón no es broma la precuela es esto que se ha puesto tan de moda ahora hago después de la Guerra de las Galaxias efectivamente ya es mayor de azul pero escucha Wars tengo un escrito como tú muy joven muy joven una precuela de Star Wars cuando no estaba gordos es verdad ver cual ciertamente sí todos estos te están ahí metidos de lleno han crecido que o no

Voz 4 03:43 se han hecho mayores pero bueno años lejanía de otros personajes sabes que es curioso pero de verdad que lo tengo comprobado que es que la mayor parte de los de acción Seaman

Voz 3 03:49 Mike asignado por Michael María Miquel están bien en euskera le pongo un ejemplo te juegas de V si yo soy muy mayor para Mike Donovan se llama baile en el coche fantástico Michael Knight siempre llaman Michael o Mike ir es una película de bienales rápido Mike es verdad que que va a quienes llama Joe y las chicas mayoritariamente llaman Susan cambio presidente Donald como el Pato Donald significa raíz del mundo el escocés ni sabes lo que significa Melania no oscuridad el griego nos negro gente que lo está pidiendo Moreso de invitamos a lo hubiera porque aprendemos muchísimo contigo Asier

Voz 4 04:25 qué te entre hoy surrealismo disparate

Voz 3 04:28 o complicidad toda esta gente que te está viendo ahora igual que va a ir al teatro Campos ya ha conseguido una entrada no sabemos de qué manera y en qué mercado que les vas interactuar mucho con ellos esto de la cuarta también contigo

Voz 4 04:38 sí me gusta siempre además me gusta ponerme al riesgo de tener que hacer bromas con lo que está pasando allí un espectador de gráfica que que dice es un pueblo muy pequeño gatita digo claros el más si fuese más grande ataca es lo de la genética entonces rió a alguien por detrás digo bien a alguien con estudios

Voz 3 04:57 oye Goyo alguien con estudios hemos sentado junto a ti a alguien que ha dejado lo que estaba haciendo con una de las grandes damas de la música que suena así

Voz 4 05:04 es la segunda vez que coincidimos eh y algunas más hasta

Voz 3 05:07 coincidí arriba arriba

Voz 6 05:10 eh

Voz 3 05:25 apoyo al director técnico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao bienvenido

Voz 5 05:28 no a ver cómo está la gran dama como está Ute Lemper

Voz 9 05:32 descansando en el hotel después de los ensayos de ayer y preparada para hoy a las once y media cantar con orquesta tú crees que después de su actuación a verla debe ir porque ella no es logran que sino gran actriz también ganó el premio Molière teatro ir es mimética absolutamente

Voz 4 05:47 encima haciendo música de la mejor música americana verdad

Voz 9 05:49 y es que yo creo que me va a los alemana la chanson francesa que la canta como Edith Piaf si tu trazar una línea desde Marlene Dietrich leña Edith Piaf y acabaría con con ella con Ute Lemper

Voz 3 06:00 sabe de Bilbao que de de Aste Nagusia

Voz 9 06:03 sabe sabe bueno tras tenemos ya no sabe porque es la primera vez que viene lo define es la primera vez que vamos a hacer un concierto así para doscientos personas

Voz 3 06:11 luego baja y luego vamos a poner y esperemos que la gente como tuviera los hombres que más que un ratito qué bueno que bueno entrar que me decía que era viejo un año con los hombres que Aguirre y todo esto cómo estás petando hoy también está no mañana Vicky Larraz en la pim pistolas nada era controles os acordáis le era como el primer grupo en el que arrancó ahí está está ella

Voz 9 06:33 oye pero ella estado ha estado en el teatro Arriaga varias veces ya estado un concierto que Ruiz yo lo recuerdo inolvidable hace diez años en la Sociedad Filarmónica la sala a que el públicos ya de cierta edad abismal mucho más o menos de gustos conservadores clásicos vamos a decir sin sin faltar pero acaban en todo bien todo el mundo debería veías a gente que no se había levantado ni cuando venía Rostropovich y todo aunque ya ella es una grandísima cantante y una suman a son Gago

Voz 3 06:58 es alguien que cambia mucho en el escenario vamos a ver cambios

Voz 9 07:00 el no siendo todo una trayectoria que hemos dicho chanson francesa de Leo Ferre de las cosas que cantaba Edith Piaf también deberás en esta canción alemana de Kurt Weill que antes hablábamos de sin máquina baja Hay sacar el a que si les podría se verá porque hablamos

Voz 4 07:18 más que una de las primeras cosas que hizo fue la Opera de tres cuartos que esto que estamos y que que hizo para Alberto Ruiz para sus óperas que son una maravilla y que el el musical americano está en deuda normalmente con la música alemana musical Cabaret la música del teatro

Voz 3 07:32 sí eso yo creo que es un lujo poder la subida de las hemos pagado entre todos y todas porque esto ya sabemos que va a cargo de los impuestos pero es un lujo que podamos tener también la posibilidad de que haya haya podido venir cómo ves al público de Bilbao tú que bienestantes tantas veces está cambiando algo en esta capital lo cómo lo estás viendo

Voz 4 07:48 de bueno yo la verdad es que lo veo estaría muy bien que durante el resto del año siguiesen yendo al teatro que siguiesen si va mal bastante llevamos eso está muy bien en errar pero sí que es cierto que es un es un modelo a copiar el que la fiesta no sólo sea una fiesta callejera hay y de celebración de lo etílico si no que también nos embriaguez monos con otro tipo de vapor es provocados por

Voz 9 08:10 eh

Voz 4 08:10 por está muy bien lo bueno lo bueno esto es que aunque sea festivo tú puedes deslizar eh cositas y me hacer listas y mensajes y hacer cosas no es un poco hay un amigo que me define esto y a mí me gusta porque en Bilbao de hecho sabes que siempre que podemos estrenamos aquí sí porque es el público el pacto que me dice tú quedas liebre por gato está muy bien que utilicemos los festivo para dar un poquito de liebre por carta

Voz 3 08:33 este nivel de nivel sí sí

Voz 4 08:35 cuesta nada por el mismo precio no sólo de las entretenimiento sino que hay un poquito de culto

Voz 3 08:38 eh yo creo Borja que estoy superando año tras año ven como hacéis la estáis ya pensando en la del año que viene no todavía hay que pedirlo con mucha antelación solo

Voz 9 08:46 el surgir ideas y a veces hasta cosas que hayan quedado pendientes de años anteriores se dejan para para siguientes porque lo que siempre intenta sacarnos de nuestra de nuestro sitio el Ayuntamiento siempre nos dicen no no queremos que son gays a tocar una ponía de Beethoven comida escuchamos en en el Palacio Euskalduna sino que

Voz 10 09:00 sí llegó diferente ahí ya no algunas veces han sido con grupo folk lo hemos hablado desde ese partido con Juan Carlos Pérez con Sweet si esta vez es

Voz 9 09:10 en un con una gran dama elegante una noche de esas que uno podía estar tranquilamente en Nueva York donde ella reside escuchando las

Voz 3 09:17 o en París hoy en Berlín con una copita de champán un poquito Aguado Bilbao que maravilló el año que viene gracias bueno sintonía seguimos animados a los o no que no nos televisivas que están fuera presentado seguro que irían eh quería lo los derechos de Disney

Voz 4 09:35 el el movimiento musical está muy bien los esos dibujos de los años cincuenta y sesenta la orquesta era partícipe de toda la acción de la percusión cuando corrían el tanto tanto de repente timbales tales es una cosa muy orquestal

Voz 3 09:48 hay gente que está en Dallas y con la cabeza así sí sí lo tengo en la cabeza Santa ganando oye oye quería que que tendríamos que hacer los de Bilbao para que viniera Donald Trump en caso de que quisiéramos claro para que viniera aquí porque tú conoces tanto y las analizado ponerle de hacer lo mismo que insistir para que viniera

Voz 4 10:02 es que vino a Bilbao de la canción impacta bilbaíno citas a él le gustan mucho las chicas guapas ya sabes es ya con todo lo que he con las chicas guapas que les hacía así con la mano lo dejamos ahí no tremendo como tú le pones chavales

Voz 11 10:14 viene bien eso ir tintes

Voz 4 10:17 tinte de pelo

Voz 11 10:18 y de pelo rubio hoy

Voz 3 10:21 naranja encanta venir chatos de estos tú crees que no se aplicará en el mapa a Bilbao cara cada vez menos ubican más complicado no ubicarlo en el mapa porque ocupa gran parte del mapa es decir Bilbao es es el mapa del Papa débil ser un mapamundi está muy bien oye vas a meter algo que no esté todo por las noches en en el espectáculo o vas a piñón fijo ha dado ofrece el espectáculo tal cual impropio no te puedes improvisa si me gusta jugar ahí

Voz 4 10:47 además en muchas cosas la mejor es cosas de verdad surgen de la improvisación sí lo bueno esto es que tú eres director actor y entonces sobre la marcha te vas corrigiendo optimismo es un poco

Voz 3 10:55 claro que orquestas que entonces plagiar ático claro yo no riña para contigo y no vas de tener ningún problema oye nos tenemos que marchar me ha dicho control que tenemos otra canción de la gran Ute Lemper y hay un oyente que no sea escrito ha dicho que se pueden compaginar las dos cosas yo creo que sí a qué hora sale Abandoibarra once de media de la noche y Goyo pero no sé si tiene este oyente no sé si he llegado tarde me preguntan no sé si tiene entrada no hay entradas para ganar

Voz 4 11:19 aparte te pierdes la obertura Hay