Voz 1 00:09 bueno pues yo creo que tenemos que tener en cuenta que la violencia contra las mujeres es un problema que es estructural que es multidimensional que desgraciadamente es global y no podemos cambiarlo de la noche a la mañana ese han dado pasos importantes en la consecución de una sociedad más igualitaria libre de violencia contra las mujeres pero efectivamente como bien señalas los datos evidencian que tenemos que continuar trabajando que temimos también eh entiendo yo que como sociedad hacer una profunda reflexión acerca del tipo de mensajes que estamos lanzando a la juventud no que muchas veces no son igualitarios sino al contrario no tampoco podemos olvidar que bueno pues es una generación que está recibiendo información continuamente las veinticuatro horas del día ir por eso precisamente hoy más que nunca es necesario hacer un trabajo con chicos y chicas para bueno pues tratar de fortalecer en el caso de las chicas es su empoderamiento y aumentar su autoestima y con los chicos pues el cuestionamiento de los modelos de masculinidad imperantes para plantear otros nuevos modelos Ike se conviertan en agentes de cambio no por eso digo que es más necesario que nunca poner a su disposición herramientas para que bueno pues puedan discernir entre conductas igualitarias de las que no lo son no

Voz 1554 01:33 hábitos en qué ámbitos habría que darles estas herramientas

Voz 1 01:37 sí bueno yo creo que todos los agentes que de una u otra manera influyen en la socialización de la gente joven tiene una importancia capital no empezando desde las propias familias las para los centros educativos medios de comunicación el turno más próximo bueno pues todos esos mensajes que estamos lanzando al final los van interioriza ambos son bueno pues personas que están en construcción y no reciben la información a la formación adecuada pues pueden entender como válidas determinadas conductas que lo que queremos precisamente es Bestard porque yo bueno pues es clave no facilitar espacios en los que se pueda hablar de todas estas cuestiones con la gente joven e icono de esta manera que se conviertan en agentes de cambio en sus propios en entornos no como ya muchos chicos y chicas

Voz 1554 02:30 sí implantada por por ejemplo perdone señor al hablaba usted del del ámbito educativo han planteado hacer algo en los en los en los colegios

Voz 1 02:39 está trabajando ya por ejemplo el propio instituto y y ya este año se cubrieran quince años del programa educativo Aiko que precisamente lo que pretende es que entre la gente joven las relaciones es entiendan que tiene de estar basadas en el respeto en la igualdad autonomía igualmente bueno pues existen programas como verdura y que lo que buscan es la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito de las enseñanza secundaria ir bueno pues se está haciendo un trabajo con la gente más joven pero este trabajo tiene que ser como digo he continuado en el tiempo para que interioriza de todos estos valores como señalaba también el bono pues podemos decir también que es difícil que no se puede generalizar que afortunadamente hay entre la gente joven chicos y chicas que gracias a la eh

Voz 1554 03:36 sin honor que han recibido unos mensajes que antes

Voz 1 03:38 decidido pues están convirtiendo como digo en agentes de tambien sus entorno si están siendo bueno pues agentes activos en la consecución de una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres pero sin duda en la medida en la que son el futuro y bueno pues los datos lo que evidencian es que hay que continuar trabajando y no pensar o no dar por supuesto no por con salidas de pararme nadas bueno pues determinados objetivos no

Voz 1554 04:06 hablamos ahora del pacto de Estado contra la violencia de género se aprobó en septiembre del año pasado se va a hacer ahora se va a cumplir un año desde que se puso en en en marcha hoy desde Jueces para la Democracia advierten de que casi no se han puesto medidas en en marcha por qué porque este retraso porque en un año casi no se ha hecho nada

Voz 1 04:24 bueno pues pues igualmente no que estamos ante un problema que es estructural multidimensional y cuya las soluciones no son no son mágicas en cualquier caso yo sí señalaría no que el pacto de Estado bueno pues supuso un avance en la medida en la que y bueno pues situó el primer bueno me Alinha no el tema de la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres pero la mayoría de las medidas que plantea dicho dicho pacto pues en la mayoría de las comunidades autónomas como la nuestra bueno pues ya están puestas en marcha no estamos trabajando en su mejora en su perfeccionamiento pero sin duda en ese pacto de Estado bueno pues señalan cuestiones muy importantes no en las que bueno pues ahora en la reciente reunión que que o en Madrid pues no pues adquirió el compromiso de trabajar en ellas no como es el hecho de que bueno las victimas para recibir protección social algo jurídica bueno pues puedan acreditarlo de diferentes maneras mediante un informe de los servicios sociales absortos especializados bueno está pendiente no una futura regulación de los procedimientos

Voz 1554 05:48 sí porque cada comunidad es un poco diferente no está esta esta regulación porque aquí por ejemplo en Euskadi para recibir ayuda así que hace falta no acreditar una orden de alejamiento

Voz 1 05:57 sí según el tipo de ayuda que necesites siguiese ayuda psicológica o de otro tipo no hace falta acreditar esa tener esa orden de alejamiento no va a poder tener un apoyo psicológico sin sin esa condición cuando vamos si a las ayudas de tipo económico es cuando entre los requisitos establecidos por el ambiente uno de ellos es el de que se tenga orden de protección

Voz 1554 06:29 estamos entrando cambiar el futuro

Voz 1 06:31 la regulación de esos procedimientos de acreditación de las condiciones de víctimas pues también afectará a la forma en la que actualmente es está gestionando ser tanques llamando las ayudas de pago único del artículo veintisiete no entonces bueno pues estamos un poco a la espera de cómo que se proceda a la regulación no desata bueno esos nuevos procedimientos para poder acreditar la condición de víctima diferentes a los que actualmente existe no

Voz 1554 07:03 ley específica de erradicación de violencia contra las mujeres en principio estaba contemplada para este año aquí en en Euskadi

Voz 1 07:10 sí Bono estamos trabajando en ello yo creo que tenemos que en primer lugar es señalar que partimos de unos cimientos sólidos existe la ley vasca para la Igualdad y desde el año dos mil cinco el marco de esta ley se aborda por un lado la igualdad pero también la violencia contra las mujeres en la medida en la que la violencia es la expresión más brutal de la desigualdad entre esa ese vínculo indisoluble es es bueno pues está ahí incluso nuestra propia ley desde el año dos mil cinco así lo plantea empezando a procrear conceptualizar de violencia contra las mujeres que es mucho más amplia que la de violencia de género o la edad en el marco de la aparejado estos pareja permitiendo trabajar también en otros ámbitos como se trata el de El de la mutilación genital femenina etc nada entonces bueno pues somos conscientes de que hay ignorar realidades icono pues estamos haciendo un trabajo de identificación de cuales son bueno pues los ámbitos en los que hay que hay que reforzar

