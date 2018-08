Fiestas y mujeres, seguridad e igualdad

Voz 1 00:00 en hoy por hoy Bilbao azul

Voz 1509 00:16 déjenme que las presente Izaskun Gutiérrez coordinadora del equipo de mujeres que acompaña en la Asociación Clara Campoamor bienvenida Izaskun cómo estás en egun on my Serrano feminista autora de me caso conmigo misma hola bienvenida a May alguno gracias ya la había no ha macho comprometida con la radio que lo agradezco que esté ahora mismo aquí como representante del muchos desde la Comisión contra las agresiones de las comparsas aunque Torri recalcó eso sí que es tener la conciliación pero bien interiorizada porque vamos a dar las gracias a tu hermana que está con un bebé precioso que ha venido contigo quiero hacer una ronda muy rápida antes de dar los datos estadísticos que vamos a poder ofrecer en esta mañana sobre todo de una de las novedades más llamativas que el Ayuntamiento de Bilbao la Concejalía de Movilidad puesta a disposición de todas las mujeres que quieren sentirse más curas en el transporte público eh Anne Edge cuál es la valoración que haces de cómo está yendo esta Aste Nagusia respecto a otras en el ámbito de las agresiones en el ámbito de los abusos de la igualdad entre hombres y mujeres en la fiesta

Voz 3 01:12 bueno el el cómputo es malo porque está viendo agresiones pero en nosotras queremos poner en valor

Voz 1509 01:18 sólo hay una denuncia y otras que se está investigando según las

Voz 3 01:21 Policía Municipal no bueno nosotros tenemos más noticias pero bueno también al final ahí como nosotras estamos sobre la fiesta y así igual no son denuncias en la Policía pero se está viendo cuál es vuestro computó que tenéis más o menos pues que números no sé decirte unas ocho o nueve eso nueve hasta ahora sí que sepamos de él es pues en lo malo es que está bien agresiones porque lo ideal sería que no hubiera pero lo positivo es que tanto ellas como la gente que está alrededor está actuando a favor de ellas está están ellas defendiendo o defendiendo a la gente está ayudando entonces pues ya que hay más confía

Voz 1509 01:56 sí hacían podrías decir eso

Voz 3 01:58 que si sí sí hay mucha más concentración y más ayuda yo creo que está como más está más en el ambiente que al final es una agresión antes teníamos con más la la idea de que la agresión era como una cosa demuestra que tenemos que trabajar nosotros que ahora ya es como más una cosa global hay que todo el mundo está respondiendo

Voz 1588 02:16 cómo lo ves tú como ciudadano como disfrutó una de las de la Aste Nagusia cómo lo estás viviendo yo me alegro un montón de que haya respuesta por parte de las mujeres y que nos atrevemos cada vez más a denunciaron que no sea vía policía pero que sea una denuncia pública final que sí que tiene repercusión pero me falta la otra parte qué pasa con los tíos sea vale nosotras nos estamos enterando que no tiene nadie derecho a agredir unos pero ellos no se han enterado todavía que no tienen derecho a agredir a tocarnos o a hacernos algo que no quedamos me parece que es ahí donde falta falta información falta concienciación hizo falta poner la mirada en ese tú crees que está llegando

Voz 1509 02:58 todo los jóvenes porque también estamos viendo casos brutales el hace nada dimos la noticia de que un joven de veintisiete veintiocho años la arrancó a su pareja el dedo de un mordisco

Voz 1588 03:08 es que los jóvenes actúan por imitación sea todo lo que estamos haciendo las más mayores se va a repetir continuamente en los más jóvenes es un es una labor de educación pero a todas las edades no solamente decir a los pequeños y pequeñas lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer sino educarlos nosotras también educarse ellos

Voz 1509 03:31 suena todo lo que estamos diciendo verdad cuando tú te acercas a esas mujeres que las atiende ya cuando ha habido una denuncia cuando ha habido bueno pues está viendo una investigación incluso cuando ha habido detenciones y órdenes de alejamiento que te cuentan ellas percepción tienes tú de lo que son las fiestas y cómo se están organizando en el entorno de la igual

Voz 4 03:47 la eh bueno desde la asociación sí que queremos también valorar positivamente estas medias por parte del consistorio e incluso de otros ayuntamientos de de Vizcaya y ahora no también de que se debe la importancia a las agresiones sexuales a mujeres que como ha dicho antes eh Anne parecía que quedaba algo que era solo o que nosotras éramos un poco las responsables no también lo que hice mal que al final las campañas de sensibilización y de prevención parece que siempre van un poco destinadas a nosotras eh pero bueno que estas medidas son muy positivas no está claro que no son del todo eficaces o qué faltas más cosas por hacer porque bueno en Bilbao de momento una denuncia seguramente ha habido muchas más agresiones que no han sido denunciadas ocho nueve nos decían en no más o menos es así

Voz 1509 04:38 estaciones de riesgo que las comparsas

Voz 4 04:41 eso nueve personas han acercado Salgado a decirnos que ha habido que han sufrido una agresión no bien las Aste Nagusia de tanto de Vitoria como es San Sebastián pues también muchos más casos no

Voz 1509 04:51 vamos a hablar con alguien que tiene datos oficiales como decía el transporte público de la capital

Voz 5 04:56 Diez

Voz 1509 05:03 la alguien ABC conversamos con el área de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao sobre paradas a demanda el pasado trece de agosto Nos indicaron que desde el uno de julio cincuenta y dos mujeres en Bilbao las había utilizado como está trayendo esta escena Agustí Alfonso Gil concejal de Movilidad bienvenido a este están guardián de rodeado de mujeres de las personas que tienen ese derecho que usted consideraba fundamental aprendiendo además dígame tan llenos las cifras desde el uno de julio si puede ser en lo que llevamos desde el sábado

Voz 6 05:30 pues mira azul desde el uno de julio se puede decir que este servicio ha sido utilizado por el ochenta y una ciudadanas en Aste Nagusia exclusivamente hasta esta mañana había veintinueve demandas

Voz 1509 05:42 hasta veinte veintinueve los perfiles de estas mujeres estamos así

Voz 6 05:46 es un análisis muy pormenorizado que yo hoy no tengo pero sí del primer semestre para ver cómo podemos mejorar incluso servicio evidentemente a las condiciones del servicio como sabéis una sube por la parte delantera le dice al a la persona conductora donde quiere parar la persona conductora decide en condiciones de primero de seguridad en cuanto a la luminosidad ETA y luego Suria Via Easy eh mira esta mañana me me decían ciudadanos me preguntaba estos datos Mencía pero qué poco le digo hombre con una que lo pida merece la pena si además hay ochenta y una ciudadanas que han decidido usar el servicio yo creo los donde éxito había

Voz 1588 06:30 hombre es que lo han pedido

Voz 6 06:33 han sido todos mujeres y cómo ha sido el comportan

Voz 1509 06:35 todo el resto de los pasajeros los conductores que le cuentan

Voz 6 06:37 el ex conductor muy muy concienciados porque lo decís vosotros yo creo que hay un grado de concienciación muy importante sobre la salud el machistas si acudimos ahora mismo a ese ese encuestas que hacemos sobre la preocupación de la gente este tema aparecen las primeras posiciones lo cual qué decir que algo hemos conquista es que la gente ponga el foco hombres y mujeres sobre un problema que era muy grande estaba muy escondido la hemos dado visibilidad yo creo que sí hay ahora eh chavales que les dicen a otros chavales que no pueden comportar de cualquier manera el respeto en todo momento y a todos y a todos las yo creo que eso sí que lo estamos conquistando poco a poco que le preguntan al concejal de Movilidad no sé

Voz 1588 07:22 no siempre se tiene tan de cerca la persona responsable de algo que están tan fundamental os interesa algo My yo te veo súper positivo el error pero en este servicio me parece que me parece una buena opción para cualquier persona que lo necesite porque y solamente está dirigido para mujeres me parece perdona poco paternalista porque hay también un montón de pues es señores mayores o personas con movilidad reducida que podrían beneficiarse también de un servicio así poner focos solamente nosotras me parece un poco peligroso porque es otra responsabilidad sobre que cae sobre nosotras ya mirarse unas utilizado este igual como un derecho también no bailo ajeno belga se no se pero bueno está bien en que está en Puebla muy bien

Voz 6 08:12 la eh te voy a contar otra estrategia no nosotros estamos ahora mismo negociando la ordenanza del taxi y algo que ese hacía de hecho ahora se va a hacer de derechos un derecho del usuario usuaria y es que cuando llegan al destino El taxista se tengan que quedar hasta que la persona entra en el destino y no sólo lo hemos hecho para las mujeres lo hemos dicho para personas mayores queremos comprobar muchas cosas para poder mejorar es verdad que el autobús no son taxi tus eh de una de las grandes garantías de calidad de Bilbobus que que valora mucho la gente es la puntualidad es verdad que este servicio podría llegar si los generalizan sabes

Voz 1509 08:50 virtuales oye tenemos que medir al ha visitado la palabra taxi nuestro compañero Íñigo Ruiz se ha montado en un taxi con exista que ya ha pues eh ejercido aunque todavía la ordenanza no estaba aprobada ya bueno pues ese como sea conciencia lo hace a ver qué nos cuenta

Voz 7 09:10 la seguridad de las mujeres uno de los puntos en los que más atención ha puesto en estas Tena Agus ya se han llevado a cabo numerosas campañas de concienciación is han tomado medidas entre las cuales está el transporte durante las noches primero fue Bilbobus al introducir las paradas intermedias Delgado Chory y ahora son los taxis los que se han sumado

Voz 8 09:28 muestra tu casa pero el taxista mira si cambia saludó altas sí claro dice adiós por estas Barça

Voz 7 09:34 así de sencillo no es la explicado Iñaki parda directivo de Radio Taxi Bilbao a partir de ahora todos los viajeros tendrán derecho a que el taxista les deje cerca de su casa y espere hasta que hayan entrado en el portal es una medida solicitada desde el propio sí

Voz 8 09:48 tal cuando unos modificó la Ordenanza Municipal se ha hecho entre consenso entre los socios diciéndose otra asista si el Ayuntamiento a buscar han sido mejoradas tanto para prevenir asista cubo corrieron el usuario no ser empieza a ver si usted buscarlo todas las medidas después de recibir para todo el mundo estas nuevas medidas que nosotros propusimos al Ayuntamiento que estuviesen dentro de mal menor

Voz 7 10:10 para ellos esto no ha supuesto un gran cambio porque lo venían haciendo desde siempre la única variación es que son clientes solicita este servicio a partir de ahora será obligatorio

Voz 8 10:18 no siempre es aposentos por las cuales sienta te dice que que les puedes siento decirlo muchísimas veces con los tres y el usuario toda la red lo que hemos hecho es plasmarlo toda propios de la patología común como un derecho del usuario

Voz 7 10:33 es un servicio del que también podrán beneficiarse por supuesto a las personas con movilidad reducida a la gente mayor invidentes por si alguien le quedaba alguna duda sobre la seguridad de esta nueva medida desde los taxis colaboran directamente con la Ertzaintza para avisar de cualquier incidente

Voz 8 10:47 hablando de cosas estamos todos equipados con emisoras todo lo tiene algunas emisoras digitales en los coches con la que pactar con con todos los compañeros con las todas junto a otros eso que lógicamente situó estas para que los coches Yves son la de lesiones cualquier cosa totalmente cogerla avisaba ya avisa todos debemos que a todas las ciento cinco la chanza por el que apasionante cualquier cosa Filippo a

Voz 7 11:15 junto al final el objetivo es el mismo para todos lograr unas fiestas más seguras en las que no haya ningún tipo de agresión y que todo el mundo pueda andar por la calle simio

Voz 1509 11:27 críticas parece está otra medida está luego vuelvo a Clara Campoamor porque sí que lo habéis hecho una petición al Ayuntamiento respecto a las paradas de Bilbobus voy contigo logo Izaskun que os parece lo de los taxis suma te sigue pareciendo que es mi parte realista Amaia a ver cómo lo

Voz 4 11:40 seis

Voz 1588 11:41 bueno ha dicho todos los viajeros a este caso si aquí ya es diferente entonces ya me me parece que que incluye a todo el mundo si in no pone ese peso sobre nosotras de pobre citas de nosotras no vamos a poder salir de casa si no estamos vigiladas acompañadas que en que es una cosa que me ronda por la cabeza con todas estas medidas nuevas que me parecen interesantes pero que me da un poco de miedo rayar esa de pobre de mí y no puede ir a ningún sitio cuando es todo lo contrario nosotras queremos ir donde nos de la gana solas acompañadas o hacer lo que queramos y ha negado me lo ves

Voz 3 12:17 a mí me parece un poco como dice My usaran al final te está todo puesto en el miedo en el miedo de pronto estamos lo hacemos saber cómo lo haces que la la formas educacional es muy diferente os hagan hasta que llega a toda esa generación nueve maravillosa que va a venir bien la educación tenemos que defendernos olas procederá a estar en nuestras aprende a defender hay que aprender a qué

Voz 6 12:37 en nuestro cuerpo no es de un de dominio público

Voz 1509 12:40 claro hay ver Izaskun a la si le habéis hecho una petición al Ayuntamiento respecto a las paradas queréis que los chóferes si no estoy mal informado

Voz 4 12:48 sí una de nosotras sube sola los chóferes le digan oiga

Voz 1509 12:54 cómo es esto Izaskun el sea parte

Voz 4 12:57 a la iniciativa parta no por parte del socio bueno que el informe a la pasajeros de que tiene esa opción el que existe ese servicio

Voz 1509 13:04 fíjate estas chicas jóvenes que tenemos aquí delante igual no lo sabían no sé si sabía de esa información que pueden pedir al chófer

Voz 4 13:09 eh

Voz 1509 13:10 es decir Messi o no con la cabeza sabías que podías decirle a Bilbobus por la noche que os dejen alguna parada cerca de casa

Voz 4 13:15 ya no lo es bueno pues eso es importante también yo no estoy en los propios autobuses allí algún indicativo de que existe ese servicio

Voz 6 13:24 no no haría a día hoy no sí es cierto que todos los conductores y conductoras si informan del servicio cuando una accedan a lo demanda y hay una falta de información intentamos en la mía lo posible que llegaron el servicio pedagógico no ahora al principio todas maneras yo más allá del paternalismo que yo puedo entender un poco lo que dices eh yo pongo el acento de la gente que lo pedía porque lo necesitaba aquí se ha respondido a una cierta necesidad de una cierta preocupación de algunas ciudadanas que nos lo habían transmitido

Voz 1509 13:52 que esto no se P D se pide más Alfonso porque son no te preguntado las ocho pues mujeres en qué zonas lo que está está

Voz 6 13:58 muy desperdigado la demanda por el conjunto de la ciudad a ver cómo la gente eh andamos por muchos sitios pues lógicamente a la gente donde ve que puede tener una preocupación pues te lo pide eh la verdad es que estamos haciendo fíjate en la recogida de datos estamos cogiendo los datos incluso más insignificantes para poder mejorar el servicio pero es verdad que hasta no tener seis meses completos con todas las casuística es como son relativamente poco

Voz 1509 14:26 sí gracias podríamos analizar eso es podremos hablar

Voz 6 14:28 quizás lo bien mejorarlo en la medida lo posible ir

Voz 1509 14:31 es ir extendiendo es verdad

Voz 6 14:33 qué e incluso los propios conductores ponían muchas pelas con razón porque claro al final acabamos desvirtuando el servicio Inma reiteró Bilbobus es un taxi en Bilbobus caben cincuenta y cinco personas un taxi podemos generalizado porque es demanda pero aquí no pero yo estoy de verdad francamente satisfecho yo siempre digo lo mismo se lo he dicho a la al ciudadano esta mañana y lo sigo manteniendo con que una ciudad lo hubiera dado se hubiera prestado ya

Voz 1588 15:01 pero antes de cerrar todo este capítulo que más falta ánimo insistía en el aspecto educacional se está viendo lo estamos confirmando que algo falla se está viendo en las tres capitales vascas las tres está en educación a nuestros hijos a nuestras hijas les estamos dando quemas falta My empiezo por ti no creo que estemos grandes educación

Voz 4 15:20 eh

Voz 1588 15:20 no por lo menos algunos vamos igual lo estamos haciendo mal claro puede ser no puede ser una o no os está haciendo bien pero es una gotita pero la educación sexual brilla por su ausencia no estamos hablando de sexo no estamos comunicando no estamos contando que el que ligar jugar el coqueteo es sano si hay escucha y hay respeto que es justo lo contrario el antónimos de de la violación la agresión el respeto pero todo eso hay que practicarlo en casa a todas horas escuchando a todo el mundo y con práctica tan bien todo eso no se no se está hablando tampoco porque a todas las personas Nos gusta salir pasármelo bien eh flirtear ilegal sino a ver cómo hemos llegado aquí y no se espera menos Gat es un componente fundamental era verde salir de de la adelante

Voz 1509 16:14 suelo oye esas sillas así además pues eso es el momento de la fiesta la noche espera Annan bien pero Anne es da es es que esto todavía no sé si hay que seguir diciendo lo mira tú es que

Voz 3 16:22 nosotros pues a lo que estamos trabajando todo roto al final es desde la ética nunca habla desde el deseo como dice May no hablamos desde el deseo de las personas no hablamos de lo que desea sino siempre vamos de la ética está bien está bienestar de una persona que es buena no no no puedes desear a una persona que es buena puedes querer estar con ella tan anote teniendo relaciones sexuales pues no porque sea buena ya no no entraña deseo y eso es lo que estamos haciendo mal no desear desde esa desde luego comparto que el final lo que estamos siendo esto propositivos veré más común sea más esta es no sé no sé venga un poco ya en el cuál es tu lema tiene nosotros trama en nick cosa tú su que respetara tú hindú es saber si es eso lo que hemos puesto ante los banderines el final para otros es la base de lo que tienen que ser las fiestas

Voz 1588 17:06 Eto'o cuidado eh no a la otra persona pues tenerla pues Arzo igual en igualdad de condiciones quizás contigo a ver que nos está faltando a la educación e los datos leía yo ayer que daba por ejemplo de de la

Voz 4 17:21 los tantos de las víctimas como de los agresores del dos mil diecisiete menores sea el cuarenta y dos por ciento de las víctimas menores de treinta años en trece por ciento menores de edad y en cuanto a los profesores lo mismo no entonces bueno pues que muchos chicos muchos chavales el primer contacto tienen con el sexo es a través de la pornografía entonces claro niños que el primer móvil lo tiene ocho años con conexión a Internet libre os el acceso a Internet es libre no hay nadie con entonces claro

Voz 1588 17:51 no hay nadie acompañando también les necesitando que esa relación ya lleva labios Rambla ama y el adulto que les acompaña ahí entra todo el factor que estábamos comentando claro pero entre nosotras tampoco tampoco estamos acostumbradas a hablar claramente de deseo hablar de sexo entonces es súper difícil hacerlo con los pequeños oye tenéis la la

Voz 1509 18:10 hace unos la habéis bajado la del ayuntamiento no

Voz 1588 18:13 yo me bajaba para cotillear Len otra vez voy a decir bueno este hombre está ahí por eso estás aquí me he dado de alta porque me ha dado miedo a ver cuántas personas van a poder seguir me a mí por la calle no voy a no voy a obtener estoy vigilada voy a estar vigilada por la policía y voy a estar vigilada por las personas que me acompañan que me pueden seguir todos los movimientos que hago no perdona yo no quiero que nadie es la la que añades las personas que quieren que sepas dónde está que no de repelen ese abre a todos tus contactos no pero yo no quiero eso quiere sin nadie sepa dónde estoy claro si tú lo tienes y esas con no no quieres que sea os han no no he venido a proteger más mi menos

Voz 4 18:55 pido por la noche en estas fiestas entonces si de aquí al domingo algo pues posiblemente en las

Voz 1588 19:00 la utilice Alfonso que te tú entre tanta mujer gracias por todo lo que ha sido gracias por los datos y nosotros agradecemos con un aplauso de verdad